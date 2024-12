https://www.commondreams.org/news/journalist-killings-israel-2024



Al Jazeera-Korrespondent Wael Dahdouh trauert um seinen Sohn und einen weiteren Journalisten, die am 7. Januar 2024 bei einem israelischen Luftangriff in Rafah, Gaza, getötet wurden.

(Foto: Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Berichte zielen auf israelische Armee für „beispielloses Massaker“ an Journalisten in Gaza

„Das Ausmaß der Tragödie in Gaza ist unbegreiflich“, schrieb Thibaut Bruttin, Generaldirektor von Reporter ohne Grenzen.

Von Eloise Goldsmith

12. Dezember 2024

Diese Woche veröffentlichte Berichte von zwei Organisationen, die sich für Journalisten einsetzen, unterstreichen, wie tödlich der Gazastreifen für Medienschaffende geworden ist.

Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht 2024 von Reporter ohne Grenzen (RSF) stellt fest, dass in diesem Jahr mindestens 54 Journalisten bei der Arbeit oder im Zusammenhang mit ihren Beiträgen getötet wurden. 18 von ihnen wurden von israelischen Streitkräften getötet (16 in Palästina und zwei im Libanon).

Die Organisation hat außerdem vier Klagen beim Internationalen Strafgerichtshof „wegen Kriegsverbrechen der israelischen Armee gegen Journalisten“ eingereicht, heißt es in der Zusammenfassung, die die Zahlen vom 1. Januar bis zum 1. Dezember enthält.

„Das Ausmaß der Tragödie in Gaza ist unfassbar“, schreibt Thibaut Bruttin, Generaldirektor von RSF, in der Einleitung des Berichts. Seit Oktober 2023 wurden 145 Journalisten in Gaza getötet, „darunter mindestens 35, die höchstwahrscheinlich während ihrer Arbeit angegriffen oder getötet wurden.“

Bruttin fügte hinzu, dass „viele dieser Reporter eindeutig als Journalisten zu erkennen und durch diesen Status geschützt waren, dennoch wurden sie bei israelischen Angriffen, die das Völkerrecht eklatant missachteten, erschossen oder getötet. Hinzu kamen eine vorsätzliche Mediensperre und ein Einreiseverbot für ausländische Journalisten in den Gazastreifen.“

Wenn man die Anzahl der von der israelischen Armee seit Oktober 2023 im Gazastreifen und im Libanon getöteten Journalisten zusammenzählt, kommt man auf 155 – „ein beispielloses Massaker“, heißt es in der Zusammenfassung.

Auch in Pakistan, Bangladesch, Mexiko, Sudan, Myanmar, Kolumbien und der Ukraine wurden dem Bericht zufolge mehrere Journalisten getötet, und Hunderte weitere wurden inhaftiert und sitzen nun in Ländern wie Israel, China und Russland hinter Gittern.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung gab die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ) bekannt, dass seit Beginn des Gaza-Krieges im Jahr 2023 mindestens 139 palästinensische Journalisten und Medienmitarbeiter getötet wurden. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung gab die IFJ bekannt, dass in diesem Jahr weltweit 104 Journalisten ums Leben gekommen sind (dies umfasst die Todesfälle vom 1. Januar bis zum 10. Dezember). Die Zahl der IJF für das gesamte Jahr 2024 scheint höher zu sein als die der RSF, da die RSF nur Todesfälle zählt, die „bei der Arbeit oder im Zusammenhang mit ihrem Beitrag“ eingetreten sind.

Die IJF listet jeden der getöteten Journalisten in ihrer 139er-Zählung auf, darunter auch den Journalisten Hamza Al-Dahdouh, den Sohn des Chefs des Gaza-Büros von Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, der zusammen mit dem Journalisten Mustafa Thuraya getötet wurde, als israelische Streitkräfte im Januar 2024 ihr Auto beschossen, während sie sich im Norden Rafahs aufhielten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …