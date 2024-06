https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-assange-treatment-west-doesnt-care-freedom-press



Der Umgang des Westens mit Assange zeigt, dass er sich nicht mehr um die Pressefreiheit schert

Von Peter Oborne

26. Juni 2024

Die unerbittliche Verfolgung von Assange war ein obszöner Verrat an den Werten, für die die Vereinigten Staaten und Großbritannien angeblich eintreten

WikiLeaks-Gründer Julian Assange zeigt nach seiner Ankunft auf dem Flughafen Canberra in Canberra am 26. Juni 2024 einen Daumen nach oben (AFP)

Früher hatten wir in Großbritannien keine Dissidenten. Jetzt haben wir welche.

Wir hatten Exzentriker, schwierige Kunden und Nonkonformisten. Nur unsere Feinde hatten Dissidenten. Sowjetrussland und das kommunistische China sperrten diejenigen ein, mit denen sie nicht einverstanden waren, und ließen sie in Gefängnissen verrotten. Allzu oft wurden sie gefoltert und getötet.

Denken Sie an den russischen Schriftsteller Aleksandr Solschenizyn auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges oder an den chinesischen Künstler Wei Wei, der von den Behörden in Peking verfolgt wurde, weil er für die Demokratie eintrat.

Natürlich ist Julian Assange kein großer Romancier wie Solschenizyn oder ein großer Künstler wie Wei Wei, aber er hat eine wirklich wichtige Eigenschaft mit diesen beiden großen Männern gemeinsam.

Blutiger Verstand.

Die russischen Behörden hätten Solschenizyn geliebt, wenn er den Weg so vieler anderer gegangen wäre und sich auf das Schreiben patriotischer Romane konzentriert hätte. Aber er entschied sich, die Wahrheit über das Gulag-System zu sagen.

Assange hat die gleiche Entscheidung über den Krieg gegen den Terror getroffen.

Es ist nur natürlich, dass das US-Sicherheitsestablishment ihn hasst, so wie es Daniel Ellsburg hasste, den Whistleblower, der vor 50 Jahren wegen seiner Rolle bei den Enthüllungen der Pentagon Papers, die die geheimen Bombenangriffe auf Kambodscha und Laos aufdeckten, strafrechtlich verfolgt wurde.

Die strafrechtliche Verfolgung Ellsburgs scheiterte, weil die Rechtsstaatlichkeit im Westen vor 50 Jahren noch geachtet wurde. Viel später sprach der berühmte Whistleblower von seinem tiefen Mitgefühl für Assange.

Eine moralische Entscheidung

Assange hätte mit seinem tiefen und phantasievollen Verständnis der Informationstechnologie wahrscheinlich ein müheloses Vermögen machen können, nachdem das Internet Ende des letzten Jahrhunderts seinen Siegeszug angetreten hatte.

Stattdessen traf er, wie Ellsburg, eine moralische und opferbereite Entscheidung und sagte schließlich die Wahrheit über die schrecklichen Verbrechen, die von den Vereinigten Staaten (und Großbritannien) während des Krieges gegen den Terror begangen wurden.

Dank ihm wissen wir von den US-Hubschrauberschützen, die lachend unbewaffnete Zivilisten im Irak erschossen, darunter zwei Reuters-Journalisten. Ein Vorfall, über den das US-Militär gelogen hat und zunächst behauptete, die Toten seien alle Aufständische.

Wikileaks enthüllte die wahre Zahl der von der US-Armee im Irak getöteten Zivilisten , weit mehr als bisher zugegeben.

Wikileaks enthüllte auch die systematische Misshandlung der Insassen von Guantanamo Bay sowie die Tatsache, dass 150 unschuldige Insassen jahrelang ohne Anklage festgehalten wurden.

Hier in Großbritannien erfuhren wir von dem zynischen Stimmenhandel mit Saudi-Arabien, um sicherzustellen, dass beide Länder 2013 in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt wurden, sowie von Verbindungen zwischen Mitgliedern der Polizei und der Armee und der faschistischen British National Party.

In jedem Land gab es so viele unangenehme Enthüllungen. Aber die unerbittliche Verfolgung, die darauf folgte, war ein obszöner Verrat an den Werten, für die sich die Vereinigten Staaten und Großbritannien angeblich einsetzen.

Die Geschichte von Assange ist im Wesentlichen eine moralische Erzählung.

