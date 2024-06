Dank an meinen lieben Freund , Joseph Massad für seinen neuen äußerst aktuellen und interessanten Artikel, über eine „Liebesaffäre der besonderen Art“. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/cyprus-zionist-colonisation-military-base-war-gaza



Zypern: Von der frühen zionistischen Kolonie zur Militärbasis für Israels Krieg gegen Gaza

Von Joseph Massad

26. Juni 2024

Während immer mehr Länder ihre Beziehungen zu Israel abbrechen und Sanktionen verhängen, werden die zypriotischen Beziehungen zu Israel immer stärker

Ein griechisch-zyprischer Nationalgardist zeigt das Emblem der gemeinsamen Militärübungen „Agapinor“ mit dem israelischen Militär während einer Übung in Zypern am 2. Juni 2022 (Griechisch-zyprische Nationalgarde/AFP)

Letzte Woche hat Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah in einer großen Fernsehansprache Zypern mit militärischen Maßnahmen gedroht, falls es seine militärische Zusammenarbeit mit Israel fortsetzt, dessen Armee in dem Inselstaat für einen Angriff auf den Libanon trainiert hat.

Nasrallah nahm kein Blatt vor den Mund: „Die Öffnung zyprischer Flughäfen und Stützpunkte für den israelischen Feind, um den Libanon anzugreifen, würde bedeuten, dass die zyprische Regierung Teil des Krieges ist, und der Widerstand wird sich mit ihr als Teil des Krieges auseinandersetzen.“

In der Tat sind die Zyprioten nicht nur ein enger Freund Israels, sondern auch ein wichtiger Verbündeter der USA geworden. Der zyprische Außenminister Constantinos Kombos besuchte am 17. Juni die USA und stimmte sich mit Außenminister Antony Blinken über die Rolle ab, die die Amerikaner Zypern in der aktuellen Situation im Nahen Osten zuweisen.

In seiner Antwort an Nasrallah bestritt der zypriotische Präsident Nikos Christolides jegliche zypriotische Beteiligung am laufenden israelischen völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser und an seinem Krieg gegen den Libanon.

Zypern versicherte auch, dass es keine Kontrolle über die beiden britischen Militärstützpunkte im Lande habe, die militärisch mit Israel zusammenarbeiten.

Kornelios Korneliou, der zypriotische Botschafter in Israel, reagierte jedoch feindseliger auf Nasrallah. Er bekräftigte die engen Beziehungen zwischen Israel und Zypern, was dem Hisbollah-Führer missfallen müsse.

Eine „Liebesaffäre

Die jüngste Liebesbeziehung zwischen Zypern und Israel besteht bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. Wie eng diese Beziehung ist, wurde jedoch erst im März 2011 deutlich, als der ehemalige Präsident Dimitris Christofias von der kommunistischen „Fortschrittspartei der Werktätigen“ zu einem offiziellen Besuch nach Israel reiste.

Benjamin Netanjahu erwiderte den Besuch und war 2012 der erste israelische Premierminister, der Zypern einen offiziellen Besuch abstattete.

Es sollte noch viel mehr Zusammenarbeit geben, einschließlich Israels Hilfe bei der Vertiefung der Beziehungen zwischen den USA und Zypern

Die wichtigsten gemeinsamen Interessen schienen zunächst die Gasvorkommen im Mittelmeer zu sein, die zwischen Zypern und den Küsten des östlichen Mittelmeers liegen, aber es sollte noch viel mehr Zusammenarbeit erreicht werden, einschließlich der Hilfe Israels bei der Vertiefung der Beziehungen zwischen den USA und Zypern.

Zyperns linker Führer war nicht das einzige linke Mitglied der EU, das enge Beziehungen zu Israel pflegte. Seitdem die linke Syriza-Partei 2015 in Griechenland an die Macht kam, ist eine ähnliche Herzlichkeit mit Israel an der Tagesordnung.

Im Jahr 2021 nahmen Zypern und Griechenland an Marineübungen mit Israel teil.

Doch während Zypern erst seit kurzem mit Israel kuschelt, mischen sich christliche und jüdische Zionisten schon viel länger in zyprische Angelegenheiten ein.

Nach der Übernahme Zyperns durch die Briten im Jahr 1878 schrieb der Londoner Jewish Chronicle: „Zypern war einst der Sitz einer blühenden jüdischen Kolonie von Juden… Warum sollte es nicht wieder so sein?“

Der Artikel rief die Juden Palästinas und Großsyriens dazu auf, auf die Insel auszuwandern, da Zypern ihnen „die gleichen verlockenden Anreize bietet wie den Juden von einst, ja sogar noch mehr“. Es ist nur eine Tagesreise vom Festland entfernt. Und zum ersten Mal in der Weltgeschichte haben die Juden Palästinas die Möglichkeit, unter den wohltätigen Institutionen der aufgeklärtesten und liberalsten Regeln [Großbritanniens] zu leben, ohne den Schmerz auf sich nehmen zu müssen, in ferne Gefilde auszuwandern und auf ihre orientalische Lebensweise zu verzichten“.

Die Briten annektierten Zypern 1914, als die Osmanen den Mittelmächten beitraten, und Zypern wurde 1925 eine britische Kronkolonie.

Eine zionistische Kolonie?

Die Zionisten haben sich stets auf die alten hebräischen Kolonien auf Zypern, deren alter hebräischer Name (der im modernen Hebräisch immer noch verwendet wird) „Kafrisim“ lautet, einschließlich Paphos und Salamis, als Präzedenzfall für die künftige Kolonisierung bezogen. Es waren jedoch die British-Israelites, die zur eifrigsten britischen protestantischen Gruppe wurden, die die jüdische Kolonisierung unterstützte.

Die 1874 gegründete Gruppe bestand aus glühenden Zionisten, die Juden in das „Heilige Land“ schicken wollten. Sie gründeten den Syrian Colonisation Fund (auch bekannt als Society for the Relief of Persecuted Jews), der in England Spenden erhielt und Land in der Nähe von Palästina erwerben konnte.

Die Türkei behauptet, Zypern sei zu einer Militärbasis geworden, die auf den Gazastreifen abzielt.

Mehr lesen „

Sie begannen, osteuropäische jüdische Einwanderer aus England in ihre neuen Kolonien zu schicken. Die erste jüdische Kolonie wurde 1882 in der Hafenstadt Latakia im Nordwesten Syriens gegründet, hielt sich aber nur ein Jahr.

Im Jahr 1883 wurden die jüdischen Kolonisten aus Latakia zusammen mit weiteren Juden aus Russland nach Zypern gebracht, um dort eine jüdische Kolonie zu gründen. Sie errichteten die Kolonie im Südwesten der Insel in der Nähe des Dorfes Kouklia. Die Kolonisten waren jedoch mit der landwirtschaftlichen Arbeit dort unzufrieden und beschlossen 1884, die Insel wieder zu verlassen.

Davis Trietsch, ein deutsch-jüdischer Aktivist des frühen Protozionismus, hatte sich bereits für Zypern interessiert.

Im Jahr 1893 äußerte Trietsch sein Interesse daran, was mit Zypern geschehen sollte:

„Hier war ein Land, mit dem die Engländer nicht wussten, was sie tun sollten, während andererseits die Juden überall nach einem Siedlungsplatz für ihre Brüder suchten…Zypern lag in unmittelbarer Nähe von Palästina. Ich wusste, dass es unter den Juden den Wunsch gab, Palästina zu kolonisieren, aber dies … konnte aufgrund der Position der türkischen Regierung nicht verwirklicht werden. Es schien mir damals, dass die natürliche und schöne Idee einer Rückkehr in das Alte Land sehr gut mit einer Kolonisation in Zypern verbunden werden könnte – ob England nun dort bleiben würde oder nicht.“

Als er auf das 1896 veröffentlichte Pamphlet „Der Staat der Juden“ des Zionismusgründers Theodor Herzl stieß, wurde Trietsch ermutigt und reiste 1897 zum ersten Zionistenkongress nach Basel. Wenige Wochen nach der Konferenz schrieb er Herzl über seine Idee und stand mit ihm in ständigem Briefwechsel über dieses Thema.

Zypriotische und israelische Soldaten steigen während gemeinsamer Militärübungen beider Länder am 2. Juni 2022 aus einem UH-60 Black Hawk-Hubschrauber der israelischen Luftwaffe aus (Griechisch-zypriotische Nationalgarde/AFP)

Mit der Unterstützung von Herzl sprach Trietsch 1899 auf dem Dritten Zionistenkongress zu diesem Thema, aber nur wenige stimmten ihm zu. Auf dem fünften Zionistenkongress 1901 plädierte er für die Konzeption eines „Großpalästinas“, zu dem auch Zypern gehören sollte. Die Kolonisierung der Insel sollte daher Teil des zionistischen Projekts sein und keine Alternative dazu darstellen.

Damit wurde Zypern zu einem potenziellen Standort für die jüdische Kolonisierung.

Großes Palästina

1897 hatte die Jewish Colonisation Association (JCA) auf Zypern eine jüdische Kolonie für russische Juden gegründet, denen sich russisch-jüdische Siedler aus Palästina anschlossen.

Die Kolonie in Margo-Tchiflik, 14 km von Nikosia entfernt, hatte weniger als 200 Einwohner und wurde schließlich 1927 aufgelöst, als sich die Kolonisten dafür entschieden, stattdessen Palästina zu besiedeln.

Bald nachdem Herzl, der Gründer der Zionistischen Weltorganisation, Großbritannien als idealen Sponsor für die jüdische Kolonisierung ausgemacht hatte, führte er private Gespräche mit britischen Beamten. Er hatte genaue Vorstellungen davon, wo die jüdische Kolonisierung beginnen sollte.

Als Herzl mit dem britischen Kolonialminister Joseph Chamberlain zusammentraf, schlug er Zypern (wo die JCA bereits eine Kolonie hatte), el-Arish und die Sinai-Halbinsel vor.

Chamberlain, ein christlicher Zionist und Antisemit, der die jüdische Einwanderung aus Osteuropa nach Großbritannien ablehnte, zeigte sich wohlwollend, versicherte aber, dass Großbritannien die Griechen und „Moslems“ Zyperns nicht zugunsten jüdischer Kolonisten vertreiben würde.

Herzl erläuterte seinen Plan, eine „Jüdische Ostkompanie“ mit einem Kapital von 5 Millionen Pfund (24,5 Millionen Dollar) zu gründen, um den Sinai und el-Arish zu kolonisieren, Geld, das die Zyprioten anziehen würde: „Die Moslems werden wegziehen, die Griechen werden ihr Land gerne zu einem guten Preis verkaufen und nach Athen oder Kreta auswandern.“

Angesichts der Vorbehalte Chamberlains gegen die Vertreibung der Zyprioten wurde die ägyptische Alternative jedoch praktischer. Herzl und andere Zionisten reisten 1903 nach Ägypten. Sie trafen sich mit dem britischen Kolonialgouverneur Lord Cromer, um über die Besiedlung des Gebiets zwischen dem Nil und dem Suezkanal durch Juden zu verhandeln.

Das Projekt scheiterte jedoch an der Trockenheit des Gebiets, zu der die zionistischen Gesandten in der Region gekommen waren.

Herzl und Trietsch gerieten auf dem Sechsten Zionistenkongress 1903 wegen der Aufgabe der Großpalästina-Projekte auf Zypern, dem Sinai und in el-Arish aneinander. Dies geschah angesichts eines neuen britischen Angebots für die jüdische Kolonisation in Uganda, einem Gebiet, das nicht Teil des von den Zionisten erdachten „Großpalästina“ war. Auch die Pläne für Zypern wurden nie verwirklicht.

Nach dem Ersten Weltkrieg erhielten die Zionisten britische Unterstützung für ihr Kolonisierungsprojekt in Palästina. Die Zionisten machten sich die britischen Kolonialmethoden zunutze, die sie auf Zypern angewandt hatten, um die muslimischen und christlichen Zyprioten zu spalten.

Im Januar 1922 erfand der britische zionistische Hochkommissar im Mandatsgebiet Palästina, Herbert Samuel, ein neues konfessionelles Amt für palästinensische Muslime, das er Oberster Muslimischer Rat nannte, um die Solidarität zwischen palästinensischen Muslimen und Christen zu untergraben. Als Vorbild diente ihm dabei die frühere britische Kolonialpolitik gegenüber den einheimischen Muslimen auf Zypern.

Pariastaat

Bevor Zypern, ebenso wie Griechenland, eine pro-zionistische EU-Politik verfolgte, hatte sich Zypern in der Vergangenheit für die Palästinenser und ihre Rechte eingesetzt und den Staat Palästina anerkannt.

Die pro-palästinensische Position Zyperns ging so weit, dass Israel 1993 die First Lady Androulla Vassiliou, die Ehefrau des zypriotischen Präsidenten George Vasiliou, zur Persona non grata in Israel erklärte, als eine von ihr geleitete Delegation versuchte, sich mit Jassir Arafat, dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, zu treffen, den die Israelis in seinem Bürogebäude in Ramallah unter Hausarrest stellten.

Wenn die Zyprioten die israelischen Völkermordkriege in Palästina so unbedenklich finden, können sie vielleicht ihr eigenes Land für die jüdische Kolonisierung anbieten

Heute, da immer mehr Länder ihre Beziehungen zu Israel abbrechen und Sanktionen verhängen, werden die zyprischen Beziehungen zur israelischen Siedlerkolonie immer enger.

Die Isolierung des Landes und seine Umwandlung in einen Pariastaat auf internationaler Ebene scheint für die Zyprioten irrelevant zu sein.

Wenn die Zyprioten die jüdische Kolonisierung und die völkermörderischen Kriege Israels in Palästina tatsächlich so unbedenklich finden, dass sie die herzlichen Beziehungen und die militärische Zusammenarbeit fortsetzen, können sie vielleicht ihr eigenes Land für die jüdische Kolonisierung anbieten und die zionistischen Träume von der Übernahme der Insel wiederbeleben.

Dies gilt umso mehr, als die zypriotische Botschaft in Tel Aviv die alten hebräischen Kolonien in ihrem Land würdigt. Seltsamerweise scheint sie die Kolonien in Kouklia oder Margo-Tchiflik nicht zu feiern.

Vielleicht könnten die Zionisten angesichts dieses zypriotischen Empfangs einen neuen Aufruf zur „Rückkehr“ der modernen Juden in die alten hebräischen Kolonien in Kafrisin und die neueren zionistischen Kolonien in Kouklia und Margo-Tchiflik starten, da dies ihre unaufhörliche Kolonisierung des Landes der Palästinenser verringern könnte.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …