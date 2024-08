https://www.trtworld.com/opinion/the-zeitgeist-on-gaza-is-shifting-in-the-us-heres-why-18200457



Der Zeitgeist in Bezug auf Gaza ändert sich in den USA – hier die Gründe

Von Fawaz Turki

29. August 2024

Den Palästinensern wird ein Platz am Tisch nicht mehr lange verwehrt bleiben, auch weil die Amerikaner eine gute Außenseitergeschichte lieben.

Die ungebundene Delegierte Meryem Maameri, 24, aus dem Kongressdistrikt fünf in Minnesota bei der Democratic National Convention (DNC) im United Center in Chicago, 21. August 2024. / Foto: Reuters

In dieser Woche gab Israel bekannt, dass es seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober die 500ste Lieferung von US-Militärgerät erhalten hat.

Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministeriums entspricht dies etwa 50.000 Tonnen Ausrüstung in Form von gepanzerten Fahrzeugen, Munition, persönlicher Schutzausrüstung und medizinischer Ausrüstung, die für das israelische Militär von entscheidender Bedeutung“ ist.

Diese entmutigende Statistik wurde nur wenige Tage nach dem Abschluss der Democratic National Convention (DNC) bekannt, bei der palästinensischen Amerikanern ein Platz auf der Hauptbühne verweigert wurde.

Angesichts dieser Entwicklungen könnten sich einige entmutigt fühlen.

Palästinensisches Narrativ

Es ist jedoch eine unbestreitbare Wahrheit, dass sich das palästinensische Narrativ in den Mainstream der amerikanischen politischen Kultur eingewoben hat.

Und was noch wichtiger ist: Es ist klar geworden, dass die kühle und endgültige Stimme der Palästinenser von nun an im öffentlichen Diskurs nie wieder ungehört bleiben wird.

Doch diese Stimme, sagen Sie, wurde auf dem Parteitag letzte Woche tatsächlich nicht gehört, nicht wahr?

Es stimmt, die Uncommitted Movement (eine politische Basisgruppe, die sich auf Gaza konzentriert, den Ort des massenhaften palästinensischen Todes und des menschlichen Leidens, das der Verstand nicht fassen kann, ein Leiden, das außerhalb der Sprache und außerhalb der Vernunft liegt) hat es nicht geschafft, die DNC-Honchos zu überreden, einem palästinensischen amerikanischen Delegierten zu erlauben, auf dem Kongress zu sprechen.

Dies war eine der Hauptforderungen der Gruppe – und es wurde ihnen sogar eine Rede verweigert, die zuvor sorgfältig geprüft und untersucht worden wäre.

Als Reaktion auf diese Brüskierung veranstalteten mehrere Dutzend nicht engagierte Delegierte eine Sitzdemonstration vor dem United Center, in dem der Parteitag stattfand.

Das Argument dieser Leute war: Sie erlauben dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von American Express, das Podium zu besteigen und darüber zu sprechen, wie man nicht ohne seine Kreditkarte aus dem Haus gehen sollte, nehmen wir an.

Aber Sie hindern einen engagierten palästinensischen Delegierten daran, darüber zu sprechen, wie amerikanische Waffen und Steuergelder es ermöglicht haben, dass den Palästinensern sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland unvorstellbare Gräueltaten zugefügt werden – die wichtigste Nachricht der Welt von heute! Was ist hier los?

Um die Wahrheit zu sagen, die Entscheidung der Parteiführung, einem Palästinenser das Wort auf dem Parteitag zu verweigern, war meines Erachtens nicht so sehr von Feindseligkeit gegenüber den Palästinensern inspiriert, sondern vielmehr von der Sorge, dass die Konfrontation dieses Palästinensers mit einem Thema, das sie im Moment lieber ignorieren, die Einheit der Partei erschüttern könnte.

Die Zeiten ändern sich

Es stimmt zwar, dass die Palästinenser noch nicht ganz so weit sind, aber sie haben zweifellos einen langen Weg hinter sich.

Und das wurde dadurch möglich, dass sich der Zeitgeist geändert hat – und zwar in beschleunigtem Tempo, seit Israel vor gut zehn Monaten seinen Krieg gegen die Menschen im Gazastreifen begonnen hat -, so dass die palästinensische Sache einen Platz in der ersten Reihe des öffentlichen Diskurses einnehmen konnte, was durch die Empathie belegt wird, die ihr in der Kunstwelt, der akademischen Welt, der literarischen Welt und sogar, wenn auch in abgeschwächter Form, in der etablierten politischen Welt entgegengebracht wird.

Der Wandel des Zeitgeistes ist ebenso deutlich wie allgegenwärtig – er ist nun von Küste zu Küste, von Los Angeles bis New York, zu beobachten.

So trugen im März dieses Jahres zahllose Prominente wie Billie Eilish, Ramy Youssef und Mark Ruffalo rote Anstecknadeln mit einem schwarzen Herz in der Mitte und zeigten damit öffentlich ihre Unterstützung für Gaza, als sie über den roten Teppich der 96.

Einen Monat zuvor trugen Prominente aus der Musikwelt dieselben Anstecknadeln bei der Grammy-Verleihung als Zeichen der Unterstützung von Artists4Ceasefire, einer hyperaktiven Gruppe von Künstlern, die sich gegen Israels völkermörderischen Krieg in Gaza aussprechen.

Und auch das New Yorker Artforum, die angeblich renommierteste Kunstzeitschrift der Welt, beschloss, einen offenen Brief zu veröffentlichen, in dem sie forderte, „das institutionelle Schweigen zur anhaltenden humanitären Krise, der 2,3 Millionen Palästinenser im besetzten und belagerten Gazastreifen ausgesetzt sind, unverzüglich zu brechen“.

(Der Chefredakteur von Artforum wurde eine Woche später auf Druck von pro-israelischen Milliardären entlassen ).

In der Zwischenzeit haben in den letzten 10 Monaten mehrere mutige Beamte in Regierungsbehörden aus Protest ihre Ämter niedergelegt. Es waren Gesetzgeber auf dem Hill, wenn auch nur wenige, die in den Korridoren der Macht sagten, wie es ist.

Und vergessen wir bitte nicht all die „Swifties for Palestine“, deren Hashtag #SwiftiesForPalestine am 29. Mai auf X auftauchte, Stunden bevor Taylor Swift auf ihrer Eras-Tournee auftrat.

Dies sind nur Ausschnitte, aber sie zeigen uns, dass sich die Zeiten in der Tat ändern, wenn es um die amerikanische Wahrnehmung der palästinensischen Sache geht.

Und wenn sich ein derartiger Wandel vollzieht, der stark und allgegenwärtig ist, dann verändert er nicht so sehr die Struktur als vielmehr den „Zeitgeist“, was in der Tat Hegels und nun auch unsere eigene Vorstellung vom Zeitgeist ist, einem Zustand, der von unsichtbaren Kräften angetrieben wird, die uns über unseren festen Sinn hinausschieben, während sie bisher vernachlässigte Ideen in den Vordergrund drängen.

Diese Ursache wird von einem universellen Ideal angetrieben, das wir seit geraumer Zeit aus der modernen Geschichte kennen, bewundern und bejubeln: der Kampf eines unterdrückten Volkes um seine Freiheit.

Der Aufstieg dessen, was ich die hartnäckige Wahrheit der palästinensischen Sache nenne, findet nicht statt, weil die Palästinenser sozusagen zu tragischen Figuren geworden sind, die durch die Bosheit ihrer Feinde geadelt wurden.

Das heißt, nicht, weil sie Opfer der rassistischen Grausamkeit der zionistischen Bewegung und der Extreme sind, zu denen diese Bewegung verkommen ist – von denen sich die Amerikaner in angewidertem Unglauben abgewandt haben.

Sondern vielmehr, weil diese Sache von einem universellen Ideal angetrieben wird, einem Ideal, das wir in der modernen Geschichte schon seit geraumer Zeit kennen, bewundern und bejubeln: der Kampf eines unterdrückten Volkes, um frei zu werden.

Wir sehen etwas Liebenswertes und Erhabenes, etwas, das uns zuweilen zu Herzen geht, wenn wir ein unterdrücktes Volk leiden und ertragen sehen.

Denn in jedem Befreiungskampf, von Irland bis zum indischen Subkontinent, von Vietnam bis Algerien und von Südafrika bis Palästina, steckt eine moralische Kraft, die den Umfang unseres ethischen Sinns und unseres eigenen Platzes in diesem Sinn unweigerlich erweitert.

Befreiungskampf

Kurz gesagt, der Befreiungskampf führt uns, wie die Kunst, wie die Musik, wie die Poesie, in die wichtigste Grammatik der menschlichen Wahrnehmung des Lebens ein. Insofern gehört das Ideal des palästinensischen Kampfes zu einer Nation, die viel größer ist als das geografische Palästina.

Lassen Sie sich nicht durch das Theater von Oslo oder die Täuschungsmanöver der USA und des Westens ablenken. Kein Land hat das Recht, einem anderen Volk Freiheit und Menschenrechte zu gewähren oder zu verweigern. Palästina ist ein freies Land und die Palästinenser sind ein freies Volk, so wie sie es seit Jahrhunderten sind – lange…

Es spricht zu uns, über uns und von uns, wer auch immer wir sind und in welchem Teil von Gottes grüner Erde wir zufällig durch einen Trick des Schicksals geboren wurden und unseren ursprünglichen Sprung zu einem reifenden Bewusstsein erworben haben.

Und das, so meine ich, erklärt zum Beispiel die Gruppenbegeisterung, die bei den landesweiten Studentenprotesten in den USA – und anderswo auf der Welt – zu Beginn dieses Jahres ausgebrochen ist.

Die Palästinenser, für die die Geschichte im täglichen Leben zum persönlichen Kontext wird, von der Kindheit bis zum reifen Selbstbewusstsein, wissen als ein Volk, das von einer teleologischen Sensibilität durchdrungen ist, ganz genau, dass das Ende ihres Kampfes für die Freiheit mit einer Gnade enden wird.

Darüber hinaus wissen sie, wie auch Sie, dass für jeden Unterdrücker, wie es in unseren heiligen Texten steht, der Tag kommen wird.

QUELLE: TRT Welt

Fawaz Turki

Fawaz Tourki wurde 1940 in Haifa geboren und floh mit seiner Familie nach der Nakba 1948 in den Libanon. Heute ist er ein palästinensisch-amerikanischer Journalist, Dozent und Autor mit Sitz in Washington, DC. Zu seinen Veröffentlichungen gehören die Autobiografie The Disinherited: Journey of Palestinian Exile (1972), Soul in Exile (New York, 1988) und Exile’s Return: The Making of a Palestinian-American (New York, 1995).

