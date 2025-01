https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/trump-muses-ethnically-cleansing-palestinians-gaza



Trump denkt über ethnische Säuberung der Palästinenser aus Gaza nach

Michael F. Brown Power Suits

30. Januar 2025

Präsident Donald Trump gibt häufig Erklärungen ab, ohne über ausreichende Fakten zu verfügen oder die Konsequenzen zu bedenken.

Bonnie Cash UPI

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, gegen den der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen erlassen hat, wird Präsident Donald Trump wahrscheinlich bereits in der nächsten Woche im Weißen Haus besuchen.

Ob Netanjahu Trumps jüngste Überlegungen zur ethnischen Säuberung der Palästinenser aus dem Gazastreifen ansprechen oder sich auf den Iran und die Ausweitung der Abraham-Abkommen konzentrieren wird, bleibt abzuwarten.

Am Samstag wurde Trump an Bord der Air Force One nach einem Anruf gefragt, den er zuvor am Tag mit König Abdullah von Jordanien geführt hatte.

Trump betonte, dass es bei ihrem Gespräch darum ging, dass Jordanien mehr palästinensische Flüchtlinge aufnimmt.

„Er nimmt wirklich, wissen Sie, Millionen von Palästinensern auf, und das auf sehr humane Weise. Und dafür möchte ich ihm ein Kompliment machen. Aber er hat wirklich – Jordanien hat großartige Arbeit geleistet, indem es größtenteils Palästinenser aufgenommen hat. Und das auf sehr erfolgreiche Weise.“

Trump fügte hinzu: „Ich sagte zu ihm: ‚Ich würde mich freuen, wenn Sie mehr übernehmen würden.‘ Denn ich schaue mir gerade den gesamten Gazastreifen an, und es ist ein Chaos. Es ist ein echtes Chaos.“

Der Präsident merkte auch an, dass er möchte, dass ‚Ägypten die Menschen aufnimmt‘, und dass er am nächsten Tag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdulfattah al-Sisi sprechen werde. Ägyptische Medien berichteten am Dienstag, dass es kein Gespräch zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs gegeben habe.

Trump sprach dann konkret über die Vertreibung von etwa drei Vierteln der Bevölkerung des Gazastreifens, wobei nicht ganz klar war, ob er meinte, dass es sich um die gesamte Bevölkerung handelte. „Sie sprechen von wahrscheinlich anderthalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach das ganze Ding aus.“

Unvorbereitet gab er zu, dass er keine Ahnung hatte. “Und ich weiß es nicht. Es ist etwas, das passieren muss, aber es ist im Moment buchstäblich eine Abrissstelle. Fast alles ist zerstört, und die Menschen sterben dort. Also würde ich mich lieber mit einigen der arabischen Nationen zusammentun und an einem anderen Ort Unterkünfte bauen, wo sie zur Abwechslung vielleicht in Frieden leben können.“

Auf die Frage, ob dies nur vorübergehend sein würde, antwortete Trump: „Es könnte vorübergehend sein, es könnte langfristig sein.“

Anstatt die offensichtliche Frage nach ethnischen Säuberungen zu stellen, wechselte der nächste Journalist zum Thema künstliche Intelligenz.

Später kehrte das Gespräch zu Trump zurück, der 2.000-Pfund-Bomben an Israel ausliefern wollte, was von der Biden-Regierung unterbrochen wurde. Auf die Frage, warum, antwortete Trump: „Weil sie sie gekauft haben.“

Es wurde nicht darüber gesprochen, wie Israel diese Bomben zuvor mit tödlicher Wirkung gegen palästinensische Männer, Frauen und Kinder in ihren Häusern eingesetzt hatte.

Dies ist keine kritische Presse, sondern eine, die allzu bereitwillig nachgibt, anstatt Trump wegen ethnischer Säuberungen und amerikanischer Verbündeter, die amerikanische Waffen einsetzen, um schwere Menschenrechtsverletzungen, einschließlich Völkermord, zu begehen, herauszufordern.

Trumps beiläufige Rede von ethnischen Säuberungen erhielt schnell Unterstützung vom ehemaligen israelischen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, der euphemistisch von einer „freiwilligen“ Ausreise der Palästinenser spricht.

