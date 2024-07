https://redflag.org.au/article/what-is-nato



Rechtsextreme bereiten sich auf Macht unter Trump vor

Von Ben Hillier

19. Juli 2024

Donald Trump und sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance FOTO: PR

Nachdem er einen Mordanschlag knapp überlebt hat und nun offiziell zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten ernannt wurde, ist Donald Trumps Machtübernahme in der Grand Old Party in den Vereinigten Staaten abgeschlossen. T

Die extreme Rechte hat sich an der Spitze einer der mächtigsten und einflussreichsten politischen Organisationen der Welt etabliert und steht an der Schwelle zur Macht im größten imperialistischen Staat der Welt

.

Das Wahlprogramm der Republikaner, das zum ersten Mal als reines Trump-Dokument verfasst wurde, verspricht unter anderem, Bundesgesetze anzuwenden, um „ausländische, Christen hassende Kommunisten, Marxisten und Sozialisten aus Amerika fernzuhalten“, die „größte Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte“ durchzuführen, die „Millionen“ von Migranten ohne Papiere einschließt, und Schulen zu streichen, die das unterrichten, was sie als „linke Propaganda“ bezeichnen.

Trumps Wahl von J.D. Vance als Vizepräsidentschaftskandidat unterstreicht die Unfähigkeit des alten Parteiestablishments, das diesjährige Wahlkampfticket zu beeinflussen. F

Der frühere Trump-Stratege Steve Bannon beschreibt Vance als „Paulus zu Trumps Jesus – ein eifriger Konvertit, der das Evangelium des Trumpismus weiter verbreitet, als Trump selbst es je könnte“, so die Umschreibung des Politico-Mitarbeiters Ian Ward.

Dass der langjährige republikanische Senatsvorsitzende Mitch McConnell auf dem Parteitag ausgebuht und verhöhnt wurde, obwohl er die Delegierten seines Bundesstaates auf Trump eingeschworen hatte, ist ein weiteres Indiz für die Vormachtstellung der extremen Rechten in der Partei (wenn auch nicht in Bezug auf die Zahl der registrierten Wähler, so doch als die am besten organisierte Fraktion im Apparat). Auch der gemischte Empfang für die „never Trump“-Kandidatin des Establishments Nikki Haley, die in den Vorwahlen unterlegen war, aber in einer erbärmlichen Loyalitätsbekundung ihre Unterstützung zusagte

.

Es besteht die sehr reale Aussicht, dass im Januar eine höllisch rechtsextreme republikanische Regierung ins Amt kommt. Bu Auch wenn die Wahl im November für Trump zu verlieren scheint, ist es unwahrscheinlich, dass es zu einem Erdrutschsieg kommt – zumindest, was die Stimmenzahl angeht. Es ist nicht zu erwarten, dass die Wahl so ausgehen wird wie die Wahlen von 1980 oder 1984 zum Beispiel. In diesen Umfragen gewann Ronald Reagan, der die letzte bedeutende politische Neuausrichtung der Republikaner leitete, mit 10 bzw. 18 Prozent. (A Das lag allerdings zum Teil an der sehr hohen Wahlenthaltung.)

Die meisten Amerikaner haben den Umfragen zufolge eine ungünstige Meinung von Trump. Eine Umfrage von NBC News aus dem vergangenen Jahr ergab, dass nur ein Viertel der Erwachsenen seine „Make America Great Again“-Bewegung (MAGA) gutheißt. ag

Angesichts der republikanischen extremen Rechten und ihrer opportunistischen Mitläufer könnten die Demokraten einen versteinerten Stegosaurus-Scheißhaufen aufstellen und immer noch mit einer besseren Wahlbeteiligung rechnen als Walter Mondale im Jahr 1984.

Die Demokraten sind in Aufruhr, und die Berechnungen des Electoral College werden immer schwieriger. Die Unfähigkeit und Arroganz von Präsident Joe Biden haben seine präsidiale Autorität und sein Ansehen selbst in den Reihen der Demokraten erheblich geschwächt. Th Die jüngste Umfrage des AP-NORC Center for Public Affairs Research ergab, dass zwei Drittel der Demokraten wollen, dass Biden aus dem Präsidentschaftsrennen ausscheidet. Bu Am bezeichnendsten ist jedoch, dass sich seine Basis – das Parteiestablishment – abgewandt hat.

Es ist schwer vorstellbar, dass er zur Wiederwahl antritt

.

Das Kuriose an all dem ist, dass der Aufruhr in der offiziellen Politik im Widerspruch zur Stimmung der herrschenden Klasse in den USA zu stehen scheint. Als Trump 2015 seinen ersten Wahlkampf startete, herrschte in den Kreisen des Establishments strategische Verwirrung, Lähmung und Unbehagen darüber, wie China einzudämmen sei, dem weithin vorausgesagt wurde, dass es die USA wirtschaftlich überholen und geopolitisch herausfordern würde. Die Fast überall wurde prognostiziert, dass die Vereinigten Staaten eine abnehmende Weltmacht seien und Chinas Aufstieg unaufhaltsam sei.

In den letzten Jahren jedoch wurde der US-Imperialismus durch eine Kombination aus Industriepolitik und internationaler Diplomatie wiederbelebt. Die Die Wiederbelebung wurde erreicht, während gleichzeitig die räuberische Gier der US-Kapitalisten befriedigt wurde: Die Gewinnspannen der Unternehmen sind so hoch wie seit den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, und die Hausse an der Wall Street hat Fondsmanagern und Investoren enorme Gewinne beschert. Als Das Ergebnis ist, dass ein Großteil der Unruhe und des Durcheinanders im Establishment des letzten Jahrzehnts abgeklungen ist.

Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert überholt Amerika wirtschaftlich China, das am Rande einer Schuldendeflation steht und mit einem zunehmend feindlichen Handelsumfeld konfrontiert ist. Die USA entdecken, dass der Staatskapitalismus, wie auch der „normale“ Kapitalismus, irgendwann in die Krise gerät. Wirtschaftsindikatoren, wie die Jugendarbeitslosigkeit, sind so schlecht geworden, dass die Regierung keine Zahlen mehr veröffentlicht. Andere Andere, wie die Zahlungsfähigkeit einer Reihe von Regionalregierungen, sind wahrscheinlich nur den lokalen Beamten bekannt. Tal Der Ruf des „chinesischen Jahrhunderts“ hat sich ebenso verflüchtigt wie die ausländischen Kapitalzuflüsse in das Land. Dies könnte vorübergehend sein, aber die aktuelle Situation unterscheidet sich deutlich von der Panik, die die US-Regierung während der Präsidentschaft Obamas ergriffen hat.

Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine haben sich die Vereinigten Staaten wieder in die europäische Politik eingemischt, und zwar mit dem gleichen Elan, mit dem Eminem die Billboard-Charts stürmt („G Jahrhunderts im asiatisch-pazifischen Raum bestätigt in den Augen vieler – egal ob es sich um verbündete, neutrale oder gegnerische Staaten handelt -, dass die USA wieder zur, wie es die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright ausdrückte, „unverzichtbaren Nation“ werden.

Dies ist weit entfernt von der Situation während der Präsidentschaft von George W. Bush, als die „Koalition der Willigen“ mittels Scheckbuchdiplomatie aufgebaut werden musste

.

Sie steht natürlich vor vielen Herausforderungen. Die Die Operationen der Regierung werden durch die unaufhörliche Erhöhung der Staatsverschuldung finanziert, und das Wirtschaftswachstum wird durch massive, aber letztlich abnehmende steuerliche Unterstützung angetrieben. Die US-Bundesbank könnte einen weiteren Zusammenbruch erleiden, die Anleihehändler könnten sich gegen die Regierung wenden, wie sie es 2022 gegen die britische Premierministerin Liz Truss taten, oder die Verluste bei Gewerbeimmobilien könnten eine weitere Finanzpanik auslösen. Isra Ich könnte Washingtons Pläne für einen friedlicheren Nahen Osten durchkreuzen und weiter von seinem Fokus auf Asien ablenken

.

Die Präsidentschaft Bidens war im Allgemeinen eine Zeit des imperialen Vormarschs. A sig Die bedeutende Neuausrichtung, die unter der ersten Trump-Präsidentschaft begann, hat sich fortgesetzt. Im herrschenden Establishment herrscht nicht mehr das Gefühl einer Krise – nicht mehr das Gefühl, dass es keinen Plan gibt, um die globale Vorherrschaft der USA aufrechtzuerhalten und die Interessen der US-Kapitalistenklasse zu fördern.

Die Demokraten haben sich gewundert, warum das Land sie in den Umfragen nicht dafür belohnt, dass sie solche Ergebnisse erzielt haben. Die frühen Demokraten glauben, dass es am Überbringer der Botschaft liegt, an Biden, und nicht an der Botschaft oder ihrem allgemeinen Regierungsansatz. Die Zeit w Es wird sich zeigen, ob sie mit einem neuen Parteivorsitzenden eine Wende herbeiführen können, ohne etwas zur Umkehrung der jahrzehntelangen Stagnation des Lebensstandards der Arbeiterklasse vorzuschlagen. Die Re

Die Frage ist, ob eine Partei des Status quo triumphieren kann, wenn der Status quo für so viele so unerträglich erscheint.

