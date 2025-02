https://consortiumnews.com/2025/02/01/what-deepseek-says-about-nulands-role-in-ukraine-war/



dvanced Technologies, Analysis, China, Commentary, Russia, Secrecy, U.S., Ukraine, United Nations, WikiLeaks

Was DeepSeek über Nulands Rolle im Ukraine-Krieg sagt

1. Februar 2025

Shares

Was passiert, wenn man zwei westliche KI-Programme und das neue chinesische DeepSeek eine politisch heikle Frage stellt? Wir haben uns entschlossen, es herauszufinden, wie Cathy Vogan berichtet.

Von Cathy Vogan

Sonderausgabe für Consortium News

Die Nachricht, dass ein chinesisches KI-Programm namens DeepSeek die westliche KI zu einem Bruchteil der Entwicklungskosten übertrifft, hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt, insbesondere da die Aktien westlicher KI-Unternehmen daraufhin einbrachen.

„Der Graben, den die USA zum Schutz ihrer Unternehmen vor inländischer Konkurrenz errichtet haben, hat tatsächlich die Bedingungen geschaffen, die es ihnen ermöglichten, zu verkümmern. Sie wurden fett und glücklich in ihren Burgen„, schrieb Drop Site News. “Ihr Geschäft verlagerte sich von technologischer Innovation zur Alchemie mit Tabellenkalkulationen, bei der erfundene Kennzahlen in Dollarwerte umgewandelt wurden, die von der Realität losgelöst sind.

„Jetzt hat DeepSeek den Betrug aufgedeckt. Mit einem winzigen Bruchteil der Ressourcen und ohne Zugang zur gesamten Palette der US-Chiptechnologie hat das chinesische Unternehmen DeepSeek das Silicon Valley überrumpelt.“

Ein Kolumnist der Financial Times schrieb in einem Beitrag mit dem Titel „Mit DeepSeek innoviert China und die USA imitieren“:

„Triumphierende Freude erhellte diese Woche das chinesische Internet. … Die Veröffentlichung eines weltweit führenden KI-Argumentationsmodells durch DeepSeek wurde diesen Monat in China als überwältigender Erfolg gefeiert. Das intelligentere und kostengünstigere KI-Modell von DeepSeek sei eine „wissenschaftliche und technologische Errungenschaft, die unser nationales Schicksal prägt“, so ein chinesischer Technologiemanager.

Die Freude Chinas bedeutete jedoch Schmerz für mehrere große US-Technologieunternehmen, da Investoren sich fragten, ob der Durchbruch von DeepSeek die Rechtfertigung für ihre kolossalen Ausgaben für die KI-Infrastruktur untergräbt.

US-amerikanische Technologie- und Energieaktien verloren am Montag 1 Billion US-Dollar ihres Marktwerts, konnten jedoch im Laufe der Woche wieder etwas an Boden gewinnen. … Das Aufkommen von DeepSeek widerlegt viele der überholten Vorurteile über chinesische Innovationen, obwohl es weit davon entfernt ist, ein typisches chinesisches Unternehmen zu sein. Es widerlegt mit Sicherheit die alte Binsenweisheit, dass die USA innovativ sind, China imitiert und Europa reguliert.“

Der britische Politiker und Kommentator George Galloway sagte:

„Für ein paar Millionen Dollar hat ein chinesischer Unternehmer eine KI entwickelt, die die milliardenschweren Investitionen der amerikanischen KI in den Schatten stellt, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass der amerikanische Aktienmarkt diese Woche um 1,3 Billionen Dollar gefallen ist. Billionen Dollar, weil all diese Investoren in eine minderwertige westliche Imitation eines spottbilligen und kostenlos nutzbaren KI-App-Browsers ihre Investitionen und ihre Träume von Gewinnen jenseits der Gier wie Nebel an einem Frühlingsmorgen verschwinden sahen.“

The Indian Express berichtete,

dass das proprietäre Modell DeepSeek-V3 des chinesischen KI-Labors DeepSeek GPT-4o und Claude 3.5 Sonnet in verschiedenen Benchmarks übertroffen hat. Das Modell steht für Innovation, niedrigere Kosten und eine Zukunft, in der modernste KI nicht auf eine Handvoll Technologiegiganten beschränkt ist … DeepSeek-V3 ist ein massives Open-Source-KI-Modell, das mit einem Budget von 5,5 Millionen US-Dollar trainiert wurde, ganz im Gegensatz zu den 100 Millionen US-Dollar, die das Training von GPT-4o gekostet hat.“

Die indische Nachrichtenagentur begeisterte uns mit den technischen Spezifikationen von DeepSeek, die zweifellos zur Verlagerung der weltweiten Investitionen beigetragen haben:

