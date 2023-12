AS`AD AbuKHALIL: Zionism Has Lost Young America Nobody really believes there’s a threat to Jewish students on campuses or that pro-Palestinian students are subjecting their Jewish classmates to abuse or harassment. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News A specter is haunting U.S. college campuses, and it is the specter not of ant

Ein Redner bei einer Großdemonstration in Brooklyn, N.Y., am 1. Juli 2020, gegen die drohende israelische Annexion des besetzten Westjordanlandes. (Joe Catron, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Niemand glaubt wirklich, dass es eine Bedrohung für jüdische Studenten auf dem Campus gibt oder dass pro-palästinensische Studenten ihre jüdischen Mitschüler beschimpfen oder belästigen.

Der Zionismus hat das junge Amerika verloren

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

13. Dezember 2023

Ein Gespenst geht um an den amerikanischen Universitäten, und es ist nicht das Gespenst des Antisemitismus, sondern das Gespenst des Widerstands gegen den Antisemitismus.

Niemand hätte etwas dagegen, den Hass zu bekämpfen, insbesondere die uralte Form des Hasses gegen das jüdische Volk, wenn es der Bewegung gegen Antisemitismus wirklich darum ginge, den Antisemitismus zu bekämpfen.

Aber der Kampf an den Universitäten ist stattdessen eindeutig ein politischer Kampf, der sich gegen palästinensischen Aktivismus und Nationalismus richtet. Das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Stattdessen erheben Zionisten den Vorwurf des Antisemitismus, um die Meinungsäußerung zu kontrollieren und Äußerungen des pro-palästinensischen Nationalismus zu verbieten.

Wenn die Anti-Defamation League Kundgebungen, die gegen den israelischen Völkermord protestieren, als Beispiele für Antisemitismus zählt, weiß man, dass es nicht mehr um Antisemitismus geht. Es geht um den Versuch einer pro-israelischen Gruppe, die israelische Aggression und Besatzung vor Kritik zu schützen.

Der Wandel auf dem Campus

Die Form des studentischen Aktivismus an den Hochschulen hat sich verändert; der Kampf für Palästina ist nicht mehr auf arabische und muslimische Studenten beschränkt. Sicherlich hat die Bewegung in der Vergangenheit auch progressive jüdische Studenten angezogen, aber die Bewegung bestand größtenteils aus Arabern und Muslimen.

In den letzten Jahren hat sich die amerikanische Jugend von der Politik der Demokratischen Partei abgewandt und sich stattdessen der Progressivität im Stil der Dritten Welt zugewandt. Darüber hinaus hat sich die Black-Lives-Matter-Bewegung Palästina als eines ihrer Ziele zu eigen gemacht, was der palästinensischen Bewegung eine Strömung des einheimischen Radikalismus bescherte.

Black Lives Matter-Demonstration in Berlin, 24. Juni 2017. (Montecruz Foto, Creative Commons: Attribution Share Alike)

Die BLM war in der Lage, den rassistischen Impuls im Zionismus zu erkennen – Jahre nach den gescheiterten Versuchen von Palästinensern und ihren arabischen Unterstützern, diesen Fall zu erklären. Die Gründer des Zionismus haben nie einen Hehl aus ihrer Verachtung für die Einheimischen und ihrem Glauben an die Überlegenheit der Israelis gegenüber den Arabern gemacht.

In Israel oder im Westen wurden Bücher und Artikel von Israelis verfasst, um die genetische Unterlegenheit der Araber aufzuzeigen. Das berüchtigte Buch „The Arab Mind“ wurde nie vergriffen und wird im Westen und in Israel immer noch als Handbuch für das politische und soziale Verhalten der Araber verwendet.

Die Schnittmenge zwischen Palästina und den radikalen amerikanischen Bewegungen hat Palästina zum ersten Mal in seiner Geschichte in den Fokus der amerikanischen Progressiven gerückt.

Dennoch stehen demokratische Liberale und Mainstream-Feministinnen – wie die National Organization of Women und Feminist Majority – nach wie vor fest hinter der israelischen Massengewalt. Bis heute hat NOW nur eine einzige Erklärung zu Palästina veröffentlicht; und die war, die Hamas zu verurteilen.

Der kolonialistische Kontext des Zionismus

Delegierte auf dem ersten Zionistenkongress, der 1897 in Basel, Schweiz, stattfand. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Der Zionismus wäre ohne den Kontext des westlichen kolonialen Denkens und der kolonialen Praktiken nicht zustande gekommen. Das erste Dokument des Zionistenkongresses von 1897 scheut nicht davor zurück, das Wort Kolonialismus zu verwenden. Und es bedarf eines rassistischen Ansatzes, um die Gründung eines jüdischen Staates in einem Land mit einer Mehrheit von Nicht-Juden zu rechtfertigen.

Genau wie Südafrika basierte das zionistische Projekt auf dem Glauben an die Minderwertigkeit der unterworfenen Rasse. Es ist dieses Element des Zionismus, das es fortschrittlichen Minderheiten in den USA und einigen Weißen ermöglichte, sich mit der palästinensischen Empörung über den israelischen Rassismus und die Unterdrückung zu identifizieren.

Die Debatte, die im Kongress und auf den Meinungsseiten der amerikanischen Zeitungen geführt wurde, ist irreführend.

Niemand glaubt wirklich, dass jüdische Studenten an den Universitäten bedroht sind oder dass pro-palästinensische Studenten ihre jüdischen Mitschüler beschimpfen oder belästigen.

Und sicherlich glaubt auch niemand wirklich, dass eine palästinensische Lobby den Kongress, die US-Medien und die Universitätsverwaltungen übernommen hat.

[Siehe Akademische Freiheit unter Beschuss, während Gaza brennt; Zionistische Unterdrückung im Kongress und PATRICK LAWRENCE: Gaza & Konfrontation mit der Macht]

Die erfundene Debatte dreht sich um die Erkenntnis der zionistischen Organisationen, dass sie die jungen Menschen in den USA verloren haben. Umfragen zeigen, dass diese Bevölkerungsgruppe ganz klar auf der Seite des palästinensischen Kampfes gegen die israelische Besatzung steht.

Der Verlust der amerikanischen Jugend hat also zu einem Gegenangriff der Israel-Befürworter geführt.

Studenten in New York protestieren zur Unterstützung des Gazastreifens vor dem israelischen Konsulat am 29. April 2015. (Joe Catron, Flickr, CC BY-NC 2.0)

[WATCH: Anti-Genozid-Demonstranten vor dem US-Kapitol verhaftet]

Israel-Unterstützer diskutieren nicht über die Fakten des Konflikts und liefern nicht einmal Rechtfertigungen für den Völkermord in Gaza. Stattdessen brandmarken sie jede Äußerung von pro-palästinensischem Aktivismus als Antisemitismus.

Dies ist eine Gegenreaktion, die sich wahrscheinlich fortsetzen wird und auch zum Scheitern verurteilt ist. Israels Massaker sprechen für sich selbst, trotz der Versuche der Propaganda, sie zu beschönigen.

„Die Befürworter Israels diskutieren nicht über die Fakten des Konflikts und liefern nicht einmal Rechtfertigungen für den Völkermord in Gaza. Stattdessen brandmarken sie jede Äußerung von pro-palästinensischem Aktivismus als Antisemitismus“.

Es wurden keine Beispiele für antisemitische Rhetorik von pro-palästinensischen Studenten als Beweis vorgelegt, weil es keine gibt.

Die Slogans, die im ganzen Land skandiert werden, beziehen sich auf die nationalen Freiheitsbestrebungen der Palästinenser. „Freies, freies Palästina“ ist die am häufigsten skandierte Phrase bei Demonstrationen. Aber zionistische Organisationen haben plötzlich beschlossen, dass das Wort „Intifada“ (arabisch für Aufstand) einen Völkermord an den Juden impliziert.

Intifada – gegen arabische und muslimische Regierungen

Das Wort wurde von den Arabern seit dem 20. Jahrhundert wiederholt für politische Bewegungen und Aufstände gegen arabische und muslimische Regierungen verwendet. Die Verwendung erfolgte lange vor der palästinensischen Intifada von 1987.

Die irakische Zeitgeschichte ist voll von Intifadas gegen die Briten und später gegen die herrschenden Regierungen. Niemand hat den arabischen Rebellen jemals völkermörderische Absichten unterstellt, wenn sie sich gegen arabische Regierungen auflehnten.

In ähnlicher Weise bezeichneten die Ägypter ihren Aufstand vom Januar 1977 gegen die grausame Wirtschaftspolitik von Präsident Anwar Sadat (trotz seines Antisemitismus der Lieblingsdespoten des Westens) als die „Januar-Intifada“, während Sadat sie später als „Intifada der Diebe“ bezeichnete.

Der andere Slogan, der unter Beschuss steht, ist „vom Fluss bis zum Meer“, womit einfach das geografische Gebiet gemeint ist, aus dem alle Palästinenser ursprünglich stammen.

Wäre es Israel und den USA lieber, wenn die Palästinenser sagen würden: „Von Gebiet A nach Gebiet B, unter Oslo“, oder die historische Vorstellung auf die engen Parameter einer palästinensischen Entität in weniger als 20 Prozent des historischen Palästina beschränken?

Das ist unmöglich. Die Palästinenser können ihre eigene Geschichte nicht deformieren, um die Ängste der Israelis zu beschwichtigen; sie können ihre Slogans auch nicht so gestalten, dass sie den Bedenken zionistischer Gruppen in den USA gerecht werden.

Es ist nicht wahr, dass dieser Slogan über das historische Palästina die Vertreibung oder Ermordung von Juden beinhaltet. Eine solche Forderung wurde seit 1948 von keiner palästinensischen politischen Gruppierung jemals erhoben.

Die Charta der Palästinensischen Befreiungsorganisation forderte ganz klar einen Staat in ganz Palästina, schlug aber nie die Ermordung von Juden vor; auch die Hamas-Charta von 2017 enthält keinen solchen Hinweis und spricht sogar davon, dass sich ihre Feindschaft auf den Zionismus und nicht auf Juden als Juden beschränkt. (Die Hizbullah hat in ihrem politischen Dokument von 2009 eine ähnliche Klarstellung vorgenommen).

„Israel und die USA möchten, dass die Palästinenser sagen: ‚von Gebiet A nach Gebiet B, unter Oslo‘, oder dass die historische Vorstellung in die engen Parameter einer palästinensischen Entität innerhalb von weniger als 20 Prozent des historischen Palästina passt.“

Es ist verständlich, dass die zionistischen Gruppen in den USA verzweifelt sind; sie verlieren schnell an Unterstützung unter jungen Menschen im Allgemeinen und an den Universitäten im Besonderen.

Das israelische Anliegen, das unter westlichen Jugendlichen einst „cool“ war, ist zum „uncoolsten“ aller Anliegen geworden, während Palästina die Phantasie junger Menschen weltweit beflügelt.

Die sozialen Medien sind zur treibenden Kraft geworden, die die öffentliche Meinung in der Welt verändert. Zuvor beging Israel seine Verbrechen im Stillen und abseits der Kameras.

Im Jahr 1987 riet der verstorbene US-Außenminister Henry Kissinger der israelischen Regierung, die Medien aus dem Westjordanland zu vertreiben, bevor sie den dortigen Aufstand gewaltsam niederschlug.

Die Fähigkeit der zionistischen Gruppen, die Berichterstattung in den führenden Medien zu kontrollieren, ist durch die Verbreitung sozialer und unabhängiger Medien untergraben worden. Sie können nicht mundtot gemacht werden.

Der Druck kann nicht mehr das Narrativ durchsetzen, auf dem Israel seit 1948 beharrt. Junge Menschen teilen heute anschauliche Beweise für israelische Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

In einem vergeblichen Versuch, in die Zeit vor den sozialen Medien zurückzukehren, hat Israel die Idee entwickelt, dass Antisemitismus neu definiert werden muss, um alle Ausdrucksformen des Protests für Palästina und jede Manifestation der Opposition gegen Israel und seine Verbrechen einzuschließen.

Die westlichen Regierungen schließen sich Israels neuer Definition an. Aber sie schaffen es nicht, sie der Gesellschaft aufzuzwingen, insbesondere wenn jüdische Gruppen (wie Jewish Voices for Peace) und jüdische Einzelpersonen (wie der US-Sozialwissenschaftler Norman Finkelstein, der Journalist Max Blumenthal, der israelische Historiker Ilan Pappé und viele andere) an der Spitze pro-palästinensischer Kampagnen stehen.

Die Führungsstärke junger palästinensischer Frauen

Demonstranten vor dem jährlichen AIPAC-Treffen in Washington, 20. März 2016. (Susan Melkisethian, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Der Aktivismus für Palästina in den USA hat sich seit meiner Zeit als Studentin in den 1980er Jahren deutlich verändert. Damals waren arabische Gruppen sehr vorsichtig, und ihre männlichen Führer ließen sich von zionistischen Gruppen leicht einschüchtern. Viele wurden nervös, wenn sie gefragt wurden, ob sie den Staat Israel anerkennen.

Heute wird die Bewegung von jungen palästinensisch-amerikanischen Frauen angeführt, die sich nicht einschüchtern lassen. Sie lehnen die zionistische Drucktaktik entschieden ab. Israel hat ein großes Problem mit diesen mutigen Frauen, die durch „doxing“ und andere Methoden der Diffamierung und Verleumdung stigmatisiert und ausgegrenzt werden.

Aber Israels Problem ist viel größer als eine PR-Angelegenheit. Sein Problem ist, dass es ein kolonialer, rassistischer Staat ist, der im Zeitalter der neuen Medien des 21. Jahrhunderts auf die Taktiken der Kolonialmächte des 19.

Israel ist zu einem anachronistischen Gebilde geworden, das nicht in die moderne Norm des erwarteten Anstands, der Menschlichkeit und des internationalen Rechts passt: und all diese Ideale werden von westlichen Mächten, die Israel weiterhin unterstützen, eklatant verletzt und mit Füßen getreten.

Letztlich kann Israel militärisch nicht gegen die Palästinenser gewinnen und hat den Medienkrieg bereits verloren. Dies wurde von einem US-Präsidenten deutlich gemacht, der uns immer wieder daran erinnert, dass er ein unverhohlener Zionist ist (was in Anbetracht seiner wechselvollen Geschichte in Sachen Rasse auch Sinn macht).

Die Vorstellung, dass Pro-Israel-Gruppen amerikanische Studenten, angeführt von jungen Palästinenserinnen, schikanieren und mundtot machen können, offenbart eine tiefe Unkenntnis darüber, wie weit sie gegangen sind, um die Jugend Amerikas zu verlieren.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

