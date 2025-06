https://www.aljazeera.com/opinions/2025/6/15/the-real-reason-israel-attacked-iran



Der wahre Grund für den Angriff Israels auf den Iran

Der israelische Angriff auf militärische und zivile Infrastrukturen sowie auf iranische Amtsträger hatte nichts Präventives an sich.

Ori Goldberg

Unabhängiger Analyst

Veröffentlicht am 15. Juni 2025

Ein Projektil trifft das Zentrum von Tel Aviv und verursacht am 13. Juni 2025 eine gewaltige Explosion [Screenshot via Reuters]

Während die israelisch-iranische Konfrontation in den dritten Tag geht, steigen die Opferzahlen auf beiden Seiten. Mindestens 80 Menschen wurden im Iran getötet, mindestens 10 in Israel. Trotz der tödlichen Reaktion des Iran beharren israelische Regierungsvertreter weiterhin darauf, dass die Angriffe auf verschiedene iranische Nuklear- und Militäreinrichtungen notwendig gewesen seien.

Der israelischen Öffentlichkeit wurden eine Reihe von Rechtfertigungen präsentiert, aber keine davon erklärt die wahren Gründe, warum die israelische Regierung beschlossen hat, diesen einseitigen, unprovozierten Angriff durchzuführen.

Die israelische Regierung behauptet, der Angriff sei „präventiv“ gewesen, um einer unmittelbaren, unvermeidbaren Bedrohung durch den Iran durch den Bau einer Atombombe entgegenzuwirken. Für diese Behauptung scheint es keine Beweise zu geben. Der israelische Angriff war zweifellos über einen langen Zeitraum hinweg sorgfältig geplant. Ein Präventivschlag muss ein Element der Selbstverteidigung enthalten, die wiederum durch einen Notfall ausgelöst wird. Ein solcher Notfall scheint nicht eingetreten zu sein.

Darüber hinaus hat Israel angedeutet, dass der am 12. Juni veröffentlichte Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), in dem Iran wegen schwerwiegender Verstöße gegen seine Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) bis Anfang der 2000er Jahre verurteilt wurde, einen solchen Notfall darstelle. Aber selbst die IAEO scheint diese Behauptung zurückzuweisen. Der Bericht enthielt nichts, was den betroffenen Parteien nicht bereits bekannt war.

Die israelische Regierung hat in direktem Zusammenhang mit dem Begriff „Präventivschlag” auch angedeutet, dass sie das iranische Atomprogramm „enthaupten” wolle. Wissenschaftler und Politiker sind sich weitgehend einig, dass Israel nicht in der Lage ist, das Programm zu zerstören, insbesondere wenn es einen solchen Schlag allein durchführen will.

Auch die Art und Weise, wie die Kampagne durchgeführt wird, scheint darauf hinzudeuten, dass Israel nie die Absicht hatte, die iranischen Nuklearaktivitäten auszulöschen. Die israelische Armee hat verschiedene militärische und staatliche Ziele bombardiert, darunter Raketenbasen, ein Gasfeld und ein Öllager. Außerdem hat sie eine Reihe von Attentaten auf hochrangige iranische Militärführer verübt. Ali Shamkhani, ehemaliger Verteidigungsminister und enger Berater des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, gehörte zu den Zielpersonen und soll getötet worden sein, obwohl die iranischen Staatsmedien und die Regierung seinen Tod noch nicht offiziell bestätigt haben. Shamkhani gilt als eine der führenden Figuren in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten in den letzten Monaten.

Seine Ermordung spiegelt zusammen mit anderen Attentaten die bevorzugte Vorgehensweise Israels wider. Israel versucht oft, bestimmte Personen zu „eliminieren“, in der Hoffnung, dass ihr Tod zum Zusammenbruch der von ihnen geführten Systeme und Institutionen führen wird. Der Tod von Shamkhani kann als Versuch interpretiert werden, die Gespräche zwischen dem Iran und den USA zu sabotieren. In jedem Fall scheinen die Attentate auch auf einen umfassenden Plan hinzudeuten, mit dem Israel seine Macht auf allen Ebenen des offiziellen Lebens und Handelns im Iran demonstrieren will. Es handelt sich hierbei nicht um eine „Enthauptung“ des iranischen Atomprogramms.

Eine dritte Vermutung ist, dass Israel entschlossen ist, einen „Regimewechsel“ in Teheran herbeizuführen. Premierminister Benjamin Netanjahu sagte dies offen, als er das „stolze Volk des Iran“ aufforderte, für seine „Freiheit von einem bösen und unterdrückerischen Regime“ einzutreten.

Die Annahme, dass die Iraner einfach Israels Befehlen folgen würden, während es sie unerbittlich und einseitig bombardiert, ähnelt der Vorstellung, dass die Palästinenser in Gaza, wenn Israel sie in ausreichendem Maße aushungert und ausrottet, gegen die Hamas aufstehen und sie von der Macht entfernen würden.

