„Deutsche Polizisten wussten, dass sie jüdische Studenten verprügelten“

Von Nathaniel Flakin

31. Oktober 2024

Wenn deutsche Politiker Solidaritätskundgebungen für Palästina an Universitäten angreifen, behaupten sie, sie würden „jüdische Studenten schützen“. In Wirklichkeit werden jüdische Studenten jedoch von Polizisten verprügelt – alles im Namen des „Kampfes gegen Antisemitismus“. Ein Interview mit Leah*, einer jüdischen Studentin in Berlin.

(* Aufgrund des repressiven Klimas in Deutschland haben wir uns darauf geeinigt, den hebräischen Namen dieser Studentin zu verwenden.)

Am Dienstag, dem 22. Mai, wurde das Institut für Sozialwissenschaften (ISW) der Berliner Humboldt-Universität (HU) von etwa 100 propalästinensischen Studierenden besetzt, als Teil einer Welle von Protestcamps auf der ganzen Welt. Warum hast du dich entschieden, mitzumachen?

Wir haben das ISW besetzt und es dann in Jabalia Institute umbenannt, um gegen die Mitschuld der Universität am Völkermord zu protestieren. Wir protestierten gegen die Unterdrückung palästinensischer Studenten und pro-palästinensischer Veranstaltungen sowie gegen die Instrumentalisierung des Antisemitismus, um Studentenproteste zu stoppen. Die Besetzung dauerte bis 18 Uhr des folgenden Tages, dem 23. Mai. Die Verhandlungen mit dem HU-Präsidenten endeten aufgrund von Polizeigewalt vor dem Gebäude. Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner hatte öffentlich gefordert, dass das HU-Präsidium eine Räumung anordnet.

Wir wollten einen autonomen Raum schaffen, sowohl als Protest gegen Unterdrückung als auch als Umgebung, um voneinander zu lernen. Im Laufe des Tages änderte die Polizei jedoch immer wieder ihre Regeln, was es sehr schwierig machte, Menschen ins Gebäude einzuladen. Studierende aller Berliner Universitäten durften an den Verhandlungen mit dem HU-Präsidenten teilnehmen. Dort berichteten sechs Studierende von ihren Erfahrungen, darunter ein antizionistischer jüdischer Student.

Die Verhandlungen endeten, als die Polizei das Gebäude stürmte. Sie ließ Hunderte von Studierenden nicht gehen, obwohl sie ihnen zuvor gesagt hatte, dass sie das Gebäude sicher verlassen dürften. Die HU-Verwaltung ließ sie im Gebäude zurück, während die Polizei sie in einem Kessel zusammenpferchte. Andere blieben im Gebäude, um mit Sitzstreiks gegen die Räumung zu protestieren. Über 140 Studierende wurden festgenommen und angeklagt – sogar diejenigen, die nur an den öffentlichen Verhandlungen teilgenommen hatten.

Die Präsidentin der Humboldt-Universität, Julia von Blumenthal, ordnete die Räumung an – angeblich folgte sie nur den Anweisungen des Berliner Bürgermeisters. Waren Sie bei der Räumung anwesend?

Ich war bei unserem letzten Sitzstreik im obersten Stockwerk dabei.

Ein Fotograf der Berliner Zeitung im obersten Stockwerk wurde von der Polizei brutal verprügelt, obwohl er eindeutig als Journalist zu erkennen war. Wie haben Sie das erlebt?

Die Polizisten waren unglaublich brutal. Die Menschen im Sitzstreik hatten Angst, ihre Handys herauszuholen, um zu filmen. Nachdem der Journalist zusammengeschlagen worden war, hatten wir nur noch einander. Die Polizisten traten und schlugen alle im Sitzstreik ohne ersichtlichen Grund.

[Der Interviewer hat ein Video gesehen, das aus der Perspektive der Protestierenden aufgenommen wurde und zeigt, wie sich die Berliner Polizei langsam und ruhig dem Sitzstreik nähert und dann nacheinander mit geschlossenen Fäusten auf die Menschen einschlägt. Die schleppende Art der Gewalt, das Fehlen jeglicher Dringlichkeit, ist besonders beunruhigend. Leider wurde dieses Video von Red Stream Media veröffentlicht, das inzwischen von Instagram und anderen Social-Media-Plattformen gesperrt wurde. Daher konnten wir es hier nicht einfügen.]

Wusste die Polizei, dass sie auch jüdische Studenten angriffen?

Wir waren zu viert und gaben bekannt, dass wir Juden waren – als Teil einer sehr vielfältigen Gruppe von Studenten beim letzten Sitzstreik. Einer von uns sagte, es sei unsere Pflicht als jüdische Studenten, Deutschland davon abzuhalten, einen weiteren Völkermord zu unterstützen. Normalerweise versuchen wir nicht, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen, aber dieses Mal haben wir tatsächlich mit ihnen gesprochen. Sie versuchten ihre übliche Taktik, die Verhaftungssituation zu verlängern, um uns zu ermüden. Wir sangen gemeinsam Widerstandslieder, lasen Gedichte und erzählten ihnen von dem, was wir taten. Die verhandelnden Studenten teilten der Verwaltung auch mit, dass jüdische Studenten an der Besetzung beteiligt waren. Sie entschieden sich, dies zu ignorieren – es passt nicht in ihr Narrativ.

Sie schlugen einem der anderen jüdischen Studenten auf den Kopf und waren wirklich brutal, als sie uns festnahmen. Wir wurden beide für lange Zeit festgehalten und beide wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angeklagt. Vier Beamte packten mich und zerrten mich über den Boden, obwohl ich sagte, dass ich stehen würde. Ich hatte eine Knieverletzung und eine Handgelenksverletzung, die monatelang anhielt. Wir alle vier hatten viele blaue Flecken. Das war diesen Beamten egal – sie gingen absichtlich gewalttätig gegen uns vor.

Ich glaube, das war die schlimmste Gewalt gegen jüdische Studenten an der Humboldt-Universität seit 1945. Trotzdem konnte ich die Universität nicht dazu bringen, eine Erklärung abzugeben, und keine deutsche Zeitung hat darüber berichtet. Der Berliner Bürgermeister sagte, dass „jüdische Studenten in der Lage sein müssen, ohne Angst zu studieren“. Wie klingt das für Sie?

Ich denke, die treffendere Aussage wäre: „Zionistische Studenten müssen ohne Angst studieren können.“ Das ist es, was er meint. Ich habe auf dem Campus keine Angst, aber ich habe Angst vor der Instrumentalisierung des Antisemitismus und der gefährlichen Gleichsetzung von Zionismus und Judentum. Das zeigt, dass sich diese Institutionen nicht um jüdische Studenten oder Studenten kümmern, die gegen den anhaltenden Völkermord protestieren.

Sie haben Universitäten in Orte verwandelt, die so feindselig und repressiv gegenüber der Solidarität mit Palästina sind, dass viele nicht-zionistische jüdische Studenten zu viel Angst haben, ihre Meinung zu äußern. Es gibt ein jüdisches Solidaritätsnetzwerk, aber die Universitäten sind nicht an einem echten Engagement oder Dialog mit antizionistischen Juden interessiert.

Diese hohlen Aussagen über die Angst der Juden werden auch nie mit dem Satz „Palästinensische (oder muslimische) Studenten müssen in der Lage sein, ohne Angst zu studieren“ ergänzt. Sie müssen an diesen pro-zionistischen Institutionen studieren, deren akademische und Forschungsbeziehungen zu israelischen Universitäten direkt in den Völkermord verwickelt sind. Die Universitäten haben die Polizei auf Abruf, wenn Studenten gegen diese Beziehungen protestieren. Das ist wirklich beängstigend.

Die meisten Deutschen kennen keine Juden. Ich wurde als Zionist erzogen, und erst als ich palästinensische Freunde hatte, wurde mir klar, mit welcher Propaganda ich aufgewachsen war. In der jüdischen Kultur gibt es die Idee der Weltverbesserung (Tikkun Olam), dass jedes Leben eine ganze Welt ist und dass wir ständig lernen, Fragen stellen und debattieren. Die deutsche Kultur und der Zionismus ersticken diese zentralen jüdischen Werte, besonders jetzt. Sie machen es illegal, indem sie Antisemitismus instrumentalisieren, und selbst wenn sich Juden selbst gegen diese Ungerechtigkeit aussprechen, sind die Polizisten schnell dabei, Verhaftungen vorzunehmen.

Ich würde mich in einem Ethno-Staat wie Israel nie sicher fühlen, und die Deutschen werden Juden nie sagen können, was ihnen Sicherheit gibt. Ich habe mich nie sicherer gefühlt als umgeben von Hunderten von Studenten, die Wandel und Veränderung fordern. Ich fühlte mich sicher, umgeben von den vielen Generationen von Menschen, die das Jabalia-Institut unterstützten. HU muss diese Solidarität, Freundschaft und Kameradschaft – einschließlich jüdischer und muslimischer Studenten und hunderter weiterer – als Bedrohung empfinden. Andernfalls hätten sie nicht zugelassen, dass die gewalttätige, brutale Berliner Polizei uns vertreibt.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass der Berliner Bürgermeister enge Verbindungen zu echten Antisemiten hat, sowohl aus der Vergangenheit als auch heute. Er hat unerbittlich Juden angegriffen, die mit der deutschen Unterstützung für Israel nicht einverstanden sind – dazu gehört auch die Polizeigewalt, die Sie erlebt haben. Der Großteil der Repressionen richtet sich gegen Palästinenser, aber die Berliner Polizei zögert auch nicht, jüdische Demonstranten anzugreifen.

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

