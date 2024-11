https://www.middleeasteye.net/opinion/west-buries-genocide-making-victims-israel-football-thugs



Der Westen verschweigt einen Völkermord – indem er die Fußball-Hooligans Israels zu Opfern macht

Von Jonathan Cook

11. November 2024

Wenn der Westen wirklich über die nationalsozialistische Vergangenheit Europas besorgt wäre, wäre er besser beraten, damit aufzuhören, einen allzu realen neuen Antisemitismus zu schüren: Hetze gegen arabische und muslimische Minderheiten

Maccabi-Anhänger während des Uefa-Europa-League-Spiels zwischen Ajax und Maccabi Tel Aviv in Amsterdam am 7. November 2024 (Robin van Lonkhuijsen/AFP)

Noch nie war es schwieriger, politische und mediale Analysen durchzuführen als jetzt. Jeden Tag entfernt sich das westliche Establishment weiter von der Realität. Seine Prioritäten sind so verdreht, so obszön, dass die angemessenste Reaktion darin besteht, sie ins Lächerliche zu ziehen.

Das jüngste Beispiel war die Reaktion Ende letzter Woche auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Amsterdam vor und nach einem Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und der örtlichen Mannschaft Ajax.

Die lächerliche Darstellung westlicher Politiker, die von den Mainstream-Medien unterstützt wurde, war, dass die israelischen Besucher von niederländischen Straßenbanden, die hauptsächlich aus Jugendlichen arabischer und muslimischer Herkunft bestanden, „gejagt“ wurden, was angeblich einem „Pogrom“ gleichkam.

Nach dieser offiziellen Darstellung war die Gewalt auf Amsterdams Straßen ein weiterer Beweis für eine Welle des Antisemitismus, die Europa überschwemmt und aus dem Nahen Osten importiert wird. Darüber hinaus wurden die Angriffe als beunruhigende Anklänge an die Nazi-Vergangenheit Europas dargestellt.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden behauptete, die israelischen Fans seien „verabscheuungswürdigen“ Angriffen ausgesetzt gewesen, die „dunkle Momente in der Geschichte widerspiegeln, in denen Juden verfolgt wurden“.

Israel hat diese Idee natürlich hilfreich angeheizt, indem es „Notfallflüge“ zur „Rettung“ seiner Fußballfans versprach – in dem Versuch, Erinnerungen an die Luftbrücken in den 1980er Jahren für äthiopische Juden zu wecken, die vor einer Hungersnot und Berichten über Verfolgung fliehen wollten, oder möglicherweise an die Luftbrücke von 1975 für Mitarbeiter der Botschaft der USA aus Saigon.

Nazi-Vergleiche

Niederländische Politiker mit ihren eigenen hässlichen, rassistischen Ansichten sowie der König des Landes beeilten sich, sich Israel anzuschließen und die Hysterie anzuheizen. Geert Wilders, der rassistische, rechtsextreme Vorsitzende der größten Partei im niederländischen Parlament, sagte, „multikultureller Abschaum“ habe eine „Judenjagd“ veranstaltet.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gab ihrem Land den offiziellen Segen, die Ereignisse in Amsterdam als potenziellen „zweiten Holocaust“ darzustellen, und bezeichnete die Szenen als „schrecklich und zutiefst beschämend“.

Sie fügte hinzu: „Der Ausbruch solcher Gewalt gegen Juden überschreitet alle Grenzen. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für solche Gewalt. Juden müssen in Europa sicher sein.“

Dies ist dasselbe Deutschland, in dem Videos täglich zeigen, wie arabische und muslimische Demonstranten – in der Tat jeder, der eine palästinensische Flagge schwenkt – von deutschen Polizeibeamten brutal angegriffen werden, weil sie gegen den Völkermord Israels in Gaza protestieren.

Baerbock scheint es nichts auszumachen, diese Art von Grenzen zu überschreiten – sei es durch die Auslöschung des Demonstrationsrechts oder die Förderung eines politischen Klimas, das islamfeindliche Gewalt nicht von zufälligen Fußball-Hooligans, sondern von Funktionären des deutschen Staates zulässt.

Unterdessen nutzte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die von Baerbock gebotene Gelegenheit, um die Gewalt in Amsterdam mit den als „Reichskristallnacht“ bekannten nationalsozialistischen Pogromen gegen Juden im Jahr 1938 zu vergleichen.

Und natürlich ließ sich der britische Außenminister David Lammy von Washington inspirieren und erklärte, er sei „entsetzt“. Er schrieb auf X: „Ich verurteile diese abscheulichen Gewalttaten aufs Schärfste und stehe an der Seite des israelischen und jüdischen Volkes auf der ganzen Welt.“

Völkermord feiern

Es ist keine Unterstützung von Gewalt, geschweige denn von Antisemitismus, darauf hinzuweisen, dass diese Darstellung der Ereignisse völlig realitätsfremd war.

Videos in den sozialen Medien zeigten, dass die israelischen Fans absichtlich Konfrontationen provozierten, sobald sie in Amsterdam ankamen.

In den Tagen vor dem Spiel hatten sie im Stadtzentrum palästinensische Flaggen heruntergerissen und verbrannt. Sie hatten Jagd auf niederländische Taxifahrer und Passanten gemacht, die sie für Araber oder Muslime hielten. Sie hatten völkermörderische Todesdrohungen gegen Araber skandiert.

Beim Spiel selbst störten sie lautstark eine Schweigeminute im Stadion für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien, indem sie sangen: „Es gibt keine Schulen mehr in Gaza, weil wir alle Kinder getötet haben.“

Spanien wird offenbar von israelischen Fans geschmäht, weil es im Einklang mit dem Völkerrecht, aber gegen den Willen Israels, Palästina als Staat anerkannt hat.

Ein Video von der Ankunft der israelischen Fans am Flughafen Tel Aviv zeigte sie unbeeindruckt. Sie sangen dieselben völkermörderischen Lieder: „Lasst die IDF gewinnen und scheiß auf die Araber. Olé, olé, olé, olé. Warum ist in Gaza Schulschluss? Dort gibt es keine Kinder mehr!“

Wie Wilders hatten auch die israelischen Fans ihre Zeit in Amsterdam genutzt, um ihrem Hass auf den „multikulturellen Abschaum“ Luft zu machen.

Selbst nach dem Spiel, als sie die Gegenreaktion der aufgebrachten Anwohner spürten, war klar, dass die israelischen Fans die gewalttätigen Auseinandersetzungen ebenso initiierten wie in sie verwickelt wurden.

Ein Video, das ein junger niederländischer Ajax-Fan aufgenommen hat, nachdem die Hooligans von Maccabi Tel Aviv nach dem Spiel durch Amsterdam zogen, ging in den sozialen Medien viral. Es zeigt eine große Gruppe Israelis, die mit Schlagstöcken bewaffnet durch Amsterdam streifen, Steine werfen und die örtliche Polizei aggressiv konfrontieren.

Erstaunlicherweise ist die niederländische Polizei entweder abwesend oder hält sich die meiste Zeit über zurück, während die Israelis nach Ärger suchen. Bemerkenswerterweise wurde kein einziger israelischer Fan verhaftet.

Islamophobe Hetze

Die Berichterstattung der westlichen Medien über diese Ereignisse war ebenso seltsam ehrerbietig gegenüber diesen zum Völkermord aufstachelnden Schlägern wie der Umgang der niederländischen Polizei mit ihrer Gewalt.

Hätten sich die britischen Fans, die zu Besuch waren, in Amsterdam so verhalten, hätte die Polizei sofort Massenverhaftungen vorgenommen.

Ebenso hätten die britischen Medien wenig Mitgefühl gezeigt, wenn britische Hooligans unter solchen Umständen auf der Empfängerseite der Gewalt gestanden hätten.

Hätten sich die britischen Fans in Amsterdam so verhalten, hätte die Polizei sofort Massenverhaftungen vorgenommen.

Die Auseinandersetzungen wären zu Recht als hässlicher Tribalismus verstanden worden, ein nicht unbekannter Anblick bei Fußballspielen.

Der Unterschied bestand darin, dass die durch die Provokationen der israelischen Fans ausgelösten Auseinandersetzungen in einem viel größeren Kontext standen als die bloße Antipathie zwischen rivalisierenden Teams. Sie wurden durch Spannungen im Zusammenhang mit schrecklichen Ereignissen auf internationaler Ebene angeheizt.

Es ist weder schockierend noch besonders unheimlich, dass niederländische Fans, insbesondere solche mit arabischem oder muslimischem Hintergrund, mit ihrer eigenen Gewalt auf israelische Jugendliche reagierten – einige von ihnen kamen vermutlich gerade vom Militärdienst in Gaza – und versuchten, ihre eigene völkermörderische anti-arabische und anti-muslimische Hetze nach Amsterdam zu exportieren.

Dies gilt umso mehr, als die israelischen Fans die bigotte, islamfeindliche Hetze führender niederländischer Politiker verstärkten.

Es hätte noch weniger überraschend sein sollen, wenn man den größeren Zusammenhang bedenkt: dass die Fans von Maccabi Tel Aviv in der Stadt eines anderen den Völkermord des israelischen Militärs in Gaza feierten, unter niederländischen Bürgern, die das arabische Leben nicht als wertlos oder Muslime nicht als „menschliche Tiere“ betrachten.

Niederländische Polizei geht gegen einen Pro-Palästina-Demonstranten auf dem Dam-Platz in Amsterdam vor, 10. November 2024 (Robin van Lonkhuijsen/AFP)

Leider hat das westliche Establishment die Palästinenser in den letzten 13 Monaten genau so gesehen, während Israel sie in dem immer kleiner werdenden Konzentrationslager Gaza abschlachtet.

Paradoxerweise war es einem israelischen Politiker, Ofer Cassif, der der winzigen Hadash-Partei angehört, der einzigen jüdisch-arabischen Partei im israelischen Parlament, überlassen, eine Perspektive aufzuzeigen.

Er schrieb auf X: „[Israelische] Fans gehen auf einen gewalttätigen Amoklauf, verprügeln Menschen, zerreißen palästinensische Flaggen auf der Straße, als wären sie eine Besatzungsmacht, und rufen Nazi-Parolen für die Vernichtung einer Nation [der Palästinenser], und dann jammern sie, wenn die Situation in völliges Chaos ausartet und die Gewalt wie ein Bumerang zu ihnen zurückkehrt.“

„Opfer von Pogromen“

Wie immer haben die etablierten Medien die offizielle Darstellung der Ereignisse in Amsterdam pflichtbewusst wiedergegeben. Ihre Berichterstattung lässt sich am besten als Trolling im industriellen Maßstab charakterisieren.

Schlagzeilen wie diese aus der New York Times gingen davon aus, dass die israelischen Fans Opfer von Antisemitismus waren, die gerettet werden mussten: „Antisemitische Angriffe führen zu Notflügen für israelische Fußballfans.“

Andere Medien berichteten unkritisch über die wirren Aussagen niederländischer Beamter: „Wir haben die jüdische Gemeinde bei den Angriffen auf Fußballfans im Stich gelassen, wie wir es unter den Nazis getan haben, sagt der niederländische König.“

Oder, wie in dieser Reuters-Schlagzeile, verwendeten die Medien Anführungszeichen, um die Verbreitung von Desinformation zu rechtfertigen: „Amsterdam verbietet Proteste nach Angriffen ‚antisemitischer Gruppen‘ auf israelische Fußballfans.“

Die BBC, die mit ihrem Verify-Dienst ihr Engagement für eine korrekte Berichterstattung anpreist, machte sich nicht die Mühe, Bilder aus Amsterdam zu überprüfen, die sie zur angeblichen Veranschaulichung von Angriffen auf israelische Fans verwendete.

Tatsächlich zeigte das Bild, wie die niederländische Fotografin, die es aufgenommen hatte, betonte, das genaue Gegenteil: israelische Jugendliche, die einen niederländischen Anwohner verprügelten.

Der Missbrauch dieser Bilder – Desinformation – wurde von CNN, dem Guardian, der New York Times und anderen großen Medien wiederholt, die alle darum wetteiferten, die von der westlichen politischen Klasse auferlegte Fake-News-Erzählung zu stützen.

Die Fotografin hat seitdem Medienorganisationen, die ihr Filmmaterial falsch und ohne Genehmigung verwendet haben, um Entschuldigung und Korrekturen gebeten. Bis Samstag hatte sie nur eine erhalten – von der deutschen Nachrichtensendung Tagesschau.

Quelle der Gewalt

Wie sehr die etablierten Medien absichtlich versuchten, das Publikum zu täuschen, um eine verzerrte offizielle Darstellung zu fördern, wurde durch die Berichterstattung von Sky News veranschaulicht.

Zunächst, bevor die Politiker die Gelegenheit hatten, die Ereignisse für ihre Agenda günstiger darzustellen, berichtete die Sky-Journalistin in Amsterdam, dass die Gewalt von den Maccabi-Tel-Aviv-Fans initiiert worden sei – einem Verein, der bereits für den aggressiven anti-arabischen Rassismus seiner Anhänger berüchtigt ist.

Ihr Bericht wurde jedoch bald zurückgezogen, als Israel, Wilders, Baerbock, Biden und Lammy die Darstellung in Bezug auf Antisemitismus und Pogrome neu formulierten. In einer Mitteilung der Redakteure des Senders hieß es, das Video „entspreche nicht den Standards von Sky News für Ausgewogenheit und Unparteilichkeit“.

Es wurde ein neues, stark überarbeitetes Video veröffentlicht, in dem die Gewalt der israelischen Fans heruntergespielt wurde und niederländische Politiker in den Vordergrund rückten, die behaupteten, die Fans von Maccabi Tel Aviv seien Opfer unprovozierter, antisemitischer Angriffe geworden. Ein Maccabi-Fan bekam sogar die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass die Zusammenstöße an den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 erinnerten.

Tatsächlich gab es eine Parallele zum 7. Oktober, aber nicht in dem Sinne, wie es der israelische Fan oder westliche Politiker andeuteten.

Die Medienberichterstattung über den Angriff der Hamas vor 13 Monaten hat konsequent jeden Zusammenhang mit dem Vorangegangenen ausgeblendet: Jahrzehnte illegaler, gewalttätiger israelischer Militärbesetzung des Gazastreifens; eine 17-jährige israelische Belagerung, die der palästinensischen Bevölkerung dort die lebensnotwendigen Güter verwehrte; und viele Monate, in denen israelische Scharfschützen Palästinenser, die gegen ihre Inhaftierung protestieren wollten, hinrichteten und verkrüppelten.

Die Gewalt in Amsterdam wurde auf ähnliche Weise aus dem Zusammenhang gerissen.

Die unkritische Akzeptanz dieser neuen, offenkundig politisierten Darstellung durch die Medien ebnete dem Amsterdamer Bürgermeister den Weg, um dann mit einem Vorgehen gegen die Proteste im Stil des Kriegsrechts vorzugehen.

Wie vorauszusehen war, nutzte die Polizei der Stadt das Verbot dann als Vorwand, um am Sonntag in Amsterdam massenhaft Demonstranten gegen Völkermord zu verhaften, als die Einwohner auf die Straße gingen, um die Provokationen und die völkermörderische Hetze israelischer Fans in den vorangegangenen Tagen anzuprangern.

Für westliche Politiker und ihre Komplizen in den etablierten Medien war dies eine willkommene Gelegenheit, Proteste im Westen gegen den Völkermord Israels als eine Gefahr für die Sicherheit der Juden darzustellen.

Der europäische Antisemitismus kann ihrer Logik zufolge nur ausgelöscht werden, indem das Recht auf Protest gegen das Abschlachten palästinensischer Kinder durch Israel abgeschafft wird.

Hier wird eine doppelte Täuschung begangen. Dass Juden in Amsterdam angegriffen wurden, weil sie Juden waren, und nicht, weil sie israelische Fußballrowdys waren, die nur allzu offensichtlich versuchten, eine Konfrontation zu provozieren.

Und dass die einzig richtige Antwort darin besteht, nicht nur die Schlägereien israelischer Fußballfans weiter zu dulden, sondern auch die Quelle dieser Schlägereien: Israels völkermörderische Aktionen in Gaza.

Israelis, nicht Juden

Westliche Politiker und die etablierten Medien haben inzwischen nur allzu deutlich gemacht, dass sie die rassistischen Gefühle Israels und seiner stolz rassistischen, gewalttätigen Fußball-Emissäre teilen.

Im Gegensatz zu dem, was uns westliche Politiker und Medien glauben machen wollen, ist „Anstoß nehmen“ nicht nur Israelis und zionistischen Juden vorbehalten. Auch andere Gruppen haben Empfindlichkeiten, auch wenn westliche Politiker und Medien diese Empfindlichkeiten systematisch verunglimpfen.

In der politischen und medialen Hetze geht einmal mehr die Tatsache verloren, dass Menschen wütend auf Israel und seine Bürger sein können, insbesondere wenn sie das Massaker an palästinensischen Kindern verherrlichen, ohne Juden zu hassen.

Wer gegen Völkermord ist, ist wahrscheinlich gerade nicht besonders gut auf Israel zu sprechen. Das ist eine moralische Position. Sie mit Antisemitismus zu verwechseln, ist reine Sophisterei

Israel führt schließlich seit 13 Monaten einen per Livestream übertragenen Völkermord durch, der von fast der gesamten Bevölkerung unterstützt wird. Wer gegen Völkermord ist – und das sind leider nicht genug von uns, wie es scheint – ist Israel gegenüber wahrscheinlich nicht allzu wohlgesonnen. Das ist eine moralische Position. Sie mit Antisemitismus zu verwechseln, ist reine Sophisterei.

Diese Sophisterei ist zudem gefährlich. Sie schafft genau die Realität, die sie vorgibt, aufhalten zu wollen. Sie suggeriert, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Judentum und der Unterstützung von Völkermord gibt. Das ist wahrer Antisemitismus.

Indem sie Israels eigene böswillige Verquickung von Israelischsein und Jüdischsein wiederholen, haben westliche Politiker und die etablierten Medien dazu beigetragen, Stammesdenken zu verstärken, das nur zu schädlicher Polarisierung, Gewalt und Unterdrückung führen kann.

Einige Europäer feiern Israel und sind bereit, seinen Völkermord zu dulden, weil sie fälschlicherweise glauben, dass dies der beste Weg sei, um Juden zu schützen. Andere Europäer, wenn auch nur wenige, geben am Ende den Juden die Schuld für die völkermörderischen Handlungen Israels.

Beide Seiten leben in einer völlig falschen und antidemokratischen Realität, die durch die Täuschungen westlicher Politiker und der etablierten Medien für sie geschaffen wurde.

Diejenigen, die beide Positionen ablehnen – eine vernünftige, umkämpfte Mehrheit – werden ständig mit dem Gaslicht-Trick manipuliert und finden sich in einem Topf mit den echten Antisemiten wieder.

Die BBC-Reporterin in Amsterdam wiederholte am Freitagabend genau diese Art von verwirrter Berichterstattung und behauptete, israelische Fans seien wegen ihrer „Nationalität“ angegriffen worden, während sie gleichzeitig mit ihren Kollegen argumentierte, dass dies Antisemitismus sei.

Aber „jüdisch“ ist ganz offensichtlich keine Nationalität (was auch immer Israel behaupten mag), und die zionistische Ideologie des jüdischen Suprematismus über die arabische Bevölkerung des Nahen Ostens lautstark zu bejubeln, ist ein politischer Akt – und im Moment eine Mittäterschaft an einem monströsen Völkermord. Es geht nicht um Opferrolle oder „Unschuld“.

Die Geschichte begraben

Es gibt zwei miteinander zusammenhängende Gründe, warum die Medien so bereitwillig einen weiteren Antisemitismus-Aufruhr aus dem Nichts schüren.

Die Medien haben diese Geschichte über Fußballrowdytum zu einem großen internationalen Skandal aufgeblasen, mit Titelseiten, die sich um das Wohlergehen gewalttätiger israelischer Fußballfans sorgen, während sie gleichzeitig das jüngste Kapitel des schrecklichen, 13 Monate andauernden Völkermords in Gaza ignorieren.

Israel führt derzeit den sogenannten „Generalplan“ aus: Palästinenser, Männer, Frauen und Kinder, werden im Norden des Gazastreifens bombardiert und ausgehungert, um die 400.000 von ihnen, die dort inmitten von Ruinen leben, zu vertreiben.

Israel hat erklärt, dass diese Bevölkerung niemals zurückkehren darf. Mit anderen Worten kündigt es offiziell an, dass diese Palästinenser einer ethnischen Säuberung unterzogen werden.

Jeder Palästinenser, der sich weigert, in das Konzentrationslager zu ziehen, das Israel aus dem südlichen Gaza gemacht hat – und das auch noch ständig bombardiert wird – muss damit rechnen, als „Terrorist“ hingerichtet zu werden.

Man könnte meinen, dass diese Schrecken ohne Ende ein großes Medienthema wären. Aber weit gefehlt. Heutzutage gibt es immer irgendeine andere Geschichte, wie unwichtig sie auch sein mag, die Vorrang hat.

Am Freitagabend widmete die BBC dem Völkermord in Gaza nicht eine Sekunde, weil der Sender, wie der Rest der Medien, zu sehr damit beschäftigt war, sich auf das Leid zu konzentrieren, das israelische Fußball-Hooligans in Amsterdam angerichtet hatten. Diese Fans hatten, wie Sie sich erinnern werden, damit gedroht, Araber und Muslime in Europa zu ermorden, um das zu wiederholen, was in Gaza geschehen ist.

Die Prioritäten der Medien sind hier mehr als obszön.

Schüren von Hass

Die Berichterstattung versucht nicht nur, den Völkermord in Gaza zu vertuschen und Israel und die Israelis zu Opfern zu machen, obwohl sie einen Völkermord begehen.

Sie soll auch islamophoben Hass gegen Araber und Muslime schüren, weil sie in Europa präsent sind und darauf bestehen, dass wir Gaza nicht vergessen. Sie soll die gleichen rassistischen Annahmen und Diskurse in den Westen importieren, die zum Völkermord in Israel geführt haben.

Westliche Einrichtungen haben dieses Ergebnis gewollt. Sie ermöglichen es durch ihre Rhetorik und ihr Handeln.

Wie kann es gerechtfertigt sein, russische Mannschaften und Sportler von internationalen Wettbewerben auszuschließen, sobald Moskau in die Ukraine einmarschiert, während israelische Mannschaften wie Tel Aviv Maccabi nach 13 Monaten Völkermord immer noch in Europa willkommen sind?

Wie ist es möglich, dass Fans israelischer Mannschaften nicht nur von westlichen Staats- und Regierungschefs umarmt, sondern auch als Opfer behandelt werden, wenn sie in europäischen Städten ihre anti-arabische, anti-muslimische Bigotterie und ihre Verherrlichung des Völkermords zur Schau stellen?

Die israelische Nationalmannschaft spielt am 14. November in Paris in einem Spiel der UEFA Nations League gegen Frankreich. Zusammenstöße sind nur allzu vorhersehbar. Sie könnten leicht abgewendet werden, indem man ein Verbot – ähnlich wie in Russland – für die Teilnahme Israels an internationalen Wettbewerben verhängt.

Das offensichtliche Ziel besteht darin, die arabischen und muslimischen Gemeinschaften Europas in die Juden Europas der 1930er Jahre zu verwandeln – verunglimpft, misstrauisch und als Bedrohung angesehen

Die Berichterstattung zeigt ganz deutlich, dass führende westliche Politiker mit Unterstützung der etablierten Medien darauf abzielen, die arabische und muslimische Bevölkerung Europas als Bedrohung, als barbarisch, als antisemitisch und als nicht in eine vermeintliche westliche „Zivilisation“ integrierbar darzustellen.

Mit anderen Worten: Das durchsichtige Ziel besteht darin, die arabischen und muslimischen Gemeinschaften Europas zu den Juden Europas in den 1930er Jahren zu machen – verachtet, misstrauisch beäugt und als Bedrohung angesehen.