Selbst wenn dies der Fall wäre, zeugt die Annahme, dass alle Iraner nur auf einen israelischen Schlag warten, um gegen das Regime vorzugehen, von einem tiefen Unverständnis der Kräfte, die die iranische Politik bestimmen. Zwar lehnen zweifellos viele Iraner die Islamische Republik ab, doch sind Iraner aller politischen Richtungen durchweg „patriotisch“ und entschlossen, die Souveränität und Unabhängigkeit ihres Landes gegenüber allen Versuchen von außen, ihnen ihre Agenda aufzuzwingen, zu verteidigen.

Tatsächlich haben sich zahlreiche Israelis, die sich als kompromisslose Kritiker Netanjahus betrachten, bei Beginn des israelischen Angriffs sofort auf die Seite der Regierung gestellt und unterstützen diese nun lautstark – am auffälligsten sind dabei Mitglieder der parlamentarischen „Opposition“. Ebenso versammeln sich nun zahlreiche Gegner der Islamischen Republik hinter der Flagge, um die verletzte Souveränität des Iran zu verteidigen. Die Behauptung, Israel bereite mit seinem Angriff lediglich den Boden für einen Volksaufstand im Iran vor, ist bestenfalls eine zynische Manipulation.

Israel hat Iran nicht aus all diesen Gründen angegriffen. Was war also der Auslöser für den Angriff? Inmitten der Völkermordkampagne in Gaza ist Netanjahu sehr wohl bewusst, dass seiner Regierung die Optionen ausgehen. Die internationale Gemeinschaft sowie regionale Verbündete haben begonnen, Israel lautstark zu kritisieren. Einige haben auch einseitige Maßnahmen vorbereitet, wie die massenhafte Anerkennung eines palästinensischen Staates.

Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanjahu steht bevor, und die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit der israelischen Besatzung muss noch umgesetzt werden. Israel und sein Militär haben kontinuierlich Massaker verübt, diese geleugnet und wurden der Lüge überführt.

Es besteht kein Zweifel, dass Netanjahu den Angriff auf den Iran seit Jahren geplant und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat. Dieser Zeitpunkt kam am Freitag. Es ist ein verzweifelter Versuch, die Welt hinter Israel zu versammeln, gerade als Vorbereitungen getroffen werden, um ihm die absolute Straffreiheit zu verweigern, die es seit seiner Gründung genossen hat.

Der Iran wird von vielen führenden Mächten des Globalen Nordens nach wie vor als potenzielle Bedrohung angesehen. Durch die Beschwörung bekannter Tropen, die mit einseitigen tödlichen Aktionen Israels verbunden sind – von göttlichen Verheißungen bis zum Holocaust –, hoffte Netanjahu, den Status quo wiederherzustellen: Israel kann weiterhin tun, was es will.

Das ist Israels derzeitige Definition von „Sicherheit“, dem heiligsten Prinzip in seinem Kern. Es ist die scheinbar unpolitische Genesis des Israelismus, der sich ganz der jüdischen Vorherrschaft verschrieben hat, die der einzige „wahre“ Weg ist, um die Integrität jüdischen Lebens zu gewährleisten. „Sicherheit“ bedeutet, dass Israel töten kann, wen es will, so lange es will, wo und wann es will, ohne für seine Handlungen irgendeinen Preis zu zahlen.

Diese „Sicherheit“ ist es, die Israels Handlungen von Gaza über den Jemen bis zum Libanon und Syrien und nun auch im Iran motiviert hat. Ein solches „Sicherheitsregime“ muss natürlich kontinuierlich ausgebaut werden. Es kann niemals aufhören. Mit dem Angriff auf den Iran hat Netanjahu alles auf eine Karte gesetzt und fordert vollständige und absolute Straffreiheit für Israel und sich selbst, sowohl vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag als auch vor den heimischen Gerichten.

Wird dies Netanjahus Rettung sein? Wird die israelische Öffentlichkeit ihm seine erbärmlichen Versäumnisse im eigenen Land und seine schrecklichen Vergehen in Gaza verzeihen? Wenn man die derzeitige Jubelstimmung in der öffentlichen israelischen Debatte beobachtet, könnte dies durchaus der Fall sein.

Die langen Schlangen vor allen geöffneten Geschäften, von Baumärkten bis zu Lebensmittelgeschäften, zeigen, dass die Israelis in einen reinen Überlebensmodus verfallen sind. Eine fügsame Bevölkerung mag für Netanjahu gut sein, aber sie ist ein schlechtes Omen für alle Versuche, eine starke israelische Gesellschaft aufzubauen und zu verteidigen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Ori Goldberg

Unabhängiger Analyst

Ori Goldberg hat einen Doktortitel in Nahoststudien mit Spezialisierung auf iranische Angelegenheiten. Er ist ehemaliger Universitätsprofessor und Berater für nationale Sicherheit. Heute ist er unabhängiger Analyst und Kommentator.

Übersetzt mit Deepl.com

