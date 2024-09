https://english.almayadeen.net/news/politics/martyred-commander-ahmad-mahmoud-wehbe-s-journey-of-resistan



Der Weg des Märtyrers Ahmad Mahmoud Wehbe

Von Al Mayadeen English

21. September 2024

Die Militärmedien der Hisbollah veröffentlichen Details aus dem Leben des Märtyrers Ahmad Wehbe im Islamischen Widerstand.

Am Freitag führte die israelische Aggression auf den südlichen Vorort von Beirut zum Märtyrertod mehrerer Bürger, darunter der Hisbollah-Kommandeur Ahmad Mahmoud Wehbe „Hajj Abu Hussein Samir“.

Der Märtyrer Ahmad Wehbe wurde 1964 im südlibanesischen Dorf Adloun geboren. Er schloss sich dem Islamischen Widerstand im Libanon an, als dieser gegründet wurde, und spielte eine entscheidende Rolle bei einer Vielzahl seiner Militäroperationen, insbesondere während der israelischen Invasion im Süden.

1984 wurde Märtyrer Wehbe von der israelischen Besatzung gefangen genommen. Trotz seiner Gefangenschaft blieb er unerschrocken und dem Widerstand treu. 1997 spielte der Märtyrerführer eine bedeutende Rolle als Feldkommandant im Hinterhalt von Ansariya.

Er hatte außerdem mehrere Führungspositionen in der zentralen Ausbildungseinheit der Hisbollah inne, bis er 2007 die Verantwortung für die militärische Ausbildung innerhalb der Radwan-Truppe übernahm, die er bis 2012 innehatte.

Märtyrer Wehbe übernahm dann jedoch die Leitung der Central Training Unit, übernahm die vollständige Verantwortung und trug bis 2014 Schlüsselverantwortung für die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten der Hisbollah in den verschiedenen Formationen der Bewegung.

Er war auch einer der wichtigsten Befehlshaber bei der Verteidigung gegen extremistische Terroranschläge an der Ostgrenze des Libanon und in mehreren syrischen Provinzen.

Bis Anfang 2024 spielte der gefallene Kommandeur eine führende Rolle in der Radwan-Truppe, insbesondere bei ihren Militäroperationen, an der Seite des gefallenen Ibrahim Aqil, insbesondere an der Nordfront gegen die israelische Besatzung seit Oktober, als der palästinensische Widerstand die Schlacht von Al-Aqsa Flood auslöste.

Nach dem Märtyrertod von Kommandant Wissam Tawil im Januar übernahm Märtyrer Ahmad Wehbe seine Rolle in der Central Training Unit, bis er auf dem Weg nach al-Quds sein Leben verlor.