Kollektives Versagen

Die von der Bush-Blair-Allianz begangenen Verbrechen haben im gesamten Nahen Osten unsägliches Chaos und Zerstörung angerichtet. Aber sie haben auch uns hier im Westen verändert. Wie die Behandlung von Assange zeigt, hat der Westen aufgehört, sich um grundlegende Werte wie Menschenrechte und Freiheit zu kümmern.

Künftige Generationen von Enthüllungsjournalisten werden vielleicht mit Entsetzen auf das kollektive Versagen der Fleet Street zurückblicken, die Auslieferung von Assange zu vereiteln.

In den Vereinigten Staaten wurde der erste Verfassungszusatz, der die freie Meinungsäußerung in der Verfassung festschreibt, über Bord geworfen.

Wir in Großbritannien waren anders – zumindest haben wir uns das eingeredet. Doch der Fall Assange beweist das Gegenteil. Es ist allgemein bekannt, dass Großbritannien seine „besonderen Beziehungen“ zu den Vereinigten Staaten schätzt.

Aber muss diese besondere Beziehung ein derartiges Kriechen vor einer US-Regierung beinhalten, wie wir es von den aufeinander folgenden britischen Innenministern erlebt haben, die ein äußerst ungleiches Auslieferungsabkommen ausnutzen wollten, um Assange aus Großbritannien herauszuholen und ihn in ein Flugzeug in die Vereinigten Staaten zu setzen, wo er den Rest seines Lebens in einem Hochsicherheitsgefängnis verbringen würde?

Wie mein Freund Peter Hitchens, einer der wenigen britischen Journalisten, die eine prinzipientreue Haltung gegenüber Assange eingenommen haben, in der heutigen Ausgabe der Daily Mail feststellt, ist Großbritannien den USA schändlich in den Rücken gefallen. „Gütiger Himmel“, schrieb Hitchens, „ich würde nicht einmal einen so unterwürfigen und kriecherischen Verbündeten wollen. Sicherlich wollen Sie ein wenig Geist unter Ihren Freunden, oder sie werden Ihnen in einem Kampf nicht viel nützen.“

Das Schweigen so vieler Zeitungen und Medienorganisationen zu Assange ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sie sich einen Dreck um eine freie Presse scheren. Künftige Generationen von Enthüllungsjournalisten werden vielleicht entsetzt auf das kollektive Versagen der Fleet Street zurückblicken, die Auslieferung von Assange zu vereiteln.

Hätten sie es getan, hätte er sich vielleicht nicht auf der Grundlage des Spionagegesetzes schuldig bekennen müssen. So aber hat er es getan – und wer kann es ihm verdenken? – sind wir alle in Schwierigkeiten. Jede Geschichte, die von der Beschaffung von Dokumenten aus US-Regierungsquellen abhängt, wird unmöglich werden.

Eine Zeitung, der Economist, forderte sogar die Auslieferung von Assange. Die Zeitung argumentierte im April 2019, dass „weder Journalisten noch Aktivisten wie Assange einen Freibrief haben, das Gesetz zu brechen, wenn sie ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz ausüben“ – und griff damit ein Argument der USA auf.

Starmer mitschuldig?

Noch ein letzter Gedanke zur Assange-Geschichte, der eine Woche vor den britischen Parlamentswahlen von großer Bedeutung ist.

Der Labour-Vorsitzende Sir Keir Starmer war nach den Wikileaks-Enthüllungen Direktor der Staatsanwaltschaft (DPP).

Das Ausmaß von Starmers Mitwisserschaft bei der Verfolgung von Assange werden wir wohl nie erfahren.

Während dieser Zeit überwachte der DPP die geplante Auslieferung von Assange an Schweden wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung. „Während Starmers Amtszeit“, so die Website Declassified, „wurde der [Crown Prosecution Service] durch Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Fall des WikiLeaks-Gründers beeinträchtigt.

„Die Organisation hat zugegeben, dass sie wichtige E-Mails im Zusammenhang mit dem Fall Assange vernichtet hat, die größtenteils aus der Zeit stammen, in der Starmer zuständig war, während der CPS-Anwalt, der den Fall beaufsichtigte, den Schweden 2010 oder 2011 riet, nicht nach London zu reisen, um Assange zu befragen.“

Die Vernichtung von Schlüsseldokumenten bedeutet, dass wir das Ausmaß von Starmers Mitschuld an der Verfolgung von Assange vielleicht nie erfahren werden. Da es so gut wie sicher ist, dass er nächste Woche um diese Zeit britischer Premierminister wird, sollte das jeden beunruhigen, dem die Pressefreiheit in Starmers Großbritannien am Herzen liegt.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres gewählt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism. Übersetzt mit deepl.com

