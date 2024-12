https://english.almayadeen.net/articles/opinion/resistance-is-not-dead–yet-there-are-major-challenges-ahead



Der Widerstand ist nicht tot, aber er steht vor großen Herausforderungen

Robert Inlakesh

17. Dezember 2024



Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie dieser Konflikt jetzt verlaufen kann, die alle den Widerstand gegen die Bestrebungen des zionistischen Regimes an allen Fronten beinhalten.

Während die jüngsten Ereignisse im besetzten Palästina, in Syrien und im Libanon weithin als „Niederlage“ des regionalen Widerstands interpretiert wurden, bietet die aktuelle Situation nun die Gelegenheit, den Befreiungskampf neu zu definieren.

Die Krise, in der sich Palästina und die übrige Region befinden, ist in der Tat groß, das kann man nicht leugnen. Es ist auch unbestreitbar, dass der Weg, den alle als den offensichtlichsten Weg zur Befreiung ansahen, nun abgeschnitten ist. Doch wenn man sich in der Wildnis verirrt hat und keinen klaren Weg mehr sieht, gibt man entweder auf und stirbt, oder man beschließt, einen anderen Weg einzuschlagen, auch wenn er offensichtlich schwierig ist.

Es ist zwar leicht, sich zu einer pessimistischen Sichtweise hinreißen zu lassen, aber das können sich die Menschen in Palästina, Libanon und Syrien einfach nicht leisten. Im Gazastreifen hat die offizielle Zahl der Todesopfer 45.000 überschritten, doch die tatsächliche Zahl dürfte in die Hunderttausende gehen. Auch das libanesische Volk hat sehr gelitten und bei dem letzten zionistischen Angriff fast 3.000 Menschen verloren.

Die Nachschublinie zur Hisbollah ist vorerst unterbrochen, der syrische Staat ist derzeit zersplittert und verliert täglich mehr Land an das zionistische Regime, während die Israelis die Annexion des Westjordanlandes ins Auge fassen und weiterhin die verbliebene Infrastruktur im Gazastreifen pulverisieren. Das Komplott gegen den Libanon war gewaltig und führte zum Tod eines Großteils der Führungsspitze der Hisbollah, einschließlich des verstorbenen Generalsekretärs der Gruppe, Sayyed Hassan Nasrallah.

Der beispiellose Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung, die Zerstörung der Infrastruktur, die Schläge gegen die Widerstandsgruppen und der Verlust ihrer Anführer sind zwar allesamt große Wunden, aber auch gigantische Opfer, die in einem Kampf gebracht wurden, der so lange andauert, bis er seine Ziele erreicht hat. Aufgeben ist keine Option für die Libanesen, die immer noch zusehen müssen, wie israelische Soldaten ihre Dörfer im Süden besetzen und ihre Häuser zerstören, und auch nicht für die vertriebenen Palästinenser, die 14 Monate lang unter einem völkermörderischen Angriff gelitten haben, und letztlich auch nicht für die Menschen in Syrien, von denen einige jetzt mit Besatzung und ethnischer Säuberung konfrontiert sind.

Die Wiedergeburt des Widerstands

Ein Blick auf die Geschichte des bewaffneten und populären Widerstands gegen die US-amerikanisch-israelische Tyrannei in der Region liefert einen viel nüchterneren Blick auf die heutigen Schwierigkeiten, die kluge politische Entscheidungen, Kreativität und Motivation erfordern, um erfolgreich zu sein.

In Palästina lässt sich dieser Widerstand über die Grenzen des amerikanischen Engagements hinaus zurückverfolgen. Bereits 1936 startete das palästinensische Volk den so genannten „arabischen Aufstand“, eine bewaffnete Revolution, die die Ziele der zionistischen Bewegung und der britischen Mandatsbehörden vereiteln sollte. Dieser Aufstand endete 1939 mit einer Niederlage und trug sogar dazu bei, dass der palästinensische Widerstand so schwach war, als die zionistischen Milizen 1947 mit der ethnischen Säuberung des Landes begannen.

Obwohl der arabische Aufstand von pessimistischen Beobachtern als negativ bewertet werden könnte, da es sowohl den Briten als auch den Zionisten gelungen war, den Aufstand zu vereiteln und viele Widerstandsgruppen zu zerschlagen, lieferte er letztendlich die Inspiration, die Symbole und die Ideen für kommende Generationen des bewaffneten Kampfes.

Die Intervention der arabischen Welt auf der Seite der Palästinenser im Jahr 1948 scheiterte in den meisten Fällen an der zionistischen Expansion. Das lag an der Schwäche der arabischen Kräfte nach einer turbulenten Zeit, an Absprachen, die hinter den Kulissen getroffen wurden, und an der Zögerlichkeit. Obwohl die Kämpfer an der Front den europäischen Siedlerkolonialmächten tapfer entgegentraten, vermittelte das neu ausgerufene zionistische Regime letztlich ein Bild immenser Stärke.

Im Jahr 1956 war es dem ägyptischen Präsidenten Gamal Abdul Nasser gelungen, das Image der arabischen Welt nach der gescheiterten dreiteiligen Invasion Ägyptens durch die israelischen, französischen und britischen Streitkräfte einigermaßen zu retten. Doch 1967 gelang es den Zionisten, die Golanhöhen, das Westjordanland, den Gazastreifen, Ost-Al-Quds und die Sinai-Halbinsel widerrechtlich zu besetzen. Und warum? Weil die Israelis einen Überraschungsangriff auf die arabischen Nationen starteten, die inmitten eines Worst-Case-Szenarios keine ausreichenden Verteidigungs- oder Angriffsstrategien entwickelt hatten.

Im Jahr darauf lieferte sich die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) zusammen mit Teilen der jordanischen Armee eine 15-stündige Schlacht gegen die israelischen Besatzungstruppen in der Stadt Karameh. Obwohl die PLO weit mehr Kämpfer verlor als die Israelis, wurde allein die Tatsache, dass es ihr gelungen war, Erfolge gegen die zionistische Armee zu erzielen, als ein bedeutender Moment in der Geschichte des bewaffneten Widerstands angesehen. Während viele die Israelis für unschlagbar hielten, begann die Schlacht von Karameh, Schwachstellen aufzudecken und zu weiterem Widerstand zu inspirieren.

Nach dem Schwarzen September 1970, als Tausende von Palästinensern bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der jordanischen Armee und der PLO getötet wurden, wurde der palästinensische Widerstand vertrieben und war gezwungen, bis 1971 einen neuen Stützpunkt im Libanon zu errichten. In dieser Zeit starb der ägyptische Präsident Gamal Abdul Nasser, und mit ihm erlitt die Ideologie des säkularen arabischen Nationalismus einen schweren Schlag.

Der palästinensische Widerstand wurde jedoch fortgesetzt, selbst nachdem er den riesigen jordanischen Grenzraum zum besetzten Palästina verloren hatte, von dem aus er seine Angriffe starten konnte. Nachdem sie vom Libanon aus eine Schlacht nach der anderen geschlagen hatten, marschierten die Israelis 1982 in den Libanon ein. Die Invasion führte zur Vertreibung der PLO aus Beirut, zur Besetzung des Südlibanon und zur Ermordung von etwa 20.000 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten.

Die PLO war völlig unzureichend vorbereitet, hatte den israelischen Angriff nicht richtig vorausgesehen, und nach ihrer erzwungenen Vertreibung nach Tunesien wurden die palästinensischen Flüchtlingslager den Israelis überlassen, die mit ihren faschistischen Milizen Tausende unschuldiger Menschen massakrierten. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde die palästinensische Revolution langsam abebben und die palästinensische Führung zu schwach sein, um einen nennenswerten Widerstand gegen die zionistische Entität zu leisten.

Scheinbar aus dem Nichts entstand dann eine neue Ära des Widerstands, der islamische Widerstand. In Palästina wurde im Gazastreifen der Grundstein für die spätere Hamas und den Anfang der 1980er Jahre entstandenen Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) gelegt. In ähnlicher Weise entstand im Südlibanon der Aufstieg der Hisbollah.

1987 startete die palästinensische Bevölkerung im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen einen Volksaufstand, die Intifada, die das zionistische Gebilde in eine Krise stürzte. Der Schlag für die israelische Öffentlichkeitsarbeit, die wirtschaftliche Belastung und die Ablenkung ihrer Armee zwangen sie dazu, die künftige Agenda zu überdenken, und führten zu den Osloer Abkommen, die mit der PLO unterzeichnet wurden.

Es war zwar klar, dass die Zionisten die Osloer Abkommen nur als Mittel zum Aufbau einer palästinensischen Einheit betrachteten, die einen Beitrag zur Erreichung ihrer Sicherheitsziele leisten und dabei eine geschwächte PLO ausnutzen sollte, doch führte dies zur zweiten Intifada. Im Jahr 2002 gelang es der israelischen Armee, den bewaffneten Widerstand, der sich vor allem im nördlichen Westjordanland formierte, mit der so genannten Operation Defensivschild niederzuschlagen. Mit der „Operation Tage der Buße“ im Norden des Gazastreifens im Jahr 2004 gelang es jedoch nicht, die Widerstandskräfte zu zerschlagen.

Letztendlich hielt der Widerstand in Gaza stand und wurde von Jahr zu Jahr stärker, ohne dass er viel ausländische Militärunterstützung erhielt. Tatsächlich werden die Waffen, die die rund ein Dutzend bewaffneten Gruppen in Gaza verwenden, heute fast ausschließlich im Untergrund hergestellt. Im Westjordanland kam der Widerstand erst 2021 wieder zum Vorschein, aber der springende Punkt ist, dass er begann, sich selbst wiederzubeleben.

Im Libanon führten die Vertreibung der israelischen Besatzung im Jahr 2000 und die erfolgreiche Bekämpfung der zionistischen Invasion im Südlibanon im Jahr 2006 zu einer Gleichsetzung von wahrgenommener Abschreckung. So bedeutsam diese Siege auch waren, die Israelis haben nie aufgehört, auf den Tag hinzuarbeiten, an dem der Krieg mit dem Libanon wieder aufbrechen würde, und das ist es, was die Welt Anfang September dieses Jahres erlebt hat.

Wie geht es weiter?

Die Frage nach der Zukunft der Hisbollah ist heute Gegenstand heftiger Debatten, wobei einige sogar den Zusammenbruch der Organisation in Frage stellen. Die Wahrheit über die Hisbollah ist, dass sie entstanden ist und es geschafft hat, die israelischen Besatzungstruppen zu vertreiben, ohne die ausgefeilteren Waffen zu besitzen, die sie später über Syrien erworben hat, und dass sie derzeit über eine eigene unterirdische Waffenproduktion verfügt.

Solange es den Willen gibt, die Israelis und ihre Expansionsbestrebungen zu bekämpfen, wird es die Hisbollah geben. Es ist nun auch möglich, dass die zionistische Entität die von ihr als historisch erachtete Gelegenheit nutzen wird, ihre Besetzung syrischer Gebiete zu nutzen, um vom Bekaa-Tal aus in libanesisches Gebiet einzudringen, wodurch sich neue Wege für den Widerstand auf beiden Seiten der libanesisch-syrischen Grenze eröffnen könnten.

Die Hisbollah kann einen israelischen Angriff, der auf ihre Vernichtung abzielt, erfolgreich abwehren, was ihre nächste Prüfung sein könnte. Obwohl sie ihre hochentwickelten Waffen nun sparsamer einsetzen muss, hat sie nun Zeit, eine Reihe existenziellerer Probleme zu lösen, mit denen sie sich nach den israelischen Pager-Angriffen und der Ermordung ihrer Führungsspitze auseinandersetzen musste.

Im Gazastreifen ist es den Widerstandsgruppen gelungen, zu überleben und seit mehr als 14 Monaten neue Kämpfer zu rekrutieren. Der palästinensische Widerstand war nie auch nur annähernd so stark wie die Hisbollah und ist trotz Hungersnot, der Zerstörung eines Großteils der Infrastruktur des Gazastreifens und eines in der Geschichte der Menschheit einmaligen völkermörderischen Angriffs noch immer nicht besiegt worden. Daher ist die Annahme, dass die Hisbollah ohne Zugang zu modernen Raketen dem Untergang geweiht ist, nicht sehr stichhaltig.

An der syrischen Front scheint es, dass die israelischen Besatzungstruppen weiter in den Süden des Landes vordringen und in vielen von ihnen besetzten Gebieten bleiben werden. Obwohl die derzeitige syrische Übergangsregierung unter der Führung von Hayat Tahrir al-Sham wiederholt betont hat, dass sie nichts unternehmen wird, um das Land vor den andauernden israelischen Luftangriffen und der Invasion zu schützen, und nur davon spricht, dass ihre Feinde der Iran und die Hisbollah sind, besteht noch keine Aussicht, dass sie in dieser Hinsicht etwas unternehmen wird.

Ohne zu sehr in die Syrien-Analyse einzusteigen, wird die sich abzeichnende Führung in ihrer jetzigen Form wahrscheinlich nicht allzu lange überleben, und selbst wenn sie gegen die Israelis vorgehen wollte – woran sie eindeutig kein Interesse hat – würde sie rasch eliminiert werden. Hay’at Tahrir al-Sham ist damit konfrontiert, die Interessen der USA, des Vereinigten Königreichs, der Türkei, Katars und anderer zu erfüllen, was allein zum Zusammenbruch der derzeitigen Regierung führen könnte. Die USA haben hier jedoch die meisten Trümpfe in der Hand: Sie drohen dem HTS-Führer Abu Mohammed al-Jolani mit Sanktionen, der Einstufung als Terrorist, dem Zugang zu Ressourcen und ausländischer Hilfe, und eine Vielzahl ausländischer Geheimdienste könnte ihn und andere in seinen Reihen jederzeit töten, wenn sie ihren Interessen zuwiderhandeln.

