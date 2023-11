Watching the watchdogs: America’s reckoning with Israeli media manipulation US media, now serving a much more inquisitive society, are no longer accepting Israel’s claims at face value.

Dieses Bild aus dem Süden Israels nahe der Grenze zum Gazastreifen zeigt Rauchschwaden nach israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens am 22. November 2023 [Jack Guez/ AFP].

Die US-Medien sind sich bewusst, dass sie nun einer anderen, viel neugierigeren Gesellschaft dienen, und akzeptieren Israels Behauptungen über seinen Krieg gegen die Palästinenser nicht mehr für bare Münze.

Die Wachhunde im Auge behalten: Amerikas Abrechnung mit israelischer Medienmanipulation

Von Rami G. Khouri

Distinguished Fellow an der American University of Beirut, Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten

22. November 2023

Rauchschwaden nach israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens

Am 8. November veröffentlichte die israelische Medienbeobachtungsgruppe „Honest Reporting“ einen Bericht, in dem behauptet wurde, dass sechs in Gaza ansässige freiberufliche Fotografen, die für vier führende internationale Medienorganisationen über Israels Krieg gegen den Gazastreifen berichteten, möglicherweise im Voraus über den Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober informiert waren.

Die Reaktion Israels auf diese Vermutung war schnell und brutal.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu beschuldigte die in dem Bericht genannten Journalisten, „Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu sein. Danny Danon, ein hochrangiges Mitglied von Netanjahus Likud-Partei und ehemaliger israelischer Botschafter bei den Vereinten Nationen, schrieb auf X, dass die Fotojournalisten „eliminiert“ werden sollten: „Wir werden sie zusammen mit den Terroristen jagen“, schrieb er.

Die Diskussion darüber, ob die palästinensischen Fotojournalisten und diejenigen, die ihre Arbeiten veröffentlicht hatten, von dem Hamas-Angriff gewusst hatten, beschäftigte die Medien einige Tage lang. Die Kontroverse fand jedoch bald ein abruptes Ende, als alle vier betroffenen Medienunternehmen – CNN, Reuters, The Associated Press und The New York Times – Unterstellungen, sie oder die Fotografen, mit denen sie zusammenarbeiten, hätten von dem Angriff gewusst, entschieden zurückwiesen. Sie nannten die Geschichte von Honest Reporting „unverantwortlich“ und sagten: „Sie gefährdet die Sicherheit aller Medien, die in Israel oder den palästinensischen Gebieten arbeiten.“

Gil Hoffman, Geschäftsführer von Honest Reporting, sagte, er sei „sehr erleichtert“, dass die Erklärungen der vier Unternehmen zu diesem Thema „angemessen“ seien. Er fügte hinzu, dass seine Organisation die Medienunternehmen nie „beschuldigt“ habe, von dem Anschlag gewusst zu haben, sondern lediglich „Fragen aufgeworfen“ habe.

Warum ist dieses Debakel heute so erinnerungswürdig? Weil der Vorfall alle Merkmale der üblichen israelischen Propaganda aufwies: Man nutzte das reale Trauma und die Tragödie eines schrecklichen Anschlags, um eine Verschwörung zwischen westlichen Medienorganisationen und Israels Feinden zu schildern.

Propagandakampagnen oder einzelne Salven beherrschen bereits die palästinensisch-israelischen Auseinandersetzungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1948 hat Israel wirksame Propaganda- und Informationsmanipulationstechniken entwickelt, die es ihm ermöglichen, die westlichen Medien dazu zu bringen, seine Seite der Geschichte wiederzugeben.

Daher ist es wichtig zu beobachten, wann sich die Dinge in diesem Bereich zu ändern beginnen. Die Geschichte über die Frage, ob die Fotojournalisten im Gazastreifen über den Angriff der Hamas im Voraus Bescheid wussten, reiht sich ein in eine immer länger werdende Liste israelischer Propagandabemühungen, die gescheitert sind – vor allem deshalb, weil Palästinenser, Araber und die meisten internationalen Beobachter des Konflikts und der Region inzwischen routinemäßig jeder ernsthaften israelischen Anschuldigung nachgehen und sie oft als Lüge entlarven.

Infolgedessen bewerten die amerikanischen Medien, einschließlich der Organisationen, die traditionell israelische Ansichten und Behauptungen als Tatsachen darstellten, ohne sie sorgfältig zu prüfen, Israels Medienerklärungen und Erzählungen nun sorgfältiger, insbesondere wenn es um Militäraktionen geht, bei denen palästinensische Zivilisten getötet werden.

Ein Reporter einer überregionalen Zeitung erzählte mir unter vier Augen, dass Journalisten in den Vereinigten Staaten zunehmend skeptisch gegenüber Darstellungen sind, die von Sicherheitskräften in den USA, Israel oder einem anderen Land verbreitet werden, weil die Black-Lives-Matter-Bewegung das Bewusstsein für Fragen der sozialen Gerechtigkeit geschärft und Heuchelei und Lügen der Polizei aufgedeckt hat.

„Es ist eine Art Gewissensprüfung im Gange“, so der Journalist, „denn wir müssen besser über Rasse und ethnische Zugehörigkeit berichten, insbesondere bei gewalttätigen Vorfällen, an denen die Polizei oder das Militär beteiligt sind. Seit 2020 sehen wir die Parallelen zwischen Black Lives Matter und Gaza sehr deutlich.“

In den letzten Jahren gab es viele Anlässe, bei denen Israel dabei ertappt wurde, die Wahrheit zu verbiegen oder offen zu lügen, um seine Verbrechen gegen die Palästinenser und Verstöße gegen das Völkerrecht vor der Welt zu verbergen.

Nachdem die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh bei einer israelischen Razzia im Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland im Mai 2022 erschossen wurde, behauptete Israel, sie sei bei einem Schusswechsel mit palästinensischen Bewaffneten „von wahllosem palästinensischem Feuer getroffen“ worden. Doch innerhalb weniger Tage bestätigten mehrere unabhängige Untersuchungen, dass sie bei einem gezielten Angriff durch einen israelischen Scharfschützen getötet wurde.

Erst kürzlich, Anfang November, wurden bei einem israelischen Luftangriff auf einen Krankenwagenkonvoi im belagerten Gazastreifen 15 Palästinenser getötet. Israel erklärte, es habe „Hamas-Stellungen“ angegriffen, konnte aber die internationale Gemeinschaft nicht überzeugen.

Am 11. November veröffentlichte der offizielle arabische Account des israelischen Außenministeriums ein Video, auf dem eine Krankenschwester zu sehen ist, die offenbar aufgeregt darüber spricht, dass die Hamas das Al-Shifa-Krankenhaus überrannt und die für die Patienten bestimmten Güter gestohlen hat. Es handelte sich eindeutig um eine Fälschung und wurde von den israelischen Behörden ohne Erklärung gelöscht, nachdem es zu erheblichen öffentlichen Reaktionen gekommen war.

Letzte Woche veröffentlichte das israelische Militär ein Video eines Zimmers im al-Rantisi-Kinderkrankenhaus in Gaza, das angeblich einen Dienstplan in arabischer Sprache von Hamas-Kämpfern enthielt, die dort israelische Gefangene bewachten – tatsächlich handelte es sich aber nur um einen handgeschriebenen Kalender mit den Wochentagen.

Dies sind nur einige wenige Beispiele aus jüngster Zeit, in denen israelische Beamte die Wahrheit verschleiern oder offen lügen, um ihre kriminellen Aktivitäten vor dem weltweiten Medienpublikum (und wahrscheinlich auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof) zu verbergen. Diese wiederholten und leicht zu entlarvenden Lügen haben die Skepsis amerikanischer Journalisten gegenüber offiziellen israelischen Erklärungen deutlich erhöht. Heutzutage zögern selbst die israelfreundlichsten Medienorganisationen, israelische Behauptungen als Tatsachen zu veröffentlichen, ohne harte Beweise zu sehen.

Selbst Journalisten, die sich eher mit israelischen Ansichten identifizieren, sind jetzt vorsichtiger, wenn es um israelische Militäraussagen geht, insbesondere wenn es um Tote und Verletzte geht, sagte mir ein anderer Fernsehjournalist. Dieser Wandel in der Herangehensweise lässt sich leicht daran erkennen, dass die US-Medien relativ vorsichtig mit israelischen Behauptungen umgehen, dass palästinensische Krankenhäuser im Gazastreifen Militärbasen oder Kommandozentralen der Hamas beherbergen.

Die israelischen Ansichten dominieren nach wie vor die amerikanischen Mainstream-Medien, aber als Folge dieses Trends werden die Israelis zunehmend dazu gedrängt, Beweise für Behauptungen vorzulegen, die die Medien früher ohne Fragen zu stellen verbreiteten. Auch palästinensische Ansichten tauchen in den Medien immer häufiger auf, was zum Teil auf einen entscheidenden Strukturwandel in der Gesellschaft zurückzuführen ist: Junge Amerikaner sind viel ausgeglichener zwischen Israel und Palästina und stellen aktiver Maßnahmen der US-amerikanischen und israelischen Regierung in Frage, die sie als übermäßig militaristisch, ungerechtfertigt oder ungerecht empfinden.

Ein anderer Journalist mit Erfahrung in der nationalen und globalen Berichterstattung fasste es für mich so zusammen: „Wir erleben einen nie dagewesenen Generationen- und Gesellschaftswandel, der sich gleichzeitig auf die Rassenfrage und die soziale Gerechtigkeit auswirkt. Dies ist eine Abrechnung für die Journalismusbranche“.

Rami G Khouri ist Distinguished Fellow an der American University of Beirut und ein Journalist und Buchautor mit 50 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über den Nahen Osten.

Übersetzt mit Deepl.com

