https://www.commondreams.org/news/how-many-women-and-children-have-died-in-gaza



Eine palästinensische Frau und ein Kind, die bei einem israelischen Bombenangriff auf Khan Younis im südlichen Gazastreifen verletzt wurden, umarmen sich am 15. November 2023 in einem Krankenhaus.

(Foto: Belal Khaled/AFP via Getty Images)

„Horrific Reality“: Fast 70 % der von den Vereinten Nationen bestätigten Todesfälle im Gazastreifen sind Frauen und Kinder

Von Brett Wilkins

8. November 2024

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen stellte fest, dass der 13-monatige Angriff Israels zu einem „beispiellosen Ausmaß an Tötungen, Tod, Verletzungen, Hunger, Krankheit, Vertreibung, Inhaftierung und Zerstörung“ geführt hat.

Fast sieben von zehn Menschen, die während eines früheren sechsmonatigen Zeitraums des andauernden Angriffs auf die palästinensische Enklave in Gaza von israelischen Streitkräften getötet wurden, waren Frauen und Kinder, wie das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen am Freitag mitteilte.

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) bestätigte 8.119 der mehr als 34.500 Palästinenser, die zwischen November 2023 und April 2024 durch Bomben und Kugeln der israelischen Streitkräfte (IDF) getötet wurden. Unter den Getöteten befanden sich 3.588 Kinder und 2.036 Frauen im Alter von Neugeborenen bis zu Neunzigjährigen. Minderjährige unter 18 Jahren machten 44 % der Opfer in der Analyse aus.

Der OHCHR-Bericht stellte das „beispiellose Ausmaß an Tötungen, Tod, Verletzungen, Hunger, Krankheit, Vertreibung, Inhaftierung und Zerstörung“ fest, das durch den israelischen Angriff verursacht wurde, sowie die „mutwillige Missachtung“ des humanitären Völkerrechts durch die israelischen Streitkräfte und die Hamas.

Die Analyse hebt auch „das anhaltende rechtswidrige Versäumnis der israelischen Regierung hervor, die Einfuhr humanitärer Hilfe zuzulassen, zu erleichtern und sicherzustellen, die Zerstörung der zivilen Infrastruktur und die wiederholte Massenvertreibung.“

„Wenn diese Verstöße im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung begangen werden, können sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen“, so das OHCHR. “Und wenn sie mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören, können sie auch einen Völkermord darstellen.“

Südafrika führt ein Verfahren wegen Völkermordes gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag an. Am Donnerstag hat Irland als letztes von rund 30 Ländern und regionalen Blöcken seine Absicht bekannt gegeben, sich in dem Fall im Namen Palästinas zu engagieren.

Das OHCHR stellte fest, dass 88 % der bestätigten palästinensischen Todesopfer bei israelischen Angriffen auf Wohngebäude Menschen waren, die bei Angriffen getötet wurden, bei denen mindestens fünf Menschen ums Leben kamen. In den letzten Wochen hat Israels erneute Offensive im nördlichen Gazastreifen – von der einige Experten annehmen, dass sie ein Versuch ist, das Gebiet durch Bombardierung und Aushungerung der Bevölkerung ethnisch zu säubern, bevor sie gewaltsam vertrieben wird, um Platz für eine israelische Rekolonisierung zu schaffen – eine ungeheure Zahl von Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, bei einzelnen Angriffen auf Häuser, Krankenhäuser und Flüchtlingslager ausgelöscht.

„Die hohe Zahl der Todesopfer pro Angriff ist auf den Einsatz von Waffen mit weitreichender Wirkung in dicht besiedelten Gebieten durch die israelische Armee zurückzuführen“, heißt es in der Analyse, und fügt hinzu, dass einige Palästinenser möglicherweise durch fehlgeleitete Geschosse getötet wurden, die von der Hamas oder anderen im Gazastreifen ansässigen militanten Gruppen abgefeuert wurden.

Der neue Bericht äußert auch Bedenken hinsichtlich der gewaltsamen Vertreibung von Palästinensern durch Israel, systematischer Angriffe auf medizinisches Personal und Journalisten sowie des gemeldeten Einsatzes von weißem Phosphor – der in besiedelten Gebieten verboten ist.

Israel hat noch nicht auf den OHCHR-Bericht reagiert, hat aber zuvor erklärt, dass es „weiterhin, wie bisher, im Einklang mit dem Völkerrecht handeln wird“.

Seit dem 7. Oktober 2023, als israelische Streitkräfte als Reaktion auf den von der Hamas geführten Angriff auf Israel ihren Angriff auf die dicht besiedelte Küstenenklave mit 2,3 Millionen Einwohnern starteten, wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza und von UN-Organisationen mehr als 43.600 Palästinenser getötet und über 102.500 weitere verwundet. Mehr als 10.000 weitere werden vermisst und gelten als tot und unter den Trümmern bombardierter Häuser und anderer Gebäude begraben.

Unter den Getöteten sind nach Angaben von Beamten mehr als 18.000 Kinder. Im vergangenen Monat gab die in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation Oxfam International an, dass der seit einem Jahr andauernde Angriff Israels auf Gaza das tödlichste Konfliktjahr für Frauen und Kinder weltweit in den letzten zwei Jahrzehnten war.

Der unerbittliche Tod und die Zerstörung haben laut der Wohltätigkeitsorganisation Save the Children zu einer „vollständigen psychologischen Zerstörung“ der Jugend im Gazastreifen geführt. Dasselbe gilt für viele Menschen jeden Alters im Gazastreifen.

Im vergangenen Dezember bezeichnete das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) Gaza als „den gefährlichsten Ort der Welt für Kinder“. Anfang dieses Jahres nahm UN-Generalsekretär António Guterres erstmals auch Israel in seine sogenannte „Liste der Schande“ von Ländern auf, die in Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten Kinder töten und verletzen.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) – ein Organ der Vereinten Nationen – hat im laufenden Völkermordfall drei einstweilige Verfügungen erlassen, darunter Anweisungen an Israel, Völkermord zu verhindern, seinen Angriff auf Rafah zu stoppen und humanitäre Hilfe in Gaza zuzulassen. Israel wurde beschuldigt, alle drei Anordnungen missachtet zu haben.

„Die Trends und Muster der Verstöße sowie das geltende Völkerrecht, wie es vom Internationalen Gerichtshof präzisiert wurde, müssen die Grundlage für die Schritte bilden, die zur Beendigung der aktuellen Krise unternommen werden müssen„, sagte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, in einer Erklärung am Freitag.

„Die Gewalt muss sofort aufhören, die Geiseln und willkürlich Inhaftierten müssen freigelassen werden, und wir müssen uns darauf konzentrieren, Gaza mit humanitärer Hilfe zu überfluten“, fügte er hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …