Indem sie mit den Nazis kollaborierte, schwächte eine kleine Gruppe von Zionisten den antifaschistischen Widerstand und trug zum Völkermord an den europäischen Juden bei, schreibt Stefan Moore.

Adolf Hitler erhält am Abend seines Amtsantritts als Reichskanzler am Fenster der Reichskanzlei eine Ovation, 30. Januar 1933. (Robert Sennecke, Deutsches Bundesarchiv, Wikimedia Commons, Public domain)

Der Verrat der nazi-zionistischen Allianz

Von Stefan Moore

Speziell für Consortium News

24.Juni 2024



So unangenehm es für viele auch sein mag, Israels gegenwärtige Apartheidspolitik nahm im Vorfeld des Holocausts Gestalt an, als Nazideutschland und eine kleine Gruppe einflussreicher Zionisten eine Allianz zum Aufbau ihrer ethnisch-nationalistischen Staaten bildeten.

Am 25. August 1933 unterzeichneten deutsche Zionisten ein Abkommen mit der Nazi-Regierung, das es einigen wohlhabenden deutschen Juden erlaubte, nach Palästina einzuwandern und im Gegenzug deutsche Waren zu kaufen, die dann an die jüdische Gemeinde in Palästina exportiert wurden.

Als Teil des Abkommens erklärten sich die Zionisten auch bereit, sich bei der weltweiten jüdischen Gemeinschaft dafür einzusetzen, dass ihr Boykott deutscher Waren, der mit Hitlers Machtübernahme begann, beendet wird.

Ein Memo des Zionistischen Bundes Deutschlands an die Nazipartei aus dem Jahr 1933 versprach:

„Sollten die Deutschen die Zusammenarbeit mit den Zionisten akzeptieren, würden diese (sic) versuchen, die Juden im Ausland davon abzubringen, den antideutschen Boykott zu unterstützen.“

Das so genannte Transfer- oder Haavara-Abkommen (benannt nach der Tel Aviver Firma, an die die Gelder überwiesen wurden) wurde von hochrangigen Nazifunktionären wie Adolph Eichmann und Hitler sowie den späteren israelischen Premierministern David Ben Gurion, Moshe Shertok und Golda Meir gebilligt.

Für die Zionisten ermöglichte das Abkommen wohlhabenden deutschen Juden, einen Teil ihres Kapitals zu behalten und sich in Palästina niederzulassen. Für die Nazis trug das Abkommen nicht nur dazu bei, Deutschland von einem kleinen Teil seiner jüdischen Bevölkerung (60.000 zwischen 1933 und 1939) zu befreien, sondern – und das war das Entscheidende – es machte die Boykottbewegung zum Scheitern verurteilt und öffnete den weltweiten Exportmarkt für deutsche Waren, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Der Umschlag eines Streichholzbriefchens, das von der Non-Sectarian Anti-Nazi League verteilt wurde, um den Anti-Nazi-Boykott von 1933 zu unterstützen. (Ephemeral New York, Wikimedia Commons, Public domain)

Für die Mehrheit der meist nicht- und antizionistischen Juden in aller Welt war dies ein Verrat, der sie einer der wenigen Waffen beraubte, die sie im Kampf gegen die Nazis hatten.

Symbolisiert wurde dies durch das skurrile Bild des Haavara-Transportschiffs Tel Aviv mit seinem hebräischen Namen am Bug und der an Deck gehissten Hakenkreuzflagge.

In den Jahrzehnten vor dem Abkommen waren die Bemühungen der Zionisten, einen jüdischen Staat in Palästina zu errichten, nur langsam vorangekommen. Selbst nach der Balfour-Erklärung von 1917, die ein jüdisches Heimatland in Palästina versprach, beschränkten die britischen Behörden die jüdische Einwanderung, und die Juden hatten Schwierigkeiten, genügend Land zu erwerben, um die einheimische arabische Bevölkerung zu verdrängen. Bis 1920 konnten die Juden nur weniger als 2 Prozent des palästinensischen Bodens erwerben.

Für die Zionisten bot der Aufstieg Hitlers eine einmalige Gelegenheit, die Einwanderung nach Palästina zu beschleunigen: Israels zukünftiger Führer, David Ben Gurion, sagte: „Was die zionistische Propaganda jahrelang nicht vermochte, hat die Katastrophe über Nacht geschafft.“

Und laut der deutsch-jüdischen Journalistin und Historikerin Hannah Arendt,

„Der Antisemitismus war eine überwältigende Kraft, und die Juden mussten entweder von ihr Gebrauch machen oder von ihr verschlungen werden. In den Händen von Experten [wie David Ben-Gurion & Co.] würde diese ‚treibende Kraft‘ … auf die gleiche Weise genutzt werden, wie kochendes Wasser zur Erzeugung von Dampfkraft verwendet wird.

Wer gerettet werden sollte

Was bei dem zionistischen Projekt jedoch außer Acht gelassen wurde, war das Schicksal der großen Mehrheit der europäischen Juden, die ausgegrenzt, angegriffen und ermordet wurden.

In seiner Geschichte des britischen Mandats, One Palestine Complete, schrieb der israelische Journalist Tom Segey, dass „die Rettung der europäischen Juden nicht an der Spitze der Prioritäten der [zionistischen] herrschenden Klasse stand“. Vielmehr war „die Gründung des Staates in ihren Augen vorrangig“.

Auf einer Konferenz der Zionistischen Arbeitspartei im Jahr 1938 legte Ben Gurion seine Formel dar, wer gerettet werden sollte, nachdem Großbritannien angeboten hatte, Tausende von jüdischen Kindern aus Europa zu retten:

„Wenn ich wüsste, dass es möglich wäre, alle Kinder in Deutschland zu retten, indem man sie nach England bringt, und nur die Hälfte der Kinder, indem man sie nach Eretz Israel bringt, würde ich die zweite Lösung wählen. Denn wir müssen nicht nur das Leben dieser Kinder in Betracht ziehen, sondern auch das historische Interesse des Volkes Israel.“

Ben Gurion bei der Grundsteinlegung für das Gebäude der Gewerkschaft Histadrut in Jerusalem, 1924. (Nationale Fotosammlung von Israel, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Die Zionisten wollten jedoch nicht nur irgendwelche Kinder in Palästina haben, wie etwa die meisten aus den verarmten Schtetls Osteuropas und Russlands.

„Wir wollen, dass nur die beste jüdische Jugend zu uns kommt … nur die Gebildeten“, erklärte Israels zukünftiger Präsident Chaim Weizmann 1937 auf der zionistischen Weltkonferenz in Zürich, Schweiz,

„Die anderen Juden werden bleiben müssen, wo sie sind, und sich dem Schicksal stellen, das sie erwartet. Diese Millionen von Juden sind Staub unter den Rädern der Geschichte, und sie müssen vielleicht weggeblasen werden. Wir wollen nicht, dass sie nach Palästina strömen. Wir wollen nicht, dass Tel Aviv zu einem weiteren minderwertigen Ghetto wird“.

In der Tat waren die Zionisten und die Nazis verwandte Geister: Beide bauten ethnisch-nationalistische Staaten auf, die auf rassischer Reinheit beruhten – ein Konzept, das zu dieser Zeit immer mehr Anhänger fand – und beide lehnten die Assimilation der Juden in Europa vehement ab.

„Die Haltung der Zionisten gegenüber der herannahenden Bedrohung durch die faschistische Herrschaft in Deutschland wurde von einigen gemeinsamen ideologischen Annahmen bestimmt“, schreibt der deutsche Journalist Klaus Polkhen in The Secret Contacts:

„Sowohl die Faschisten als auch die Zionisten glaubten an unwissenschaftliche Rassentheorien, und beide trafen sich auf demselben Boden in ihrem Glauben an solch mystische Verallgemeinerungen wie ‚Volkstum‘ und ‚rassische Exklusivität‘.“

Auge in Auge mit den Faschisten

In einer Mitteilung des Zionistischen Bundes Deutschlands an die Nazipartei vom 21. Juni 1933 versicherten die Faschisten, dass sie auf Augenhöhe seien:

„Unsere Anerkennung der jüdischen Nationalität ermöglicht es uns, klare und aufrichtige Beziehungen zum deutschen Volk und seinen nationalen und rassischen Gegebenheiten herzustellen … denn auch wir sind gegen Mischehen und für die Erhaltung der Reinheit der jüdischen Gruppe.“

Chaim Weizmann im Jahr 1900. (Bain News Service, Library of Congress, Wikimedia Commons, Public domain)

Athur Ruppin, ein Soziologe, der die zionistische Exekutive Palästinas leitete, stützte sich direkt auf die nationalsozialistischen Herrenrassen-Theorien.

Er glaubte, dass der Zionismus „rassische Reinheit“ erfordere und dass „nur die rassisch Reinen in das Land kommen“. Inspiriert von der Arbeit der Nazi-Wissenschaftler führte er Schädelmessungen durch, um zu beweisen, dass aschkenasische Juden den jemenitischen Juden überlegen waren, und argumentierte gegen die Einwanderung äthiopischer Juden, weil ihnen die „Blutsverwandtschaft“ fehle.

Einige Zionisten wurden durch den Antisemitismus der Nazis sogar noch ermutigt. Bei einem Treffen mit Adolf Eichmann 1937 in Berlin lobte Feivel Polkes, ein Mitglied der zionistischen Untergrundarmee, den Terror in Deutschland:

„Nationalistische jüdische Kreise brachten ihre große Freude über die radikale deutsche Politik gegenüber den Juden zum Ausdruck, da diese Politik die jüdische Bevölkerung in Palästina vermehren würde, so dass man mit einer jüdischen Mehrheit in Palästina gegenüber den Arabern rechnen kann.“

Polkes Bewunderung wurde von Eichmann erwidert, der behauptete: „Wäre ich Jude gewesen, wäre ich ein fanatischer Zionist gewesen. In der Tat wäre ich der glühendste Zionist gewesen, den es je gab.

In Anbetracht ihrer ähnlichen Ansichten über Rasse und Nationenbildung behandelten die Nazis die Zionisten in fast allen Bereichen bevorzugt. Sie waren die einzige nicht-nationalsozialistische Gruppe, der es erlaubt war, eigene Uniformen zu tragen, ihre eigene Flagge zu hissen und bis 1939 eine eigene politische Philosophie zu vertreten.

Während das deutsche Propagandaministerium alle Zeitungen verbot, die von Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaften und anderen fortschrittlichen Organisationen herausgegeben wurden, durfte die zionistische Zeitung, die Jüdische Rundschau, ihre Propaganda von 1933 bis 1939 ungehindert veröffentlichen.

Straßenverkäufer der Jüdischen Rundschau im Jahr 1934 in Berlin. (Bundesarchiv, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0)

Im Gegensatz zu den deutschen Zionisten leisteten die meisten Juden in Europa Widerstand gegen die Faschisten. Sie bekämpften sie in Spanien – wo 30 Prozent der amerikanischen Lincoln-Brigade Juden waren – und in Polen, wo die Hälfte der 5.000 Kämpfer der Dombrovski-Brigade Juden waren, schmuggelten Waffen in osteuropäische Ghettos und drängten darauf, dass andere Länder ihnen zu Hilfe kamen.

Gleichzeitig setzten die Zionisten alles daran, diese Bemühungen zu vereiteln.

Als 1938 eine weltweite Konferenz von 32 Ländern in Evian-les-Baines, Frankreich, zusammentrat, um das Problem der deutschen und österreichischen Juden, die vor der Verfolgung durch die Nazis flohen, anzugehen, kam nur die Dominikanische Republik zu ihrer Rettung und bot bis zu 100.000 jüdischen Flüchtlingen „freie Flächen mit fruchtbarem Land, ausgezeichnete Straßen und eine Polizei, die für Recht und Ordnung sorgt“.

Trotz des großzügigen Angebots „war die Feindseligkeit der Zionisten unverhüllt und kompromisslos“, schrieb der Holocaust-Forscher S. B. Beit Zvi.

„Die Zionisten waren gegen alles resistent, was ihre Einnahmen aus dem Fundraising gefährden könnte …. Wenn die Juden Amerikas zur Kolonie in der Dominikanischen Republik beitrugen, würden sie vielleicht weniger an den Jüdischen Nationalfonds oder den Keren Hayesod [United Israel Appeal] spenden.“

In ähnlicher Weise standen die Zionisten verschiedenen anderen Vorschlägen und Angeboten zur Umsiedlung von Juden in Australien, der Sowjetunion, Japan, Madagaskar und Alaska feindselig gegenüber.

„Die Zionistische Weltorganisation konzentrierte sich auf Palästina als einziges legitimes Ziel für eine groß angelegte Auswanderung und lehnte ab 1933 die Möglichkeit ab, deutsche Juden in andere Zufluchtsorte oder Häuser als Eretz Jisrael umzusiedeln“, schrieb der amerikanische Historiker Edwin Black: „Die zionistische Haltung war klar: Palästina oder nichts.“

Selbst 1943, als der Holocaust in vollem Gange war, blockierten die Zionisten weiterhin Juden, die sich außerhalb Palästinas niederlassen wollten.

Als eine große Gruppe amerikanischer orthodoxer Rabbiner in Washington, D.C., aufmarschierte und Präsident Franklin Delano Roosevelt aufforderte, die europäischen Juden zu retten, hielten die zionistischen Führer den Präsidenten davon ab, sich mit ihnen zu treffen.

Der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, Rabbi Stephen Wise, und Samuel Rosenman vom American Jewish Committee spielten auf den amerikanischen Antisemitismus an und erklärten Roosevelt, dass die protestierenden Rabbiner Einwanderer der ersten Generation seien, die „nicht repräsentativ für das amerikanische Judentum“ seien und nicht zu den Juden gehörten, mit denen Roosevelt sich treffen sollte. Als sie im Weißen Haus eintrafen, wurde ihnen (wahrheitswidrig) mitgeteilt, dass Roosevelt nicht verfügbar sei.

Später im Jahr 1941, als der US-Kongress schließlich die Bildung einer Rettungskommission vorschlug, kam Rabbi Wise nach Washington, um gegen den Gesetzentwurf auszusagen, weil er Palästina nicht erwähnte.

Der Kastner-Zug

Vielleicht kein anderer Vorfall veranschaulicht den zionistischen Verrat mehr als die Geschichte des Kastner-Zugs, bei dem es um die Kollaboration mit den Nazis in Bezug auf das Schicksal der ungarischen Juden ging.

Im April 1944, auf dem Höhepunkt der Vernichtungsaktionen, bot Adolf Eichmann Joel Brand, dem Leiter des Ungarischen Hilfs- und Rettungskomitees, ein Geschäft an: Die Nazis würden das Leben von einer Million ungarischer Juden im Gegenzug für 10.000 Lastwagen und andere Güter der Alliierten verschonen.

Brand flog sofort nach Istanbul, um den Vorschlag der Jewish Agency zu unterbreiten, die, wie Brand später sagte, keinen Sinn für Dringlichkeit hatte, da sie sich mehr auf die jüdische Auswanderung nach Palästina als auf das Gemetzel in Europa konzentrierte.

Kastner in den frühen 1950er Jahren bei Kol Yisrael, dem offiziellen israelischen Staatssender, wo er eine Sendung in ungarischer Sprache moderierte. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Zurück in Budapest schlug Eichmann dem Zionistenführer Rudolph Kastner, einem Kollegen von Brand aus dem Komitee, ein weiteres Geschäft vor: Gegen Zahlung von jeweils 1.000 Dollar (25.000 Dollar in heutiger Währung) würde Eichmann die Ausreise von 1.684 meist wohlhabenden Juden, darunter Kastners Familie und Freunde, mit dem Zug in die Schweiz ermöglichen. Als Teil der Vereinbarung stimmte Kastner zu, die ungarischen Juden nicht darüber zu informieren, dass sie in den Krematorien in den Tod geschickt wurden.

Zwischen Mai und Juli 1944 wurden 437.000 Juden – fast die gesamte jüdische Landbevölkerung Ungarns – nach Auschwitz deportiert, wo die meisten bei ihrer Ankunft vergast wurden.

1954 urteilte ein israelischer Richter, dass Kastner „seine Seele an den Teufel verkauft“ hatte, als er mit Eichmann verhandelte, um einige Juden zu retten, während er „den Weg für die Ermordung des ungarischen Judentums ebnete“. Er wurde am 15. März 1957 von Mitgliedern der Lehi, der rechtsgerichteten Miliz Israels, wegen Kollaboration mit den Nazis ermordet. Kastner wurde später in Israel als Held rehabilitiert.

Viele behaupten immer noch, das Haavara-Abkommen und Kastners Deal mit Eichmann seien pragmatische Entscheidungen gewesen, um das Leben Tausender Juden zu retten und den Aufbau eines jüdischen Heimatlandes zu unterstützen. Aber, wie der amerikanische Journalist Lenni Brenner über Haavara schrieb,

„Alle Ausreden, dass es Leben gerettet hat, müssen strikt von einer ernsthaften Betrachtung ausgeschlossen werden… es hat Reichtum gerettet, nicht Leben… oder, besser gesagt, ein Stück des Eigentums der deutsch-jüdischen Bourgeoisie“.

Letztendlich hat die Kollaboration einer kleinen Gruppe von Zionisten mit den Nazis den weltweiten Boykott gegen Deutschland gebrochen, den antifaschistischen Widerstand weltweit geschwächt und zum Völkermord an den europäischen Juden beigetragen.

Tatsächlich wurde die Allianz zwischen Zionisten und Nazis Teil der ideologischen Grundlage der heutigen Apartheid- und Völkermordpolitik Israels.

Stefan Moore ist ein amerikanisch-australischer Dokumentarfilmer, dessen Filme mit vier Emmys und zahlreichen anderen Preisen ausgezeichnet wurden. In New York war er Serienproduzent für WNET und Produzent des CBS-Nachrichtenmagazins 48 HOURS zur Hauptsendezeit. In Großbritannien arbeitete er als Serienproduzent bei der BBC, und in Australien war er ausführender Produzent für die nationale Filmgesellschaft Film Australia und ABC-TV.

