https://english.almayadeen.net/news/politics/german-passport-does-not-give-immunity-to-terrorists–araghc



Deutscher Pass bietet Terroristen keine Immunität: Araghchi

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

29. Oktober 2024

Jamshid Sharmahd, der Kopf einer in den USA ansässigen Terrororganisation und zugleich deutsch-iranischer Doppelstaatsbürger, wurde am Montag hingerichtet.

Jamshid Sharmahd bei der ersten Anhörung seines Prozesses in der Hauptstadt Teheran am 6. Februar 2022. (IRNA)

Laut dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi bietet die Vergabe eines deutschen Passes keine Immunität, insbesondere wenn man sich des Terrorismus schuldig gemacht hat.

Der iranische Top-Diplomat verteidigte das Todesurteil der iranischen Justiz gegen den iranisch-deutschen Häftling Jamshid Sharmahd.

Sharmahd, der Kopf einer Terrororganisation mit Sitz in den Vereinigten Staaten, wurde am Montag in Teheran hingerichtet, was das deutsche Außenministerium dazu veranlasste, seinen Botschafter in Teheran zurückzurufen und den iranischen Geschäftsträger in Berlin einzuberufen.

Der 66-jährige im Iran geborene deutsche Staatsbürger und US-Bürger wurde öffentlich vor Gericht gestellt und der Planung und Leitung von Terroranschlägen angeklagt, worauf im Iran die Todesstrafe steht.

Sharmahd, der Anführer der Terrorgruppe Tondar, soll hinter dem Bombenanschlag auf eine Moschee in Shiraz im Süden des Iran stecken, bei dem am 12. April 2008 14 Menschen getötet und fast 300 weitere verletzt wurden.

Die iranischen Behörden verhafteten den Mann im August 2020. Er wird außerdem beschuldigt, Kontakt zu FBI- und CIA-Beamten aufgenommen und versucht zu haben, mit israelischen Mossad-Agenten in Kontakt zu treten.

Ein Vertreter der von dem Verbrechen Betroffenen forderte das Gericht auf, Sharmahd „die härteste Strafe“ aufzuerlegen.

„Kein Terrorist genießt im Iran Straflosigkeit“

In einem X-Post vom Dienstag kritisierte Araghchi die deutschen Behörden für ihre arroganten Behauptungen über Menschenrechte und fügte hinzu, dass sogar das deutsche Volk sie für ihre Heuchelei verspotte.

Verwandte Nachrichten

Kein Terrorist genießt im Iran Straflosigkeit. Selbst wenn er von Deutschland unterstützt wird.

Der iranische Staatsbürger Jamshid Sharmahd führte offen und ohne Scham einen Terroranschlag auf eine MOSCHEE an, bei dem 14 unschuldige Menschen getötet wurden – darunter Frauen und Kinder. Mehr als 200 wurden verletzt. Die Beweise sind öffentlich und …

– Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 29. Oktober 2024

Araghchi betonte, dass kein Terrorist ungestraft davonkommen werde, selbst wenn dieser Terrorist von Deutschland unterstützt werde, und fügte hinzu, dass das iranische Volk sich immer noch der früheren Unterstützung Deutschlands für den ehemaligen irakischen Präsidenten Saddam Hussein bewusst sei, einschließlich der Lieferung von chemischen Waffen, mit denen während des Iran-Krieges Tausende Iraner ermordet wurden.

„Hören Sie auf, Kindermörder und Terroristen zu unterstützen, und verstecken Sie sich nicht hinter heuchlerischen Menschenrechts-Slogans. Wir haben die Lieferung von Chemiewaffen an das Saddam-Regime durch deutsche Staatsbürger nicht vergessen“, erklärte Araghchi.

Deutschland hat seit August Waffenexporte im Wert von über 100 Millionen US-Dollar nach ‚Israel‘ genehmigt

Aus den am Donnerstag vom deutschen Außenministerium veröffentlichten Daten geht hervor, dass Deutschland in den letzten drei Monaten Militärexporte im Wert von über 100 Millionen US-Dollar nach „Israel“ genehmigt hat, was einen deutlichen Anstieg nach einem Rückgang der Waffenexporte zu Beginn dieses Jahres darstellt.

Die Waffenexporte im Wert von etwa 94 Millionen Euro (101,61 Millionen US-Dollar) wurden nach der Veröffentlichung der Informationen als Reaktion auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten der Linkspartei Sevim Dagdelen genauer unter die Lupe genommen.

Was für ein Zynismus, was für eine Heuchelei! Während die #Bundesregierung der Bevölkerung in Deutschland und im Nahen Osten Sand in die Augen streut mit stetem Verweis auf humanitäre Hilfe, werden die völkerrechtswidrigen Angriffe auf die UN-Friedenstruppen und die… pic.twitter.com/J20HLjqoWn

— Sevim Dağdelen, MdB (@SevimDagdelen) 24. Oktober 2024

Diese Nachricht kommt, als das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) bekannt gab, dass es im Namen eines Bewohners des Gazastreifens beim Verwaltungsgericht Frankfurt Berufung eingelegt hat.

Mit der Berufung soll erreicht werden, dass weitere deutsche Waffenexporte nach „Israel“ gestoppt werden, da sie zum Schaden der Zivilbevölkerung in Gaza beitragen.

Der Kläger, ein Palästinenser aus Gaza, hat bei israelischen Luftangriffen seine Frau und seine Tochter verloren und argumentiert, dass die fortgesetzten Waffenlieferungen Deutschlands die Zivilbevölkerung in der Region weiter gefährden könnten.

„Der Fall stellt die Verantwortung Deutschlands in Frage, dafür zu sorgen, dass seine Militärexporte nicht auf eine Weise eingesetzt werden, die der Zivilbevölkerung schadet“, erklärte das ECCHR in einer Pressemitteilung.

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Genehmigung bestimmter militärischer Komponenten durch Deutschland, darunter auch solche, die in den „israelischen“ Merkava-Panzern verwendet werden, die vom deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall AG hergestellt werden.

Das Wirtschaftsministerium und die Rheinmetall AG haben sich noch nicht zu der Berufung geäußert, sodass weiterhin Fragen zum möglichen Einsatz von in Deutschland hergestellten Komponenten beim anhaltenden Völkermord in Gaza offen sind.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …