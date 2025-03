Der wahre Trump-Selenskyj-Mineralien-Deal über 500 Milliarden Dollar

https://www.counterpunch.org/2025/02/28/the-real-trump-zelensky-500-billion-minerals-deal/



28. Februar 2025

Jack Rasmus

Bildquelle: The White House – Public Domain

Nach wochenlangem Hin und Her verkünden die Schlagzeilen der US-Mainstream-Medien heute, am 26. Februar 2025, dass Trump und der ukrainische Präsident Selsenskyj – nach wochenlangen gegenseitigen Anschuldigungen – Berichten zufolge eine Vereinbarung getroffen haben, wonach die Ukraine die USA aus dem Mineralienreichtum der Ukraine bezahlen soll.

Die Einzelheiten des Abkommens bleiben jedoch undurchsichtig. Es ist nicht klar, ob der zurückzuzahlende Betrag immer noch 500 Milliarden US-Dollar beträgt. Es ist auch nicht klar, ob das Abkommen die Rückzahlung früherer US-Hilfen an die Ukraine vorsieht oder für den Wiederaufbau der Ukraine nach Kriegsende verwendet werden soll.

Darüber hinaus liefern die Mainstream-Medien keine Details darüber, „wer sonst noch“ von dem Abkommen profitiert. Wird das Geld zurück in die US-Staatskasse fließen, in den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg … oder privaten Interessen zugutekommen?

Typisch für die Berichterstattung der US-amerikanischen Mainstream-Medien über Ereignisse ist die heutige Schlagzeile des Wall Street Journal, in der die Einigung des Abkommens verkündet wird. Die einzigen berichteten Details sind jedoch, dass die Ukraine „einen Teil der Erlöse aus der zukünftigen Erschließung von Bodenschätzen in einen Fonds einzahlen würde“ und dass „die bestehende Öl- und Gasförderung von dem Abkommen ausgenommen wäre“. Aufschlussreicher ist der Hinweis, dass „die genaue Höhe der Beteiligung der USA an dem Fonds und die gemeinsame Eigentümerschaft in zukünftigen Vereinbarungen geregelt werden“.

Kurz gesagt sieht alles nach einem PR-Kompromiss zwischen Trump und Selenskyj aus, um die Anschuldigungen und die öffentliche Fehde zwischen ihnen, die in den letzten Wochen immer heftiger geworden waren, zu verringern. Sowohl Trump als auch Selenskyj machen symbolische Zugeständnisse, um den Anschein zu erwecken, dass es eine Einigung gibt, und lassen die kritischen Details im Unklaren.

Beide Seiten haben sich also vorerst zurückgezogen, um die Details erst nach Kriegsende im Detail zu klären. Dieses Ende wird höchstwahrscheinlich irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 eintreten – zumindest was die aktive Beteiligung der USA am Krieg betrifft. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Stellvertreterkrieg zwischen den USA/der NATO und Russland in der Ukraine bald enden könnte, der Konflikt sich aber in einen Stellvertreterkrieg zwischen Europa/der NATO verwandeln wird.

Selenskyjs ursprüngliches Angebot

Die Idee, Geld aus dem Mineralreichtum der Ukraine im Austausch für US-Hilfe zu erhalten, ist ein Vorschlag von Zelensky, der im vergangenen Herbst, als die Biden-Regierung noch an der Macht war, aufkam. Es war klar, dass der US-Kongress nach der Verabschiedung des 61-Milliarden-Dollar-Hilfspakets Anfang letzten Sommers keine weiteren Gesetze verabschieden würde. Die Idee, den Mineralreichtum im Austausch für mehr Hilfe zu nutzen, war daher ein Versuch Zelenskys, den Fluss von US-Geldern in die Ukraine wieder in Gang zu bringen.

Eingebettet in den anhaltenden Streit zwischen Trump und Zelensky in den letzten Wochen darüber, ob, wie viel und in welcher Form die Ukraine ihren Mineralreichtum mit den USA teilen würde, ist ihre parallel dazu laufende Meinungsverschiedenheit darüber, wie viel Hilfe die USA der Ukraine in den letzten drei Jahren tatsächlich geleistet haben.

Trump hat gesagt, die Biden-Regierung habe der Ukraine 350 Milliarden Dollar ohne Bedingungen zur Verfügung gestellt, während Europa nur 150 Milliarden Dollar in Form von rückzahlbaren Darlehen bereitgestellt habe. Trumps Verweis auf die 500 Milliarden Dollar ist also im Grunde eine Neudefinition von Bidens „bedingungsloser“ Hilfe, indem er Bidens Zuschuss in ein rückzahlbares Darlehen umwandelt, ähnlich wie die Bedingungen der Europäer für ihre Hilfe. Vermutlich würden die 500 Milliarden US-Dollar die Rückzahlung der 350 Milliarden US-Dollar abdecken, die die USA der Ukraine bisher zur Verfügung gestellt haben, wobei vielleicht noch 150 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg übrig bleiben.

Selenskyj antwortete, dass die Ukraine seit 2022 tatsächlich nur 70 Milliarden US-Dollar an US-Hilfe erhalten habe, und gab zu, dass er keine weiteren 100 Milliarden US-Dollar nachweisen könne. Er betonte außerdem, dass es sich bei der US-Hilfe um einen Zuschuss und nicht um ein Darlehen handele und die Ukraine nichts davon zurückzahlen werde. Zelensky stellt somit klar, dass er mit „Mineralien“ weitere zukünftige Waffen und Finanzmittel aus den USA meint und nicht die Rückzahlung früherer US-Hilfen. Er hat auch klargestellt, dass die Form des Vermögenstransfers weder eine 50-prozentige Beteiligung der USA noch das Recht der USA, 50 % der Vermögenswerte der Ukraine zu erwerben, um eine 50-prozentige Beteiligung sicherzustellen, beinhalten wird. Der Mechanismus – ebenso wie die Höhe – bleibt zukünftigen Details überlassen.

Ebenfalls umstritten ist, wofür die Mittel aus der Vermögensaufteilung verwendet werden sollen. Trump hat sich nicht klar dazu geäußert, ob die Aufteilung dazu dienen würde, die USA für frühere Hilfsleistungen zu entschädigen und den Wiederaufbau der Ukraine nach einer Einigung zu unterstützen. Zelensky vertritt die Position, dass die gesamte Aufteilung in den Wiederaufbau der Ukraine fließen würde.

Kurz gesagt, das heute angekündigte Abkommen ist für beide Parteien nur ein minimaler Alibi-Akt. Wieder einmal wird den Medien vorgegaukelt, es gäbe ein substanzielles Abkommen, und Trump und Selenskyj erhalten ein Mittel, um die gegenseitigen Anschuldigungen und Beschuldigungen zu entschärfen.

Trumps Gegenangebot

Trump hat die ganze Zeit gesagt, dass er, seit Selenskyj im vergangenen Herbst die Zahl von 500 Milliarden Dollar im Prinzip vorgeschlagen hat, zuerst die Idee zu Verhandlungen geäußert hat. Es war Zelenskys Zahl. Trump hat erklärt, dass er nur Zelenskys Zahl zugestimmt und mit einigen Details zur Rückzahlung der 500 Milliarden US-Dollar gekontert hat: Insbesondere schlug er vor, dass die USA einen Anspruch von 50 % auf alle Erlöse aus dem Verkauf aller ukrainischen Mineralien erhalten sollten, sowie das Recht der USA, ukrainische Mineralienunternehmen zu erwerben, um die Zahlung sicherzustellen.

In den seit Wochen andauernden Streit zwischen den beiden Ländern sind auch Meinungsverschiedenheiten darüber eingebettet, wie viel die USA der Ukraine seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 tatsächlich an Hilfe geleistet haben. Der heutige Artikel im Wall Street Journal – und die US-amerikanischen Mainstream-Medien im Allgemeinen in den letzten zwei Wochen – stimmen weitgehend mit Zelenskys Behauptung überein, dass die Ukraine nur „70 Milliarden Dollar an Militärhilfe“ erhalten habe. Diese Schätzung ignoriert jedoch bequemerweise, dass die Biden-Regierung im vergangenen Sommer ein Gesetz verabschiedet hat, das allein 61 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe vorsieht, zu denen in den Wochen nach den US-Wahlen im November ein noch unbestimmter weiterer Betrag von der Biden-Regierung hinzukam. Darüber hinaus handelt es sich bei den 70 Milliarden US-Dollar um eine Schätzung für Militärhilfe und nicht für andere Formen der Hilfe, die die USA in den letzten drei Jahren geleistet haben.

Der tatsächliche Betrag der US-Hilfe für die Ukraine – sowohl militärische als auch zur Zahlung der Gehälter der ukrainischen Regierung in den letzten drei Jahren – liegt zweifellos näher bei 350 Milliarden Dollar als bei 70 Milliarden Dollar. Selenskyj selbst hat bereits früher erklärt, dass die Kosten für die Zahlung der Gehälter und Renten der ukrainischen Regierung 8 Milliarden Dollar pro Monat betragen. Diese Summe für drei Jahre beläuft sich auf fast 300 Milliarden Dollar. Ein Großteil der US-Hilfe für die Ukraine seit Februar 2022 diente daher der Finanzierung der ukrainischen Regierung und nicht nur der Bereitstellung militärischer Hilfe. Insgesamt beläuft sie sich wahrscheinlich auf 300 bis 400 Milliarden US-Dollar.

Abgesehen von der Ungewissheit, wie hoch der Dollarbetrag des gerade angekündigten Abkommens tatsächlich ist, enthält das heute vom Wall Street Journal gemeldete Abkommen keine Garantie für die Sicherheit der USA für die Ukraine. Diese Voraussetzung der Sicherheit der USA im Austausch für die gemeinsame Nutzung der Bodenschätze der Ukraine war während der gesamten Verhandlungen zwischen Trump und Selenskyj ein großer Streitpunkt. Selenskyjs Position war, dass die Garantie der Sicherheit der USA immer eine Gegenleistung für die gemeinsame Nutzung von Reichtümern ist.

Kurz gesagt ist das heute gemeldete Abkommen ein PR-Deal, der in erster Linie für den öffentlichen Medienkonsum gedacht ist. Selenskyj hat ein symbolisches Zugeständnis gemacht, indem er grundsätzlich nur „einige Einnahmen“ (nicht 500 Milliarden US-Dollar) in Aussicht stellte, und das würde nicht die Einnahmen aus der „bestehenden Öl- und Gasproduktion“ einschließen. Im Gegenzug hat Trump ein symbolisches Zugeständnis gemacht, indem er eine „gewisse Menge“ an Bodenschätzen zur gemeinsamen Nutzung in Aussicht stellte, und zwar im Rahmen einer Vereinbarung, die beide in einem „zukünftigen Abkommen“ festgelegt werden sollen.

Alle Gespräche und Ankündigungen im Zusammenhang mit dem Austausch von Bodenschätzen gegen Unterstützung der USA in irgendeiner Form sind ein Versuch, „das Pferd von hinten aufzuzäumen“, wie man so schön sagt. Ein Abkommen über die gemeinsame Nutzung von Ressourcen kann aus welchem Grund auch immer nicht vor einer ausgehandelten Beilegung des Krieges selbst erfolgen. Es kann nur ein Teil einer Einigung sein, die im Grunde noch nicht abzusehen ist. Insbesondere dann, wenn die USA ihren Stellvertreterkrieg mit Russland beenden und ein separates Abkommen mit Russland schließen und Europa die Kosten für die Fortsetzung des Krieges und die Lieferung von Waffen an die Ukraine übernimmt

Wer profitiert?

Die Mainstream-Medien in den USA behaupten, dass es bei den 500 Milliarden US-Dollar (oder wie hoch der Betrag letztendlich auch sein mag) um Mittel für den Wiederaufbau der Ukraine nach Kriegsende geht. Aber ist das eine angemessene Erklärung dafür, „wer von den Mitteln aus der Mineralienproduktion und dem Verkauf profitiert“? Worum geht es bei dem Deal wirklich? Wer sind die Parteien, die letztendlich von den Ergebnissen der Vermögensaufteilung profitieren werden?

Was steckt wirklich hinter dem 500-Milliarden-Dollar-Mineraliengeschäft?

Die Europäer haben Biden eindeutig überboten, indem sie der Ukraine Darlehen in Höhe von 150 Milliarden Dollar und keine Zuschüsse gewährt haben, die zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie zurückgezahlt werden sollen. Sie sitzen auch auf 260 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten in EU-Banken. Und sie haben gerade einen weiteren „Überbrückungskredit“ in Höhe von 20 Milliarden Dollar für die Ukraine angekündigt, damit sie den Krieg bis in den Sommer hinein fortsetzen kann. Sie haben vorgeschlagen, und es ist offensichtlich, dass sie planen, die 260 Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten zur Deckung der Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden.

Und das ist der entscheidende Punkt: Der Wiederaufbau wird Projekte umfassen, die von europäischen Unternehmen durchgeführt und von europäischen Banken und Investoren finanziert werden und aus den 260 Milliarden Dollar bezahlt werden sollen. Somit wird der Privatsektor der EU letztendlich am meisten vom Wiederaufbau profitieren.

Biden verließ die USA ohne eine solche Lösung, indem er das Geld an die Ukraine verschenkte, ohne Bedingungen zu stellen. Daher sollte Trumps Einrichtung eines 500-Milliarden-Dollar-Fonds als Analogie zu den 260 Milliarden Dollar Europas verstanden werden. Während ein Teil der 500 Milliarden Dollar (oder ein Teil davon) zweifellos zur Rückzahlung an das US-Finanzministerium verwendet werden wird, werden die meisten Mittel wahrscheinlich zur Entschädigung von US-Unternehmen verwendet werden, die seit 2015 in der Ukraine fest verankert sind und von US-Unternehmen durchgeführte und von US-Banken finanzierte Wiederaufbauprojekte durchführen. Auch die Ausstiegskosten und künftigen Verluste von US-Unternehmen können aus den Mitteln erstattet werden

Wer daran zweifelt, wie tief verwurzelt die Geschäftsinteressen der USA heute in der Ukraine sind, sollte sich einfach an die örtlichen Handelskammern in den großen Städten der Ukraine wenden. Dort finden sie Hunderte von Tochtergesellschaften US-amerikanischer Unternehmen, ganz zu schweigen von ukrainischen Unternehmen, die jetzt indirekt im Besitz westlicher Banken und Investoren sind. Die Durchdringung der Ukraine mit US-Kapital dauert seit mehr als einem Jahrzehnt an, seit 2014, als die US-Neokonservative Victoria Nuland vom ukrainischen Parlament zur „Wirtschaftszarin“ der Ukraine ernannt wurde. Eine Flut von US-Kapital und Unternehmen folgte. Trumps 500-Milliarden-Dollar-Fonds ist dazu bestimmt, ihre Interessen zu vertreten und neues US-Kapital beim Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen und zu subventionieren.

Mit anderen Worten: Bei all den Debatten und Gesprächen in Europa über die Verwendung der eingefrorenen Vermögenswerte Russlands in Höhe von 260 Milliarden US-Dollar und dem Vorschlag von Trump, die Ukraine dazu zu bringen, ihren Mineralreichtum zu teilen, geht es in Wirklichkeit darum, wie die Kriegsbeute verteilt wird und an wen – d. h. an Europa, die USA und ihre jeweiligen Geschäftsinteressen.

Darüber hinaus plant Trump, den Vermögenstransfer auf die Gebiete der Ukraine auszudehnen, die jetzt im Osten zu Russland gehören. Die Ukraine von Selenskyj kann keine Vermögensbeteiligung aus diesen an Russland verlorenen Regionen sicherstellen. Aber Trumps Abkommen mit Russland über die Beteiligung von US-Unternehmen am Wiederaufbau in den vier Provinzen der Ostukraine, die jetzt zu Russland gehören, ist eine weitere Phase des Deals, um den Wiederaufbau der Ukraine auszubeuten. Weniger direkt sind auch alle Vereinbarungen mit Russland über Handelsbedingungen mit Russland im Allgemeinen. Es ist kein Zufall, dass Putin öffentlich angedeutet hat, dass sich nach einem Abkommen die Tür für US-Kapitalinvestitionen in Russland wieder öffnen würde.

Es besteht kein Zweifel, dass sowohl Trumps 500 Milliarden Dollar als auch die 260 Milliarden Dollar Europas letztendlich Teil einer ausgehandelten Lösung für den Krieg sein werden. Keiner der beiden Deals kann abgeschlossen werden, solange nicht klar ist, dass es eine endgültige Lösung gibt, denn wie viel Dollar und Euro, in welcher Form von Investitionen und zu wessen Gunsten, kann erst entschieden werden, wenn der Krieg vor Ort vorbei ist. Und das steht noch nicht fest, obwohl das militärische Endspiel näher rückt.

Militärische Gewalt ist jedoch nur eine Erweiterung politischer Strategien und Interessen, und letztere sind noch im Fluss. Ein sicheres Zeichen dafür, dass sich auch das politische Endspiel nähert, ist jedoch, wenn die wirtschaftlichen Interessen hinter den politischen Kräften diskutiert und geklärt werden. Und genau darum geht es bei dem Abkommen über die gemeinsame Nutzung von Mineralien sowie bei den Manövern der USA und Europas im Hinblick auf die Verhandlungen.

Die Wölfe beginnen, den Kadaver zu zerfleischen, und knurren und schnappen nach einander, um zu bestimmen, wer zuerst fressen darf und wie viel.

Durch das Mineralienabkommen und die laufenden Wirtschaftsverhandlungen mit Russland planen die USA, auf die eine oder andere Weise ihren vollen Anteil zu bekommen. Die Europäer können auch etwas abbekommen, müssen aber warten, bis sie an der Reihe sind. Als „Alpha“-Wolf werden die USA den größten Bissen aus der Ukraine herausholen, und wenn Europa das nicht gefällt, kann es sich eine andere Beute suchen.

Jack Rasmus ist Autor von „The Scourge of Neoliberalism: US Economic Policy from Reagan to Trump“, Clarity Press, Januar 2020. Er bloggt auf jackrasmus.com und moderiert freitags um 14 Uhr EST die wöchentliche Radiosendung „Alternative Visions“ im Progressive Radio Network. Sein Twitter-Handle lautet @drjackrasmus.

Übersetzt mit Deepl.com