Ben-Gvir twitterte: „Ich lobe US-Präsident Trump für die Initiative, Bewohner aus Gaza nach Jordanien und Ägypten zu überführen. Eine unserer Forderungen an Premierminister Benjamin Netanjahu ist die Förderung der freiwilligen Auswanderung. Wenn der Präsident der größten Supermacht der Welt, Trump, diese Idee persönlich vorbringt, lohnt es sich für die israelische Regierung, sie umzusetzen – fördern Sie jetzt die Auswanderung!“

Finanzminister Bezalel Smotrich griff die Idee der ethnischen Säuberung ebenfalls auf, erwähnte Trump in seinem Tweet jedoch nicht. „Nach 76 Jahren, in denen der Großteil der Bevölkerung von Gaza unter harten Bedingungen mit Gewalt festgehalten wurde, um das Ziel der Zerstörung des Staates Israel aufrechtzuerhalten, ist die Idee, ihnen zu helfen, andere Orte zu finden, an denen sie ein neues, gutes Leben beginnen können, eine großartige Idee. Nach Jahren der Heiligung des Terrors werden sie in der Lage sein, anderswo ein neues, gutes Leben aufzubauen.“

Smotrich zitierte Trump, als er vor Journalisten über die Entwicklung eines „Operationsplans“ sprach, um die Worte des Präsidenten in die Tat umzusetzen.

Er behauptete: „Es gibt keinen Grund zur Aufregung über den schwachen Widerstand Ägyptens und Jordaniens gegen den Plan. Wir haben gestern gesehen, wie Trump Kolumbien [seinen Willen aufzwang], um Einwanderer abzuschieben, obwohl es dagegen war. Wenn er es will, passiert es.“

Wie Smotrich andeutet, ist es nicht überraschend, dass sowohl jordanische als auch ägyptische Beamte Trumps rhetorische Breitseite ablehnen. Alarmierenderweise berichtet CNN, dass „Amit Segal, ein Analyst des israelischen Senders Channel 12 News, israelische Beamte zitierte und berichtete, dass Trumps Schritt ‚kein Versprecher, sondern Teil eines viel umfassenderen Schrittes war, als es scheint, und mit Israel abgestimmt war‘.

Wenn Segals Behauptung wahr ist, sollte man dies in den kommenden Wochen und beim Treffen zwischen Trump und Netanjahu nächste Woche genau beobachten. Noch vor der Amtseinführung erwähnte ein Beamter im Rahmen des Übergangs zur Präsidentschaft Indonesien als einen der Orte, an die Palästinenser umgesiedelt – d. h. ethnisch gesäubert – werden könnten.

Auf die Frage von The Electronic Intifada, warum Trump wolle, dass Palästinenser nach Jordanien und Ägypten gehen, anstatt in ihre Häuser und auf ihr Land in Israel zurückzukehren, aus denen sie 1948 vertrieben wurden, antwortete ein Sprecher des Außenministeriums in fettgedruckten Buchstaben: „Wir werden die Kommentare des Präsidenten nicht kommentieren. Wir verweisen Sie an das Weiße Haus.“

Es ist bemerkenswert, dass das Außenministerium von Trump bereits so ausgehöhlt ist, dass es nicht einmal ethnische Säuberungen ablehnen kann. Natürlich war Bidens Außenministerium ähnlich unfähig, ja sogar grausam, als es zu seiner Politik gegenüber Israel und den Palästinensern in Gaza befragt wurde.

Al Mezan, eine Menschenrechtsgruppe in Gaza, sprach ebenfalls das Recht auf Rückkehr anstelle von ethnischen Säuberungen an. „Anstatt Maßnahmen voranzutreiben oder zu unterstützen, die eindeutig gegen das Völkerrecht verstoßen, muss sich die internationale Gemeinschaft für dessen Durchsetzung einsetzen, indem sie die Verwirklichung des unveräußerlichen Rechts der palästinensischen Flüchtlinge – die über 70 Prozent der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens ausmachen – auf Rückkehr in ihre angestammten Häuser und auf ihr angestammtes Land sicherstellt, aus dem sie 1948 von zionistischen Milizen und dem israelischen Militär gewaltsam vertrieben wurden.“

Die Menschenrechtsorganisation begrüßte „die Erklärungen Jordaniens, Ägyptens, der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die jegliche Vorschläge oder Aufrufe zur Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen entschieden ablehnen.“

Da den Palästinensern am Tag von Trumps Äußerungen die Bewegungsfreiheit nach Norden verweigert wurde, hegte ich große Bedenken hinsichtlich der Pläne von Trump und Netanjahu. Aber die Palästinenser zogen am Montag in den Norden, begleitet von bemerkenswerten Szenen der Widerstandsfähigkeit und des Feierns, obwohl viele wussten, dass sie dort, wo einst ihre Häuser gestanden hatten, wahrscheinlich Ruinen vorfinden würden – mit freundlicher Genehmigung von Netanjahu und Präsident Joe Biden.

