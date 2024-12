https://www.commondreams.org/news/trumps-middle-east-policy



Eine Frau, die ein Mädchen im Arm hält, reagiert, nachdem israelische Luftangriffe das Viertel Ridwan in Gaza-Stadt am 23. Oktober 2023 getroffen haben.

(Foto: Ali Jadallah/Anadolu via Getty Images)

Trump schwört, dass die Hölle los sein wird, wenn die Geiseln nicht freigelassen werden

„Jemand sollte Trump sagen, dass Israel bereits die Hölle auf Gaza losgelassen hat und die Geiseln nicht freigelassen wurden.“

Jessica Corbett

02. Dezember 2024

Als frühes Signal für die außenpolitischen Pläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump, wenn er im nächsten Monat ins Amt zurückkehrt, sagte der Republikaner am Montag, dass „im Nahen Osten die Hölle los sein wird“, wenn die Hamas die Geiseln nicht freilässt, die von Israel, der militärischen Besatzungsmacht im Westjordanland und im Gazastreifen, entführt wurden.

Trump forderte die Freilassung der Geiseln, die während des Anschlags vom 7. Oktober letzten Jahres entführt worden waren, oder seine versprochene Vergeltung würde folgen. Seit Israel im Zuge der von der Hamas geführten Operation eine groß angelegte Invasion des Gazastreifens startete, wurden bereits fast 45.000 Palästinenser getötet, die meisten davon zivile Männer, Frauen und Kinder.

Von den 251 Menschen, die im vergangenen Jahr gefangen genommen wurden, sind nach Angabender Washington Post, die letzte Woche aktualisiert wurde, vermutlich noch 63 im Gazastreifen am Leben. Bislang wurden 117 Personen befreit oder gerettet, 71 sind nachweislich getötet worden.

Nach einem Abendessen mit Sara Netanjahu, der Ehefrau des israelischen Premierministers, im Trump International Golf Club in Florida am Sonntagabend machte der designierte US-Präsident seine Drohung über die Geiseln auf seiner Plattform Truth Social am Montagnachmittag wahr.

„Alle reden über die Geiseln, die im Nahen Osten so gewaltsam, unmenschlich und gegen den Willen der ganzen Welt festgehalten werden“, schrieb Trump. „Aber es wird nur geredet, aber nicht gehandelt! Bitte lassen Sie diese WAHRHEIT dazu dienen, zu repräsentieren, dass, wenn die Geiseln nicht vor dem 20. Januar 2025 freigelassen werden, dem Datum, an dem ich mit Stolz das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten antrete, es im Nahen Osten und für die Verantwortlichen, die diese Gräueltaten gegen die Menschheit begangen haben, die HÖLLE ZU ZAHLEN geben wird.“

„Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, werden härter getroffen werden, als irgendjemand in der langen und geschichtsträchtigen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika“, fügte Trump hinzu. „LASSEN SIE DIE GEISELN SOFORT FREI!“

Stephen Pollard, Chefredakteur von The Jewish Chronicle, antwortete, dass „dies die Botschaft ist, die der Präsident der USA am 8. Oktober 2023 hätte senden sollen.“

Rohan Talbot, Direktor für Interessenvertretung und Kampagnen bei der in Großbritannien ansässigen Medical Aid for Palestinians , nahm Pollards Kommentare zur Kenntnis: „Es interessiert mich wirklich zu wissen, was Stephen denkt, was die USA Israel im Gazastreifen über das hinaus, was es derzeit hat, hätte tun können. Atomwaffen?“

„Diese Aussage ist aus den Angeln gehoben – ‚es wird im Nahen Osten die Hölle los sein‘,“ fügte Talbot hinzu.

Andreas Krieg, Dozent an der School of Security Studies am King’s College London, sagte: „Jemand sollte Trump sagen, dass Israel bereits die Hölle auf Gaza losgelassen hat und die Geiseln nicht freigelassen wurden.“

Drop Site Newshob hervor, dass „Trumps Erklärung – die auf ein am Wochenende vom bewaffneten Flügel der Hamas veröffentlichtes Video folgt, in dem der US-israelische Gefangene Edan Alexander zu sehen ist und das sich ausdrücklich an Trump richtet – nicht anerkennt, dass Netanjahu wiederholt Waffenstillstandsabkommen sabotiert hat, die die israelischen Geiseln hätten befreien können. Außerdem scheint er sich in eine Position zu bringen, in der er die Lorbeeren für etwaige Fortschritte bei den Waffenstillstandsgesprächen ernten kann, da die Verhandlungen zwischen der Hamas und ägyptischen Vermittlern bereits im Gange sind.

Wie die amerikanisch-jüdische Zeitung Forward am Montagberichtete:

Das Weiße Haus versucht einen letzten Vorstoß, um … eine Einigung zu erzielen. Präsident Joe Biden sagte letzte Woche, dass der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Gelegenheit geschaffen habe, die ins Stocken geratenen Verhandlungen für ein ähnliches Abkommen im Gazastreifen wieder in Gang zu bringen. „Wir werden jeden Tag, den wir im Amt sind, nutzen, um so viele Fortschritte wie möglich zu erzielen“, sagte Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater, am Sonntagmorgen in der ABC-Sendung„This Week“.

Angesichts der gescheiterten Bemühungen in der Vergangenheit hoffen die Familien der amerikanischen Geiseln, dass Trump seine Popularität in Israel und seine Beziehungen zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu nutzen kann, um während der Übergangszeit sofortige Maßnahmen zu ergreifen. „Trump darf nicht bis zu seiner Amtseinführung warten, um eine Vereinbarung zu erreichen, die Edan, sechs anderen Amerikanern und den übrigen Geiseln die Freiheit sichert“, sagten Adi und Yael Alexander, die Eltern von Edan, am Samstag.

Trotz einer Fülle von Beweisen, die zeigen, wie Israel US-Waffen einsetzt, um Zivilisten im Gazastreifen abzuschlachten, und den Fluss humanitärer Hilfe stark einschränkt, während es behauptet, gegen die Hamas vorzugehen, haben sich Biden und der Kongress geweigert, Netanjahus Regierung die Waffen zu entziehen. Nur wenige Stunden nach Inkrafttreten des Waffenstillstands zwischen der israelischen Regierung und der Hisbollah – ein Abkommen, das Israel seither etwa 100 Mal gebrochen hat –berichtete die Financial Times letzte Woche, dass „Biden vorläufig einen Waffenverkauf an Israel im Wert von 680 Millionen Dollar genehmigt hat.“

Übersetzt mit Deepl.com