Im Moment besteht die grundlegende Dynamik darin, dass die extreme Rechte wieder auf dem Vormarsch ist.

Trump’s erste Amtszeit war vor allem durch politische Lähmung und weniger durch den Marsch des Faschismus durch die Institutionen gekennzeichnet. Die Rechnung

Erwar umgeben von Ernennungen durch das Establishment und wurde durch den Kongress, die Bundesbürokratie und seine eigene Isolation erheblich eingeschränkt.

Nach seiner Wahl wird es wieder Grenzen für das geben, was Trump durchsetzen kann. Er könnte Er steht mit einer Reihe von Staaten und Teilen der Justiz auf Kriegsfuß. Ein zweites Mal werde ich nicht mehr so eingeschränkt sein. Der Supre Der Gerichtshof ist ihm jetzt wohlgesonnener. Und Tausende Viele Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes werden durch MAGA-Loyalisten ersetzt, die bereit sind, für das Programm des Präsidenten zu kämpfen, anstatt es abzuschwächen oder zu behindern.

Es geht nicht nur darum, was eine Trump-Administration tut. Außerhalb der Regierung, Trumps Basis ist organisierter geworden. Das verunsicherte

Die Unterstützung und der Zuspruch, den sie von der extremen Rechten erhalten würde, wenn sie die Exekutive übernehmen würde, könnte eine Welle des Aktivismus an der Basis durch Menschen auslösen, die Jahre damit verbracht haben, ihre Netzwerke aufzubauen.

Viele progressive US-Amerikaner scheinen zu glauben, dass dies nicht in Form von Möchtegern-Brownshirts geschehen wird, die versuchen, das Dritte Reich nachzuahmen. Es mag zwar abscheuliche Grenzmobilisierungen und Selbstjustizattacken auf Migranten geben, aber ein Großteil der faschistischen Kampagnen wird in Schulbezirken, Bibliotheken und öffentlichen Ämtern stattfinden. Es wird

Der Großteil des faschistischen Wahlkampfs wird in Schulbezirken, Bibliotheken und Büros stattfinden, und zwar von christlichen Müttern und nicht von jungen weißen Männern mit Stiefeln, die Fackeln durch die Straßen tragen.

Der Faschismus erscheint heute gerade deshalb gefährlicher, weil er sich oft den kruden Stereotypen der Progressiven widersetzt, deren einziger politischer Rahmen derjenige zu sein scheint, der durch rassische, ethnische oder geschlechtliche Identitäten vorgegeben wird. Ja, es gibt ein Kernelement der ein Kernelement der weißen Vorherrschaft in der extremen Rechten der USA. Der Klebstoff der Bewegung ist ein stärkerer als rassistische Ressentiments: Gott, Familie, Nation, Ordnung. In den USA ist die Das Programm der Trump-Bewegung geht über die weiße Vorherrschaft hinaus, auch wenn sie scheinbar nicht ohne sie leben kann. Es ist ein Programm.

Es ist ein Programm, um das herum die extreme Rechte mit einigem Erfolg versucht, eine multirassische, anti-linke Koalition zu scharen und nicht eine, die verfassungsmäßig gegen rassische Vielfalt eingestellt ist.

Die nationalistische politische und kulturelle Botschaft ist ein ehrgeiziges wirtschaftsnationalistisches Programm für ein mächtigeres US-Imperium: Wiederaufbau der militärisch-industriellen Basis, Ausweitung der Energieproduktion und Neuausrichtung der Lieferketten weg von China in Erwartung eines Krieges.

Auf der nationalen Konferenz zitierte J.D. Vance Reagan wohlwollend, wenn es darum ging, die Regierung aus dem Leben der Menschen herauszuhalten. Aber der neue Re Der Republikanismus markiert die Rückkehr eines starken Staatsnationalismus: Kaum etwas aus dem Programm kann ohne massive Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft erreicht werden. Man vermutet, dass die

Und genau das ist angesichts der Verwüstungen, die diefreien Märkte im ganzen Land angerichtet haben, ein Teil des Reizes.

Wenn Trump an die Macht kommt, stellt sich die Frage, wie die Straßen reagieren. So wie es aussieht, Der Rumpismus scheint normalisiert, wenn auch weithin unpopulär. Was die politische Polarisierung in den Vereinigten Staaten angeht, so gibt es außerhalb der extremen Rechten kaum organisierte Ausdrucksformen dafür – was vielleicht darauf hindeutet, dass „Polarisierung“ einer zerfallenen Linken und einer progressiven Bewegung ohne Krallen schmeichelt. Vielleicht wird sich das ändern. Wenn nicht, wird sie sich ändern, Mit der Politik wird es nur noch bergab gehen.

Übersetzt mit deepl.com

