Wer war Ibrahim Aqil von der Hisbollah, der Kommandeur der Radwan-Truppe?

Von Mohammad Al-Jaber

Quelle: Al Mayadeen Englisch

21. September 2024

Die Hisbollah gab bekannt, dass das Märtyrertum von Kommandeur Aqil nach einem gesegneten Leben voller Dschihad, Arbeit, Wunden, Opfer, Risiken, Herausforderungen, Errungenschaften und Siege kommt.

Die israelischen Besatzungstruppen bombardierten am Freitag den südlichen Vorort von Beirut und zielten dabei auf ein Wohngebäude. Damit überschritten sie eine weitere rote Linie, die der islamische Widerstand im Libanon gezogen hatte, und fügten der libanesischen Zivilbevölkerung weiteren Terror zu.

Der Angriff wurde aufgrund der Größe der eingesetzten schweren Bomben mit einem Kampfflugzeug durchgeführt. Das Ziel war ein Wohngebäude in einem Wohngebiet, in dem sich eine große Anzahl von Schulen befindet, und Al Mayadeen berichtete, dass die Aggression aus vier Raketen bestand, die das Gebäude trafen.

Der Angriff stellt den dritten Verstoß gegen die von der Hisbollah aufgestellten Bedingungen dar, da sie betont hatte, dass Beirut für die israelische Besatzung völlig tabu sei und sich der Zermürbungskrieg auf den Südlibanon und das Bekaa-Tal konzentriere.

Die Abschreckungsgleichung würde nicht für jedes beliebige Ziel verletzt werden, und die israelische Besatzung hatte zuvor gezeigt, dass sie Beiruts südlichen Vorort nur dann angreifen würde, wenn das Ziel die darauf folgende Eskalation wert wäre.

„Israel“ hat Beirut vor Freitag nur zweimal angegriffen, das erste Mal, um den stellvertretenden Vorsitzenden des Politbüros der Hamas, Scheich Saleh al-Arouri, zu ermorden, und das zweite Mal, um den obersten Befehlshaber der Hisbollah, Hajj Fouad Shokor, zu ermorden.

Wer ist Ibrahim Aqil?

Ibrahim Aqil, auch bekannt als Hadsch Abdul-Qader, ist ein hochrangiger Hisbollah-Funktionär, der seit der Gründung der Widerstandsbewegung in den 1980er Jahren für sie tätig ist. Über ihn ist jedoch nur sehr wenig bekannt, da sein Leben aufgrund der Art seines Amtes von Geheimhaltung geprägt war. Die Hisbollah veröffentlichte eine posthume Biografie, in der die vielen Aufgaben, die der Märtyrer zu Lebzeiten übernommen hatte, detailliert beschrieben werden.

Der Märtyrer Aqil, auch bekannt unter seinen Decknamen Hajj Abdul-Qader und Hajj Tahsin, wurde 1962 in der Stadt Bednayel im Gouvernement Baalbek-Hermel im Osten des Libanon geboren.

Er war einer der Gründer des militärischen Flügels der Hisbollah in Beirut und führte später die heldenhaften Kämpfe und Operationen gegen die israelische Besatzung und Invasion des Libanon in den 1980er Jahren an.

Der Märtyrer übernahm eine Reihe von Aufgaben innerhalb des Islamischen Widerstands, wie z. B. die Verantwortung für die zentrale Ausbildung in den frühen 1990er Jahren und eine grundlegende Rolle bei der Entwicklung seiner personellen Fähigkeiten.

Märtyrer Aqil übernahm Mitte der 90er Jahre eine führende Rolle im Generalstab. 1997 war der Kommandeur direkt für die Operationen in Jabal Amel verantwortlich und führte in dieser Zeit eine Reihe wichtiger Operationen durch. Diese Verantwortung behielt er bis nach der Befreiung und dem Sieg des Libanon.

Attentatsversuche

Es gibt nur einen der Öffentlichkeit bekannten Attentatsversuch auf Aqils Leben, der vor dem Abzug der Besatzungstruppen aus dem Libanon im Jahr 2000 stattfand. Dabei feuerte ein Kampfhubschrauber eine Rakete auf seinen Standort ab, die er jedoch überlebte. Es ist nicht bekannt, ob er dabei Verletzungen erlitt.

Bezeichnung als „Terrorist“

In den folgenden 15 Jahren wurde nichts über Aqil gesagt oder gehört, bis das US-Finanzministerium ihn gemäß der Executive Order 13582 als „Terroristen“ bezeichnete, weil er Mitglied der Hisbollah war, und ihn dann 2019 als „speziell benannten globalen Terroristen“ einstufte.

Operations Command und Radwan Force

Martyr Aqil gründete das Einsatzkommando des Islamischen Widerstands und war ab 2008 als Assistent des Generalsekretärs Sayyed Hassan Nasrallah für Einsatzangelegenheiten tätig und wurde zusätzlich zum Mitglied des Dschihad-Rates ernannt.

Im Jahr 2006 wurde er zu einem der mutigen Helden und Anführer, die sich der israelischen Aggression gegen den Libanon entgegenstellten. Bis zu seinem Märtyrertod leitete er die Gründung, den Aufbau und die Führung der Radwan-Truppe im Islamischen Widerstand.

Seine Arbeit beschränkte sich nicht nur auf die Bekämpfung der israelischen Aggression oder die Entwicklung der Fähigkeiten des Widerstands im Libanon. Er gehörte zu den ranghöchsten Kommandeuren, die Operationen gegen die Takfiri-Gruppen entlang der Ostgrenze des Libanon, in Qusayr und Qalamoun sowie in anderen syrischen Gebieten planten und leiteten.

Als der palästinensische Widerstand im Oktober die Operation Al-Aqsa Flood startete, plante und überwachte Märtyrer Ibrahim Aqil die Führung der Militäroperationen der Radwan-Truppe und unterstützte Gaza und Palästina vom libanesischen Süden aus.

Radwan-Truppe

Aqils Name machte bereits im Dezember in den Nachrichten die Runde, als die Spannungen zwischen der Hisbollah und der israelischen Besatzung eskalierten. Laut israelischen Medien wurde er als Anführer der Radwan-Truppe identifiziert, die während der anhaltenden Konfrontationen an der Nordfront hart gegen die israelischen Besatzungstruppen vorging.

Die Radwan-Truppe ist die Eliteeinheit der Hisbollah und eine der effizientesten Militäreinheiten in der Region. Sie ist nach dem Märtyrer Imad Mughniyeh benannt, der auch unter dem Decknamen Hadsch Radwan bekannt war. Es handelt sich um eine Kommandotruppe, deren Hauptziel darin besteht, tief in feindliches Gebiet einzudringen.

Heute ist die Truppe, unter der verschiedene Divisionen operieren, darunter Panzer-, Panzerabwehr- und Feuerunterstützungsdivisionen, der Höhepunkt des Kampfes der Märtyrer Moghniyeh und Aqil gegen die kolonialistischen und imperialistischen Ambitionen in der Region. Ihr Name hallt während der gesamten israelischen Besatzung wider und sie wird aufgrund ihrer enormen und ausgeklügelten Fähigkeiten selbst von ihren oberen Rängen gefürchtet.

Israelische Offiziere haben wiederholt betont, dass die Truppe in der Lage ist, koordinierte Angriffe zu starten, einschließlich der Infiltration israelischer Siedlungen oder Militärstellungen, und dass sie selbst mitten im Krieg ein umfangreiches Training durchläuft, um eine Bodenoffensive gegen die israelische Besatzung zu starten.

Die Ermordung von Ibrahim Aqil ist definitiv ein Schlag für die Hisbollah, doch die Widerstandsbewegung erklärte, dass sie standhaft bleiben und ihre Operationen wie gewohnt fortsetzen werde. Zwar sind die Anführer und Kommandeure für die Bewegung von großer Bedeutung, doch ihr Fortbestehen hängt in keiner Weise von einer Einzelperson ab, da die Struktur den Erhalt der Bewegung und ihrer militärischen Operationen unabhängig vom Verlust hochrangiger Beamter gewährleistet, wobei das Ziel der Befreiung im Vordergrund steht.