Indem sie jedes monströse israelische Verbrechen unterstützen und Israels zum Völkermord aufstachelnden Fußball-Hooligans hofieren, wissen westliche Politiker und Medien, dass sie Spannungen schüren werden, insbesondere bei der einheimischen Bevölkerung arabischer und muslimischer Herkunft. Das ist es, was sie tun wollen.

Das Ziel besteht darin, die Dämonisierung der arabischen und muslimischen Minderheiten in Europa zu fördern.

Wertlose Leben

Wir wissen, wohin die europäische Judenfeindlichkeit geführt hat. In die Gaskammern.

Und wir können immer deutlicher erkennen, wohin westliche Politiker und die etablierten Medien ihre Öffentlichkeiten führen wollen, indem sie die israelische Judenfeindlichkeit gegenüber Arabern und Muslimen endlos fördern.

Die westlichen Institutionen haben ihre aktive Mittäterschaft bei der völkermörderischen Ermordung von Palästinensern in Gaza und der Zerstörung des Südlibanons durch Waffenlieferungen und diplomatische Immunität bereits rationalisiert.

Sie haben die israelische Blockade der Hilfe und den Massenhunger der 2,3 Millionen Menschen in Gaza bereits als „Selbstverteidigung“ und als „legitimen Krieg“ zur Beseitigung der Hamas bezeichnet.

Sie haben bereits darauf bestanden, dass das Leben der Palästinenser so wertlos und unbedeutend ist, dass sie zu Zehntausenden – oder wahrscheinlicher zu Hunderttausenden – abgeschlachtet werden können, als Rache für den Tod von etwas mehr als 1.000 Israelis am 7. Oktober 2023.

Sie haben die Realität bereits auf den Kopf gestellt und stellen das völkermordende Israel als unschuldiges Opfer dar und die Zehntausende palästinensischer Kinder, die bei seinem mörderischen Amoklauf getötet und verstümmelt wurden, als Schuldige.

Nichts davon ist zufällig passiert. Im Westen wird zynisch eine Stimmung kultiviert, wie es sie in den 1930er Jahren in Teilen Europas gab, um zu suggerieren, dass einige Gruppen untermenschlich sind, dass einige Minderheiten vertrieben oder zusammengetrieben werden müssen und verschwinden.

Das ist der richtige Kontext, um zu verstehen, was letzte Woche in Amsterdam wirklich passiert ist, als die Polizei gewalttätige israelische Hooligans mit Samthandschuhen anfasste und Politiker und Medien die Bösewichte zu Opfern umdefinierten.

Wenn unsere Politiker und Medien wirklich besorgt über die nicht allzu ferne Nazi-Vergangenheit Europas sind, wären sie weitaus besser beraten, damit aufzuhören, einen allzu realen neuen Antisemitismus zu schüren: die Hetze gegen arabische und muslimische Minderheiten.

Die dunkelsten Tage in der Geschichte Europas sind tatsächlich wieder da. Aber nicht, weil eine Gruppe israelischer Fußball-Hooligans am Ende genauso viel Gewalt erfuhr, wie sie selbst austeilen wollte.

Sie sind wieder da, weil der Westen nur allzu bereit ist, Israels anti-arabische und anti-muslimische Bigotterie zu akzeptieren. Tag für Tag nähern wir uns immer mehr erneuten Pogromen.

Nicht gegen Juden oder Israelis, die die Unterstützung und den Schutz westlicher Politiker, Medien und Polizei genießen. Am meisten gefährdet sind vielmehr die „neuen Juden“, die Bevölkerung des Nahen Ostens, die von denselben Politikern, Medien und Polizisten ständig verunglimpft, beleidigt, aufgehetzt und angegriffen wird.

Der Rassismus im Westen ist nie verschwunden. Die herrschende Klasse Europas hat nur ein neues Ziel und einen neuen Sündenbock gefunden.

Die dunklen Wolken von Amsterdam ziehen über Europa auf. Autoritarismus und Faschismus sind wieder auf dem Vormarsch. Diejenigen, die versuchen, uns an die Realität zu binden, werden als Erste in der Schusslinie stehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net

