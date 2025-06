https://www.wsws.org/en/articles/2025/06/10/occl-j10.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Deutsche Politiker und Theaterleitung verurteilen Schauspieler Shehab Fatoum für seinen Aufruf zum Frieden in Gaza

Sybille Fuchs

10. Juni 2025

Am 15. Mai veranstaltete die Intendantin des Theaters Aachen, Elena Tzavara, eine Gala zum 200-jährigen Jubiläum des Theaters. Die Veranstaltung war gut besucht von Theaterfreunden, Sponsoren und Persönlichkeiten aus Kultur und Politik. Im Rahmen der Feierlichkeiten widmete sich das gesamte Ensemble, die Sänger, der Opernchor und das Sinfonieorchester Themen aus Shakespeares „Romeo und Julia“, die in zahlreichen Variationen aufgeführt wurden. An einem Punkt der Veranstaltung kam es jedoch zu einem Eklat.

Shehab Fatoum (Foto: Shehab Fatoum)

Der in Syrien geborene Schauspieler Shehab Fatoum wich vom Drehbuch ab. Er sollte den sogenannten „Bottom’s Dream“ vortragen, eine berühmte Passage aus Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ („Ich hatte eine höchst seltsame Vision. Ich hatte einen Traum – es übersteigt den Verstand eines Menschen, zu sagen, was für ein Traum es war …“). Er sollte unter einer Bank liegend mit Bottoms Worten einen der Liebenden aus „Romeo und Julia“ kommentieren. Stattdessen trat Fatoum auf die Bühne und rezitierte seinen eigenen „Traum“, einen Traum vom Frieden im Nahen Osten. Er hielt eine bewegende Rede gegen den Völkermord in Gaza, inspiriert von Martin Luther Kings berühmtem Aufruf zur Gleichberechtigung und zur Beendigung des Rassismus vom August 1963.

Nur der erste Satz bezog sich auf die fantastische Offenbarung des Mechanikers Bottom oder Kings Vision von Rassengleichheit, der Rest war Fatoums eigene Träumerei:

Ich habe einen Traum; es ist unbegreiflich, zu sagen, was für ein Traum das war.

Ich hatte einen Traum, dass der Krieg in Gaza vorbei war und im Nahen Osten ein Frieden herrschte, der real und fair für alle war.

Ich hatte einen Traum, dass Deutschland eine schöne und positive Rolle bei der Herstellung des Friedens spielte.

Ich hatte einen Traum, dass ihr alle in meinem schönen Traum wunderbar wart. Ihr alle habt etwas bewirkt, indem ihr eure Perspektive geändert habt, anstatt es zu ignorieren, anstatt Waffen in den Nahen Osten zu schicken. Ihr habt nicht ignoriert, wie Menschen sterben, Menschen, die Herzen, Lebern, Eingeweide und schöne Träume haben, genau wie ihr.

Ich hatte einen Traum, in dem es unmöglich war, Hilfsschiffe im Mittelmeer, in internationalen Gewässern, ohne Erlaubnis anzugreifen und zu beschießen, nur weil sie Hilfe und Lebensmittel nach Gaza brachten. Ich hatte einen Traum, in dem wir alle gleich waren. Ich hatte einen Traum, in dem es keinen Rassismus gab.

In einer Erklärung gegenüber der Aachener Zeitung betonte der Schauspieler, dass er am eigenen Leib erfahren habe, was Krieg bedeute, und sich verpflichtet fühle, seine Stimme zu erheben: „Bei einer Gala, bei der viele einflussreiche Menschen anwesend waren, wollte ich dem Frieden eine Stimme geben.“ Das sei seine Verantwortung als Künstler und nicht nur eine theatralische Geste. Die Reaktion des Publikums sei keineswegs negativ gewesen, sagte Fatoum, der das Ensemble auf eigenen Wunsch zum Ende dieser Spielzeit verlässt.

Fatoums elementare, aber bewegende Form des Protests löste jedoch heftige Reaktionen aus. Während es aus dem Publikum und von Schauspielkollegen Zustimmung für Fathoms Rede gab, löste sie bei lokalen und Landespolitikern sowie der Theaterleitung einen Sturm der Entrüstung aus.

Theater Aachen [Foto von Martin Möller / CC BY 2.0]

Nach der Gala diskutierte die lokale Bürgermeisterin Sibylle Keupen (Grüne) mit dem Publikum, darunter „empörte jüdische Bürger“, und erklärte: „Ich bedauere zutiefst, dass die stimmungsvolle Feier, die von großem Engagement und Begeisterung geprägt war, durch diese unangemessenen Äußerungen getrübt wurde.“

Die Erklärung der nordrhein-westfälischen Kulturministerin Ina Brandes (CDU) war besonders bösartig. In einem Social-Media-Beitrag warf sie Fatoum „einseitige pro-palästinensische Propaganda“ vor und fuhr fort: „Antisemitismus und Israelhass haben keinen Platz in unserer Gesellschaft – nicht in der Kultur, nicht in der Wissenschaft, nirgendwo.“

Brandes schloss sich damit dem Chor der Politiker und Medien an, die „Antisemitismus“ schreien und jede noch so friedliche und humanitäre Äußerung gegen den brutalen Völkermord in Palästina dämonisieren. Und das, obwohl die israelische Regierung die Vertreibung aller Palästinenser offiziell zu ihrer Politik erklärt hat, unter Verletzung des Völkerrechts. Diese Politiker missbrauchen die Erinnerung an den Holocaust, um die ethnische Säuberung Palästinas durch das rechte, zionistische Regime Netanjahus zu unterstützen und die Waffenlieferungen der deutschen Regierung an Israel zu rechtfertigen.

Die künstlerische Leiterin des Theaters, Tzavara, zeigte sich zunächst „äußerst überrascht“, doch dann distanzierte sich die Theaterleitung ausdrücklich „von dieser Form des Missbrauchs der Bühne“. Tzavara erklärte, der Abend sei für eine „einseitige politische Botschaft“ instrumentalisiert worden.

Wiederholt wurde der Vorwurf erhoben, Fatoums Intervention im Programm sei „als persönlicher Meinungsausdruck“ höchst unangemessen gewesen, zumal er das Massaker der Hamas in seinem Text ausgelassen habe.

Besonders heftig reagierte die Chefdramaturgin Kerstin Grübmeyer. Sie sei „wütend“ und schockiert, „vor allem, weil es höchst unprofessionell ist, alle auf der Bühne so zu beleidigen“. Was für ein Theater ist Grübmeyer denn gewohnt? Keines, das etwas taugt, so viel ist sicher.

Als ob „Beleidigen“ das Ziel von Fatoums Friedensappell gewesen wäre! Außerdem ist es zweifelhaft, dass alle Kollegen Fatoums so dachten, denn bei der anschließenden Feier im Spiegelsaal des Theaters wurde Fatoum Berichten zufolge von mehreren Kollegen umarmt, und das wahrscheinlich nicht nur, weil er das Ensemble verlässt.

In Wirklichkeit hatte Fatoums Appell für Frieden und Menschlichkeit nichts mit einer unprofessionellen Provokation zu tun. Vielmehr stand er in der besten Tradition des Theaters seit der Antike. Er erkannte die Verantwortung der Kunst und der Künstler, sich für Frieden und Menschlichkeit einzusetzen. Sein Ziel war es, das Theater nicht nur zu einem Ort des Spiels und der Unterhaltung zu machen, sondern auch zu einem Ort, an dem die Probleme und Missstände der Gesellschaft aktiv thematisiert und die Machthaber angeprangert werden. Sein Appell war daher keineswegs unkollegial, sondern im Interesse der Theaterkunst und damit auch seiner Kollegen.

Der Dramaturg und die Theaterleitung sollten sich an die klare Botschaft aus einem anderen Stück Shakespeares erinnern: In Akt 3, Szene 2 erklärt Hamlet, dass der Zweck des Schauspiels von Anfang an darin bestand, „der Natur einen Spiegel vorzuhalten, der Tugend ihre eigene Gestalt zu zeigen, ihr ihr Bild zu verachten und der Zeit ihre Gestalt und ihren Druck“.

Wie dringend es ist, die Rolle des Theaters als kritische Kraft in der Gesellschaft aggressiv zu verteidigen, wird deutlich, wenn man die Kulturpolitik der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) betrachtet. Die Politik der Partei beeinflusst die derzeitige deutsche Regierung direkt, vor allem durch den neu ernannten ultrarechten Kulturbeauftragten Wolfram Weimer. Die AfD, die Sozialkritik im Theater verteufelt, bekennt sich zu „deutscher Mainstream-Kultur statt Multikulturalismus“ (siehe Hitlers „entartete Kunst“) und propagiert Tradition, Folklore und Nationalstolz.

In ihrem jüngsten Antrag im Bundestag bezeichnete die AfD ihre Politik als „Verteidigung der deutschen Identität“. Sie fordert die Bundesregierung auf, „die derzeitige Reduzierung der kulturellen Identität auf eine Kultur der Schuld und Scham“ durch positive Bezüge zu kulturellen Identitätsmerkmalen zu ersetzen, „um die aktive Aneignung kultureller Traditionen und identitätsstiftender Werte in den Vordergrund zu rücken“. Sie fordert, Goethe und Schiller in den Schulen zu lesen, wodurch diese klassischen Autoren zu harmlosen Idolen degradiert werden, obwohl beide Männer führende Verfechter der Aufklärung und des Internationalismus und engagierte Feinde von Chauvinismus und Rückständigkeit waren.

