Der Waffenstillstand bisher

Von Michel Moushabeck

Truthout

30. Januar 2025

Nichts, was wir bisher vom israelischen Staat gehört haben, gibt Anlass zu der Zuversicht, dass das Waffenstillstandsabkommen für Gaza über die erste Phase hinaus Bestand haben wird, schreibt Michel Moushabeck.

Wandbild an der Apartheidmauer in Bethlehem, Palästina, 2011. (Michael Rose, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Die Trägere, unvollständige und längst überfällige Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas hat den Millionen Palästinensern, die seit über 15 Monaten täglich von Luftangriffen, Bombardierungen und erzwungener Hungersnot bedroht sind, große Erleichterung gebracht.

Die zahlreichen Bilder von feiernden Palästinensern – ein Junge, der eine palästinensische Flagge auf den Trümmern des zerstörten Hauses seiner Familie hisst; ein alter Mann, der bei seiner Rückkehr nach Rafah niederkniet, um die Erde zu küssen; und ein Journalist, der nach der Bekanntgabe des Waffenstillstandsabkommens seine Pressejacke auszieht – sind sehr herzerwärmend.

Es besteht die Hoffnung, dass dieses Abkommen den völkermörderischen Feldzug Israels stoppen und zur Freilassung aller am 7. Oktober entführten Geiseln sowie der Zehntausenden palästinensischen Geiseln führen wird, die unter größtenteils unmenschlichen Bedingungen in israelischen Gefängnissen schmachten.

Hochrangige Hamas-Funktionäre erklären, dass sie beabsichtigen, sich vollständig an das Waffenstillstandsabkommen zu halten. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diesem Abkommen eine Chance auf Erfolg zu geben. Wir suchen nach Möglichkeiten, einen erneuten Krieg zu verhindern und unser Volk zu schützen“, sagte Basem Naim, ein hochrangiges Mitglied des Politbüros der Hamas, gegenüber Drop Site News.

Er fügte hinzu, dass die Hamas bereit sei, die Kämpfe wieder aufzunehmen, sollte Israel das Abkommen verletzen.

„Wir glauben, dass dies eine gerechte Sache ist, ein gerechter Kampf, und wir haben nach internationalem Recht das garantierte Recht, der Besatzung mit allen Mitteln, auch mit bewaffnetem Widerstand, zu widerstehen. Was wir anstreben, ist ein unabhängiger Staat. Wenn wir ihn politisch oder durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats erreichen können, ist dies der bevorzugte Weg.“

Unterdessen gibt nichts, was wir bisher von der Regierung Netanjahu gehört haben, Anlass zu der Zuversicht, dass das Abkommen über die erste Phase hinaus Bestand haben wird.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der sich monatelang einem Waffenstillstandsabkommen widersetzte, behandelt das unterzeichnete Abkommen so, als ob er nicht vorhabe, es durchzuziehen und aufrechtzuerhalten.

In einer Fernsehansprache bezeichnete er den Waffenstillstand als „vorübergehend“. In dieser Rede am 18. Januar erklärte er, dass Israel sich das Recht vorbehält, seine Angriffe fortzusetzen, falls die Verhandlungen für Phase 2 nicht gut verlaufen.

„Wenn wir die Kämpfe wieder aufnehmen müssen, werden wir das auf neue Weise und mit großer Härte tun“, sagte er.

Kurz nachdem das Abkommen in Kraft getreten war und Israel die erste Gruppe von 90 palästinensischen Gefangenen im Austausch gegen drei israelische Geiseln freigelassen hatte – und innerhalb weniger Stunden nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump – startete Israel eine massive Militäroperation im besetzten Westjordanland, überfiel Städte und Dörfer und nahm mehr als 90 Palästinenser fest.

Ist es möglich, dass diese Operation Teil eines Deals war, den Netanjahu mit rechtsextremen Kabinettsmitgliedern geschlossen hat, damit diese nicht zurücktreten und die Regierung stürzen?

Wie CNN berichtete, sagte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, ein rechtsextremer Nationalist, der den Waffenstillstand im Gazastreifen ablehnte, in einer Erklärung am 21. Januar, dass die Sicherheit im Westjordanland zu den „Kriegszielen“ des Landes hinzugefügt worden sei.

In einem Beitrag auf X sagte Netanjahu: „Wir gehen systematisch und entschlossen gegen die iranische Achse vor, wo immer sie ihre Reichweite ausdehnt – ob in Gaza, im Libanon, in Syrien, im Jemen oder in Judäa und Samaria – und unsere Bemühungen werden fortgesetzt.“

In The New York Times wurde er mit den Worten zitiert, dass die Militäroperation im Westjordanland darauf abziele, den ‚Terrorismus auszurotten‘, und ‚umfangreich und bedeutsam‘ sein werde.

Während der rechtsextreme Nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir aus Protest gegen das Waffenstillstandsabkommen aus der Regierung austrat, beschloss Smotrich, seine rechtsextreme Partei des Religiösen Zionismus in der Regierungskoalition zu halten, nachdem ihm versichert worden war, dass der völkermörderische Angriff auf Gaza am Ende der ersten Phase mit dem Ziel einer „schrittweisen Übernahme des gesamten Gazastreifens“ wieder aufgenommen werde.

In einem Beitrag auf der Plattform Telegram sagte Smotrich:

„Schauen Sie sich Gaza an, es ist zerstört, unbewohnbar, und das wird auch so bleiben. Lassen Sie sich nicht von der erzwungenen Freude unseres Feindes beeindrucken. … Sehr bald werden wir ihr Lächeln wieder auslöschen und es durch Wehklagen und das Schluchzen derer ersetzen, die mit nichts zurückgelassen wurden.“

Smotrich, rechts, mit Dobi Weisenstern, CEO von Zaka, 31. Oktober 2023. (Sprecherabteilung von ZAKA, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Eine statistische Analyse in der angesehenen, von Experten begutachteten britischen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet schätzte, dass allein in den ersten neun Monaten des Krieges mehr als 64.000 Menschen getötet wurden, wobei weit über die Hälfte Frauen, Kinder und ältere Menschen waren.

Selbst mit einem Waffenstillstand haben die israelischen Streitkräfte in den letzten 15 Monaten den größten Teil der Straßen und der Infrastruktur in Gaza zerstört, was es sehr schwierig machen wird, die benötigte humanitäre Hilfe in verschiedene Teile des Streifens zu bringen.

Chris Gunness, von 2007 bis 2020 Kommunikationsdirektor des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), sagte kürzlich in einem Beitrag: „Neunzig Prozent des Wohnungsbestands in Gaza sind zerstört oder beschädigt. Die Menschen werden in Krater und ausgebombte Unterkünfte zurückkehren, wo einst ihre Häuser standen.“

Er warnte vor den Bemühungen der israelischen Regierung, die UNRWA – die einzige Organisation, die in der Lage ist, dringend benötigte humanitäre Hilfe in den besetzten Gebieten zu leisten – zu verbieten und zu vertreiben, und forderte, dass

„alle Übergänge rund um die Uhr geöffnet werden müssen, damit Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Körperpflegeprodukte sowie die gesamte Palette an humanitärer Hilfe und Ausrüstung eingeführt werden können“, sagte er.

Während die Palästinenser in ihre Häuser im Norden zurückkehren, „ist das Gebiet voller Blindgänger und Kampfmittel, die beseitigt werden müssen, und die Menschen haben keine Zeit zu warten. Sie wollen nach Hause zurückkehren“, sagte Gloria Lazic, Mitarbeiterin des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, in einem Video, das die Agentur am 21. Januar veröffentlichte.

Versprechen, die Trump

Netanyahu und Trump im Januar 2020 in Washington. (White House, D.Myles Cullen)

Die zweite Phase der Verhandlungen wird über den Erfolg des Waffenstillstandsabkommens entscheiden und darüber, ob es zu einem vollständigen Abzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen führen wird.

Mairav Zonszein, Expertin für Israel-Palästina bei der International Crisis Group, sagte: „Israel ist sehr gut darin, Waffenstillstände zu brechen und es so aussehen zu lassen, als wäre es nicht seine Schuld.“

Daniel Levy, ein ehemaliger israelischer Unterhändler, sagte gegenüber Al Jazeera, dass Netanjahu wahrscheinlich weiterhin Provokationen auslösen werde, um zu versuchen, den Waffenstillstand zu ‚kippen‘.

„Wir können davon ausgehen, dass es weiterhin Bemühungen geben wird, die Aufkündigung dieses Abkommens voranzutreiben und zu provozieren. Ich bin mir sicher, dass es im Westjordanland und in Ostjerusalem zu hässlichen Dingen kommen wird“, ebenso wie zu ‚Aggressionen gegen das UNRWA‘, sagte Levy. “Dies ist ein fragiler Ort.“

Zwei mächtige Staats- und Regierungschefs – jeder mit einer langen Geschichte von Lügen und Täuschungen – die den Frieden wahrscheinlich nur vorübergehend machen werden, sind Trump und Netanjahu.

Während des Wahlkampfs versprach Trump: „Wir werden viel für Israel tun; wir werden uns um Israel kümmern.“ Unmittelbar nach seiner Amtseinführung unterzeichnete Präsident Trump eine Durchführungsverordnung, mit der die Sanktionen gegen extremistische Siedler im Westjordanland, die Gewaltverbrechen gegen Palästinenser begangen hatten, aufgehoben wurden.

Er hob auch die Beschränkungen von Präsident Biden auf, Israel jene 2000-Pfund-Bomben zu schicken, die ganze Stadtviertel auslöschen können. Ich fürchte, wir werden bald herausfinden, welche Art von Deal zwischen Trump und Netanjahu ausgehandelt wurde, um vor Trumps Amtseinführung einen Waffenstillstand zu erreichen, und welchen Preis die Palästinenser in den kommenden Monaten dafür zahlen werden.

Hat Trump die Aufhebung der Sanktionen gegen Pegasus versprochen, das Überwachungsunternehmen, das das Spyware-Tool herstellt, damit Israel es in andere autoritäre Staaten exportieren kann? Hat er zugestimmt, Israel bei der Stationierung von Truppen im Südlibanon und in Teilen Syriens zu unterstützen?

Hat Trump einer Ausweitung der israelischen Siedlungen auf gestohlenem palästinensischem Land im Westjordanland zugestimmt? Oder hat er die zukünftige Annexion des Westjordanlands durch Israel versprochen, eine Entscheidung, die von Trumps Kandidaten für den Posten des US-Botschafters in Israel, dem ultrazionistischen evangelikalen Christen Mike Huckabee, befürwortet wird?

Das weltweite Versagen, den Völkermord zu stoppen, und die Komplizenschaft des Westens – sei es militärisch, finanziell oder diplomatisch – geben den Palästinensern keine Hoffnung, dass die kolonialen Strukturen des Völkerrechts und internationaler Institutionen wie der Vereinten Nationen, des Internationalen Gerichtshofs (IGH) und des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) die Fähigkeit und den Willen haben werden, sie zu schützen und ihre Rechte zu wahren.

Palästinenser mit den Leichen von Menschen, die am 9. Oktober 2023 bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, vor dem indonesischen Krankenhaus in Dschabalija, nördlich des Gazastreifens. (Bashar Taleb, Palestinian News & Information Agency für APAimages, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Wie wir bereits gesehen haben, wird der US-Kongress dafür sorgen, dass Israel nicht von den Vereinten Nationen, dem Internationalen Gerichtshof, dem Internationalen Strafgerichtshof oder einer anderen internationalen Institution zur Rechenschaft gezogen wird. Am 9. Januar verabschiedete das Repräsentantenhaus den Illegitimate Court Counteraction Act, der Sanktionen gegen Beamte des Internationalen Strafgerichtshofs wegen der von ihm ausgestellten Haftbefehle gegen Netanjahu und Yoav Gallant, den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister, verhängen würde. [Der US-Senat hat das Gesetz jedoch am Mittwoch nicht verabschiedet.]

Der schlimmste Albtraum der Palästinenser ist, dass Trump dazu beiträgt, Israels Endspiel der „außerhalb des Staates“ liegenden Lösung zu beschleunigen: die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und die Fortsetzung der ethnischen Säuberung des Westjordanlands und Ost-Jerusalems – und jetzt auch des Südlibanons und eines Teils Syriens –, um sein Endziel eines jüdischen Ethnostaats „Groß-Israel“ zu verwirklichen.

Dies wird zweifellos die Instabilität erhöhen, da es in der gesamten Region massive Wut und Unruhen auslösen und globale Auswirkungen haben wird.

Wir haben bereits eine Bewegung in diese Richtung gesehen, als Trump kürzlich einen Vorschlag machte, der mit Israels Bestrebungen nach einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens übereinstimmt. Trump sagte, es sei an der Zeit, „den Gazastreifen zu säubern“, und forderte König Abdullah von Jordanien auf, Palästinenser aufzunehmen.

Trump sagte, dass er dem jordanischen König Abdullah in einem Telefonat am 25. Januar gesagt habe: „Ich würde mich freuen, wenn Sie mehr aufnehmen würden, denn ich sehe mir gerade den gesamten Gazastreifen an, und es ist ein Chaos. Es ist ein echtes Chaos.“

Er sagte auch, dass er eine ähnliche Forderung an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi stellen würde:

„Ich möchte, dass Ägypten die Menschen aufnimmt … Es geht wahrscheinlich um eineinhalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach das Ganze auf und sagen: ‚Wisst ihr, es ist vorbei.’“

[Siehe: Trump will „das Ganze aufräumen“, womit er die Menschen in Gaza meint]

„Es ist im Moment buchstäblich eine Trümmerlandschaft“, sagte Trump Reportern über Gaza. “Fast alles ist zerstört und die Menschen sterben dort.“

Ahmed Derly, ein palästinensischer Journalist in Gaza, reagierte auf Trumps Vorschlag in Middle East Eye:

„15 Monate lang habe ich unter Bedingungen gelebt, die jenseits aller Vorstellungskraft liegen. Ich habe meine besten Freunde, mein Zuhause und meinen Beitrag zum Leben verloren, und dennoch bin ich standhaft auf meinem Land im Norden geblieben. Das ist keine Frage der Wahl; Palästinenser werden ihr Land nicht verlassen. Es ist ein Teil unserer Identität. … Wir sind ein Volk, das Respekt verdient. Es ist erstaunlich, dass der Präsident eines großen Landes nach all dem Leid, das wir ertragen haben, einfach vorschlagen kann, uns von unserem Land zu vertreiben.“

Einschränkungen des Abkommens

Der Albtraum ist für die Kinder von Gaza noch nicht vorbei – für diejenigen, die ihre Eltern und Familienmitglieder verloren haben; diejenigen, die durch die Luftangriffe verstümmelt wurden; und diejenigen, die für den Rest ihres Lebens durch den Tod und die Zerstörung, die sie mit eigenen Augen gesehen haben, traumatisiert sein werden, darunter Kinder, die bei lebendigem Leib in ihren Zelten verbrannt oder von israelischen Scharfschützen in den Kopf geschossen wurden.

Die Wut über die Mitschuld westlicher Regierungen am Völkermord und an der totalen Zerstörung des Gazastreifens – vor allem der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Deutschlands in Zusammenarbeit mit den Medien und der akademischen Welt – wird nicht nachlassen.

Die weltweite pro-palästinensische Solidaritätsbewegung, die Studenten und die jüngere Generation mobilisiert hat, wird ihre Bemühungen und Proteste in den kommenden Monaten wahrscheinlich noch verstärken.

Von Aufrufen zum Boykott von Waffenherstellern an Universitäten bis hin zu Kampagnen wie „Tell Congress to Stop Arming Israel“ und BDS (Boykott, Desinvestition und Sanktionen) organisieren zahlreiche propalästinensische Gruppen in ihren Gemeinden Aktionen für Gaza, trotz aller Versuche, sie zu vereiteln, und rücken das Thema wieder ins Rampenlicht. Diese Demonstranten sind die Lichtwellen in einem Meer der Dunkelheit.

Ein sofortiger Waffenstillstand war ein notwendiger erster Schritt, aber er ändert wenig an der Realität vor Ort, wenn es um die israelische Besatzung und die Belagerung von Gaza geht und um die tägliche Gewalt, die Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem durch israelische Soldaten und bewaffnete Siedler erleiden.

Solange es keine Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit gibt, wird der palästinensische Widerstand gegen die israelische Besatzung und Apartheid so lange anhalten, wie die Besatzung und Apartheid andauern. Und das gilt für Gaza, das Westjordanland und Ostjerusalem.

Der Widerstand kann durch keine noch so große Anzahl von Bombardierungen oder militärischer Gewalt gebrochen werden. Das Recht der Palästinenser, sich der andauernden Besatzung zu widersetzen, ist im Völkerrecht verankert, einschließlich des Rechts auf bewaffneten Widerstand.

Ohne die Ursachen des Kampfes anzugehen – ein Ende der Besatzung und der Apartheid – wird es in Südwestasien niemals Frieden geben und die Israelis werden weder Sicherheit noch Schutz haben. Und ohne Freiheit und Gleichheit für alle, vom Fluss bis zum Meer, wird jeder Palästinenser eine Geisel unter der Kontrolle Israels bleiben.

Michel Moushabeck ist ein palästinensisch-amerikanischer Schriftsteller, Herausgeber, Übersetzer und Musiker. Er ist Gründer und Verleger von Interlink Publishing, einem 38 Jahre alten, unabhängigen Verlag mit Sitz in Massachusetts. Zuletzt war er Gastherausgeber der Winterausgabe der Massachusetts Review mit dem Titel „A View from Gaza“. Folgen Sie ihm auf Instagram @ReadPalestine.

Dieser Artikel stammt von Truthout.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln möglicherweise die von Consortium News wider.

