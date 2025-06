https://www.caitlinjohnst.one/p/this-was-all-so-very-avoidable?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=165977756&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Das alles hätte so leicht vermieden werden können

Caitlin Johnstone

15. Juni 2025

Notizen vom Rand der Narrativmatrix

Das alles hätte so leicht vermieden werden können. Die USA und Israel sind geradewegs in diesen Krieg hineingesprintet und haben eine Ausfahrt nach der anderen übersehen. Das Atomabkommen mit dem Iran funktionierte wie vorgesehen. Israel hätte mit den Palästinensern eine Einigung aushandeln und damit die Lage sowohl mit dem palästinensischen Widerstand als auch mit der Hisbollah lange vor dem 7. Oktober beruhigen können. Das US-Imperium hätte nicht auf seiner hegemonialen Kontrolle über die gesamte Region bestehen müssen.

Es gab keinen guten Grund, warum es keinen Frieden geben konnte. Er war zum Greifen nah. Er bat darum, gepflückt zu werden. Er sprang uns praktisch in die Hände. Nur durch die hartnäckigsten Bemühungen der schlimmsten Menschen der Welt sind wir hier gelandet. Nur durch dieselben Bemühungen derselben schrecklichen Menschen setzen wir diesen schrecklichen Kurs fort, anstatt die letzte Ausfahrt zu nehmen.

Der Frieden ist immer noch zum Greifen nah. Er wird aktiv sabotiert von den Schlimmsten unter uns.

❖

Obamas Iran-Abkommen war ein Beitrag. Es funktionierte. Der Iran stellte zwar weiterhin die Vorherrschaft der USA und Israels in der Region in Frage, aber er baute keine Atomwaffen und hielt sich an die Regeln. Und Trump hat alles zunichte gemacht, um diesen ganzen Mist anzufangen. Es ging nie um Atomwaffen, es geht um die Vorherrschaft im Nahen Osten.

❖

Denkt daran, Amerikaner, ihr werdet immer kränker und ärmer, während eure Regierung euch selbst die minimalsten sozialen Sicherheitsnetze vorenthält, die Menschen in anderen Ländern haben, und gleichzeitig die Marines schickt, um Proteste in LA niederzuschlagen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr sehr, sehr wütend auf den Iran seid.

❖

❖

Die Freude im Internet darüber, dass Israel mit Raketen bombardiert wird, ist vergleichbar mit der Freude darüber, dass ein Ire neulich einen israelischen Cage-Fighter verprügelt hat (), nur dass es hier um zwei ganze Länder geht.

Stellt euch vor, ihr lebt in einem Land, das so böse und verhasst ist, dass die Menschen es lieben, zuzusehen, wie ihr geschlagen werdet.

❖

Ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr um einen bevorstehenden False-Flag-Angriff gesorgt wie jetzt. Es gibt Mächte, die ohne Weiteres über die Mittel, Motive und Gelegenheiten verfügen, eine solche Operation durchzuführen, um Unterstützung für einen Kriegseintritt der USA in Israel zu mobilisieren.

❖

Als Israel mit der Bombardierung des Iran begann, schrieb ich einen Artikel, in dem ich scherzte, dass die New York Times bald eine Reihe von Artikeln über Antisemitismus veröffentlichen würde und darüber, was für ein unschuldiges kleines Opfer Israel doch sei. Heute, während sich ein albtraumhafter militärischer Konflikt entfaltet, den Israel ohne jegliche Provokation begonnen hat, hat die Redaktion der New York Times einen Artikel mit dem Titel „Antisemitismus ist ein dringendes Problem. Zu viele Menschen suchen nach Ausreden.”

Man kann diese Freaks wirklich nicht satirisch darstellen.

❖

Israel entlarvt nicht nur sich selbst, sondern auch seine Unterstützer. Es zeigt uns, dass wir von Psychopathen umgeben sind, die Völkermord für in Ordnung halten. Freunde. Familienmitglieder. Kollegen. Sie alle tragen jetzt ein großes Schild um den Hals, auf dem steht: „ICH HÄTTE HITLER IN NAZI-DEUTSCHLAND UNTERSTÜTZT“.

❖

Das Einzige, was die meisten Trump-Anhänger jemals gegen einen Krieg mit dem Iran vorbringen, ist: „Das ist nicht unser Kampf, wir sollten uns da raushalten“, was nur imaginärer Unsinn ist. Alles, was gerade passiert, passiert genau deshalb, WEIL die USA in Israels Kriege verwickelt sind. Die USA sind GEGENWÄRTIG involviert. Zu sagen „Das ist nicht unser Kampf und wir sollten uns da raushalten“ bedeutet, sich in einer imaginären Fantasiewelt zu positionieren, in der die USA nicht die ganze Zeit über bis zum Hals in Israels Kriegstreiberei stecken.

Die USA haben in den letzten zwei Jahren Waffen nach Israel geliefert und dessen Luftabwehr verstärkt, um ihm zu helfen, seine Nachbarn ungestraft anzugreifen. Die israelischen Geheimdienste arbeiten Hand in Hand mit den US-Geheimdiensten. Das Pentagon schickt gerade zwei Zerstörer in Richtung östliches Mittelmeer, während Sie dies lesen.

Die eigentliche Antikriegshaltung für Amerikaner besteht nicht darin, der US-Regierung zu sagen, sie solle sich aus Israels Kriegen heraushalten, sondern darin, der US-Regierung zu sagen, sie solle sich aus Israels Kriegen herausziehen. Ihr zu sagen, sie solle aufhören, Israel dabei zu helfen, die massive militärische Gewalt auszuüben, die es mit zunehmender Rücksichtslosigkeit ausübt und die die Weltwirtschaft zu zerstören und die gesamte Region für Generationen in Chaos und Instabilität zu stürzen droht.

Die Herausforderung besteht nicht darin, die USA aus den Kriegen Israels herauszuhalten, sondern darin, die USA aus den Kriegen Israels herauszuholen. DORT sollte der Druck ausgeübt werden.

_________________

