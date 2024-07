Der Völkermord in Gaza vertieft sich: Die Abrechnung mit den Tätern beginnt von Ralph Nader

https://www.counterpunch.org/2024/07/15/the-gaza-genocide-deepens-the-reckoning-begins-for-the-perpetrators/



von Ralph Nader

15. Juli 2024

Bild von Janne Leimola.

In den ersten Wochen der massiven israelischen Bombardierung und Invasion des Gazastreifens tötete das israelische Militär jeden, der sich bewegte, und zerstörte alles, was stehen blieb. Auf Anrufe von Präsident Joe Biden und US-Außenminister Antony Blinken, die Netanjahu aufforderten, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren, antwortete er angeblich: Belehren Sie mich nicht, schauen Sie sich an, was Sie mit Hiroshima, Nagasaki und Dresden gemacht haben.

Die offizielle Zahl der Todesopfer dieser beiden Atombomben und des Brandbombenangriffs auf Dresden belief sich auf insgesamt rund 239 000 Zivilisten. Nach neun Monaten des unerbittlichen Völkermordes, den die israelische Regierung Tag und Nacht mit den neuesten US-Waffen anrichtet, hat Israel weit mehr Zivilisten im Gazastreifen getötet als diese Zahl. In einer winzigen Enklave mit 2,3 Millionen Einwohnern (verglichen mit der Gesamtbevölkerung Japans und Deutschlands im Zweiten Weltkrieg von 152 Millionen) wurden mindestens 300.000 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet, und jeden Tag sterben mehr. Die täglichen Vernichtungen durch F-16, Panzer und willkürliche Hinrichtungen in Verbindung mit dem israelischen Verbot von Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten, Strom und Treibstoff haben bei fast allen Bewohnern des Gazastreifens zu Hunger, Krankheiten, unbehandelten Verletzungen und Obdachlosigkeit geführt. Die Zerstörung der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen erhöht die Zahl der militärisch verursachten Opfer zusätzlich.

Fünfundvierzigtausend Babys sind seit Oktober in den Trümmern geboren worden. Die Säuglinge leiden unter verunreinigtem Wasser, schlechter Ernährung und einem akuten Mangel an medizinischer Versorgung. Ihre Mütter sind am Verhungern. Was ist mit der Notlage einer ähnlichen Anzahl von Ein- oder Zweijährigen? Was ist mit fünfzigtausend schweren Diabetikern ohne Insulin? Einer noch größeren Zahl von Krebspatienten wird ihre Medizin und Pflege verweigert. Hunderte von Mitarbeitern des Gesundheitswesens wurden getötet, während die hungrigen, erschöpften, kranken und verletzten Überlebenden tapfer zu den zusammengebrochenen Krankenhäusern taumelten, die nicht völlig zerstört wurden.

Es ist ja nicht so, dass die großen globalen Gesundheits- und Ernährungsorganisationen nicht vor Hungersnöten, Epidemien und militärischer Gewalt im Zuge der Ausrottung der schutzlosen Bewohner des Gazastreifens gewarnt hätten. Organisationen wie UNICEF, das Global Food Program, Oxfam, die UN-Agentur für humanitäre Hilfe, die Integrated Food Security Phase Classification (IPC), USAID und Bidens eigener Berater für humanitäre Angelegenheiten, David Satterfield, kennen die sich abzeichnenden Zahlen, die für die Familien in Gaza den Weltuntergang bedeuten.

Bereits im Dezember schätzte Devi Sridhar, Lehrstuhlinhaberin für globale Gesundheit an der Universität Edinburgh, dass im Jahr 2024 wahrscheinlich eine halbe Million Menschen im Gazastreifen sterben werden, wenn die Bedingungen, die in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 zu Zehntausenden von Todesfällen führten, anhalten. Die Bedingungen haben sich verschlechtert, da die Todesursachen von Woche zu Woche zugenommen und sich verstärkt haben.

In einer zugegebenermaßen konservativen Schätzung veröffentlichten drei Forscher in der angesehenen britischen medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“, dass es Mitte Juni „nicht unplausibel ist, zu schätzen, dass bis zu 186.000 oder sogar mehr Todesfälle auf den derzeitigen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten“.

Warum halten die Medien dann an der enormen Unterschätzung des offiziellen Hamas-Gesundheitsministeriums fest, die derzeit bei etwa 39.000 Todesfällen liegt? Erstens stützte sich das Ministerium anfangs auf die Namen der Verstorbenen, die von Krankenhäusern und Leichenhallen zur Verfügung gestellt wurden, die jetzt verwüstet und unbrauchbar sind. Das Hamas-Regime stört sich nicht an dieser Unterzahl, denn sie mindert die Kritik daran, dass es nicht in der Lage ist, seine eigene Bevölkerung zu schützen und sie vor dem zu bewahren, was nach dem7. Oktober von dem rassistischsten, völkermörderischsten und expansionistischsten israelischen Regime aller Zeiten kommen würde.

Netanjahu, der sich in den vergangenen Jahren gegenüber seiner Likud-Partei damit gebrüstet hat, dass er die Hamas unterstützt und mitfinanziert hat, weil sie eine Zweistaatenlösung ablehnt, freut sich über die enorme Unterschätzung seines Massenmordes.

Aber es gibt noch andere Gründe für die Annahme der niedrigen Hamas-Zahlen. Für Biden hält dies die Intensität der Proteste im Lande niedrig, die das Weiße Haus auffordern, entschlossenen Druck auf Netanjahu auszuüben, um einen dauerhaften Waffenstillstand, den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und ein Ende der Blockade zu erreichen, damit die Tausenden von Lastwagen mit humanitärer Hilfe, die von den USA bezahlt werden, einreisen können.

Netanjahus langjähriges Verbot für alle israelischen und ausländischen Kriegsberichterstatter, den Gazastreifen als unabhängige Reporter zu betreten, hat der Welt einen Großteil des Gemetzels auf diesen Schlachtfeldern verheimlicht. Am 11. Juli 2024 schließlich unterzeichneten mehr als 70 Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter die New York Times, die Washington Post, AP, CNN und die BBC, einen offenen Brief, in dem sie Israel aufforderten, „Journalisten unabhängigen Zugang zum Gazastreifen zu gewähren“.

Palästinensische Journalisten in Gaza werden von Netanjahu gejagt, der es zulässt, dass Dutzende von Reportern und ihre Familien getötet werden. Die Überlebenden versuchen tapfer, für Außenstehende und soziale Medien über die Verwüstung zu berichten. Die Mainstream-Presse ist jedoch auf Reporter vor Ort angewiesen, um ihre Arbeit zu machen.

Netanjahu ist ein Meister im Abwarten und Hinhalten, um seinen Job zu behalten. Drei von vier Israelis verachten ihn für seine innenpolitischen Tyranneien und für den Zusammenbruch der mehrstufigen Grenzverteidigung am 7. Oktober, und die israelische Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen politischer Korruption an. Die israelischen Straßenproteste werden von Woche zu Woche größer, und die Mehrheit der Israelis will sofortige Neuwahlen!

Die Abrechnung mit dem, was Netanjahus grausamer Terrorstaat unschuldigen Palästinensern angetan hat – von Säuglingen in Brutkästen bis hin zu alten Menschen in Rollstühlen – kommt auf die israelische Gesellschaft zu. Wenn die Soldaten zurückkehren, werden einige von ihnen von den Gräueln berichten, die sie gesehen haben und die ihnen befohlen wurden, zu produzieren. Bereits sechs Reservisten haben einer israelischen Zeitschrift berichtet, dass sie aufgefordert wurden, jeden Palästinenser, den sie auf der Straße oder in ihren Häusern sahen, zu erschießen und zu töten. Es gibt keine Einsatzregeln, wie sie das Völkerrecht vorschreibt. Sie gaben Beispiele für die Schießübungen, als sie dem Reporter sagten, sie würden nicht mehr in Gaza dienen.

Solche Soldaten werden „Refuseniks“ genannt, die vor etwa zwanzig Jahren zu einer mutig artikulierten, wenn auch schikanierten Protestgruppe wurden (siehe Israeli Refuseniks Forsake Army Despite Post-October 7 Nationalist Frenzy, The Intercept January 2, 2024).

Je mehr Informationen durch das schwächelnde israelische Zensursystem fließen, desto stärker werden die vielen israelischen Menschenrechtsvereinigungen (siehe 13. Dezember 2023, ein offener Brief mit dem Titel „Stop the Humanitarian Catastrophe“ an Präsident Biden von 16 israelischen Menschenrechtsgruppen, der in der New York Times erschien). Die Übertreibung der Bedrohung Israels durch die Hamas nach einem einmaligen Selbstmordattentat, das am 7. Oktober 2023 über eine mysteriöserweise offene Grenze nach Israel verübt wurde, wird deutlich werden. Die Hamas verfügte über eine Miliz von etwa 20.000 Kämpfern mit Kleinwaffen und schwindender Munition, die sich in Tunneln gegen eine militärische, atomar bewaffnete Supermacht mit über 400.000 Armeesoldaten, Hunderten von Panzern und 1500 F-16-Piloten versteckte.

Joe Biden hat soeben ein weiteres Arsenal von 500-Pfund-Bomben genehmigt, die Netanjahu gegen die Überreste der Zivilbevölkerung im Gazastreifen einsetzen kann. Er weigert sich, Israel weitere 2000-Pfund-Bomben zu schicken, die ganze Stadtteile zerstören könnten.

Unterdessen entwerfen Analysten im Pentagon und in den US-Geheimdiensten Szenarien, wie ein bevorstehender Vergeltungsschlag gegen unser Land aussehen könnte. Angesichts der Tatsache, dass billige, fortschrittliche bewaffnete Drohnen zunehmend von immer mehr Herstellern produziert werden können, sind diese Szenarien keine Science-Fiction.

Indem sie die Zweistaatenlösung jahrzehntelang auf die lange Bank geschoben haben, um Israel zu begünstigen, haben unsere Präsidenten dafür gesorgt, dass unsere eigene nationale Sicherheit, ganz zu schweigen von unserer Tradition der freien Meinungsäußerung in den USA, zunehmend gefährdet ist.

Ralph Nader istVerbraucherschützer, Anwalt und Autor von Only the Super-Rich Can Save Us!

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …