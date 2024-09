https://mondoweiss.net/2024/09/the-world-has-gotten-used-to-our-blood-israeli-massacres-in-gaza-continue/



Die Welt hat sich an unser Blut gewöhnt“: Israelische Massaker in Gaza gehen weiter

Von Tareq S. Hajjaj

7. September 2024

Obwohl sich die Aufmerksamkeit der Medien auf die regionalen Entwicklungen und die israelische Invasion im nördlichen Westjordanland verlagert hat, gehen die Massaker in Gaza schweigend weiter. In den ersten drei Tagen des Septembers verübte Israel neun Massaker im Gazastreifen.

FacebookXWhatsAppLinkedInMastodonBlueskyRedditEmail

Palästinenser inspizieren eine Schule für Opfer, die Vertriebene beherbergte, nachdem sie von einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt getroffen worden war, 1. September 2024. (Hadi Daoud/apaimages)

Die israelischen Massaker an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen haben seit dem 7. Oktober nicht einen einzigen Tag lang aufgehört. Obwohl sich die Aufmerksamkeit der Medien in den letzten Wochen auf regionale Entwicklungen und die massive israelische Invasion im nördlichen Westjordanland verlagert hat, gehen die Massaker im Gazastreifen schweigend weiter.

Das in Gaza ansässige Gesundheitsministerium veröffentlicht täglich einen Bericht über die Opferzahlen. Allein in den ersten drei Tagen dieses Monats verübte Israel neun Massaker im Gazastreifen, bei denen insgesamt 128 Menschen ums Leben kamen. In dieser Zahl sind nur die Leichen enthalten, die die belagerten Krankenhäuser des Gazastreifens erreicht haben. Das Ministerium gibt an, dass allein in den letzten Tagen noch Hunderte von Menschen unter den Trümmern festsitzen.

Die Massaker sind meist die Folge von Luftangriffen auf Vertreibungszentren. Meistens handelt es sich dabei um Schulen, die in Notunterkünfte umgewandelt wurden. Weiterlesen in mondoweiss.net

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …