Israels Versagen, US-Scharaden und ein ausgehandelter Waffenstillstand

Der vorübergehende Waffenstillstand deutet darauf hin, dass Israel und die USA die Hamas nicht annähernd „auslöschen“ können.

Mouin Rabbani

Mitherausgeber von Jadaliyya

22. November 2023

Rauch steigt über Gaza-Stadt auf, als vertriebene Palästinenser im Al-Shifa-Krankenhaus Schutz suchen, 8. November 2023 [Datei: Reuters/Doaa Rouqa]

In den frühen Morgenstunden des 22. November gab Katar offiziell bekannt, dass eine Vereinbarung über einen israelisch-palästinensischen Gefangenenaustausch getroffen worden sei. Die verfügbaren Details deuten darauf hin, dass sie weitgehend dem Vorschlag entspricht, den die Hamas vor einigen Wochen unterbreitet hatte und der von Israel zunächst abgelehnt worden war.

Die Ankündigung erfolgte nur eine Woche, nachdem israelische Panzer und Soldaten das Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt gestürmt und internationale Empörung ausgelöst hatten. Israel hatte behauptet, dass sich dort eine Kommandozentrale der Hamas befinde, und wiederholt geschworen, sie zu zerstören. Die einzige Einrichtung, die sich auf dem Gelände befand, war jedoch ein Krankenhaus.

Die Vereinigten Staaten unterstützten Israels Verletzung der Unantastbarkeit von al-Shifa voll und ganz und behaupteten sogar, sie verfügten über unabhängige Geheimdienstinformationen über ein palästinensisches Pentagon unter dem Gebäude, legten aber keine Beweise für diese Behauptung vor.

Dies führte seinerzeit zu Spekulationen, dass diese Ereignisse das Ergebnis einer informellen amerikanisch-israelischen Vereinbarung gewesen sein könnten: Die Biden-Administration würde Israels Einnahme von al-Shifa unterstützen und dieses Kriegsverbrechen politisch und diplomatisch mit eigenen Lügen decken, so dass ein israelisches Militär, das seit dem 7. Oktober wenig erreicht hat, seinen „Iwo-Jima-Moment“ auf dem „Berg Shifa“ erleben konnte.

Sobald jedoch klar wäre, dass sich auf dem Gelände nichts von militärischer Bedeutung befindet, würden die USA ein Abkommen mit der Hamas abschließen und Israel müsste dessen Umsetzung zustimmen.

Es scheint tatsächlich so zu sein, dass im Gegenzug für die Unterstützung der USA bei der systematischen Zerstörung des Gesundheitswesens im Gazastreifen durch Israel eine Vereinbarung mit der Hamas getroffen wurde.

Die Vereinbarung ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Am wichtigsten ist vielleicht, dass die USA und Israel, die wiederholt geschworen haben, die Hamas auszulöschen, nun mit der palästinensischen Bewegung verhandeln und Vereinbarungen mit ihr treffen. Die katarisch-ägyptische Vermittlung ist zwar unverzichtbar, aber letztlich nur eine Formalität. Die USA und Israel verhandeln nicht mit Ägypten und Katar, sondern mit Yahya Sinwar, dem Chef der Hamas im Gazastreifen und Urheber der Anschläge vom 7. Oktober.

Der Tenor der israelischen Presseberichte der letzten Tage war, dass die Hamas verzweifelt nach einer – wenn auch nur kurzen – Atempause von der grausamen israelischen Offensive gegen den Gazastreifen sucht, und zwar um fast jeden Preis.

Die vorliegenden Berichte über das Abkommen lassen jedoch etwas anderes vermuten: Israel hat sich verpflichtet, dreimal so viele inhaftierte Frauen und Kinder freizulassen wie die Palästinenser; der Austausch schließt keine israelischen Soldaten ein; es werden wesentlich mehr humanitäre Hilfsgüter, einschließlich Treibstoff, in den Gazastreifen gelangen; der Austausch der Gefangenen wird während einer kontinuierlichen viertägigen Waffenruhe durchgeführt und nicht in einer, in der das Gemetzel jeden Tag für einen kurzen Zeitraum unterbrochen wird; und israelischen Jets und Drohnen wird es verboten, den Luftraum über dem Gazastreifen für mehrere Stunden pro Tag zu nutzen.

Dies kommt dem ursprünglichen Angebot der Hamas von vor einigen Wochen recht nahe, und es scheint, dass Israel und die USA den meisten ihrer Forderungen zugestimmt haben. Wenn das Sprichwort zutrifft, dass Verhandlungen die Realität vor Ort widerspiegeln, anstatt sie umzukehren, scheint die Hamas – im Gegensatz zur palästinensischen Bevölkerung des Gazastreifens, die das Hauptziel Israels war – alles andere als verzweifelt zu sein. Vielmehr scheint sie zuversichtlich genug zu sein, an ihren Prioritäten festzuhalten, bis diese von den USA und Israel akzeptiert werden.

Im Rahmen des Abkommens hat die Hamas auch die USA und Israel gezwungen, der Lieferung großer Mengen wichtiger humanitärer Güter in den Gazastreifen zuzustimmen. Mit anderen Worten: Die Hamas hat auf einen Schlag exponentiell mehr an der humanitären Front erreicht als die viel gepriesene US-Diplomatie, die im vergangenen Monat humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen sichergestellt hat.

Dies bestätigt, dass die gesamten US-Bemühungen im Wesentlichen ein Zirkus waren – ein Ablenkungsmanöver, das Israel in die Lage versetzen sollte, mit seinen Massentötungen fortzufahren und den Gazastreifen in ein Ödland und ein Schlachtfeld zu verwandeln.

Es sei daran erinnert, dass die Hamas die USA und Israel dazu gezwungen hat, der Zivilbevölkerung des Gazastreifens erhebliche Mengen an Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff zukommen zu lassen. Dennoch ist die Hamas in dieser Gleichung die gesalbte Terrororganisation, während Israel das Licht unter den Nationen mit der moralischsten Armee der Welt und die USA die größte Demokratie der Welt sind, die sich für die Verbreitung von Freiheit und Menschenrechten auf dem Rest des Planeten einsetzt.

Wie es weitergeht, ist schwer abzuschätzen. Berichten zufolge sollen nur israelische Staatsangehörige und Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit freigelassen werden, vermutlich um der israelischen Führung zu helfen, diese sehr bittere Pille zu schlucken, und um israelische Bedenken zu zerstreuen, dass die Freilassung ausländischer Staatsangehöriger bei den Verhandlungen mit der Hamas bevorzugt werden könnte. Durch sein Beharren auf dieser Formel hat Israel jedoch sichergestellt, dass weitere Verhandlungen über die Freilassung ausländischer Staatsbürger geführt werden, was zu einer Verlängerung des Waffenstillstands führen könnte.

Gleichzeitig fällt es schwer zu glauben, dass die israelische Führung einen vorübergehenden Waffenstillstand akzeptieren kann, der sich in einen unbefristeten verwandelt. Es liegt eindeutig im persönlichen und politischen Interesse des israelischen Premierministers, den Konflikt aufrechtzuerhalten, während das Sicherheitsestablishment ebenfalls verzweifelt versucht, den Makel des 7. Oktobers zu beseitigen. Andere Mitglieder der israelischen Regierungskoalition sehen in diesem Krieg eine einmalige Gelegenheit, die Apokalypse zu entfesseln, und wollen, dass er weiter eskaliert, anstatt ihn zu beenden.

Obwohl der Gazastreifen weitgehend zerstört ist, muss die Hamas noch erheblich geschwächt werden, und die israelische Armee muss noch mehr Hamas-Kommandeure als Mitarbeiter der Vereinten Nationen töten.

Wenn Israel zuversichtlich ist, dass es sich erneut über die US-Politik hinwegsetzen kann, ohne dass dies Konsequenzen hat, wird es dies tun. Dies könnte in der Form geschehen, dass es den Waffenstillstand sabotiert oder die Feindseligkeiten wieder aufnimmt, um sicherzustellen, dass er nicht verlängert wird. In der Ferne scheint sich die israelisch-libanesische Front ebenfalls rasch aufzuheizen.

Eine weitere Eskalation ist also wahrscheinlich, aber es ist auch möglich, dass die Umsetzung dieses Abkommens die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu unter dem Druck der Öffentlichkeit und den internen Konflikten zwischen Führern, die sich gegenseitig verabscheuen und misstrauen, zum Einsturz bringen könnte.

Auch die US-Führung ist ein Fragezeichen. Was die Auswirkungen dieser Krise auf die US-Interessen in der Region und darüber hinaus und insbesondere die Frage der regionalen Eskalation angeht, scheint sich US-Präsident Joe Biden nicht darum zu kümmern, Außenminister Antony Blinken scheint es nicht zu wissen, während CIA-Direktor William Burns und Verteidigungsminister Lloyd Austin gedemütigt aussehen. Welche Fraktion die Oberhand gewinnt, bleibt eine offene Frage.

Die einzige Schlussfolgerung, die bereits gezogen werden kann, ist, dass die verschiedenen Szenarien für den „Tag danach“, die von der Washingtoner Echokammer entworfen wurden, mit Sicherheit verworfen werden können, da sie alle die Auslöschung der Hamas und keine Verhandlungsabkommen mit ihr voraussetzen.

Mouin Rabbani ist Mitherausgeber von Jadaliyya und Non-Resident Fellow am Center for Conflict and Humanitarian Studies

Übersetzt mit Deepl.com



