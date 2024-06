https://consortiumnews.com/2024/06/24/julian-assange-is-free/



Der WikiLeaks-Herausgeber verließ am Montagmorgen das Belmarsh-Gefängnis und verließ das Vereinigte Königreich in Richtung Australien, wie WikiLeaks mitteilte.

Assange. besteigt das Flugzeug am Stansted Airport in London als freier Mann, nachdem er einen Deal mit der US-Regierung abgeschlossen hat. (WikiLeaks-Video über X)

JULIAN ASSANGE IST ENDLICH FREI

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

24. Juni 2024

Julian Assange hat einer Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten zugestimmt. Er hat Belmarsh am Montag verlassen und ist auf dem Weg nach Australien, so WikiLeaks.

„Er wurde vom High Court in London auf Kaution freigelassen und wurde im Laufe des Nachmittags am Flughafen Stansted entlassen, wo er ein Flugzeug bestieg und Großbritannien verließ“, so WikiLeaks in einem Tweet am frühen Dienstagmorgen Londoner Zeit.

Stella Assange, tweetete: „Julian ist frei!!!! Worte können unsere unermessliche Dankbarkeit gegenüber EUCH – ja EUCH – nicht ausdrücken, die alle jahrelang mobilisiert haben, um dies wahr werden zu lassen. DANKE. tDANKE. DANKE.“

Assange wurde als Ergebnis einer Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten freigelassen, berichtete die BBC. Der britische Staatssender sagte:

„Nach Angaben von CBS, dem US-Partner der BBC, wird Assange keine Zeit in US-Haft verbringen und bekommt die in Großbritannien verbrachte Zeit angerechnet.

Assange wird laut einem Schreiben des Justizministeriums nach Australien zurückkehren.

Das Abkommen, in dem er sich in einem Punkt schuldig bekennt, wird voraussichtlich am Mittwoch, den 26. Juni, vor einem Gericht auf den Nördlichen Marianen abgeschlossen werden.

Die New York Times berichtete, dass Assange dem einen Anklagepunkt des Spionagegesetzes – „Verschwörung zur Verbreitung von Informationen über die nationale Verteidigung“ – im Austausch für eine fünfjährige Haftstrafe zustimmte, die nach Ansicht der USA bereits in Untersuchungshaft in Belmarsh verbüßt worden war.

WikiLeaks veröffentlichte dieses Video von Assange, wie er auf dem Weg aus London, wo er fünf Jahre lang inhaftiert war, auf die Scheibe tritt.

Der Sydney Morning Herald berichtete: „In einer Gerichtsakte wird ein einziger Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe von geheimen US-Verteidigungsdokumenten genannt.“

Die Zeitung berichtete, Assange habe sich „schuldig bekannt, eine Anklage nach dem Espionage Act (Spionagegesetz) wegen Verschwörung zur unrechtmäßigen Erlangung und Verbreitung geheimer nationaler Verteidigungsinformationen zu erheben, so das Justizministerium in einem vor Gericht eingereichten Schreiben“.

Bruce Afran, ein US-amerikanischer Verfassungsrechtler, erklärte gegenüber Consortium News, dass ein Schuldbekenntnis keinen rechtlichen Präzedenzfall schafft. Daher würde Assanges Deal nicht dazu führen, dass Journalisten in Zukunft wegen der Annahme und Veröffentlichung von Verschlusssachen aus einer Quelle strafrechtlich verfolgt werden könnten, weil Assange einer solchen Anklage zugestimmt hat.

Die Marianen sind ein US-Territorium, auf dem Assange die Vereinbarung am Dienstag vor einem US-Bundesgericht abschließen wird.

„Technisch gesehen kommt er in die USA [auf die Marianen], aber nicht in den Bezirk, in dem er angeklagt wurde“, sagte Afran. „Und er könnte in Gewahrsam genommen werden, aber wir gehen davon aus, dass die USA in gutem Glauben handeln werden.“

Assange auf freiem Fuß am Flughafen Stansted in London. (WikiLeaks-Video über X)

Assange bespricht den Deal mit seinem Anwalt Gareth Pierce. (WikiLeaks über X)

Aitor Martinez, ein Anwalt von Assange, veröffentlichte die Anklagepunkte, derer sich Assange offenbar schuldig bekannt hat. Er schrieb: „Julian Assange hat sich mit dem Justizministerium auf einen Deal geeinigt, so dass er endlich FREI ist.“ Das Dokument, das Martinez an seinen Tweet anhängte, lautet:

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange.

