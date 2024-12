Der Zusammenbruch der Westlichen Welt in Syrien  von Yavuz Özoguz

Der Zusammenbruch der Westlichen Welt in Syrien

Die Ereignisse der letzten Tage in Syrien erscheinen wie eine völlig surreale Halluzination, bei der selbst die erfahrensten Korrespondenten immer wieder ins Straucheln kommen. Doch woran liegt das und warum verstehen viele nicht, was dort wirklich geschieht? Auch aus einer spirituellen Sicht stellt sich die Frage: Warum musste das alles geschehen?

Fangen wir aber erst einmal mit der schnöden wahrnehmbaren Realität an. Stellen wir uns vor, dass vor fünf Jahren ein berühmter Autor in seinem Verlag einen Zukunftsroman eingereicht hätte. Die Handlung spielt in Syrien: Die säkulare syrische Regierung wird von islamistischen Aufständischen geradezu überrollt, ohne dass ein ernsthafter Widerstand erfolgt. Die Armee des Systems ergibt sich völlig widerstandslos und benutzt nicht eine einzige ihrer Waffen, nicht einmal die Chemie-Waffen, die sie zwar bestreitet zu haben aber die der Westen ihnen zuschreibt. Kurz zuvor noch sind jene Aufständischen vor allem durch den Missbrauch des Begriffs „Allahu Akbar“ (Gott ist am größten) aufgefallen und berühmt als „Kopfabschneider“. Jahrelang haben sie in der Region Idlib mit der Hilfe der USA eine Enklave geführt, in der im missbrauchten Namen des Islam die Förderung des syrischen Öls für US-amerikanische Zwecke erfolgte. Jetzt überrennen sie also das säkulare System, das ein Jahrzehnt Widerstand geleistet hat in wenigen Tagen kurz nachdem Israel wegen zu hohen eigenen Verlusten einem Waffenstillstand mit der Hizbullah zustimmen musste, verkünden einen islamisch geprägten Staat gründen zu wollen, verbreiten, dass Frauen keine Richterin werden dürfen, und die feministische Außenpolitik Deutschlands jubelt ihnen zu, verspricht Unterstützung im „Befreiungsprozess“ und hilft Massaker-Nachrichten des abgesetzten „Regimes“ zu verbreiten, die es zuvor kaum angeprangert hat. Neuer Regierungschaff wird der Boss der Terroristen des Islamischen Staates, die zuvor die Region Idlib mit US-Hilfe unterdrückt haben. Währenddessen bombardiert Israel 500 (!) Positionen in Syrien, vernichtet alle Gerätschaften der Armee, die es ja ohnehin nicht mehr gibt, zerstört große Teile der Infrastruktur und besetzt so viel Land Syriens, wie es das noch nie geschafft hat. Israel gibt offen zu, kein Interesse daran zu haben, irgendein Land zurückzugeben und die syrischen „Islamisten“, die an die Macht kommen, sehen darin keine Gefahr ein Teil ihres Landes an Israel abzutreten, sondern sehen die Gefahr mehr beim Iran. Währenddessen „organisiert“ die Türkei den Norden Syriens neu, und auch darin sehen die syrischen „Islamisten“ kein Problem. Jene syrischen „Islamisten“ waren in über einem ganzen Jahr Hilferufe ihrer palästinensischen Geschwister mehr damit beschäftigt, US-amerikanische Plünderungen syrischen Öls zu schützen, als irgendjemandem zu helfen. Und auch aktuell sind ihnen die Hilferufe ihrer verzweifelten palästinensischen Glaubensgeschwister völlig gleichgültig! In Deutschland feiern Syrer, die zuvor nicht einmal für Palästina auf die Straße gegangen sind, so lautstark, noch dazu auf Weihnachtsmärkten, dass die Mehrheitsgesellschaft die Syrer am liebsten sofort nach Hause schicken würde. Und in der gesamten Westlichen Welt gibt es sowohl Zustimmung zum Umsturz als auch ein lautstarkes Schweigen und die Hinnahme der immer weiter voranschreitenden Verwirklichung des Groß-Israel-Traums durch Zionisten. Nehmen wir einmal an, ein Autor hätte solch ein Szenario seinem Verlag vor fünf Jahren eingereicht. Ganz sicher hätte der Verlag das Buch zurückgewiesen mit dem Hinweis auf übertriebene Absurdität! Doch genau so ist es eingetreten!

Woran liegt es, dass so viele „Experten“ so absurd falsch liegen? Wie kommt es, dass so viele Analysten nur noch Unsinn verbreiten? Warum können oder wollen staatlich bezahlte Propagandisten, die sich Journalisten nennen, nicht verstehen, was vor sich geht? Und warum verstehen nicht einmal die wenigen gebildeten unter westlichen Parlamentspolitikern, wie sie ihr eigenes geistiges Grab schaufeln?

Betrachten wir also die Geschehnisse aus einem Blickwinkel, bei dem jeder Leser zustimmen muss, das sie unbewertet die Ereignisse beleuchtet, allerdings in einem Zusammenhang, in dem es westlichen Journalisten offensichtlich nicht erlaubt ist, darüber nachzudenken. Was lernen wir also daraus?

Zunächst einmal lernen wir, dass „Islamismus“ offensichtlich nicht von sich aus böse ist. Es wird unterschieden zwischen einem „Islamismus“, der westlichen Interessen unterstützt und einem „Islamismus“, der westlichen Interessen zuwiderläuft. Dabei spielt es gar keine Rolle, wie brutal, unmenschlich, gerechtigkeitsverachtend oder frauenfeindlich jene Bewegung ist oder nicht. Es gibt nur einen Maßstab: Für den Westen oder gegen den Westen? Wenn er für den Westen ist und westliche Interessen unterstützt, dann ist er gut. Sonst ist er böse. So leicht ist die Westliche Welt zu verstehen. Die Westliche Welt hat das Thema Menschenrechte bereits in Gaza geopfert. Das Thema Meinungsfreiheit wurde mit der neuen Antisemitismus-Resolution geopfert. Jetzt wird auch das Thema Souveränität oder territoriale Integrität geopfert. Israel darf sich vom Kuchen Syrien abschneiden, so viel es will. Die Verantwortlichen der Westlichen Welt werden es abnicken und den eigenen Bevölkerungen vorgaukeln, dass sie es nur widerwillig abnicken. Es geht um Gut und Böse und der Westen sind die Guten!

Es gibt seit 1979 in dieser Welt eine Macht, die ist auch von der Westlichen Welt nicht besiegbar: Die islamische Befreiungstheologie unter dem Banner der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten [1]. Die von Imam Chomeini ins Leben zurückgeholte Theorie ist ein Todesstoß für den Kapitalismus und damit die Westliche Welt. Die Theorie besagt, dass nur die anständigsten, wertvollsten und aufopferungsbereitesten Menschen ein Volk führen sollten und ebe nicht die rechsten und einflussreichtesten Verbrecher. Nur diejenigen, die bereits sind, auch im privaten Leben so zu leben wie die ärmsten im Land, dürfen mit Macht ausgestattet werden. Das System sagt, nur die in jeder Hinsicht aufrichtigen Vertreter eines Muhammads, eines Jesus, eines Moses, eines Wahrhaftigen, dürfen an die Spitze eines Staates. Und jene Wahrhaftigen, werden Gerechtigkeit in der Gesellschaft und in der Welt anstreben, was ein Todesstoß für den imperialistischen Kapitalismus wäre. Jene Wahrhaftigen sind die Einzigen, die von den Reichen nehmen und den Armen geben würden. Sie sind weder Sozialisten noch Kommunisten, aber sie sind gerechte Menschen! Und Gerechtigkeit ist das allerletzte, was die Westliche Welt gebrauchen kann. Das Problem dieser Befreiungstheologie für den Westen besteht darin, dass sie nicht gekoppelt ist an materille Güter noch an Menschen. Als der Begründer Imam Chomeini gestorben ist, hat Imam Chamenei es weitergeführt. Man kann Gebäude zerstören und Menschen töten, aber eine Idee kann man nicht auslöschen, wenn sie die Herzen der Menschen erreicht. Es ist sicherlich kein Zufall, dass das Buch „Der islamische Staat“ [2] von Imam Chomeini in gleich mehreren Gerichtsverfahren in Deutschland von den Staatsanwälten als angeblich verfassungsfeindlich angegriffen wird und daher nicht mehr erhältlich ist. Es ist eines der Grundlagenwerke zum Verständnis der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten [1].

In der Westlichen Welt ist es „verfassungsfeindlich“, wenn man Gerechtigkeit für die Palästinenser einfordert. In Deutschland muss ein von Juden widerrechtlich erworbenes Haus nach 85 Jahren (!) zurückgeben werden, und zwar nicht etwa an die Besitzer, sondern an eine jüdische Organisation [3]. Aber wenn jemand in Deutschland das Rückkehrrecht für alle vertriebenen Palästinenser fordert, gilt es als antisemitisch, da die Grundlage des zionistischen Staates auf der Vertreibung der Palästinenser beruht und daher jemand, der das Rückkehrrecht einfordert, das Existenzrecht Israels ankratzt. Frieden, Freiheit, Menschenrechte und all die anderen Propagandalügen der Multi-Millionäre und Milliardäre, die die westliche Führungsmacht anführen, werden je nach Belieben missbraucht, um die Taschen der unersättlichen superreichen immer weiter zu füllen.

Eine Ideologie, die sich erfolgreich dagegenstemmt, muss aus westlicher Sicht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft werden. Der syrische Assad musste nicht wegen Menschenrechten gehen, sondern weil er den Widerstand gegen Unrecht unterstützt hat. Die Westliche Welt hat keine Probleme mit Diktatoren und schenkt ihnen bei Bedarf auch Fußballweltmeisterschaften.

Der Hauptvertretung der Gerechtigkeitsideologie ist aktuell die Position, die Imam Chamenei bekleidet. Da er zudem Oberhaupt vieler Schiiten ist, gilt die Schia als Hauptfeind. Mit welchen zunehmend manipulatorischen Mitteln selbst Öffentlich-Rechtliche inzwischen gegen Schiiten vorgehen, konnte am Beispiel einer Doku verdeutlicht werden [4]. Noch nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg sind in Deutschland so viele Bücher einer Religionsgemeinschaft verboten worden, wie im letzten Jahr [5]. Doch ist es keine Frage der Konfessionen. So waren es die Schiiten, die den unterdrückten sunnitischen Palästinensern in Gaza zu Hilfe geeilt sind, während die Sunniten der Welt bestenfalls protestiert haben. Die syrischen Sunniten haben ihre sunnitischen Glaubensgeschwister in Palästina verraten und die gestohlene Ölförderung der USA in Syrien abgesichert mit der Israel beliefert worden ist. Hingegen haben die orthodoxen Christen Russlands und die Atheisten Chinas sich mit Iran verbündet. Sie setzen sich für eine multipolare Welt ein, wohingegen die Westliche Welt keinerlei Bereitschaft zeigt, ihre selbstgerechte Führungsgewalt aufzugeben. Eine Ideologie wie die des Westens, die alle selbst vorgegebenen Werte aufgibt, nur um an der Macht zu bleiben, ist dem Untergang geweiht. Das ist ein historisches Naturgesetzt.

Bliebe noch die Frage, warum das alles aus einer spirituellen Sicht geschehen muss. Gott ist gerecht! Vielmehr ist er die Quelle aller Gerechtigkeit. Der Mensch ist erschaffen worden, um mit der höchsten Stufe der Liebe begnadet zu werden. Daher muss jeder Mensch die Chance erhalten, dieser Liebe nahe kommen zu können. Niemand soll sagen können, er hätte es nicht gewusst. Der gerechtigkeitsliebende Atheist muss erkennen können, dass die Gottesehrfürchtigen der Religionen sich opferbereit für Wahrheit und Gerechtigkeit einsetzen. Der Christ muss erkennen können, dass im Ursprungsland des Christentums die Anhänger Imam Chameneis die Christen schützen, während die im missbrauchten Namen des Christentums auftretenden Westler jegliche Religiosität in der Welt bekämpfen; auch mit „Islamisten“. Der Sunnit muss erkennen können, dass es Schiiten sind, die ihre sunnitischen Schwestern und Kinder versuchen zu schützen, selbst wenn sie dafür sehr viel opfern müssen, während einige sunnitische Völker und Organisationen die Schiiten bekämpfen und lieber mit Westlern kooperieren. Auch die Deutschen müssen erkennen können, dass es nicht „der Islam“ ist, der ihnen den Untergang beschert, sondern die Raubtierkapitalisten, die im Bedarfsfall auch ihre vermeintlichen Freunde ermorden, um noch reicher zu werden. Die einzige Lösung für Deutschland ist die Souveränität, die die Bevölkerung anstreben muss! Eine sehr aufschlussreiche Analyse zu den Geschehnissen in Syrien hat Imam Chamenei bei einer ausführlichen Ansprache besprochen [6].

Angesichts der aktuellen Ereignisse steckt meine Wenigkeit als Autor in einem gewissen Dilemma. Einerseits versuche ich so zu schreiben, dass auch ein Atheist, also jemand der glaubt nicht an Gott zu glauben, die Analyse verstehen kann, da ich möglichst viele Leser in meinem Heimatland Deutschland erreichen möchte. Andererseits entwickeln sich die Dinge in dramatischer Art und Weise in einer von den islamischen Überlieferungen vorhergesagte Richtung, dass ich zunehmen religiöse Aspekte einbringen muss, was ich zukünftig versuchen werde. Möge Gott mir vergeben, wenn ich die Dinge nicht hinreichend verständlich herüberbringe.

