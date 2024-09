https://www.palestinechronicle.com/the-genocide-in-palestine-how-to-prevent-the-next-stage-from-happening-ilan-pappe/



Der Völkermord in Palästina – Wie die nächste Etappe verhindert werden kann – ILAN PAPPE

Von Ilan Pappe – The Palestine Chronicle

7. September 2024

Elf Monate nach dem Völkermord in Gaza konzentriert sich Israel nun auf den Völkermord im Westjordanland. (Entwurf: Palästina-Chronik)

Ähnlich wie im Jahr 1948 glauben die Führer der zionistischen Bewegung, dass die Geschichte ihnen eine seltene Gelegenheit bietet, mit einer einzigen großen Operation das zu erreichen, was sie nur über mehrere Jahre hinweg durch schrittweise Maßnahmen erreichen konnten.

Wie viele von uns gewarnt hatten, konzentriert sich Israel elf Monate nach dem Völkermord in Gaza nun auf den Völkermord im Westjordanland.

In diesem Fall ist es eine vorsichtigere Politik, da Israel keine einfachen Vorwände finden kann, um seinen Angriff und Völkermord in Gaza zu rechtfertigen. Das Narrativ, das Israel verwendet, ist jedoch im Wesentlichen dasselbe. Es ist sogar mehr als ein Narrativ, es ist ein Mythos, den Israels Unterstützer in der ganzen Welt immer wieder aufgreifen und wiederholen.

Der Mythos lautet wie folgt: Israels Angriff auf den Gazastreifen war eine militärische Vergeltungsmaßnahme, während der aktuelle Angriff auf das Westjordanland ein Präventivschlag gegen die Stellvertreter des Iran in der Region ist.

Es gibt noch eine weitere Ebene des Mythos, nämlich die Behauptung, dass der Iran durch dieselben Ziele motiviert ist, die auch dem Völkermord der Nazis an den Juden zugrunde lagen.

Dies ist natürlich keine neue Propagandastrategie. Israelische Akademiker, Diplomaten und Politiker haben seit 1948 versucht, die Palästinenser zu Nazis zu machen. Der absurdeste Teil dieser Bemühungen war die Behauptung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der Mufti habe Hitler dazu überredet, den Völkermord an den Juden in Europa zu begehen.

Dieser alt-neue Mythos führte zu dem unheilvollen Vergleich zwischen den am 7. Oktober 2023 getöteten Soldaten und Bürgern und den sechs Millionen Juden, die von den Nazis abgeschlachtet wurden.

Ein solcher Vergleich ist ein totaler Missbrauch des Holocaust-Gedenkens und, was noch wichtiger ist, ein Versuch, den antikolonialistischen Widerstand der Palästinenser zu dämonisieren, der bereits in den 1920er Jahren begann – und bis zur Befreiung Palästinas andauern wird.

Es ist nicht nötig, viel Zeit darauf zu verwenden, diese Art von Erfindung zu widerlegen. Was zählt, ist, dass sie in den westlichen Medien und in der Politik nach wie vor Immunität für die fortgesetzte völkermörderische Politik Israels im Gaza-Streifen und im Westjordanland bietet.

Die Leser des Palestine Chronicle müssen nicht davon überzeugt werden, dass die israelischen Aktionen im Gazastreifen einen Völkermord darstellen. Was sich jedoch im letzten Monat gezeigt hat, ist, dass der Völkermord nicht nur aus Massentötungen von Palästinensern besteht, sondern Teil eines umfassenderen Projekts zur Auslöschung der Palästinenser aus ihrem Land ist.

Diese Auslöschungsstrategie führte in den letzten elf Monaten zur vollständigen Zerstörung der Universitäten und Bibliotheken im Gazastreifen. Ein barbarischer Akt, der darauf abzielt, die palästinensische Identität, das kulturelle Erbe und das Humankapital auszulöschen.

Dies ist auch die Motivation hinter Israels Aktionen im Westjordanland, die als Präventivschlag gegen einen möglichen „terroristischen“ Angriff auf Israel getarnt sind.

Die derzeitige messianische, neozionistische israelische Regierung glaubt, dass ihr ein seltenes historisches Fenster geöffnet wurde, das ihr die Macht verleiht, die Palästinenser aus ihrem Land zu vertreiben. In diesem Zusammenhang ist in den Augen dieser Politiker und ihrer Wählerschaft jedes Mittel, einschließlich Völkermord, gerechtfertigt.

Ähnlich wie im Jahr 1948 glauben die Führer der zionistischen Bewegung, dass die Geschichte ihnen die seltene Gelegenheit bietet, mit einer einzigen großen Aktion das zu erreichen, was sie nur über mehrere Jahre hinweg durch schrittweise Maßnahmen erreichen konnten.

Dies ist eine schmerzliche Erinnerung an die beiden Uhren der Geschichte, die mit unterschiedlichem Tempo laufen. Die eine Uhr, die sehr langsam läuft, misst die wachsende Solidarität mit dem palästinensischen Volk im Westen, zusammen mit proaktiven Kampagnen zum Boykott Israels und zur Veräußerung von Anteilen an Israel.

Die andere Uhr, die sich leider in einem erschreckenden Tempo beschleunigt, misst die Zerstörung vor Ort im historischen Palästina.

Die Hauptaufgabe der Solidaritätsbewegung ist daher nach wie vor dieselbe: Sie muss versuchen, mit dem Tempo Schritt zu halten und die sich verändernde globale und regionale Reaktion auf die Politik Israels zu beeinflussen, um vor Ort etwas zu bewirken.

Die Horrorshow des Parteitags der Demokraten in Chicago im vergangenen August – wo die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ihre schamlose und bedingungslose Unterstützung Israels bekräftigte – war eine weitere schmerzhafte Erinnerung an die amerikanische Mitschuld am Völkermord. Es zeigte aber auch, dass es in der amerikanischen Politik keine sinnvolle Alternative gibt, die uns Hoffnung auf einen radikalen Wandel in naher Zukunft geben könnte.

Wie auch immer die amerikanischen Wahlen ausgehen werden, es ist vernünftiger, sich für eine Begrenzung des amerikanischen Engagements in Palästina wie auch im Nahen Osten einzusetzen, als von der neuen amerikanischen Regierung zu erwarten, dass sie eine Politik verfolgt, die es seit der Gründung des Staates Israel nie gegeben hat.

Je weniger die USA involviert sind, desto besser sind die Chancen für eine bessere Zukunft. Leider gibt es jedoch einen Vorbehalt.

Um den Völkermord im Gazastreifen und den im Westjordanland zu stoppen, muss der Druck auf den künftigen Präsidenten kurzfristig deutlich erhöht werden.

Es bleibt zu hoffen, dass die Nationale Bewegung der Unentschlossenen Harris in den nächsten 60 Tagen davon überzeugen kann, dass die Beendigung des Völkermordes ihr helfen könnte, die Swing States zu gewinnen, in denen die Stimmen der Linken und der arabischen Amerikaner von großer Bedeutung sind.

Und dann sind da noch die Europäische Union und die britische Regierung, die bis heute eine beschämende Haltung gegenüber dem Völkermord eingenommen haben.

Die Rückkehr der Labour-Partei an die Macht und der Sieg des Linksbündnisses in Frankreich haben bisher nicht zu einer ernsthaften Änderung der Politik beider Länder geführt.

Und obwohl die Positionen Norwegens, Spaniens und Belgiens zur Anerkennung des Staates Palästina ermutigend sind, ist dies im Moment kaum ein dringendes Ziel, da der Völkermord in Gaza weitergeht und sich auf das Westjordanland und vielleicht in Zukunft auf die 1,9 Millionen palästinensischen Bürger innerhalb Israels ausweitet.

Ich habe mich immer sehr davor gehütet, Weltuntergangsvorhersagen und Panikmache über das Schicksal dieser besonderen Gemeinschaft zu machen, in deren Mitte ich die meiste Zeit verbracht habe.

Doch nun befürchte ich, dass auch sie als potenzielle Opfer der dritten Phase einer existenziellen Gefahr ausgesetzt sind.

Doch es ist nie zu spät, den nächsten Schritt zu verhindern.

Das akademische Jahr im globalen Norden und in den USA steht vor der Tür, und hoffentlich werden die Camps mit neuer Energie und noch stärkeren Protestformen zu den Protesten zurückkehren.

Es ist auch ermutigend zu sehen, dass sich immer mehr Gewerkschaften und Unternehmen aus Israel zurückziehen, während mehrere Universitäten beschlossen haben, ihre offiziellen Beziehungen zu israelischen Hochschulen zu beenden.

Es ist nicht nötig, den Palästinensern vorzuschreiben, wie sie strategisch vorgehen und welches Ziel sie verfolgen sollen. Was wir brauchen, ist eine selbstbewusste Solidaritätsbewegung, die glaubt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die nationalen Regierungen unter Druck zu setzen und Israel zu stoppen.

Der neozionistische Messianismus muss daran gehindert werden, das zu verwirklichen, was seine Gurus als eine seltene historische Gelegenheit betrachten, das palästinensische Volk zu vernichten, was ihren Vorgängern in mehr als einem Jahrhundert kolonialer Unterdrückung nicht gelungen ist.

Wir wissen, dass sie keinen Erfolg haben werden – die Palästinenser werden nicht verschwinden, und Palästina auch nicht, aber wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um das Blutbad und die Zerstörung, die sie im gesamten historischen Palästina anrichten, zu begrenzen.

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Zusammen mit Ramzy Baroud ist er Mitherausgeber vonOur Vision for Liberation“. Pappé wird als einer der „Neuen Historiker“ Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben.