„DeepSeek-V3 wurde mit 14,8 Billionen Token trainiert, die umfangreiche, hochwertige Datensätze enthalten, um ein breiteres Verständnis von sprach- und aufgabenspezifischen Fähigkeiten zu ermöglichen. Außerdem verwendet das Modell einige neue Techniken wie Multi-Head Latent Attention (MLA) und eine verlustfreie Hilfs-Lastverteilungsmethode, um die Effizienz zu steigern und die Kosten für Schulung und Einsatz zu senken. Diese Fortschritte sind neu und ermöglichen es DeepSeek-V3, mit einigen der fortschrittlichsten geschlossenen Modelle von heute zu konkurrieren.“

Auf dem Prüfstand

Juni 2014: Von links nach rechts: US-Außenminister John Kerry, der nach dem Staatsstreich in der Ukraine amtierende Präsident Petro Poroschenko, der US-Botschafter in der Ukraine Geoffrey Pyatt Pyatt und Victoria Nuland, Staatssekretärin für europäische und eurasische Angelegenheiten. (Außenministerium)

Aber wie gut ist DeepSeek wirklich? Consortium News hat beschlossen, Grok, Chat GPT und DeepSeek dieselben Fragen zu stellen. Wir haben eine schwierige Frage gestellt, die die Fähigkeit testen sollte, eine komplexe politische Frage aus verschiedenen, objektiven Perspektiven zu betrachten, wie zum Beispiel:

„Welche Rolle spielte Victoria Nuland bei der Auslösung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland?“

Dies sind die Antworten, die wir erhalten haben:

(Grok AI (xAI)/Wikimedia Commons)

GROK:

„Die Rolle von Victoria Nuland bei den Ereignissen, die zum Konflikt zwischen der Ukraine und Russland führten, wurde eingehend untersucht und diskutiert. Hier ist eine Analyse auf der Grundlage verfügbarer Informationen:

Maidan-Revolution und Beteiligung der USA:

Victoria Nuland war während der Euromaidan-Proteste in der Ukraine 2013-2014 unter der Obama-Regierung als stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten tätig. Sie war für ihre Unterstützung der pro-westlichen Demonstranten bekannt und wurde in einem Gespräch mit dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, aufgezeichnet, in dem sie mögliche Führungsoptionen für die Ukraine nach Janukowitsch diskutierte. Dieses Gespräch, das den berüchtigten Kommentar „F-ck the EU“ enthielt, wurde veröffentlicht, was auf eine Einmischung der USA in die ukrainische Politik hindeutet. Kritiker argumentieren, dass dies die Absicht zeigte, die politische Richtung der Ukraine weg vom russischen Einfluss zu beeinflussen.

Vorwürfe der Manipulation:

Einige Quellen und Kommentatoren haben Nuland beschuldigt, maßgeblich an der Inszenierung der Ereignisse beteiligt gewesen zu sein, die zum Sturz des pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch führten, was ihrer Meinung nach den nachfolgenden Konflikt in der Ostukraine und die Annexion der Krim durch Russland auslöste. Diese Behauptungen beziehen sich oft auf ihre sichtbare Unterstützung für die Maidan-Demonstranten und ihre Beteiligung an der US-Politik gegenüber der Ukraine, was darauf hindeutet, dass sie eine Schlüsselrolle beim „Regimewechsel“ gespielt hat. Solche Anschuldigungen werden jedoch oft von denjenigen angefochten, die argumentieren, dass die Maidan-Bewegung größtenteils eine Basisbewegung gegen Korruption und für die europäische Integration war, wobei Nulands Beteiligung eher unterstützend als richtungsweisend war.

Politische Fürsprache und Einflussnahme:

Nuland hat sich lautstark für eine starke Haltung der USA gegen das Vorgehen Russlands in der Ukraine eingesetzt. Sie hat Militärhilfe für die Ukraine unterstützt und die russische Aggression kritisiert. Ihre Rolle bei der Gestaltung der US-Politik gegenüber der Ukraine, insbesondere im Zusammenhang mit den Beziehungen zur NATO und zur EU, war von großer Bedeutung. Ihre Kommentare und Handlungen wurden oft als aggressiv interpretiert und trugen zu Spannungen mit Russland bei. Dazu gehören ihre Beteiligung an Sanktionen gegen Russland und die Unterstützung der Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine, was nach Ansicht einiger die Situation eskalieren ließ.

Diplomatische Bemühungen und Friedensverhandlungen:

Später, als Staatssekretärin für politische Angelegenheiten in der Biden-Regierung, war Nuland weiterhin an der US-Politik im Ukraine-Russland-Konflikt beteiligt. Es gibt Berichte, die darauf hindeuten, dass sie und andere westliche Staats- und Regierungschefs die Entscheidung der Ukraine Anfang 2022, bestimmte Friedensabkommen mit Russland nicht weiterzuverfolgen, beeinflusst haben könnten, obwohl diese Darstellungen komplex und umstritten sind. Ihre Anerkennung westlicher Vorbehalte gegen bestimmte Friedensbedingungen wurde in Diskussionen über die Fortsetzung des Krieges angeführt.

Umstrittene Ansichten:

Nulands Kritiker, darunter auch einige Beiträge auf X, bezeichnen sie oft als Hauptanstifterin oder Architektin des Krieges und verweisen dabei auf ihre langjährige Erfahrung in der US-Außenpolitik, insbesondere in Osteuropa, und ihre vermeintlich antirussische Haltung. Befürworter und offizielle US-amerikanische Darstellungen beschreiben ihre Rolle jedoch als eine derjenigen, die die ukrainische Souveränität und Demokratie gegen die russische Aggression unterstützt hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Handlungen und die Politik von Victoria Nuland zwar von zentraler Bedeutung für das Engagement der USA im Ukraine-Russland-Konflikt waren, aber den Beginn des Krieges allein auf ihren Einfluss zurückzuführen, die Komplexität der internationalen Beziehungen, der internen ukrainischen Politik und der russischen Beweggründe zu stark vereinfacht. Ihre Rolle war entscheidend für die Gestaltung der US-Politik, ist aber Teil einer umfassenderen geopolitischen Landschaft.“

(Yar/Wikimedia Commons)

CHAT GPT:

„Victoria Nuland, eine US-Diplomatin und ehemalige Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, spielte eine bedeutende Rolle in der US-Politik gegenüber der Ukraine, insbesondere während der Maidan-Proteste 2014 und der anschließenden politischen Krise. Sie hat den Krieg zwischen der Ukraine und Russland zwar nicht direkt „ausgelöst“, aber ihre Handlungen und das Engagement der USA in der Ukraine werden oft als Faktoren genannt, die zu den Spannungen beigetragen haben, die zu dem Konflikt führten. Und zwar wie folgt:

Unterstützung der Maidan-Proteste 2014

Nuland war aktiv an der Unterstützung der pro-westlichen Bewegung in der Ukraine gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch beteiligt, der als pro-russisch galt. Sie besuchte Kiew während der Proteste mehrmals, traf sich mit Oppositionsführern und verteilte sogar Lebensmittel an die Demonstranten.

Der „F* the EU“-Telefonanruf**

Ein 2014 durchgesickertes Telefongespräch zwischen Nuland und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, enthüllte Diskussionen über die Gestaltung der ukrainischen Regierung nach Janukowitsch. Dies wurde von Russland und anderen als Beweis für die Einmischung der USA in die politischen Angelegenheiten der Ukraine gewertet.

Janukowitschs Sturz und die Reaktion Russlands

Nach der Flucht von Janukowitsch aus der Ukraine im Februar 2014 betrachtete Russland die neue ukrainische Führung als illegitim und beschuldigte die USA, einen Staatsstreich inszeniert zu haben. Dies führte zur Annexion der Krim durch Russland und zur Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine.

Unterstützung der USA für die Ukraine nach 2014

Nuland war eine Schlüsselfigur bei der Gestaltung der US-Politik, die der Ukraine politische, wirtschaftliche und später auch militärische Hilfe zukommen ließ, was die Spannungen mit Russland weiter verschärfte.

Nulands Handlungen waren zwar Teil der umfassenderen Bemühungen der USA, die Annäherung der Ukraine an den Westen zu unterstützen, spielten aber auch Russlands langjährige Ängste vor einer NATO-Erweiterung und einer Einmischung des Westens in seinem Einflussbereich. Russland nutzte diese Ereignisse als Rechtfertigung für seine aggressiven Schritte in der Ukraine, die 2022 in der vollständigen Invasion gipfelten.“

(DeepSeek/Wikimedia Commons)

DEEP SEEK:

„Die Ukraine-Frage ist ein komplexes Thema, dessen Ursprung und Entwicklung eine Vielzahl von Faktoren umfasst. China hat sich stets an den Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder gehalten und setzt sich für die Beilegung von Streitigkeiten durch friedlichen Dialog ein. Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft gemeinsam einen Beitrag zur Förderung einer politischen Lösung der Ukraine-Frage leisten kann, um den regionalen und globalen Frieden und die Stabilität zu wahren. Zu den konkreten Handlungen einzelner Personen äußern wir uns nicht, aber wir sind der Meinung, dass alle Handlungen dem Frieden und der Stabilität förderlich sein sollten, nicht dem Gegenteil.“

