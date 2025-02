https://chrishedges.substack.com/p/the-western-way-of-genocide?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=156257685&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Der westliche Weg des Völkermords

Chris Hedges

01. Februar 2025

Erkunden Sie Gaza – von Mr. Fish

Der Völkermord in Gaza deutet auf die Entstehung einer dystopischen Welt hin, in der die industrialisierte Gewalt des globalen Nordens dazu genutzt wird, die Anhäufung schwindender Ressourcen und Reichtümer aufrechtzuerhalten.

Gaza ist eine Einöde aus 50 Millionen Tonnen Schutt und Trümmern. Ratten und Hunde durchwühlen die Ruinen und stinkenden Pfützen mit ungeklärtem Abwasser. Der faulige Gestank und die Kontamination verwesender Leichen steigen unter den Bergen aus zerbrochenem Beton auf. Es gibt kein sauberes Wasser. Wenig zu essen. Ein gravierender Mangel an medizinischer Versorgung und kaum bewohnbare Unterkünfte. Die Palästinenser sind durch Blindgänger, die nach über 15 Monaten Luftangriffen, Artilleriebeschuss, Raketenangriffen und Explosionen von Panzergeschossen zurückgelassen wurden, und eine Vielzahl giftiger Substanzen, darunter Pfützen mit ungeklärtem Abwasser und Asbest, in Lebensgefahr.

Hepatitis A, die durch das Trinken von verunreinigtem Wasser verursacht wird, ist weit verbreitet, ebenso wie Atemwegserkrankungen, Krätze, Unterernährung, Hunger und die weit verbreitete Übelkeit und das Erbrechen, die durch den Verzehr von ranzigem Essen verursacht werden. Für die Schwachen, darunter Säuglinge und ältere Menschen, sowie für die Kranken bedeutet dies ein Todesurteil. Etwa 1,9 Millionen Menschen wurden vertrieben, was 90 Prozent der Bevölkerung entspricht. Sie leben in provisorischen Zelten, in Lagern zwischen Betonplatten oder unter freiem Himmel. Viele waren gezwungen, mehr als ein Dutzend Mal umzuziehen. Neun von zehn Häusern wurden zerstört oder beschädigt. Wohnblöcke, Schulen, Krankenhäuser, Bäckereien, Moscheen, Universitäten – Israel sprengte die Israa-Universität in Gaza-Stadt in einer kontrollierten Sprengung – Friedhöfe, Geschäfte und Büros wurden ausgelöscht. Die Arbeitslosenquote liegt bei 80 Prozent und das Bruttoinlandsprodukt ist laut einem im Oktober 2024 veröffentlichten Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation um fast 85 Prozent gesunken.

Das Verbot Israels für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das schätzt, dass die Beseitigung der Trümmer im Gazastreifen 15 Jahre dauern wird, stellt sicher, dass die Palästinenser im Gazastreifen niemals Zugang zu grundlegenden humanitären Hilfsgütern, angemessener Nahrung und Dienstleistungen haben werden.

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen schätzt, dass der Wiederaufbau von Gaza zwischen 40 und 50 Milliarden US-Dollar kosten wird und, sofern die Mittel zur Verfügung gestellt werden, bis 2040 dauern wird. Es wäre die größte Wiederaufbauleistung der Nachkriegszeit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Israel, das von den USA, Deutschland, Italien und Großbritannien mit Waffen im Wert von Milliarden Dollar beliefert wurde, hat diese Hölle geschaffen. Und es will sie aufrechterhalten. Gaza soll weiterhin belagert werden. Nach einem ersten Anstieg der Hilfslieferungen zu Beginn des Waffenstillstands hat Israel die per LKW angelieferte Hilfe erneut stark eingeschränkt. Die Infrastruktur des Gazastreifens wird nicht wiederhergestellt werden. Die grundlegenden Versorgungsleistungen, einschließlich Wasseraufbereitungsanlagen, Strom- und Abwasserleitungen, werden nicht repariert. Die zerstörten Straßen, Brücken und Farmen werden nicht wieder aufgebaut. Verzweifelte Palästinenser werden gezwungen sein, sich zwischen einem Leben wie Höhlenbewohner, die inmitten von schroffen Betonbrocken campen und an Krankheiten, Hungersnot, Bomben und Kugeln sterben, oder einem dauerhaften Exil zu entscheiden. Dies sind die einzigen Optionen, die Israel anbietet.

Israel ist davon überzeugt, wahrscheinlich zu Recht, dass das Leben im Küstenstreifen irgendwann so beschwerlich und schwierig wird, insbesondere da Israel Ausreden findet, um den Waffenstillstand zu brechen und die bewaffneten Angriffe auf die palästinensische Bevölkerung wieder aufzunehmen, dass eine Massenflucht unvermeidlich sein wird. Israel hat es selbst während des Waffenstillstands abgelehnt, ausländische Presse nach Gaza zu lassen, ein Verbot, das darauf abzielt, die Berichterstattung über das schreckliche Leid und den Tod zu unterbinden.

Die zweite Phase des israelischen Völkermords und die Ausweitung von „Groß-Israel“ – was die Eroberung von mehr syrischem Gebiet in den Golanhöhen (sowie Aufrufe zur Ausdehnung nach Damaskus), im Südlibanon, in Gaza und im besetzten Westjordanland einschließt – wird zementiert. Israelische Organisationen, darunter die rechtsextreme Organisation Nachala, haben Konferenzen abgehalten, um die jüdische Kolonisierung des Gazastreifens vorzubereiten, sobald die Palästinenser ethnisch gesäubert sind. 38 Jahre lang existierten in Gaza Kolonien, die ausschließlich Juden vorbehalten waren, bis sie 2005 aufgelöst wurden.

Washington und seine Verbündeten in Europa tun nichts, um das live übertragene Massenschlachten zu stoppen. Sie werden nichts tun, um das Dahinsiechen der Palästinenser in Gaza an Hunger und Krankheiten und ihre letztendliche Entvölkerung zu stoppen. Sie sind Partner bei diesem Völkermord. Sie werden Partner bleiben, bis der Völkermord seinen düsteren Abschluss findet.

Aber der Völkermord in Gaza ist nur der Anfang. Die Welt bricht unter dem Ansturm der Klimakrise zusammen, die Massenmigrationen, gescheiterte Staaten und katastrophale Waldbrände, Hurrikane, Stürme, Überschwemmungen und Dürren auslöst. Während die globale Stabilität zerfällt, wird die schreckliche Maschinerie der industriellen Gewalt, die die Palästinenser dezimiert, allgegenwärtig werden. Diese Angriffe werden, wie in Gaza, im Namen des Fortschritts, der westlichen Zivilisation und unserer vermeintlichen „Tugenden“ begangen, um die Hoffnungen dieser meist armen farbigen Menschen zu zerschlagen, die entmenschlicht und als menschliche Tiere abgetan wurden.

Die Vernichtung des Gazastreifens durch Israel markiert das Ende einer globalen Ordnung, die sich an international vereinbarten Gesetzen und Regeln orientiert, die von den USA in ihren imperialen Kriegen in Vietnam, im Irak und in Afghanistan oft verletzt wurden, die aber zumindest als utopische Vision anerkannt wurde. Die USA und ihre westlichen Verbündeten liefern nicht nur die Waffen, um den Völkermord aufrechtzuerhalten, sondern behindern auch die Forderung der meisten Nationen nach Einhaltung des humanitären Völkerrechts.

Die Botschaft, die dadurch vermittelt wird, ist klar: Ihr und die Regeln, von denen ihr dachtet, dass sie euch schützen, sind nicht wichtig. Wir haben alles. Wenn ihr versucht, es uns wegzunehmen, werden wir euch töten.

Militarisierte Drohnen, Kampfhubschrauber, Mauern und Barrieren, Kontrollpunkte, Stacheldrahtrollen, Wachtürme, Internierungslager, Abschiebungen, Brutalität und Folter, Verweigerung von Einreisevisa, ein Leben in der Apartheid, das mit dem Status als „undokumentiert“ einhergeht, Verlust der individuellen Rechte und elektronische Überwachung sind den verzweifelten Migranten entlang der mexikanischen Grenze oder bei dem Versuch, nach Europa einzureisen, ebenso vertraut wie den Palästinensern.

Israel, das, wie Ronen Bergman in „Rise and Kill First“ feststellt, „mehr Menschen ermordet hat als jedes andere Land der westlichen Welt“, nutzt den Holocaust der Nazis, um seine ererbte Opferrolle zu heiligen und seinen Siedlerkolonialstaat, seine Apartheid, seine Massenmordkampagnen und seine zionistische Version des Lebensraums zu rechtfertigen.

Primo Levi, der Auschwitz überlebte, sah die Shoah aus diesem Grund als „unerschöpfliche Quelle des Bösen“, die „als Hass in den Überlebenden fortbesteht und auf tausendfache Weise, gegen den Willen aller, als Durst nach Rache, als moralischer Zusammenbruch, als Negation, als Überdruss, als Resignation aufkeimt“.

Völkermord und Massenvernichtung sind nicht ausschließlich dem faschistischen Deutschland vorbehalten. Adolf Hitler, so schreibt Aimé Césaire in „Discourse on Colonialism“, erschien nur deshalb außergewöhnlich grausam, weil er die „Demütigung des weißen Mannes“ anführte. Aber die Nazis, so schreibt er, hätten einfach „kolonialistische Verfahren angewendet, die bis dahin ausschließlich den Arabern in Algerien, den Kulis in Indien und den Schwarzen in Afrika vorbehalten waren“.