Mitchell Plitnick von Mondoweiss weist darauf hin, dass Trump Gaza als „massiven Immobilienbetrug“ betrachten könnte. Trumps zweideutige Worte zu Beginn des Monats – „mit [Gaza] kann man einige schöne Dinge anstellen“ – deuten sicherlich auf diese Möglichkeit und die Rückkehr illegaler Siedlungen hin.

Zugegebenermaßen deutet dies darauf hin, dass man in seine Kommentare die schlimmsten Befürchtungen hineinliest, basierend auf seinen siedlerkolonialen Neigungen, die er in seiner ersten Amtszeit mit seinen kolonisierenden Aktionen auf den Golanhöhen und in Jerusalem unter Beweis gestellt hat. Palästinenser, die nach Norden gehen, würden diese Bedenken scheinbar zerstreuen, aber Trump ist alles andere als konsequent und schwankt wild von Idee zu Idee.

Trump, das sei noch einmal gesagt, äußert oft die Ansichten derer, von denen er zuletzt zu einem Thema gehört hat. Dies lässt die Sorge aufkommen, dass Trump miserablen Rat erhält.

Im Moment scheint es jedoch so, als würde Trump – der jetzt eng mit dem Waffenstillstand verbunden ist – zwar widerliche Kommentare abgeben, aber dennoch zumindest den Erfolg der ersten Phase des Waffenstillstands sehen wollen.

Tatsächlich wiederholte Trump seine Äußerungen am Montag erneut an Bord der Air Force One. Er behauptete, er würde „die Palästinenser aus Gaza gerne in einem Gebiet leben sehen, in dem sie ohne Unterbrechung, Revolution und Gewalt leben können“.

Trump bemerkte auch: „Wenn man sich den Gazastreifen ansieht, ist es seit so vielen Jahren die Hölle.“

Dann versuchte er schwach, sein Verständnis für die Geschichte des Gazastreifens zu demonstrieren, ohne jedoch ein Wort über die Nakba von 1948 und die Vertreibung der Palästinenser nach Gaza zu verlieren: „Es gab verschiedene Zivilisationen in diesem Streifen. Es hat nicht hier angefangen. Es begann Tausende von Jahren zuvor, und es war immer mit Gewalt verbunden. Man könnte die Menschen in Gebieten leben lassen, die viel sicherer und vielleicht viel besser und vielleicht viel komfortabler sind.“

Trump wiederholte den üblichen Rassismus der amerikanischen Regierung gegenüber der Region und fügte hinzu: „Ich wünschte, [al-Sisi] würde etwas davon übernehmen. Wir haben ihnen sehr geholfen, und ich bin sicher, er würde uns helfen. Er ist ein Freund von mir. Er lebt in … einer rauen Gegend. Aber ich denke, er würde es tun, und ich denke, der König von Jordanien würde es auch tun.“

Selbst wenn die Palästinenser weiter nach Norden ziehen, ist Trumps Bereitschaft, die Drohung zu wiederholen, alarmierend, da andere Staats- und Regierungschefs bereits vor den Drohungen des Präsidenten zurückgeschreckt sind. Ethnische Säuberungen haben jedoch eine ganz andere Dimension.

Senator Bernie Sanders stellte den Präsidenten zur Rede und benannte Trumps Worte angemessen. „Dafür gibt es einen Namen – ethnische Säuberung – und es ist ein Kriegsverbrechen“, twitterte Sanders.

Die Waffenruhe aufzuheben, wie Ben-Gvir und Smotrich es wollen, und Hunderttausende Palästinenser wieder in den Süden zu drängen – und vielleicht sogar nach Ägypten – könnte die Grausamkeit der letzten 15 Monate noch übertreffen. Doch die Entschlossenheit der Palästinenser, in ihrer Heimat zu bleiben und in den nördlichen Gazastreifen zurückzukehren, hat vorerst gesiegt.

Déjà-vu

Es gab viel berechtigtes Zähneknirschen über die gefühllose Art und Weise, wie Trump mit der Idee der ethnischen Säuberung gegen ein Volk umging, das bereits die Nakba von 1948 durchgemacht hatte, aber es gibt durchaus einen Präzedenzfall aus jüngster Zeit.

Auch die Biden-Regierung hatte diese Idee, nur ohne die rauen Kanten von Trump. Wie Trump sah sich auch die Biden-Regierung mit ähnlichen regionalen Gegenreaktionen konfrontiert.

Weniger als eine Woche nach Beginn des Angriffs, als Außenminister Antony Blinken sich auf einen Flug nach Israel vorbereitete, befragte ihn ein Journalist auf dem Rollfeld zu einer „sicheren Passage für Zivilisten“ nach Ägypten.

Dieser Austausch ist es wert, vollständig zitiert zu werden.

Journalist: „Herr Außenminister, gestern sagte [Bidens nationaler Sicherheitsberater] Jake Sullivan, dass US-Beamte mit den Israelis über eine sichere Durchreise für Zivilisten durch Gaza nach Ägypten sprechen. Heute sagte [Sprecher des Weißen Hauses] John Kirby, dass sie immer noch mit Beamten darüber sprechen. Was ist der Grund für die Verzögerung? Was ist das Hindernis für eine sichere Durchreise für Zivilisten aus Gaza?“

Blinken: „Darüber sprechen wir. Wir sprechen mit Israel darüber. Wir sprechen mit Ägypten darüber. Es ist ein fortlaufendes Gespräch. Ich kann nicht auf die Details eingehen. Einiges davon ist unnötig und verständlicherweise kompliziert, aber wir wollen nach besten Kräften sicherstellen, und ich weiß, dass Israel nach besten Kräften sicherstellen will, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen. Aber Israel muss Maßnahmen ergreifen, um sich zu verteidigen. Es muss sicherstellen, dass jede anhaltende Bedrohung abgewehrt wird, und ich glaube, es muss sicherstellen, dass sich das, was passiert ist, nicht wiederholt.“

Journalist: „Liegt das Problem eher auf israelischer Seite?“

Blinken: “Ich werde nicht ins Detail gehen, aber es ist ein fortlaufendes Gespräch.“

Blinken drückt sich feinsinniger aus als der derbe Trump, aber auch er spricht in seinen Kommentaren von ethnischer Säuberung – zumindest gegenüber Ägypten. Er ist einfach viel zu diplomatisch, um das Thema in seiner ganzen Hässlichkeit beim Namen zu nennen.

Da Blinken einen Beitrag zu dieser Möglichkeit leistet, ist es klar, dass auch Biden anfänglich Unterstützung leistete.

Ja, die Biden-Regierung hat sich von dieser Idee abgewandt. Und Trump könnte dasselbe tun und sich mit dem Zustrom palästinensischer Flüchtlinge nach Norden effektiv in diese Richtung bewegen. Beide Staats- und Regierungschefs haben sicherlich von regionalen Führern gehört, dass ethnische Säuberungen in ihren Ländern eine außerordentlich schlechte und inakzeptable Idee wären.

Was vorerst anders bleibt, ist, dass Biden Waffen für einen Völkermord bereitgestellt hat. Trump stellt Waffen zur Verfügung, aber mitten in einem Waffenstillstand. Die offensichtliche Gefahr besteht darin, dass die 2.000-Pfund-Bomben später eingesetzt werden.

Im Moment setzt der Präsident jedoch weiterhin auf einen Waffenstillstand, mit dem er in den sozialen Medien geprahlt hat.

Dass Trump an dem Waffenstillstand festhält, ist ein positives Zeichen. Seine Befürwortung ethnischer Säuberungen, auch wenn es sich derzeit nur um Rhetorik handelt, ist jedoch äußerst besorgniserregend für die Zukunft, ebenso wie die Befürworter von „Judäa und Samaria“, die er als Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen und in Israel vorschlägt.

Dies sind Warnsignale dafür, wie schnell Trump eine Verschlechterung der Lage sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland zulassen könnte.

Übersetzt mit Deepl.com

