Der widerwillige Memoirenschreiber entlarvt die akademische Welt

Von Marcy Newman

13. Juli 2024

In einer Zeit, in der Palästina-Aktivismus und freie Meinungsäußerung an US-Universitäten unter Beschuss stehen, widerlegt Steven Salaita in seinen neuen Memoiren die Vorstellung, dass diese Universitäten etwas anderes sind als Hedgefonds mit einem Campus.

Freies Palästina-Lager auf den Stufen der Sproul Hall an der University of California, Berkeley, 25. April 2024. (Foto: Wikimedia Commons)

EIN EHRLICHES LEBEN

Eine Erinnerung an merkwürdige Reisepläne

von Steven Salaita

166 Seiten. Fordham University Press, $24,95

Steven Salaita eröffnet seine bewegenden und kraftvollen Memoiren mit einem Vorwort, in dem er den Lesern seine Abneigung gegen dieses Genre mitteilt. Er argumentiert, dass der Autor „zu einer Figur im Universum des Lesers“ werden sollte, um „an das Verlangen des Publikums nach Erleichterung in einer feindseligen Welt zu appellieren“ (3), damit die Memoiren zufriedenstellend sind. Folglich teilt Salaita mit, dass „die erfolgreichen Memoiren ein gemeinsames Projekt werden“, das er großzügig „unsere Memoiren“ nennt. (3) Dieser Prozess des Zusammenhalts kommt in An Honest Living nahtlos zum Tragen. Es ist eine willkommene Einladung, die ich beim Lesen von „unsere Memoiren“ von ganzem Herzen gespürt habe.

Salaitas Versuch, persönliche Skizzen aus seinem Leben zu teilen, scheint mit seinem ersten Blogbeitrag im Februar 2019 begonnen zu haben, der das erste Kapitel dieser Memoiren bildet. Mehrere andere Beiträge aus seinem Blog aus den letzten fünf Jahren erscheinen ebenfalls in An Honest Living, mit geringfügigen Änderungen. Auch wenn ich sie bereits zuvor als einzelne Beiträge gelesen hatte, erzeugt das Lesen in einem Band eine tiefgreifende Erfahrung, gerade weil es seine Geschichte mit meinem Universum verschmelzen lässt, indem es alle Anekdoten zusammenfügt.

Sein erstes Kapitel, „Ein ehrliches Leben“, ist besonders eindringlich. Ich erinnere mich an ein ähnliches Gefühl, als ich es auf seiner Website las. Vielleicht liegt es daran, dass ich viele seiner Beobachtungen über die akademische Welt teile, da ich selbst ein ehemaliger Akademiker bin. Obwohl ich mich wie Salaita dazu entschlossen habe, den Beruf zu verlassen, weiß ich, dass „[a]cademe is a scar impervious to cosmetic surgery“ (98). Ich war gespannt darauf, zu erfahren, wie jemand anderes sein Leben nach der akademischen Laufbahn gemeistert hat. Von Salaitas Beschreibung der Vorstädte Nord-Virginias bis hin zu den verfahrenstechnischen Aspekten des Busfahrens nahm er mich in seinem charakteristischen, fesselnden Stil mit auf die manchmal holprige Fahrt (Wortspiel beabsichtigt).

Während des gesamten Buches bewegt sich jedes Kapitel in der Zeit zurück und vorwärts, während er Ausschnitte aus seinem Leben erzählt und seine Lebensgeschichten mit einer scharfen Kritik am Wirtschaftssystem, das unser aller Leben strukturiert, durchsetzt. Vor allem Salaitas Analyse der Rolle, die die Wissenschaft in der Wirtschaft spielt, wird in all ihrer egoistischen Pracht deutlich gemacht. Für jeden, der dem akademischen Leben nicht viel Aufmerksamkeit schenkte, bis der Kongress die Universitätspräsidenten vorlud oder bis die Lager in Gaza Schlagzeilen machten, mag seine Darstellung der akademischen Welt schockierend erscheinen; „bei aller Selbstbeweihräucherung ist die erhabenste Mission der akademischen Welt der unerbittliche Zwang, jedes Hindernis für Spenden zu beseitigen“ (9). Wenn man die Ereignisse der letzten Monate verfolgt, wird deutlich, dass Harvard nicht der einzige Hedgefonds ist, der zufällig einen Campus hat.

Die Neigung der Universität, sich selbst um jeden Preis zu schützen und nicht ihre Dozenten und Studenten, die den Campus bevölkern, ist ein zentrales Thema in Salaitas Memoiren. Aufgewachsen in einem akademischen Elternhaus – sein Vater war Physikprofessor und seine Mutter Spanischlehrerin – war Salaitas Neigung zu einem Leben im Geiste von frühester Kindheit an verlockend. Aus dem bücherbegeisterten Jungen wird ein „kleiner Professor“, der in jedem anderen Kontext ein akademischer Superstar hätte werden müssen. Salaita ist tatsächlich einer der erstaunlichsten Gelehrten, denen ich je begegnet bin. Seine Weitsicht hat ihn dazu gebracht, schon während seines Doktoratsstudiums zu publizieren, um sich gegen die unvermeidlich beleidigenden und rassistischen Akademiker zu wappnen, denen er begegnen würde, angefangen bei seinen Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt:

„Die Leute tun vielleicht überrascht oder skeptisch, wenn Palästinenser Horrorgeschichten über das Leben in der akademischen Welt erzählen, aber wenn überhaupt, dann unterschätzen wir den Horror, denn selbst die verschlimmbesserten Versionen der zionistischen Unterdrückung sind unglaublich. Stellen Sie sich das so vor: Sie leben in einem Raum, der sich rühmt, Grenzen zu überschreiten und die Orthodoxie herauszufordern, aber Ihre Existenz hängt vollständig von der Fähigkeit ab, sich selbst als nicht existent darzustellen. Du bist eine verkörperte Grenze des Orthodoxen, an dem Punkt, an dem der Status quo einen Dissens zulässt, bevor er seine Herrschaft wieder behauptet. Kurz gesagt, du bist, allein durch deine Existenz, eine biopolitische Waffe“ (34).

Es ist für junge angehende Wissenschaftler leicht, in die Akademie einzutreten und sich vorzustellen, dass sie eine Bastion der Freiheit ist, die Heterodoxie zulässt. In der Tat gibt es bedeutende wissenschaftliche Arbeiten, die von dieser Vorstellung zeugen. Aber für Palästinenser und auch für diejenigen, deren Forschung und Schreiben der Befreiung Palästinas gewidmet ist, entlarvt sich die Mythologie der Universität viel schneller und leichter. Und jenseits des Elfenbeinturms ist es mehr vom Gleichen, wie Salaita besser weiß als die meisten von uns:

„Wir sind nie wirklich frei zu sprechen. Das ist einer der vielen Mythen, die aus der religiösen Hingabe an die Redefreiheit in den Vereinigten Staaten entstanden sind. Die Rede hat soziale Auswirkungen und Folgen, und diese reichen aus, um die Bandbreite der Inhalte je nach Situation zu begrenzen, ganz zu schweigen von unternehmerischen oder politischen Einschränkungen. Wenn sich Situationen ändern, ändern sich auch die Grenzen. Eine akademische Karriere als Zionismus-Gegner aufrechtzuerhalten, bedeutet, dass man sich der starken Einschränkungen bewusst sein muss“ (151).

In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass Professoren mit und ohne feste Stelle gleichermaßen von der Prekarität ihrer akademischen Positionen betroffen sind. Und durch die Proteste auf dem Campus hat die Kritik an der Universität vieles von dem aufgegriffen, was Salaita seit Jahren in seiner Wissenschaft und seinen öffentlichen Schriften vertritt. Vielen Menschen wurde dadurch zum ersten Mal bewusst, dass „die Universität ein Unternehmensorgan ist, in dem das Leben des Geistes weniger ein Regime als eine Werbekampagne ist“ (98). In seinem Blog schwärmt Salaita natürlich weiterhin von der Illusion der akademischen Welt als einer Bastion der Freiheit.

Vom Kindergarten bis zu seinen postgradualen Studien gibt Salaita Einblicke in ein Bildungssystem, dem es an Freiheit mangelt, angefangen bei der Architektur seiner ersten Schule in einer ehemaligen Bergbaustadt in Virginia:

„Die Hauptschule war von den Anhängern zurückgesetzt, auf einem steilen Hügel. Das Gebäude steht immer noch, sieht immer noch aus wie ein viktorianisches Gefängnis mit seinen strengen Winkeln und Betoneinlagen, ein Denkmal schulischer Strenge. Dort sollte ich sozialisiert, gezügelt, domestiziert und zu einem guten Jungen geformt werden, der die Welt kennen lernen wollte. Aber ich wusste es. Ich wusste es, verdammt. Ich wollte nicht in der Nähe dieses gottverdammten Gebäudes sein. Selbst im Alter von fünf Jahren verstand ich, dass der Tod sich wie die Hypostase des Fortschritts anfühlt“ (80).

Sein Spürsinn gab ihm die Weitsicht, den Lektionen in Konformität zu widerstehen, auf denen die amerikanische Erziehung beruht. Wenn er vom Fahrersitz eines Schulbusses aus auf diese Tage zurückblickt, versteht er seine Rolle bei der Heranführung einer neuen Generation von Schülern an diese Welt: „Der Schulbus ist unser früheres Transportmittel für eine gute Staatsbürgerschaft, die mit dem Versprechen wirtschaftlicher Mobilität einhergeht“ (11).

Obwohl seine eigene Arbeit als Busfahrer bedeutete, dass die wirtschaftliche Mobilität seiner Familie in eine andere Richtung ging, ist Salaita unbestreitbar, welche Rolle sie in seinem Leben spielte:

„Busfahren war ein Geschenk des Himmels. Der Job verschaffte meiner Familie eine Krankenversicherung und einen Lohn, beides dringend nötig, aber er bot auch ein seltenes Gefühl der Zugehörigkeit. Ich habe mich gewehrt, als die Leute meinen Wechsel von der Hochschule zum Schulbus als einen Sündenfall oder eine Art Tragödie darstellten. Ich habe das nie so gesehen. Die Umstände dieses Wechsels waren zweifellos unglücklich und von einem Hauch von Verzweiflung durchzogen. Aber der Wechsel selbst war eher konventionell. Es war eine öffentliche Geschichte, das ist alles, und deshalb brauchte sie ein Thema. Der persönliche Untergang ist immer eine gute Wahl“ (133).

Das Busfahren wird nicht romantisiert, aber es wird auf überzeugende Weise mit der akademischen Arbeit kontrastiert. Von seinen Arbeitskollegen, die „skeptisch, heterodox und international sind, in vielerlei Hinsicht ein Spiegelbild des akademischen Selbstverständnisses, ohne den Komfort oder die Anmaßung“ (98-99), bis hin zu den Kindern, die er jeden Tag befördert: „Es gibt in der akademischen Welt nichts Schöneres und Lebensbejahenderes als ältere Ehepaare, die ihre Enkelkinder von der Bushaltestelle abholen. Das war, ohne Frage, mein Lieblingsteil der Arbeit“ (137). Die Geschichten über die Kinder, die er jeden Tag zur Schule und zurück brachte, halfen Salaita, „zu entdecken, dass das Ideal nicht darin besteht, eine Arbeit aus Liebe zu finden, sondern die Liebe in unserer Arbeit zu finden. Diese Entdeckung ergab sich aus Dutzenden einfacher Intimitäten: Sie zeigten mir ihre lockeren Zähne, versammelten sich um meinen Sitz, um mir die Faust zu geben und mir die Hand zu drücken, und lehrten mich, in neuen Sprachen zu sprechen“ (143).

Die Kultur der Arbeit, die Salaita in diesem neuen Raum lebt, ist eine, die weitaus erlösender ist als jeder College-Campus, wie er feststellt: „Seit der Grundschule habe ich nach einem Raum gesucht, in dem ich mich meiner Umgebung anpassen konnte, ohne mich von einem inneren Gefühl des Anstands losgelöst zu fühlen. Dieser Raum, so stellte sich heraus, entspricht dem Volumen eines Schulbusses“(23).

Während er mit einem Bus voller Kinder durch die Vorstädte Virginias fährt, öffnet sich Salaitas Kritik an Bildung und Arbeit in dem riesigen Vorstadtpuzzle, durch das er jeden Tag fährt. Diese verwirrenden Sackgassen, die er mit dem Versuch vergleicht, sich in Thomas Friedmans Gehirn zurechtzufinden, „isolieren Gemeinden in klassifizierte Enklaven und manifestieren den kolonialistischen Mythos, dass Entwicklung der Inbegriff des Fortschritts ist, wobei jede abgeflachte Sphäre ihre eigene außergewöhnliche Welt darstellt. Hauskäufer nennen Sicherheit als einen der Hauptanziehungspunkte. Was sagt es über eine Gesellschaft aus, dass das Fehlen von Kreuzungen als wünschenswert angesehen wird?“ (57). In der Tat. Aber diese Kreuzungen, ob wörtlich oder metaphorisch, sind im Elfenbeinturm ebenso unerwünscht, wo zum Beispiel die Kreuzung von Politik und Bekenntnis zunehmend marginalisiert wird. Der Mythos, dass eine solche Verbindung an einer Universität möglich und sogar wünschenswert ist, macht ein solches Leben geradezu unehrlich.

Salaitas Memoiren sind viel mehr als nur eine Geschichte der Arbeit. Es ist auch eindeutig eine Liebeserklärung an die Sprache und die Bedeutung, die das Schreiben in seinem Leben spielt. Und die Ehrlichkeit, mit der er seine Geschichte erzählt, umfasst auch seine Erfahrungen mit Ängsten und seine Kämpfe während der Pandemie. Dass er diese Verletzlichkeit mit uns teilt, steigert nur noch unseren Respekt für Salaitas Offenheit. Er erinnert uns daran: „Das Einzige, was ich zu bieten habe, ist eine ehrliche Geschichte. Ihre Menschlichkeit ist das Einzige, was ich im Gegenzug akzeptieren werde“ (132).

Es ist schwer vorstellbar, dass wir ihm als Gegenleistung für die Lektüre dieser aufschlussreichen Memoiren etwas anderes als unsere Menschlichkeit anbieten können. Seine Rückkehr in die akademische Welt am Ende dieser Geschichte – auf eine Stelle an der Amerikanischen Universität in Kairo – zeigt, dass er trotz der Rückkehr in einen akademischen Beruf ein ehrliches Leben anstrebt. Es ist keine Rückkehr in die Bequemlichkeit einer unbefristeten Stelle, aber es ist eine Rückkehr ins Klassenzimmer, in das Leben, für das er so eifrig gearbeitet hat. Es ist eine Erinnerung an die Prekarität der Arbeit und des Lebens, was vielleicht der Grund ist, warum ich mir den Untertitel des Buches als „Erinnerungen an prekäre Wege“ vorstelle .

