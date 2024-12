https://www.middleeastmonitor.com/20241217-ihrc-urges-boycott-of-official-holocaust-commemorations/



IHRC ruft zum Boykott der offiziellen Holocaust-Gedenkfeiern auf

17. Dezember 2024

Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in West-Jerusalem [Kobi Gideon (GPO) – Anadolu Agency]

Die Internationale Menschenrechtskommission (IHRC) fordert lokale Behörden und andere Organisationen auf, die offiziellen Gedenkfeiern zum Holocaust-Gedenktag im Jahr 2025 zu boykottieren, nachdem die von der Regierung geleitete Wohltätigkeitsorganisation, die die Veranstaltung durchführt, sich geweigert hat zu sagen, dass sie den Gazastreifen in die Liste der Völkermorde aufnehmen wird, an denen gedacht wird.

In einem Schreiben an 460 Stadtverwaltungen und Universitäten in ganz Großbritannien erklärte die IHRC, dass die Auslassung des Trusts die kollektive Verantwortung der Menschen und ein Hauptziel des HMD untergräbt, nämlich die Verhinderung aktueller und zukünftiger Völkermorde.

Die IHRC wandte sich am 27. November schriftlich an den HMD Trust (den Brief können Sie hier lesen) und forderte ihn auf, Gaza in die Liste der Völkermorde aufzunehmen, derer im Januar gedacht wird.

Der HMD Trust ist eine staatlich finanzierte Wohltätigkeitsorganisation, die 2001 den Holocaust-Gedenktag ins Leben gerufen hat. Jedes Jahr im Januar finden Veranstaltungen zum Gedenken an den Holocaust statt, und der HMD Trust fördert das Gedenken an den Holocaust in Schulen, Universitäten, Gemeinden, Gefängnissen und anderen Einrichtungen.

Das Versäumnis, den Gazastreifen mit einzubeziehen, hat uns dazu veranlasst, an die Gemeinderäte und Universitäten zu schreiben und sie aufzufordern, die Gedenkveranstaltungen der offiziellen Stelle zu boykottieren und sie durch etwas zu ersetzen, das mehr Integration ermöglicht.

Der Brief erinnert sie daran, dass zahlreiche Organisationen, darunter zuletzt Amnesty International, die israelischen Aktionen in Gaza seit Oktober 2023 als Völkermord eingestuft haben. Durch das Ignorieren eines Völkermordes, der sich in unserer Zeit abspielt, untergräbt das Versäumnis, den Gazastreifen einzubeziehen, direkt das Prinzip des „Nie wieder“, das angeblich das Herzstück der HMD ist.

Das Versäumnis des HMD-Trusts, einen solch axiomatischen Grundsatz zu respektieren, spricht auch für den rassistischen Exklusivismus, der für die offiziellen Gedenkfeiern kennzeichnend geworden ist.

Der Vorsitzende des IHRC, Massoud Shadjareh, sagte: „Wir haben schon lange vermutet, dass die HMD die Exzeptionalisierung des Völkermords durch den Nazi-Holocaust fördert. Jedes Versäumnis, den tatsächlichen Völkermord, der sich in unserer Zeit so anschaulich abspielt, einzubeziehen, entlarvt den Slogan „Nie wieder“ als politisches Mittel, um einen Völkermord über alle anderen zu stellen. Die Zivilgesellschaft darf nicht zulassen, dass der Völkermord in Gaza durch die Zweckentfremdung des nationalsozialistischen Holocausts legitimiert wird.

