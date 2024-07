https://strategic-culture.su/news/2024/07/15/canadian-journalist-survives-israeli-assassination-attempt/



Kanadischer Journalist überlebt israelischen Mordanschlag

Von Steven Sahiounie

15. Juli 2024

© Foto: Public Domain

Der kanadische Staatsbürger und Journalist Laith Marouf berichtete zusammen mit Hadi Hotait für Free Palestine TV (FPTV) aus dem Südlibanon, als das israelische Militär versuchte, sie zu ermorden.

Der kanadische Staatsbürger und Journalist Laith Marouf berichtete zusammen mit Hadi Hotait für Free Palestine TV (FPTV) aus dem Südlibanon, als das israelische Militär versuchte, sie zu ermorden.

Laith Marouf beschrieb den Angriff gegenüber Steven Sahiounie vom SCF

„Das israelische Militär hat es auf Medienschaffende im Gazastreifen und im Libanon und sogar im Westjordanland abgesehen. Wir können uns erinnern, dass sie vor dem 7. Oktober Shireen Abu Akleh im Westjordanland ermordet haben.“

„Und jetzt wurden über 160 Journalisten im Gazastreifen ermordet, und hier im Libanon haben die Israelis vier Journalisten im Süden ermordet. Der Feind ist bösartig, und er mag keine Menschen, die journalistische Arbeit leisten, weil sie die Wahrheit in die Welt bringen. Das gilt besonders für diejenigen, die auf Englisch schreiben.“

„Wir waren allein, und niemand war in unserer Nähe, als wir beschossen wurden. Gott sei Dank fielen die Granaten 200 Meter von uns entfernt. Es gab einen kurzen Zementzaun, der uns teilweise schützte, und der Wind wehte von uns weg, so dass der weiße Phosphor, der in der ersten Granate fiel, uns nicht verletzte, Gott sei Dank.“

Laut Hotait waren er und Marouf in der Nähe eines offenen Feldes, um Fotos zu machen, als die Granate in der Nähe eines Hauses einschlug. Hotait erklärte gegenüber The Canada Files, dass es sich offensichtlich um ein gezieltes Attentat gehandelt habe, da sich keine Waffen oder militärischen Einrichtungen in der Nähe befunden hätten. Israel hat eine lange Geschichte der Tötung von Journalisten.

Israel hat weißen Phosphor abgeworfen, und kurz darauf landete eine israelische Lenkrakete in demselben Gebiet. Der weiße Phosphor bleibt viel länger aktiv, hochgiftig und entflammbar als bisher bekannt.

Libanesische Forscher und Experten warnen davor, dass Israels Taktik langfristige und möglicherweise irreversible Schäden an der Umwelt, der Landwirtschaft und der Wirtschaft im Südlibanon verursacht, die dazu führen könnten, dass das Land unbewohnbar wird.

Bis zum 6. März wurden nach Angaben des libanesischen Nationalen Rates für wissenschaftliche Forschung (CNRS) 117 Phosphorbomben auf den Südlibanon abgeworfen.

Israel setzt sie als Teil einer größeren Strategie ein, um die Zivilbevölkerung zu vertreiben und den Südlibanon unbewohnbar zu machen, jetzt und in Zukunft.

Das israelische Militär weiß, dass weißer Phosphor schädlich ist, dass er sich noch bis zu einem Monat nach dem Abwurf entzündet und dass er giftig für die Umwelt ist.

Die libanesische Seite ist völlig unfruchtbares Land, aber die Israelis bewirtschaften es bis auf den letzten Zentimeter vor der Grenze. Der von Israel eingesetzte Weiße Phosphor macht den Süden des Libanon praktisch unbewohnbar.

Die ständigen israelischen Bombardierungen haben zu umfangreichen Evakuierungen geführt, aber diejenigen, die in ihren Häusern bleiben müssen, erkennen den Geruch des Weißen Phosphors, der dem von Knoblauch ähnelt.

Weißer Phosphor entzündet sich, wenn er bei Temperaturen über 30 Grad Celsius mit dem Sauerstoff der Luft in Berührung kommt, und wirft dichte weiße Rauchschwaden ab, die mit Phosphoroxiden vermischt sind. Die Fragmente verbrennen Pflanzen, Häuser und menschliches Fleisch.

Am 19. März berichteten Oxfam und Human Rights Watch, dass Israels Einsatz von weißem Phosphor im Gazastreifen und im Südlibanon zu den „zahlreichen Verstößen Israels gegen das humanitäre Völkerrecht“ zählt, und forderten die Regierung Biden auf, „Waffenlieferungen an Israel unverzüglich auszusetzen“.

Dies ist im Libanon nicht neu, da die israelische Armee bei der Invasion 1982 Zivilisten mit weißem Phosphor beschoss und seit dem 7. Oktober viel weißer Phosphor auf Wälder, Plantagen, Oliven- und Obstbäume eingesetzt wurde.

Experten auf diesem Gebiet haben den Einsatz von weißem Phosphor als „Umweltterrorismus“ und „psychologische Kriegsführung“ bezeichnet.

In den letzten 46 Jahren, so Experten und Beamte, hat sich ein Muster herauskristallisiert: Israel schafft im Süden des Libanon ein unfruchtbares Niemandsland“ als Pufferzone.

Israels Invasionen in den Libanon in den Jahren 1978 und 1982, seine Besetzung von 1985 bis 2000 und die Kriege zwischen der Hisbollah und Israel in den Jahren 2006 und 2023-2024 haben das Land auf der libanesischen Seite der Grenze ausgehöhlt.

Eine Untersuchung von Forbidden Stories und 13 Medien, darunter Le Monde, legt nahe, dass einige dieser israelischen Angriffe gezielte Angriffe auf Journalisten waren.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) hat bis zum 12. Juli 2024 Nachforschungen angestellt, die ergaben, dass mindestens 108 Journalisten und Medienmitarbeiter unter den mehr als 39.000 Toten seit Beginn des Gaza-Krieges zu finden sind, was diesen Zeitraum zum tödlichsten für Journalisten seit Beginn der Datenerfassung durch das CPJ im Jahr 1992 macht. Das CPJ untersucht derzeit fast 350 weitere Fälle von möglichen Tötungen, Verhaftungen und Verletzungen.

Der Chefredakteur der Canada Files, Aidan Jonah, und Marouf sind Mitveranstalter einer wöchentlichen Sendung mit dem Titel Kanada und Palästina: Der Krieg gegen den Zionismus. Marouf tritt regelmäßig jede Woche in anderen Sendungen auf und wird regelmäßig von dem bekannten kanadischen Anwalt und Journalisten Dimitri Lascaris interviewt.

FPTV sendet nun Berichte aus dem Grenzgebiet zwischen Südlibanon und Israel/besetztem Palästina und eine wöchentliche Sendung mit dem Titel Wartime Café, in der libanesische Widerstandsaktivisten, Künstler und Denker interviewt werden, sowie die Übersetzung aller Widerstandsvideos aus Palästina, Libanon und Irak, die die gesamte Achse des Widerstands betreffen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …