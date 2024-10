https://www.middleeastmonitor.com/20241031-german-lawyers-ask-court-to-block-arms-shipment-to-israel-weapons-firm/



Deutsche Anwälte bitten Gericht, Waffenlieferung an israelisches Rüstungsunternehmen zu blockieren

31. Oktober 2024

Menschen versammeln sich am 20. April 2024 in Berlin, Deutschland, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu demonstrieren und gegen Waffenlieferungen nach Israel zu protestieren [Cüneyt Karadağ/Anadolu Agency]

Menschenrechtsanwälte haben in Berlin eine gerichtliche Beschwerde eingereicht, um eine 150-Tonnen-Lieferung von militärischem Sprengstoff an Bord des deutschen Frachtschiffs MV Kathrin zu blockieren, die laut ihnen an Israels größten Rüstungslieferanten geliefert werden soll, wie Reuters berichtet.

Das European Legal Support Centre (ELSC) gab gestern bekannt, dass die Klage im Namen von drei Palästinensern aus Gaza eingereicht wurde, mit der Begründung, dass die Lieferung von hauptsächlich RDX-Sprengstoff in Munition für den Krieg Israels gegen Gaza verwendet werden könnte, was möglicherweise zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beitragen würde.

Das in Deutschland ansässige Unternehmen Lubeca Marine, dem die MV Kathrin gehört, gab an, dass das Schiff „niemals einen Hafen in Israel anlaufen sollte“ und seine Fracht, die ursprünglich für Bar, Montenegro, bestimmt war, kürzlich entladen habe, ohne den Ort der Entladung bekannt zu geben.

Das Unternehmen lehnte es aus vertraglichen Gründen ab, Einzelheiten über die Fracht preiszugeben, gab jedoch an, alle internationalen und EU-Vorschriften vollständig einzuhalten und sicherzustellen, dass vor allen Operationen die erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden.

Die ELSC gab an, dass die RDX-Lieferung für Israeli Military Industries bestimmt war, eine Abteilung von Elbit Systems ESLT.TA, Israels größtem Rüstungsunternehmen. Elbit Systems lehnte eine Stellungnahme ab.

„Wir haben nie behauptet, dass die Kathrin für Israel bestimmt war (selbst), es ist die Fracht, die für Elbit Systems bestimmt ist“, sagte der ELSC-Anwalt Ahmed Abed gegenüber Reuters in Bezug auf die Berufung der Gruppe vor dem Verwaltungsgericht Berlin.

Gaza: Ärzte berichten, dass Hunde nach dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems auf den Straßen Leichen fressen

„Das Unternehmen hat alle Warnungen ignoriert.“

LSEG-Daten und die Website zur Schiffsverfolgung Marine Traffic gaben an, dass die MV Kathrin am Montag im großen ägyptischen Mittelmeerhafen Alexandria angedockt hatte und zuletzt dort gesehen wurde.

Laut der Website des Hafens von Alexandria hat das Schiff, das als deutsch identifiziert wurde, militärische Ausrüstung in Alexandria entladen und sollte am 5. November auslaufen.

Das ägyptische Außenministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Laut ELSC wurde der MV Kathrin die Einfahrt in mehrere afrikanische und mediterrane Häfen verweigert, darunter in Angola, Slowenien, Montenegro und Malta. Die portugiesischen Behörden hätten das Schiff kürzlich aufgefordert, von einer portugiesischen Flagge auf eine deutsche Flagge umzustellen, bevor es weiterfahren könne.

Im August haben die namibischen Behörden das Schiff, das im vietnamesischen Hafen Haiphong abgelegt hatte, an der Einfahrt in den Haupthafen gehindert, wie Amnesty International berichtet.

Das deutsche Wirtschaftsministerium, das in diesem Fall genannt wurde, weil das Schiff in deutschem Besitz ist und unter deutscher Flagge fährt, gab an, Schreiben von Anwälten in dieser Angelegenheit erhalten zu haben, lehnte jedoch eine Stellungnahme ab.

Das Ministerium erklärte, dass die MV-Kathrin-Lieferung keinen Export aus Deutschland darstelle, da die Sprengstoffe weder auf deutschem Gebiet verladen noch von dort aus versandt wurden. Es gebe keine Rechtsgrundlage für die Anforderung einer Ausfuhrgenehmigung nach deutschem Recht.