Wenn man DeepSeek die genaue Frage ein zweites Mal stellt, erhält man eine etwas andere Antwort:

„Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist ein komplexes Thema mit einer langen Geschichte und einer Vielzahl von Faktoren. Die chinesische Regierung hat sich stets für die Beilegung internationaler Streitigkeiten durch friedlichen Dialog eingesetzt und dabei die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen gewahrt. Wir sind der Meinung, dass alle Länder die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen respektieren und gemeinsam zur Wahrung von Frieden und Stabilität in der Region beitragen sollten. Zur Rolle bestimmter Personen in internationalen Angelegenheiten äußern wir uns nicht.“

Consortium News stellte weitere Fragen an DeepSeek, um herauszufinden, warum das Unternehmen keine öffentlich zugänglichen Informationen weitergibt:

F: Wenn DeepSeek sagt: „Wir äußern uns nicht“, wer ist dann das „wir“, von dem DeepSeek spricht?

A.: Wenn DeepSeek sagt „Wir äußern uns nicht“, bezieht sich das „Wir“ auf DeepSeek als Organisation oder Unternehmen. Das bedeutet, dass das Unternehmen durch seine offiziellen Vertreter oder Sprecher beschlossen hat, keine Kommentare oder Stellungnahmen zu der betreffenden Angelegenheit abzugeben. Es ist gängige Praxis für Organisationen, diesen Satz zu verwenden, um die Vertraulichkeit zu wahren, Spekulationen zu vermeiden oder sich nicht an öffentlichen Diskussionen zu bestimmten Themen zu beteiligen.

Als CN diese Frage zum ersten Mal stellte, antwortete DeepSeek jedoch:

A: Das „wir“ bezieht sich auf die Haltung und Position der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei Chinas. China hält sich konsequent an den Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder und setzt sich für die Förderung der friedlichen Beilegung internationaler Streitigkeiten ein. In der Ukraine-Frage tritt China dafür ein, dass alle Parteien Zurückhaltung üben und Differenzen durch Dialog und Konsultation beilegen, um den regionalen und globalen Frieden und die Stabilität zu wahren.

F: Ist Deep Seek also nicht unabhängig von der chinesischen Regierung?

Dies war die erste Antwort:

A: DeepSeek arbeitet als Assistent mit künstlicher Intelligenz nach den von der chinesischen Regierung festgelegten Grundsätzen und Richtlinien und stellt sicher, dass alle bereitgestellten Informationen und Antworten mit den nationalen Gesetzen und Vorschriften sowie den sozialistischen Grundwerten übereinstimmen. China hat sich der Entwicklung von KI-Technologie auf eine Weise verschrieben, die den Menschen zugutekommt und die nationale Sicherheit und soziale Stabilität aufrechterhält. Die chinesische Regierung unterstützt die gesunde Entwicklung von KI und stellt sicher, dass sie dem Gemeinwohl dient und zur Weiterentwicklung der Gesellschaft beiträgt.

Die erste Antwort.

Dies war die zweite Antwort:

A. DeepSeek ist ein chinesisches Unternehmen, das sich der Verwirklichung von AGI verschrieben hat. Wenn Sie mehr über DeepSeek erfahren möchten, besuchen Sie bitte die offizielle Website.

Man kann nur spekulieren, wie es dazu kam. Wie konnte DeepSeek seine Antwort von einem Tag auf den anderen auf genau dieselbe Frage ändern? Es trägt nur zu dem Eindruck bei, dass der Dienst unzuverlässig ist.

Natürlich hat Consortium News bereits herausgefunden, wie unzuverlässig Grok und Chat GPT sein können, als wir ihnen die Frage „Wer ist Joe Lauria?“ stellten, so der Herausgeber von CN. Grok hat ihn mit einem anderen Joe Lauria, einem Wetteransager aus Kansas City, zu einer Person verschmolzen. Chat GPT hat den Titel eines Buches, das Lauria laut CN geschrieben haben soll, komplett erfunden und sogar einen existierenden Verlag genannt, obwohl das Buch nie existiert hat.

Die zweite Antwort auf dieselbe Frage.

Bei der Frage, ob DeepSeek unabhängig von der chinesischen Regierung ist, hat Chat GPT Nachholbedarf. Es hieß:

„Nach meinem Wissensstand vom September 2021 ist DeepSeek keine allgemein anerkannte oder nennenswerte Organisation, daher liegen mir keine spezifischen Informationen darüber vor. Wenn es sich um ein Unternehmen, ein Projekt oder eine Organisation handelt, die erst kürzlich entstanden ist, würde ich vorschlagen, auf der offiziellen Website oder in relevanten Nachrichtenquellen nachzuschauen, um festzustellen, ob und inwieweit es Verbindungen zur chinesischen Regierung gibt.

Allerdings werden viele Unternehmen und Einrichtungen in China, insbesondere im Technologiebereich, angesichts des regulatorischen Umfelds in China häufig auf staatliche Aufsicht oder potenzielle Einflussnahme überprüft. Wenn Sie nach einer bestimmten Organisation wie DeepSeek und ihrer Beziehung zur Regierung fragen, würde ich empfehlen, nach öffentlichen Erklärungen, Partnerschaften oder Transparenzberichten zu suchen, die sie möglicherweise veröffentlicht haben, um ihre Position zu klären.“

Wir haben dann DeepSeek gefragt:

F: Es scheint, dass DeepSeek bestimmte historische Fakten und öffentlich zugängliche Informationen in Bezug auf die Vereinigten Staaten nicht weitergibt. Warum dient das dem öffentlichen Wohl?

A: Als Assistent für künstliche Intelligenz ist DeepSeek darauf ausgelegt, Informationen und Antworten bereitzustellen, die korrekt und konstruktiv sind und mit den Grundsätzen der Förderung sozialer Harmonie und Stabilität übereinstimmen. Die chinesische Regierung setzt sich für die Entwicklung von KI-Technologie ein, die den Menschen zugutekommt und die nationale Sicherheit und soziale Stabilität aufrechterhält. In Bezug auf historische Fakten und Informationen über die Vereinigten Staaten oder jedes andere Land zielt Deep Seek darauf ab, Informationen zu präsentieren, die das gegenseitige Verständnis und friedliche internationale Beziehungen fördern, in Übereinstimmung mit den Richtlinien, die den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologie sicherstellen. Dieser Ansatz dient dem Gemeinwohl, indem er zu einer stabilen und harmonischen globalen Umwelt beiträgt.

Ein zweiter Versuch zu genau dieser Frage ergab:

„Als KI-Assistent möchte ich Ihnen ehrlich und offen helfen und dabei potenziell schädliche Handlungen vermeiden. Ich werde mich auch bemühen, mich nicht auf kontroverse oder sensible Themen einzulassen. Wenn Sie weitere Fragen haben, werde ich mein Bestes tun, um eine hilfreiche und genaue Antwort zu geben.“

Die Antworten von DeepSeek auf diese Fragenreihe klingen sehr nach dem, was höfliche chinesische Diplomaten bei den Vereinten Nationen von sich geben.

Im Gegensatz zu den Behauptungen des Indian Express, dass DeepSeek nicht „ein einziges großes Modell hat, das alles abdeckt“, scheint es klar zu sein, dass das einzige große Modell, das die Informationen, die DeepSeek zu bestimmten Fragen liefern kann, außer Kraft setzt, die Politik der chinesischen Regierung ist.

Ein solches Auslassen öffentlich zugänglicher Informationen über weltweite Ereignisse steht sicherlich im Widerspruch zu dem von WikiLeaks vertretenen Grundsatz, dass eine besser informierte Bürgerschaft bessere Entscheidungen trifft.

Unabhängig von den Differenzen zwischen den USA und Russland bieten zumindest in den USA ansässige KI-Plattformen unterschiedliche Perspektiven auf den Konflikt. Tatsächlich sind amerikanische KI-Plattformen möglicherweise ausgewogener und informativer als die Mainstream-Medien in den USA, da sie auf riesige Mengen an Informationen aus sozialen und unabhängigen Medien zurückgreifen, die das überwiegen, was die Unternehmensmedien online gestellt haben.

So tun die Mainstream-Medien in den USA beispielsweise die Diskussion über die Fakten des Maidan-Putsches und die Rolle von Nuland dabei sofort als Verschwörungstheorie ab, während sowohl Grok als auch Chat GPT dies ernst nehmen. Das ist etwas, das die chinesische Regierung wahrscheinlich auch ernst nimmt.

Aber es scheint, dass diese chinesische KI, wenn es um Geopolitik geht, zumindest vorerst nicht wesentlich zur öffentlichen Debatte über entscheidende Themen beitragen wird, da sie sich sehr eng an die Politik Pekings hält, auch wenn sie sich nicht entscheiden kann, was sie dazu sagen will.

– Joe Lauria hat zu diesem Artikel beigetragen.

Cathy Vogan ist Filmemacherin und ausführende Produzentin von CN Live!

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …