Natanjahu und Katz weisen israelische Armee an, Jaramana in Syrien zu „verteidigen

Von Al Mayadeen English

1. März 2025 22:24

Die israelische Besatzung hat behauptet, dass die Streitkräfte des syrischen Regimes Jaramana angreifen, was die Mobilisierung des Besatzungsmilitärs zur Folge hatte.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Sicherheitsminister Israel Katz wiesen die israelischen Besatzungstruppen an, sich auf die „Verteidigung“ von Jaramana in den Vororten der syrischen Hauptstadt Damaskus vorzubereiten.

In einer von Netanjahu am Samstag veröffentlichten Erklärung hieß es: „Jaramana wurde von den Streitkräften des syrischen Regimes angegriffen.“ Und weiter: „Wir werden nicht zulassen, dass das terroristische islamische Extremistenregime in Syrien der drusischen Gemeinschaft Schaden zufügt. Wenn es Schaden nimmt, dann werden wir es [das Regime] ebenfalls schädigen.“

Das Medienbüro des Sicherheitsministers gab ebenfalls eine Erklärung ab, in der es hieß: „Wir sind unseren drusischen Brüdern in Israel verpflichtet, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Schaden von ihren drusischen Brüdern in Syrien abzuwenden, und wir werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.“

Derzeit läuft in Jaramana eine Sicherheitskampagne, um gesuchte Personen aufzuspüren, nachdem ein Mitglied der Abteilung für allgemeine Sicherheit des syrischen Innenministeriums getötet wurde.

Zuvor hatten lokale Quellen Al Mayadeen mitgeteilt, dass es am Samstag in Jaramana, in der Umgebung von Damaskus, zu Zusammenstößen zwischen den Streitkräften der allgemeinen Sicherheit und bewaffneten Gruppen gekommen sei.

Unterdessen berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass die Zusammenstöße einen Toten und zehn Verletzte gefordert hätten.

„Israel“ betreibt aktiv Lobbyarbeit in den USA, um Syrien geschwächt und gespalten zu halten: Reuters

Reuters berichtete am Freitag, dass „Israel“ aktiv Lobbyarbeit in den USA betreibt, um Syrien in einem geschwächten und gespaltenen Zustand zu halten, und eine Strategie fördert, die es Russland ermöglicht, seine Militärstützpunkte im Land zu behalten. Laut vier Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind, betrachtet „Israel“ die fortgesetzte Präsenz Russlands als eine Möglichkeit, dem wachsenden Einfluss der Türkei entgegenzuwirken, den „Israel“ als Bedrohung für seine Expansionsagenda wahrnimmt.

Während des Krieges im Gazastreifen sind die Spannungen zwischen „Israel“ und der Türkei eskaliert, insbesondere da die Türkei die neue islamistische Führung Syriens unterstützt, die nach der Absetzung von Baschar al-Assad an die Macht kam. Israelische Beamte haben die USA unter Druck gesetzt, weiterhin strenge Sanktionen gegen Syrien zu verhängen, um die Stabilisierung der neuen Führung zu verhindern und sicherzustellen, dass Syrien weiterhin fragmentiert bleibt.

Laut drei US-Quellen und einer weiteren Person, die an den Gesprächen beteiligt war, hat „Israel“ seine Forderungen im Februar bei Treffen in Washington vorgebracht. Diese Ansichten wurden bei Treffen im besetzten Palästina mit Vertretern des US-Kongresses wiederholt. Zwei Quellen gaben an, dass „Israel“ auch ein „Weißbuch“ an ausgewählte hochrangige US-Beamte verteilt hat, in dem seine Strategie zur Schwächung Syriens dargelegt wird.

„Israels größte Angst ist, dass die Türkei einspringt und diese neue syrische islamistische Ordnung schützt, die dann als Basis für die Hamas und andere militante Gruppen dient“, sagte Aron Lund, ein Fellow des in den USA ansässigen Think Tanks Century International.

