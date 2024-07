https://www.middleeastmonitor.com/20240720-the-devils-advocate-us-aid-and-assistance-to-israel-post-7-october/



Des Teufels Advokat: US-Hilfe und Unterstützung für Israel nach dem 7. Oktober

20. Juli 2024

US-Präsident Joe Biden schüttelt dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Hand, als sie sich am Rande der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York City am 20. September 2023 treffen. (Foto: JIM WATSON/AFP via Getty Images)

von Mahrukh Khan

Nach dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 kündigte die Regierung Biden ihre Unterstützung für Israel in Form eines nationalen Sicherheitspakets in Höhe von 105 Milliarden Dollar an, das militärische und humanitäre Hilfe für Israel und die Ukraine umfasst. Von diesen 105 Mrd. USD waren 14,3 Mrd. USD als zusätzliche Mittel für die Sicherheitsunterstützung Israels, die Freilassung von Geiseln, die Bereitstellung humanitärer Hilfe für Israel und den Gazastreifen und die Aufstockung der israelischen Bestände an Abfangjägern für das Raketenabwehrsystem Iron Dome, Artilleriegranaten und anderer Munition vorgesehen. Die Hilfe umfasste ferner die Unterstützung der Luft- und Raketenabwehr, Investitionen in die industrielle Basis und die Auffüllung der US-Lagerbestände für Israel. Mit dieser Hilfe soll die Einsatzbereitschaft der israelischen Luft- und Raketenabwehrsysteme verbessert und die Beschaffung und Entwicklung verschiedener Komponenten der Raketenabwehr unterstützt werden. Darüber hinaus wurde die Hilfe und Unterstützung im Rahmen der Zehnjahresvereinbarung zwischen den USA und Israel in Höhe von 3,7 Mrd. USD fortgesetzt, um die militärischen Fähigkeiten und die Sicherheit Israels zu verbessern. Zum Vergleich: Israel erhält jedes Jahr rund 3,3 Mrd. USD für den Kauf von Waffen von den USA und israelischen Unternehmen.

Im April 2024 genehmigte die Regierung Biden ein zusätzliches Hilfspaket in Höhe von 95 Milliarden Dollar für Israel, die Ukraine und Taiwan.

Von diesem Paket würden 26 Milliarden Dollar an Israel und 9,15 Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe für den Gazastreifen, das Westjordanland und die Ukraine gehen.

Auswirkungen der US-Militärhilfe für Israel

ie jahrzehntelange US-Militärhilfe für Israel hat Israels strategische Positionierung im Nahen Osten entscheidend geprägt. Die US-Hilfe hat nicht nur Israels militärische Schlagkraft gestärkt, sondern auch die Machtasymmetrie in der Region verschärft und ein Wettrüsten ausgelöst. ie Entwicklung der US-Waffentransferpolitik, insbesondere in den letzten zehn Jahren, ist in der Region und darüber hinaus zu einem wichtigen Anliegen geworden, da sie Israels militärische Vormachtstellung stärkt.

Der Versuch der USA, Israels militärische Überlegenheit durch militärische Hilfe und Unterstützung sowie durch Sicherheitsallianzen zu erhalten, hat die Region des Nahen Ostens gezwungen, sich zu einem sicherheitsorientierten Block zu entwickeln. er geplante Verkauf von F-16-Flugzeugen und mobilen I-Hawk-Raketensystemen an Jordanien sowie die Lieferung von F-15-Kampfflugzeugen und AWACS-Flugzeugen (Airborne Warning and Control System) an Saudi-Arabien haben in Verbindung mit der Anschaffung fortschrittlicher sowjetischer Waffen durch Syrien ein Gefühl der Bedrohung und Gefahr in der Region geschaffen, die zunehmend bewaffnet wird.

Die umfangreiche militärische Unterstützung Israels durch die USA hat mehrere Auswirkungen, sowohl für die beteiligten Länder als auch für den gesamten Nahen Osten:

Sicherheitsdynamik in der Region:

Die Unterstützung Israels hat erhebliche Auswirkungen auf die regionale Sicherheitsdynamik, da die militärischen Fähigkeiten Israels gestärkt werden und es die bedingungslose politische Unterstützung der USA erhält.

Die Unterstützung Israels hat erhebliche Auswirkungen auf die regionale Sicherheitsdynamik, da die militärischen Fähigkeiten Israels gestärkt werden und es die bedingungslose politische Unterstützung der USA erhält. Innenpolitische Erwägungen: Die Militärhilfe der USA für Israel war in der jüngsten Vergangenheit innenpolitisch umstritten. Sie genießt zwar breite parteiübergreifende Unterstützung, aber einige lautstarke Kritiker argumentieren, dass das Hilfspaket an die Einhaltung bestimmter politischer Maßnahmen Israels geknüpft werden sollte, wie z. B. die Siedlungen im Westjordanland, die Invasion von Rafah im südlichen Gazastreifen ohne einen Plan zum Schutz der Zivilbevölkerung, die Besorgnis über zivile Opfer und die humanitäre Krise sowie die problemlose Lieferung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern nach Gaza. Nach dem israelischen Angriff auf einen Hilfskonvoi der World Central Kitchen haben einige in Washington die Regierung Biden aufgefordert, die US-Sicherheitshilfe einer genaueren Prüfung zu unterziehen.

Diplomatische und Friedensbemühungen: ie Hilfe hat auch Auswirkungen auf die Friedensbemühungen im Nahen Osten.

Sie ist oft ein Streitpunkt zwischen Israel und seinen Nachbarn, die die militärische Unterstützung als Ermöglichung der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete ansehen.

Sie ist oft ein Streitpunkt zwischen Israel und seinen Nachbarn, die die militärische Unterstützung als Ermöglichung der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete ansehen. Technologischer Fortschritt: ie Zusammenarbeit im Bereich der Militärtechnologie hat beiden Ländern technologische Fortschritte und wirtschaftliche Vorteile gebracht.

Israel ist zu einer Drehscheibe für US-Verteidigungstechnologie und -innovation geworden – ein Paradebeispiel dafür ist die Iron-Dome-Technologie.

Boykott, Desinvestition und Sanktionen

Die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) ist eine von Palästinensern geführte gewaltfreie Menschenrechtsinitiative. Sie zielt darauf ab, die Ablehnung israelischer Produkte zu fördern, die in illegal besetzten palästinensischen Gebieten hergestellt werden. Die Bewegung wurde 2005 ins Leben gerufen und orientiert sich an der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Sie fordert:

Respektierung, Schutz und Förderung der Rechte palästinensischer Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Häuser und ihr Eigentum“.

In den USA haben bereits 27 Bundesstaaten Anti-BDS-Gesetze erlassen, da Israel die Bewegung als antisemitisch darstellt und sie für die zunehmende Diskriminierung von Juden verantwortlich macht. Die Bewegung hat sich auch in Europa ausgebreitet, z. B. in Frankreich, wo Strafanzeigen gegen die Förderung des Boykotts von Israel gestellt wurden.

Sieben US-Bundesstaaten haben Anti-Boykott-Gesetze und -Richtlinien verabschiedet, die Unternehmen und Einzelpersonen bestrafen können, wenn sie sich weigern, mit illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland oder mit Israel im Allgemeinen Handel zu treiben.

Von Einzelpersonen in den USA wird oft verlangt, dass sie Bescheinigungen unterschreiben, dass sie sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die Israel oder seine Siedlungen boykottieren, und dadurch Einkommensverluste erleiden. Diese Regelung wurde von Gruppen wie der American Civil Liberties Union mit dem Argument angefochten, dass sie die Meinungsfreiheit der amerikanischen Bürger beeinträchtigt. ie zunehmende Intoleranz gegenüber jeglichen Maßnahmen gegen Israels illegale Handlungen und Völkerrechtsverletzungen fördert und unterstützt die Diskriminierung von Muslimen in der amerikanischen Gesellschaft. Laut einer von Pew Research durchgeführten Umfrage glauben 70 Prozent der amerikanischen Muslime, dass die Diskriminierung von Muslimen seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas zugenommen hat.

In den letzten Monaten hat die Mehrheit der Amerikaner das Vorgehen Israels im Gazastreifen missbilligt. Laut einer aktuellen Gallup-Umfrage, die zwischen dem 1. und 20. März durchgeführt wurde, sprachen sich 55 Prozent der erwachsenen US-Bürger gegen die israelischen Militäraktionen aus – ein Anstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber den vier Monaten zuvor. Auch die Zustimmungswerte von Präsident Biden sind aufgrund des Umgangs seiner Regierung mit der Krise deutlich gesunken. Im Februar 2023 erklärte Biden, dass die USA keine Waffen an jemanden liefern würden, der sie möglicherweise für Menschenrechtsverletzungen einsetzen könnte.

Die Regierung Biden wurde wiederholt dafür kritisiert, dass sie dies auf Länder des Nahen Ostens anwendet, nicht aber auf Israel, das wegen Völkermordes in Gaza vor dem Internationalen Gerichtshof verklagt worden ist.

Auf Grund des zunehmenden innenpolitischen Drucks ist die Biden-Regierung von ihrer starken Unterstützung für Israel etwas abgerückt. In den USA wächst das Verständnis für strategische Anpassungen in der US-Politik gegenüber Israel, wenn es um militärische Unterstützung geht. In den politischen Kreisen der USA ist man der Ansicht, dass das Fehlen von Bedingungen für Israel anderen Hilfeempfängern die Möglichkeit geben würde, die Bedingungen der US-Hilfe zu missachten.

Mit der Billigung der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen und dem Verzicht auf eine wirksame Kontrolle der US-Militärhilfe unterläuft Washington im Wesentlichen den Foreign Assistance Act, den Arms Export Act und die Leahy Laws, die alle Empfänger von US-Militärhilfe zur Einhaltung von Menschenrechtsstandards verpflichten.

Die Hilfe und Unterstützung der USA für Israel hat sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt und die geopolitische Landschaft des Nahen Ostens erheblich beeinflusst. Die militärische Unterstützung Israels durch die USA hat das Land zu Handlungen ermutigt, die offenkundig gegen das Völkerrecht verstoßen, und hat ihm geholfen, die Fähigkeit zur Führung ungerechter Kriege zu entwickeln. ie Auswirkungen sind komplex und unterstreichen das komplizierte Zusammenspiel politischer, militärischer und diplomatischer Faktoren in der Region. ie Auswirkungen der militärischen Überlegenheit Israels im Nahen Osten sind komplex und vielschichtig und tragen zur bedrohlichen Instabilität in der Region bei. Israel hält den Kreislauf der Gewalt und des Konflikts in Gaza aufrecht.

