Der verschwundene Kriegs-Chat

26. März 2025

Wären die Kriegspläne auf einem sicheren Regierungskanal besprochen worden, hätte man sie protokolliert, aber Signal bot eine Möglichkeit, sie verschwinden zu lassen, es sei denn, jemand von außerhalb machte Screenshots, schreibt Joe Lauria.

Schiff der US-Marine feuert Tomahawk-Raketen während der Luftangriffe auf den Jemen im Jahr 2024 ab. (U.S. Navy/Wikimedia Commons/Public domain)

Von Joe Lauria

Sonderausgabe für Consortium News

In seinem Artikel über die Einladung des US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz zu einem Signal-Chat mit den US-amerikanischen Außen-, Verteidigungs- und Finanzministern, dem US-Vizepräsidenten und den Direktoren des Nationalen Nachrichtendienstes und der CIA schreibt der Herausgeber des Magazins Atlantic, Jeffrey Goldberg, dass Waltz zumindest einige der Textnachrichten im Chat verschwinden ließ.

Goldberg schrieb:

„Waltz ließ einige der Nachrichten in der Signal-Gruppe nach einer Woche verschwinden, andere nach vier Wochen. Das wirft die Frage auf, ob die Beamten möglicherweise gegen das Bundesarchivgesetz verstoßen haben: Textnachrichten über Amtshandlungen gelten als Aufzeichnungen, die aufbewahrt werden sollten.“

Wäre die Diskussion über die Kriegspläne im Jemen durch die wichtigsten nationalen Sicherheitsbeamten Trumps auf einem sicheren Regierungskanal geführt worden, wie ihn die National Security Agency als Teil des Pentagons betreibt, wäre eine Aufzeichnung vermutlich in Übereinstimmung mit dem Gesetz aufbewahrt worden.

Aber Signal bot eine Möglichkeit, diese Aufzeichnung verschwinden zu lassen, es sei denn, jemand im Chat machte Screenshots davon. Goldberg machte Screenshots des Chats zwischen 8:05 Uhr am Freitag, dem 14. März, und 17:18 Uhr am Samstag, dem etwa 33 Stunden später.

Goldberg deutet an, dass geheime Informationen diskutiert wurden, die er der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt hat. „Der Hegseth-Post enthielt operative Details über bevorstehende Angriffe auf den Jemen, einschließlich Informationen über Ziele, Waffen, die die USA einsetzen würden, und die Abfolge der Angriffe“, schreibt er.

Dies steht im Widerspruch zu den Aussagen der Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, und des CIA-Direktors John Radcliffe, die am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des Senats erklärten, dass keine Verschlusssachen involviert waren. [Am Mittwoch veröffentlichte The Atlantic die vollständigen Transkripte des Signal-Chats, einschließlich militärischer Details des Angriffs.]

Warum sollte Waltz eine Plattform wie Signal nutzen wollen, die es ermöglicht, dass dieser hochrangige Chat verschwindet? Eine mögliche Antwort ist die Frage, wer bei dem Chat nicht anwesend war: Präsident Donald Trump. Wenn die NSA den Anruf getätigt hätte, hätte Trump Zugriff auf das Chat-Protokoll.

(Bei dem Signal-Treffen fehlte auch der Chef der NSA, der wahrscheinlich Einwände dagegen gehabt hätte, dass die NSA es nicht ermöglicht hat. Mit Ausnahme der einzelnen Chat-Teilnehmer, die auch Screenshots hätten machen können, ist die Regierung nicht im Besitz des Protokolls.)

Als er am Dienstag nach dem Signal-Chat gefragt wurde, gab Trump glaubhaft zu, nichts davon gewusst zu haben.

Da Trump nicht anwesend war und keine Aufzeichnungen über das Gespräch geführt wurden, konnten seine obersten Sicherheitsbeamten freier sprechen, wie z. B. Vizepräsident J.D. Vance, der sich offen gegen Trumps Wunsch aussprach, die Huthis im Jemen zu bombardieren, worum es in dem Chat ging. Laut Goldbergs Bericht schrieb Vance auf Signal:

„Ich denke, wir machen einen Fehler. … 3 Prozent des US-Handels laufen über den Suezkanal. 40 Prozent des europäischen Handels tun dies. Es besteht die reale Gefahr, dass die Öffentlichkeit dies nicht versteht oder nicht versteht, warum es notwendig ist. Der stärkste Grund, dies zu tun, ist, wie der POTUS sagte, eine Botschaft zu senden.“

Goldberg schreibt dann:

„Der Bericht von Vance enthält dann eine bemerkenswerte Aussage, wenn man bedenkt, dass der Vizepräsident in praktisch keiner Frage öffentlich von Trumps Position abgewichen ist. „Ich bin mir nicht sicher, ob dem Präsidenten bewusst ist, wie sehr dies im Widerspruch zu seiner aktuellen Botschaft über Europa steht. Es besteht ein weiteres Risiko, dass wir einen moderaten bis starken Anstieg der Ölpreise erleben. Ich bin bereit, den Konsens des Teams zu unterstützen und diese Bedenken für mich zu behalten. Aber es gibt ein starkes Argument dafür, dies um einen Monat zu verschieben, einen Beitrag dazu zu leisten, zu vermitteln, warum dies wichtig ist, zu sehen, wo die Wirtschaft steht usw.“

Zu diesem Vorfall gibt es derzeit viel mehr Fragen als Antworten, und wir werden vielleicht nie viele Antworten erhalten. Das lässt hauptsächlich Spekulationen zu.

Außenminister Marco Rubio und der Nationale Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz (r.), sprechen am 11. März 2025 in Dschidda, Saudi-Arabien, mit der Presse. (State Department/Freddie Everett)

Wenn keine Aufzeichnungen über ein Gespräch geführt wurden, das eindeutig streng vertraulich (wenn nicht sogar geheim) war, warum hat Waltz dann Goldberg zur Teilnahme eingeladen? Welche Rolle hätte er sich für Goldberg gewünscht? Oder war es einfach ein massiver Fehler von Waltz, ihn einzuladen?

Goldberg schrieb:

„Ich hatte sehr starke Zweifel daran, dass diese Textgruppe echt war, denn ich konnte nicht glauben, dass die nationale Sicherheitsführung der Vereinigten Staaten über Signal über bevorstehende Kriegspläne kommunizieren würde. Ich konnte auch nicht glauben, dass der nationale Sicherheitsberater des Präsidenten so leichtsinnig sein würde, den Chefredakteur von The Atlantic in solche Diskussionen mit hochrangigen US-Beamten, bis hin zum Vizepräsidenten, einzubeziehen.“

Laut dem Journalisten Max Blumenthal aus Washington, D.C., war Waltz eine Quelle für Goldberg, den er als einen der „Top-Zugangsjournalisten der Beltway-Medien“ beschrieb. Im Vorfeld des Golfkriegs 2003 wurde Goldberg von Dick Cheney benutzt, „um eine Verbindung zwischen Al-Qaida und Saddam Hussein herzustellen“, sagte Blumenthal. Es war eine Verbindung, die es nicht gab. Aber nachdem Cheney die Geschichte lanciert hatte, zitierte er Goldbergs Bericht in The New Yorker als Beweis.

In seinem Artikel in The Atlantic vom Dienstag schreibt Goldberg, der ein Trump-Gegner ist, über Waltz:

„Ich habe ihn in der Vergangenheit getroffen, und obwohl ich es nicht besonders seltsam fand, dass er sich an mich wenden könnte, fand ich es doch etwas ungewöhnlich, angesichts des umstrittenen Verhältnisses der Trump-Administration zu Journalisten – und Trumps periodischer Fixierung auf mich im Besonderen.“

Überzeugter Pro-Israel-Anhänger

Der damalige Außenminister Antony Blinken im Gespräch mit dem Chefredakteur Jeffrey Goldberg von The Atlantic, 28. September 2023 in Washington, D.C. (Außenministerium/Chuck Kennedy)

In seiner Jugend war Goldberg ein großer Bewunderer des jüdischen Extremisten Meir Kahane, von dessen Anhängern einige Mitglieder der derzeitigen israelischen Regierung sind. Goldberg lebte in Israel und trat den israelischen Streitkräften bei, wo er als Gefängniswärter palästinensische Gefangene überwachte. The Jewish Chronicle schreibt:

„Er wurde in Brooklyn geboren und wuchs auf Long Island auf. Er besuchte die University of Pennsylvania, wo er in der Campus-Küche von Hillel arbeitete, bevor er nach Israel zog. Während der ersten Intifada diente er in den israelischen Streitkräften als Gefängniswärter im Ktzi’ot-Gefängnis – eine Erfahrung, die er später in seinem 2006 erschienenen Buch Prisoners: A Muslim & a Jew Across the Middle East Divide dokumentierte. “

Bombenangriffe auf den Jemen für Israel

Die am 15. März begonnenen US-Angriffe auf die Huthis sind eindeutig zum Vorteil Israels, aber Vance wies darauf hin, dass die USA praktisch keine Interessen im Jemen haben und nur wenig Schifffahrt im Roten Meer betreiben. Die Huthis haben nur Schiffe ins Visier genommen, die auf dem Weg nach Israel waren, um die mörderischen Angriffe Israels auf Gaza zu behindern.

Trump hat den Iran gewarnt, dass sie die nächsten sein könnten, wenn sie die Huthis weiterhin bei Gegenangriffen gegen die USA in der Region unterstützen. Die USA dazu zu bringen, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, ist seit langem ein Ziel Netanjahus, das ihn geradezu besessen macht.

Der israelische Geheimdienst hätte eindeutig ein starkes Interesse an diesem verschlüsselten Chat auf Signal gehabt, in den er möglicherweise eindringen konnte. Oder vielleicht auch nicht.

„Es ist denkbar, dass Waltz durch die Koordinierung einer sicherheitsrelevanten Aktion über Signal gegen mehrere Bestimmungen des Spionagegesetzes verstoßen hat, das den Umgang mit Informationen zur „nationalen Verteidigung“ regelt“, schrieb Goldberg. So denkt eine Person, die mit dem Staat verbunden ist. Normalerweise denkt ein Reporter, der Zugang zu sensiblem Material erhält, nicht so.

Letztendlich gibt es nur eine Person, die erklären kann, warum Goldberg zum Chat eingeladen wurde, und das ist Waltz. Am Mittwoch berichtete The Atlantic: „Waltz, der Goldberg in den Signal-Chat eingeladen hat, sagte gestern, er untersuche, ‚wie zum Teufel er in diesen Raum gelangt ist‘.

Am Mittwoch sagte Waltz in den Fox News: „Ich kann Ihnen zu 100 % sagen, dass ich diesen Typen [Goldberg] nicht kenne. Ich kenne ihn von seinem schrecklichen Ruf her und er ist wirklich der letzte Abschaum unter den Journalisten, und ich kenne ihn in dem Sinne, dass er den Präsidenten hasst, und ich schreibe ihm keine SMS, er war nicht in meinem Telefon und wir werden herausfinden, wie das passiert ist.“

Goldberg schrieb ihm, um zu fragen, warum er eingeladen wurde. Dies ist die Antwort, die er erhielt:

„Brian Hughes, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, antwortete zwei Stunden später und bestätigte die Echtheit der Signal-Gruppe. „Dies scheint eine authentische Nachrichtenkette zu sein, und wir prüfen, wie eine versehentlich hinzugefügte Nummer in die Kette gelangt ist“, schrieb Hughes. „Der Thread ist ein Beispiel für die tiefgreifende und durchdachte politische Koordination zwischen hochrangigen Beamten. Der anhaltende Erfolg der Huthi-Operation zeigt, dass es keine Bedrohung für die Truppen oder die nationale Sicherheit gab.“

Tatsächlich könnte diese ganze Episode einfach völlig überbewertet worden sein. Den US-Truppen ist kein Schaden zugefügt worden. 53 jemenitische Zivilisten wurden jedoch getötet, und zwar durch amerikanische Bomben, die eigentlich die einzigen Menschen aufhalten sollten, die versuchten, den israelischen Völkermord in Gaza zu stoppen.

Das ist der Teil der Geschichte, der wirklich verschwunden ist.

Cathy Vogan hat zu diesem Artikel beigetragen.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine beruflichen Beiträge als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