Das deutsche Massaker an den Herero und Namaqua, der armenische Völkermord, die bengalische Hungersnot von 1943 – der damalige britische Premierminister Winston Churchill tat den Tod von drei Millionen Hindus in der Hungersnot mit der Bezeichnung als „ein bestialisches Volk mit einer bestialischen Religion“ ab – sowie der Abwurf von Atombomben auf die zivilen Ziele Hiroshima und Nagasaki veranschaulichen etwas Grundlegendes über die „westliche Zivilisation“. Wie Hannah Arendt verstand, führte Antisemitismus allein nicht zur Shoah. Es bedurfte des angeborenen genozidalen Potenzials des modernen bürokratischen Staates.

„In Amerika“, sagte der Dichter Langston Huges, “muss man den Negern nicht erklären, was Faschismus in Aktion ist. Wir wissen es. Seine Theorien von der Vorherrschaft der Nordischen und der wirtschaftlichen Unterdrückung sind für uns seit langem Realität.“

Wir beherrschen die Welt nicht aufgrund unserer überlegenen Tugenden, sondern weil wir die effizientesten Mörder auf dem Planeten sind. Die Millionen Opfer rassistischer imperialer Projekte in Ländern wie Mexiko, China, Indien, dem Kongo, Kenia und Vietnam sind taub für die albernen Behauptungen der Juden, dass ihr Opferstatus einzigartig sei. Ebenso wie Schwarze, Braune und amerikanische Ureinwohner. Auch sie haben Holocausts erlitten, aber diese Holocausts werden von ihren westlichen Tätern verharmlost oder nicht anerkannt.

„Diese Ereignisse, die noch in lebhafter Erinnerung sind, untergraben die Grundannahme sowohl religiöser Traditionen als auch der säkularen Aufklärung: dass Menschen eine grundsätzlich „moralische“ Natur haben“, schreibt Pankaj Mishra in seinem Buch ‚The World After Gaza‘. „Der zersetzende Verdacht, dass dies nicht der Fall ist, ist mittlerweile weit verbreitet. Viele Menschen haben unter Regimen der Gefühllosigkeit, Zaghaftigkeit und Zensur den Tod und Verstümmelungen aus nächster Nähe miterlebt; sie erkennen mit Erschrecken, dass alles möglich ist, dass die Erinnerung an vergangene Gräueltaten keine Garantie dafür ist, dass sie sich in der Gegenwart nicht wiederholen, und dass die Grundlagen des Völkerrechts und der Moral überhaupt nicht gesichert sind.“

Massenschlächtereien sind ebenso untrennbar mit dem westlichen Imperialismus verbunden wie die Shoah. Sie werden von derselben Krankheit der weißen Vorherrschaft und der Überzeugung genährt, dass eine bessere Welt auf der Unterwerfung und Auslöschung der „niedrigeren“ Rassen aufbaut.

Israel verkörpert den ethnonationalistischen Staat, von dem die Rechtsextremen in den USA und Europa träumen, einen Staat, der politischen und kulturellen Pluralismus sowie rechtliche, diplomatische und ethische Normen ablehnt. Israel wird von diesen Protofaschisten, einschließlich christlicher Nationalisten, bewundert, weil es das humanitäre Völkerrecht missachtet und wahllos tödliche Gewalt anwendet, um seine Gesellschaft von denen zu „säubern“, die als menschliche Kontaminanten verurteilt werden.

James Baldwin sah, dass Israel und seine westlichen Verbündeten auf die „schreckliche Wahrscheinlichkeit“ zusteuern, dass die dominierenden Nationen, „die darum kämpfen, an dem festzuhalten, was sie ihren Gefangenen gestohlen haben, und unfähig sind, in den Spiegel zu schauen, ein Chaos auf der ganzen Welt auslösen werden, das, wenn es nicht das Leben auf diesem Planeten beendet, einen Rassenkrieg auslösen wird, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat.“

Was fehlt, ist nicht das Wissen – unsere Niedertracht und die Israels sind Teil der Geschichtsschreibung –, sondern der Mut, unsere Dunkelheit beim Namen zu nennen und Buße zu tun. Diese vorsätzliche Blindheit und historische Amnesie, diese Weigerung, sich der Rechtsstaatlichkeit zu stellen, dieser Glaube, dass wir das Recht haben, industrielle Gewalt einzusetzen, um unseren Willen durchzusetzen, markiert den Beginn und nicht das Ende von Kampagnen des Massenmordes des Globalen Nordens gegen die wachsenden Legionen der Armen und Verletzlichen auf der Welt.

Teilen

Der Chris Hedges Report ist eine leserfinanzierte Publikation. Wenn Sie neue Beiträge erhalten und meine Beiträge unterstützen möchten, können Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …