Deutscher Bundestag verabschiedet umstrittene Resolution zur Unterstützung von Israel

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

8. November 2024

Die Resolution ist zwar nicht bindend, ermutigt Deutschland jedoch, die Sicherheit Israels weiterhin als zentrales Element seiner Außenpolitik zu priorisieren.

Eine Frau auf der Pressetribüne macht ein Foto während einer Sitzung des Deutschen Bundestags in Berlin, Deutschland, Donnerstag, 7. November 2024. (AP)

Der Deutsche Bundestag hat eine Resolution mit dem Titel „Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ verabschiedet, was angesichts der zunehmenden Spannungen im Zusammenhang mit dem Völkermord in Gaza eine Debatte über die freie Meinungsäußerung auslöste.

Der Antrag, der am Donnerstag mit Unterstützung der Sozialdemokraten, der CDU/CSU, der Grünen und der Freien Demokraten angenommen wurde, zielt darauf ab, die öffentliche Finanzierung von Gruppen zu kürzen, die unter dem Vorwurf des „Antisemitismus“ stehen, die Existenzberechtigung Israels leugnen oder zum Boykott Israels aufrufen.

Obwohl die Resolution nicht bindend ist, ermutigt sie Deutschland, die Sicherheit „Israels“ weiterhin als zentrales Element seiner Außenpolitik zu priorisieren.

Außerdem werden strengere Maßnahmen in Schulen vorgeschlagen, darunter der Ausschluss von Schülern, die in „antisemitische“ Vorfälle verwickelt sind. Die Partei Die Linke enthielt sich der Stimme, während die Partei BSW Sahra Wagenknecht sich gegen die Maßnahme aussprach.

Unterdrückung der freien Meinungsäußerung

Die Resolution wurde von zivilgesellschaftlichen Gruppen, jüdischen Intellektuellen und Menschenrechtsaktivisten kritisiert, die argumentieren, dass die Verquickung von Kritik an der Politik Israels mit Antisemitismus die Meinungsfreiheit, die akademische Forschung und den künstlerischen Ausdruck ersticken könnte.

In einer Stellungnahme warnten fast 100 jüdische Künstler und Gelehrte in Deutschland, dass der Antrag unbeabsichtigt das jüdische Leben in Deutschland schädigen könnte, indem er alle Juden mit den Handlungen des israelischen Regimes in Verbindung bringt.

Menschenrechtsgruppen äußerten ähnliche Bedenken und wiesen darauf hin, dass die Gleichsetzung von Kritik an Israel mit Antisemitismus die Bemühungen zur Bekämpfung des echten Antisemitismus untergräbt.

Die Resolution folgt auf die Aufrufe von Dutzenden von Menschenrechtsorganisationen, die Deutschland auffordern, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, die seit Beginn des Völkermords in Gaza durch Israel stark angestiegen sind.

Neues „Antisemitismus“-Gesetz wird „die Vielfalt des jüdischen Lebens schwächen, indem es alle Juden mit den Handlungen der israelischen Regierung in Verbindung bringt“ – 100 jüdische Künstler und Intellektuelle in Deutschland

AfD dankt Grünen für die Unterstützung eines antisemitischen, gegen die Meinungsfreiheit gerichteten Gesetzes in Deutschland: pic.twitter.com/4rsnO3Dkaf

– Bean (@SomersetBean) 7. November 2024

Lesen Sie mehr: Palästinensische Fraktionen bezeichnen Deutschland nach der Erklärung der Außenministerin als „zionistisch“

Deutschland ist seit jeher ein bedeutender Waffenlieferant für Israel und rangiert nach den USA als zweitgrößter Exporteur.

Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) machte Deutschland zwischen 2019 und 2023 30 % der wichtigsten Waffenimporte Israels aus.

Im Jahr 2023 genehmigte Deutschland Waffenexporte nach Israel im Wert von etwa 326,5 Millionen Euro (353 Millionen US-Dollar), was einen erheblichen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren darstellt.

Aus Daten des deutschen Außenministeriums geht hervor, dass Deutschland seit August Militärexporte im Wert von über 100 Millionen US-Dollar nach Israel genehmigt hat, was einen deutlichen Anstieg nach einem Rückgang der Waffenexporte zu Beginn dieses Jahres darstellt.

Übersetzt mit Deepl.com

