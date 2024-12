https://www.middleeastmonitor.com/20241203-the-gaza-genocide-and-the-limits-of-israeli-propaganda/



Der Völkermord in Gaza und die Grenzen der israelischen Propaganda

Von Ramzy Baroud

3. Dezember 2024

Demonstranten forderten die USA auf, keine Waffen mehr an Israel zu liefern, und hielten Schilder mit der Aufschrift „Hunger ist ein Kriegsverbrechen“, „Stoppt die Bewaffnung des Völkermords“ und „Free Gaza“ in Jerusalem am 24. Mai 2024 [EMILY GLICK/Middle East Images/AFP via Getty Images].

Der anhaltende Völkermord in Gaza ist beispiellos. Nichts, was Israel und seine Unterstützer sagen oder tun können, wird die historische Verantwortung für die Ausrottung des palästinensischen Volkes im Gazastreifen vermeiden.

Die obige Behauptung ist von entscheidender Bedeutung, sowohl für die Beendigung der israelischen Besatzung Palästinas als auch für die Erlangung der palästinensischen Freiheit. Dies ist der Grund.

In allen vergangenen Kriegen und den damit verbundenen Kriegsverbrechen ist es Israel gelungen, den Reset-Knopf in seinen Beziehungen zu den besetzten Palästinensern zu drücken. Nach jedem Krieg schaltet die israelische Hasbara – Propagandamaschine – auf Hochtouren und nutzt die stets willigen westlichen Mainstream-Medien, um die Palästinenser in ein negatives Licht zu rücken und Israel als das ewige Opfer in einem permanenten Zustand der Selbstverteidigung oder sogar als den einsamen Verteidiger der westlichen Zivilisation darzustellen.

Diese Kampagne läuft immer parallel zur Schönfärberei Israels in der populären Unterhaltung, von Hollywood-Filmen über TV-Sitcoms bis hin zu Titelseiten von Zeitschriften mit Schlagzeilen wie „Wunderschöne Fotos zeigen das ungesehene Leben von Soldatinnen in Israel“. Im Allgemeinen preisen westliche Politiker der verschiedensten Ideologien, Intellektuelle, Nachrichtensprecher und Kirchenführer das „Wunder“ Israel.

Zu Beginn von Israels völkermörderischem Krieg im Oktober 2023 sagte beispielsweise der britische Dramatiker Tom Stoppard: „Bevor wir zu dem, was jetzt geschieht, Stellung nehmen, sollten wir überlegen, ob es sich um einen Kampf um ein Territorium oder um einen Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei handelt.“ Er neigte natürlich zu Letzterem.

Diese israelische Taktik beinhaltet immer die Dämonisierung der Palästinenser, wobei das Opfer zum „Terroristen“ und die Belagerten zu den Belagerern werden. Letzteres wurde insbesondere von der ehemaligen US-Außenministerin Madeline Albright zum Ausdruck gebracht, die in einem Interview mit NBC im August 2000 sagte: „Die Israelis fühlen sich von den palästinensischen Steinewerfern und den verschiedenen Banden, die umherziehen, belagert“.

Warum werden solche israelischen Taktiken diesmal scheitern?

Weil sie scheitern werden, aber nicht, weil sie es nicht versucht hätten. In der Tat bereitet sich Israel bereits auf den Hasbara-Kampf seines Lebens vor.

Eine neue Taktik, die Israel bereits in „befreundeten“ Ländern wie den Vereinigten Staaten anwendet, besteht darin, seine gekauften und bezahlten gewählten Politiker zu drängen, Gesetze zu verabschieden, um jegliche Gespräche über den israelischen Völkermord in Gaza zu blockieren. Israel allein muss über die Medien und den politischen Diskurs exklusiven Zugang zur amerikanischen Öffentlichkeit haben. Weiterlesen bei middleeastmonitor.com

