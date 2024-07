https://www.middleeasteye.net/news/professor-who-called-october-7-exhilarating-keeps-her-job



US-Professorin, die suspendiert wurde, weil sie den 7. Oktober als „berauschend“ bezeichnet hatte, wird von der Universität wieder eingestellt

Von Azad Essa

12. Juli 2024

Die Untersuchung der Hochschule ergab, dass Jodi Deans Verhalten keine Bedrohung oder Einschüchterung von Studenten darstellte, wie Kritiker behauptet hatten

Jodi Dean ist Autorin mehrerer Bücher und eine renommierte Politikwissenschaftlerin mit Sitz in Genf, Upstate New York (im Bild)

Eine amerikanische Professorin, die ihres Lehrauftrags enthoben wurde, nachdem sie die von der Hamas geführte Operation gegen Israel am 7. Oktober als „berauschend“ bezeichnet hatte, darf wieder unterrichten, nachdem eine Untersuchung der Hochschule ergeben hatte, dass ihre Kommentare keine ihrer Studenten gefährdet hatten.

In einer Erklärung, die Anfang der Woche an die Universitätsgemeinschaft verschickt wurde, erklärte Mark Gearan, Präsident des Hobart and William Smith Colleges (HWS), dass eine Untersuchung von Jodis Verhalten zu dem Schluss gekommen sei, dass „bestimmte Äußerungen von Professor Dean Mitgliedern unserer Gemeinschaft Schaden zugefügt haben und mit unseren Gemeinschaftswerten und -prinzipien unvereinbar waren … Professor Deans Verhalten hat nicht den Grad der Belästigung oder Diskriminierung nach dem Gesetz oder unseren Richtlinien erreicht“.

Gearan sagte, die Hochschule habe die empfohlenen Ergebnisse des Untersuchungsbeauftragten angenommen.

„Professor Dean kann in diesem Herbst in den Unterricht zurückkehren“, fügte er hinzu.

Im April schrieb Dean, die als eine der führenden amerikanischen Politiktheoretikerinnen gilt, einen Aufsatz mit dem Titel „Palästina spricht für alle“, in dem sie untersuchte, wie die amerikanische akademische Welt Studenten und Lehrkräften vorschreibt, wie sie über die Ereignisse des 7. Oktober zu denken, zu fühlen und zu sprechen haben.

Im Mittelpunkt von Deans Argumentation stand die Frage, wie der akademische Mainstream eine unabhängige Analyse verhindert und stattdessen die Art und Weise, wie die Ereignisse in Gaza verarbeitet werden sollten, kontrolliert hatte.

Die Hochschule reagierte, indem sie Dean bis zum Abschluss einer Untersuchung von ihren Aufgaben als Professorin an der Universität entband.

Der Präsident argumentierte, die Maßnahmen seien ergriffen worden, weil es Studenten auf unserem Campus geben könnte, die sich durch ihren Aufsatz innerhalb oder außerhalb des Klassenzimmers bedroht fühlen könnten“.

Am Dienstag erklärte der Präsident, er stehe zu seinen Äußerungen vom April, ohne jedoch zu erläutern, wie er zu der Schlussfolgerung gelangt sei, dass die Studenten sich unsicher fühlten.

Gezielte Einsätze

Am Donnerstag begrüßte Dean in einer E-Mail an die College-Gemeinschaft die Ergebnisse und sagte, sie freue sich auf die Aussicht, die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen.

Sie äußerte jedoch Vorbehalte gegenüber dem Verfahren der Hochschule und der Art und Weise, wie die Untersuchung durchgeführt wurde. Dean sagte, die Hochschule habe einen Ermittler beauftragt, Beschwerden von HWS-Studenten über sie einzuholen.

„Mehr als 100 Mitglieder der Gemeinschaft wurden kontaktiert und gefragt, ob sie Informationen hätten, die für die Untersuchung der Frage relevant wären, ob ich gegen die Richtlinien oder Standards der HWS verstoßen habe, die Belästigung und Diskriminierung verbieten. Der Ermittler nannte dies ‚gezieltes Aufsuchen‘.“

„Mein Anwalt hat sich über diese wiederholte Aufforderung beschwert, aber sie ging weiter und weiter“, sagte Dean in ihrer E-Mail, die MEE einsehen konnte.

„Diese Bemühungen führten offenbar zu keiner einzigen Beschwerde über ein illegales Verhalten meinerseits (obwohl es Berichte darüber gab, dass ich mich verletzt, bedroht und verängstigt fühlte).

Dean sagt, der Ermittler sei zu dem Schluss gekommen, dass sie niemanden belästigt oder diskriminiert habe. Der Prüfer fügte hinzu, dass Studenten aus dem gesamten politischen Spektrum (einschließlich jüdischer und/oder israelischer Studenten) von „positiven Erfahrungen in Professor Deans Unterricht“ berichteten.

Die Studenten stellten fest, dass sie eine gesunde Debatte förderte, andere Standpunkte tolerierte, keine persönlichen Ansichten über den Konflikt einbrachte und die Diskussionen über die Ereignisse des 7. Oktobers in einem akademischen Rahmen hielt“.

Der Dekan sagte, dass die Hochschule mit der Suspendierung vom Unterricht auch ihren eigenen Prozess untergraben und aufgegeben habe.

„Anstatt eine durchdachte Diskussion und Reflexion zu ermöglichen, zielten die Maßnahmen des Präsidenten darauf ab, diese zu unterdrücken“, so Dean weiter.

Auf Anfrage von Middle East Eye teilte die HWS dem MEE mit: „Wir sind zuversichtlich, dass unser Verfahren eingehalten wurde und wir angemessen gehandelt haben.“

Israels Krieg gegen den Gazastreifen hat an den US-Hochschulen mehrere Schwachstellen aufgedeckt, insbesondere in der Frage der freien Meinungsäußerung im Zusammenhang mit Palästina.

Dean war einer von vielen Professoren in den USA, denen Zensur, Suspendierung oder der Verlust ihres Arbeitsplatzes drohte, weil sie Ansichten oder Ideen geäußert hatten, die die vorherrschende amerikanische Darstellung der Ereignisse vom 7. Oktober oder Israels Bombardierung des Gazastreifens in Frage stellten.

Nach der Entscheidung der HWS, Dean Anfang des Jahres aus dem Klassenzimmer zu entfernen, äußerten mehrere Akademiker ihre Empörung über ihre Behandlung.

Lehrkräfte der HWS erklärten im April gegenüber MEE, der Vorfall habe eine „abschreckende Wirkung“ auf das Personal und die Studierenden gehabt.

„Es hatte eine abschreckende Wirkung auf die Lehrkräfte – mit und ohne feste Anstellung – auf die gesamte Hochschulgemeinschaft, einschließlich der Studenten, dass jemand herausgegriffen und dafür diszipliniert wurde. Das verstößt gegen unsere institutionellen Verfahren“, erklärte Paul Passavant, Professor für Politik an der HWS, im April gegenüber MEE.

„Es ist eine totale Verletzung der akademischen Freiheit. Und es verstößt gegen die Integrität der Institution als akademische Einrichtung“, so Passavant.

Nach den jüngsten Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind seit Beginn der israelischen Angriffe auf das belagerte Gebiet im Oktober mehr als 38.300 Menschen in Gaza getötet worden.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …