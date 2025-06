https://strategic-culture.su/news/2025/06/09/silence-of-bears/



Das Schweigen der Bären

Alastair Crooke

9. Juni 2025

© Foto: Public Domain

Das Schweigen der Bären wird bald enden und wir werden mehr über die Entschlossenheit Russlands erfahren.

Die russische Führung befindet sich in einer „Konklave“, um ihre Antwort zu bestimmen.

Trump schweigt seit zwei Tagen. Das ist beispiellos. In den letzten Tagen haben die Ukraine und ihre Unterstützer einen massiven Angriff auf Russlands strategische Bomberflotte versucht, zwei Brücken über Züge auf dem Weg nach Moskau zum Einsturz gebracht, die Kertsch-Brücke angegriffen und einen russischen General mit einer Sprengstoffweste ermordet.

Wie Clausewitz vor zwei Jahrhunderten feststellte, besteht der Sinn militärischer Gewalt darin, ein Ergebnis zu erzwingen: d. h., dass ein Gegner schließlich das tut, was von ihm verlangt wird. Daher ist bei militärischen Abenteuern von Anfang an Klarheit erforderlich. Es muss ein realisierbares politisches Ziel vorliegen, dessen Umsetzung Aussicht auf Erfolg hat.

Was war also das Ziel dieser „irregulären” Angriffe der Ukraine? Eines war sicherlich demonstrativ – PR-Maßnahmen, um zu zeigen, dass die Ukraine und die verbündeten Dienste noch immer in der Lage sind, innovative Operationen im Stil von Spezialeinheiten durchzuführen. Und dass sie daher weiterhin Unterstützung verdienen. Wie Oberst Doug Macgregor warnt:

„Zum größten Teil handelte es sich um einen PR-Gag, um den Eindruck zu vermitteln, dass die Ukraine in der Lage ist, den Krieg fortzusetzen. Alles, was man aus westlichen Medien hört, ist wahrscheinlich unwahr oder zumindest stark übertrieben … Wir haben uns selbst und unsere Beziehungen zu Moskau – was davon noch übrig ist – geschädigt … Das ist die wahre Folge davon.“

Okay. Aber PR-Gags sind keine Strategie, und die Angriffe bieten auch keine Aussicht auf eine Veränderung des strategischen Militärparadigmas insgesamt. Das bedeutet nicht, dass der Westen oder die Ukraine plötzlich eine politische Strategie gegenüber Russland an sich entdeckt haben. Die gibt es nicht. Die unzähligen westlichen Erklärungen sind größtenteils ein Sammelsurium von Fantasien.

Das zweite Ziel hingegen könnte tatsächlich ein klares strategisches Endziel gehabt haben – und hat seine Durchführbarkeit und die Möglichkeit, ein gewünschtes Ergebnis zu erzwingen, unter Beweis gestellt: Die verschiedenen Angriffe haben Trump die unangenehme Realität vor Augen geführt, dass er als Präsident die Außenpolitik der USA nicht kontrolliert. Der kollektive Deep State hat dies gerade deutlich gemacht.

Wie General Mike Flynn gewarnt hat:

„Der Deep State handelt jetzt außerhalb der Kontrolle der gewählten Führung unserer Nation … Diese Personen in unserem Deep State sind bewusst bemüht, Russland zu einer großen Konfrontation mit dem Westen, einschließlich der Vereinigten Staaten, zu provozieren.“

Tatsächlich glauben Generäle wie Keith Kellogg und Jack Keane mit ihren kindischen Erzählungen, dass nur Druck, noch mehr Druck und noch mehr Schmerz Putin (der immer als schwach angesehen wird) dazu zwingen können, einen eingefrorenen Konflikt zu akzeptieren, in der Hoffnung, dass sich damit eine Niederlage der USA in der Ukraine verhindern lässt.

Die Briten glaubten während des Zweiten Weltkriegs ebenfalls, dass das Nazi-Regime nicht stark sei und durch strategische Bombardements, die den Zusammenbruch der deutschen Gesellschaft herbeiführen sollten, gestürzt werden könne. Heute befürwortet General Kellogg die „Bombardierung“ Russlands mit Sanktionen – ganz im Sinne der britischen Überzeugung, dass solche Taktiken „schlecht für die Moral“ seien.

Die Ratschläge seiner Generäle entsprachen entweder nicht den Kriterien des politischen Realismus – weil sie auf Fantasien über einen beginnenden Zusammenbruch Russlands und einer hoffnungslosen Fehleinschätzung Russlands und seiner Armee beruhten. Oder vielleicht haben seine Berater Trump und seine Agenda zur Normalisierung der Beziehungen zu Russland versehentlich oder absichtlich „in die Pfanne gehauen“.

Was wird Trump nun zu Putin sagen? Dass er tatsächlich vorgewarnt war (erinnern Sie sich an seine Äußerung vor wenigen Tagen, dass „schlimme Dinge – wenn ich nicht wäre – ich meine WIRKLICH SCHLIMME Dinge – Russland bereits widerfahren wären”) und behaupten, dass seine Berater ihn nicht vollständig informiert hätten? Oder wird er offen zugeben, dass sie ihn getäuscht haben? Oder wird er behaupten, dass die CIA lediglich einer alten „Feststellung” des Präsidenten folgte, die Angriffe tief ins russische Hinterland genehmigte?

Alle diese mutmaßlichen Antworten würden eines bedeuten: dass Trump nicht die Kontrolle hat. Dass man ihm und seinen europäischen Verbündeten (wie Großbritannien) nicht trauen kann.

So oder so werden Trumps Berater verstanden haben, dass Selenskyj und damit auch seine NATO-Unterstützer die Schwachstelle der SALT/START-Verträge ausnutzen, um mit versteckten Drohnen, die in zivilen Containern untergebracht sind, genau die Bomber anzugreifen, die unter die Verträge zwischen den USA und Russland fallen: Artikel XII des START-Vertrags verlangt ausdrücklich „die offene Zurschaustellung aller schweren Bomber innerhalb des Luftwaffenstützpunkts“. Diese Bestimmung war eine vertrauensbildende Maßnahme (sichtbare Überwachung) zum Schutz vor einem überraschenden nuklearen Erstschlag.

START 1 reduzierte die Langstrecken- oder strategischen Atomwaffenarsenale um 30-40 Prozent. Der neue START-Vertrag reduzierte die rechenschaftspflichtigen strategischen Waffen um weitere drei Viertel. Im Jahr 2021 verlängerten die Präsidenten Biden und Putin den neuen START-Vertrag bis Februar 2026.

Natürlich waren sich diese unbekannten Unterstützer der Schwere eines Angriffs auf die strategischen Nuklearstreitkräfte einer großen rivalisierenden Atommacht bewusst.

Wie würden die USA reagieren, wenn ein Gegner (vielleicht ein nichtstaatlicher Akteur) mit billigen und leicht erhältlichen Drohnen, die in Containern versteckt sind, einen Angriff auf strategische Langstreckenbomber in den USA starten würde? Wir befinden uns in einer neuen Ära des Risikos – einer Ära, in der Pager und Mobiltelefone als Bomben eingesetzt werden können – und in der „schlafende“ Drohnen ferngesteuert aktiviert werden können, um zivile oder militärische Flugplätze anzugreifen.

Larry Johnson hat beobachtet, dass nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941, der darauf abzielte, die dort vor Anker liegenden US-Flugzeugträger zu zerstören, der japanische Admiral Yamamoto nach dem großen Sieg Japans in Pearl Harbor angeblich Folgendes gesagt haben soll: „Ich fürchte, wir haben nur einen schlafenden Riesen geweckt und ihn mit einer schrecklichen Entschlossenheit erfüllt … Wir haben in Pearl Harbor einen großen taktischen Sieg errungen und damit den Krieg verloren.“

Das Schweigen der Bären wird bald ein Ende haben, und wir werden mehr über die Entschlossenheit Russlands erfahren; aber eine Beziehung, in der Trump als jemand verstanden wird, der „meint, was er sagt, und tut, was er sagt“, ist wahrscheinlich vorbei. Die Russen sind wütend.

Was als Nächstes passiert, ist ungewiss.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …