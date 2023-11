https://www.middleeastmonitor.com/20231103-german-club-terminates-el-ghazis-contract-over-pro-palestine-post/



Anwar El Ghazi am 30. August 2023 in Eindhoven, Niederlande [NESimages/Marcel ter Bals/DeFodi Images via Getty Images]

Deutscher Verein kündigt Vertrag von El Ghazi wegen pro-palästinensischer Äußerungen

3. November 2023

Der deutsche Verein Mainz hat den Vertrag von Anwar El Ghazi aufgelöst, nachdem dieser in den sozialen Medien die Tötung von Palästinensern in Gaza verurteilt hatte.

Der ehemalige Stürmer von Everton und Aston Villa wurde vom Bundesligisten am 17. Oktober, zwei Tage nachdem er den Beitrag veröffentlicht hatte, suspendiert.

Inzwischen hat er den Beitrag gelöscht und eine Reihe von Posts verfasst, um seinen Standpunkt klarzustellen: „Ich möchte klarstellen, dass ich mich vor allem für den Frieden einsetze. Meine Gedanken und Gebete sind bei den Familien und Freunden all der unschuldigen Opfer und denen, die noch vermisst werden.“

In einem Social-Media-Beitrag schrieb er heute: „Steht für das Richtige, auch wenn das bedeutet, allein zu stehen. Der Verlust meines Lebensunterhalts ist nichts im Vergleich zu der Hölle, die auf die Unschuldigen und Schwachen in Gaza losgelassen wird.“

Der 28-Jährige, der früher auch für den PSV Eindhoven spielte, kam im September ablösefrei nach Mainz und wurde dreimal als Einwechselspieler eingesetzt.