Doch je dreister und aggressiver die Israelis in Syrien werden, desto mehr Gelegenheiten bieten sich für den Widerstand gegen sie. Schließlich ist es unvorstellbar, dass es keine Widerstandsgruppen geben wird, die die Besatzungstruppen auf syrischem Gebiet bekämpfen. Sollte dies bald der Fall sein, wird die HTS-geführte Regierung wenig tun können, um auch diesen Widerstand zu unterbinden, da die Mehrheit der syrischen Bevölkerung den Kampf gegen die Israelis befürwortet.

Die Aussichten, dass sich in Syrien ein Widerstand gegen die Israelis formiert, sind noch lange nicht verloren. Es mag einige Zeit dauern, bis ein solcher Widerstand entsteht und sich entwickelt, aber es gibt ein Zeitfenster, das noch sehr offen ist, und selbst der kleinste Fehler des Regimes in Tel Aviv könnte das Land in eine neue Art von Chaos stürzen. Die Situation in Syrien könnte schließlich auch innerhalb Jordaniens zu Spannungen führen, was eine weitere unberechenbare Front schafft.

Innerhalb der zionistischen Entität scheint der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu das regionale Machtgleichgewicht inzwischen völlig verschoben zu haben. Während die iranische Regierung nach dem 7. Oktober 2023 in einer Position unübertroffener Macht zu sein schien, scheinen die Zionisten nun bereit zu sein, die letzten Schläge zu versetzen, um das zu erreichen, was Netanyahu als „totalen Sieg“ bezeichnet. Die amerikanisch-israelische Partnerschaft versucht, Komplotte gegen den Iran und den Jemen zu starten, die ihr Projekt als Antwort auf die Niederlage, die sie durch den von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober erlitten haben, vollenden würden.

Trotz des Schadens, der der iranischen Widerstandsachse in der Region zugefügt wurde, sind auch die Israelis angeschlagen und leben derzeit nur noch von der amerikanischen Lebenserhaltung. Die israelische Wirtschaft, Gesellschaft, das politische System und das Militär liegen in Trümmern, und es gibt keine klare Vision für die Zukunft, die über das Streben nach Expansion und ständigem Krieg hinausgeht. Selbst wenn diese Runde des Konflikts auf Eis gelegt wird, wird er unweigerlich wieder aufflammen. Das Image der zionistischen Entität ist zusammengebrochen, und sie wird weltweit in einem noch nie dagewesenen Ausmaß für ihre schiere rassistische Barbarei gehasst.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie dieser Konflikt jetzt verlaufen kann, die alle den Widerstand gegen die Bestrebungen des zionistischen Regimes an allen Fronten beinhalten. Selbst wenn es Jahre dauern sollte, bis eine der Widerstandsfronten wiederbelebt wird, wird ein terrorisiertes und besetztes Volk kontinuierlich für Gerechtigkeit kämpfen.

Den Israelis ist es jahrelang gelungen, sich als verhandlungsfähige und rationale Akteure in der Region darzustellen und den Eindruck zu erwecken, dass „Abschreckung“ gegen sie möglich sei und dass sie nicht gegen die vermeintlichen „nationalen Interessen“ verstoßen würden. Abschreckung ist gegenüber der zionistischen Entität unmöglich, denn sie ist kein Staat, sondern ein siedler-koloniales Usurpationsprojekt, das als amerikanisches Machtprojektionsinstrument mit einer eigenen Ideologie vom Typ Daesh dahinter fungiert.

Wenn es besiegt werden soll, ist innovatives Denken erforderlich, und wer sich ihm entgegenstellt, kann nicht in einem Zustand der Bequemlichkeit leben, denn egal, wie winzig die Rolle ist, die eine Nation oder eine Organisation im Kampf gegen das israelische Projekt spielt, sie wird zur vollständigen Vernichtung bestimmt sein. Wenn andererseits die Menschen in der Region nichts dagegen unternehmen und einfach nur existieren, stellt ihre bloße Existenz eine Bedrohung für das zionistische Projekt dar, und deshalb werden sie Gegenstand seiner extremen Unterdrückung sein.

Es gibt keine Normalisierung, keinen israelischen Verbündeten und keine Abschreckung. All diese Taktiken werden für die Menschen in Westasien in einer absoluten Katastrophe enden, ganz gleich, wie gut sich ein Regime mit der zionistischen Entität versteht.

