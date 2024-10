https://www.middleeasteye.net/news/academics-call-german-foreign-minister-retract-gaza-comments



Akademiker fordern die deutsche Politikerin Annalena Baerbock auf, ihre Kommentare zu Gaza zurückzunehmen

Von Rayhan Uddin und Lubna Masarwa

29. Oktober 2024

Annalena Baerbock löste eine Gegenreaktion aus, als sie sagte, dass zivile Einrichtungen in der Enklave „ihren Schutzstatus verlieren könnten“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock spricht am 21. Oktober 2024 in der Botschaft der nordischen Länder in Berlin (AFP/Ralf Hirschberger)

Dreihundert Akademiker haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie die deutsche Außenministerin auffordern, eine Erklärung zurückzuziehen, in der sie andeutete, dass zivile Gebäude in Gaza ihren völkerrechtlichen Schutzstatus verlieren könnten.

Am 10. Oktober machte Annalena Baerbock im deutschen Bundestag anlässlich des Jahrestages des von der Hamas geführten Angriffs vom 7. Oktober auf den Süden Israels, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet wurden, Bemerkungen.

In ihrer Rede sagte sie: „Selbstverteidigung bedeutet natürlich nicht nur, Terroristen anzugreifen, sondern sie auch zu vernichten. Deshalb habe ich so deutlich gemacht, dass wir uns in sehr schwieriges Fahrwasser begeben, wenn sich Hamas-Terroristen hinter Menschen, hinter Schulen verstecken.

Aber wir scheuen uns nicht davor. Deshalb habe ich bei den Vereinten Nationen klargestellt, dass zivile Einrichtungen ihren Schutzstatus verlieren könnten, wenn Terroristen diesen Status missbrauchen.“

Sie fügte hinzu, dass Deutschland sowohl an das „humanitäre Völkerrecht als auch an das Recht Israels auf Selbstverteidigung“ glaube.

Die Kommentare sind seitdem heftig kritisiert worden.

In einem von der Palestine Academic Group initiierten Brief sagten 300 Akademiker, Baerbock würde „Israels altes Narrativ des menschlichen Schutzschildes nachplappern“.

„Baerbock liefert eine fadenscheinige Rechtfertigung für die völkermörderische Kampagne gegen palästinensische Zivilisten“, schrieben sie.

„Selbst wenn die Hamas den Einsatz menschlicher Schutzschilde nachweisen könnte, bleibt Israel als angreifende Kraft an das humanitäre Völkerrecht gebunden. Dazu gehört die Verpflichtung, die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Unterscheidung und der Vorsichtsmaßnahmen zur Minimierung ziviler Opfer einzuhalten.“

‚[Wir lehnen] … Versuche von Politikern wie Annalena Baerbock ab, keine Regeln durchzusetzen, die darauf abzielen, schreckliche Menschenrechtsverletzungen in Kriegsgebieten zu legitimieren‘

– Ibrahim Fraihat, Professor

In dem Brief wurde hinzugefügt, dass Baerbock die Tatsache missachte, dass Israel als Besatzungsmacht das Recht auf Selbstverteidigung nach internationalem Recht nicht geltend machen könne.

Die Akademiker forderten, dass Baerbock ihre Aussage zurückzieht und sich bei den Zivilisten in Palästina entschuldigt.

Ibrahim Fraihat, Professor für internationale Konfliktlösung und Organisator des Briefes, sagte gegenüber Middle East Eye, dass er einen Konsens unter Akademikern über die „unbestreitbaren Werte des menschlichen Lebens als Leitprinzip in Kriegszeiten“ darstelle.

„[Wir lehnen] Diskriminierung, Rassismus und Versuche von Politikern wie der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock ab, Regeln durchzusetzen, die darauf abzielen, schreckliche Menschenrechtsverletzungen in Kriegs- und Konfliktgebieten zu legitimieren.“

Unterdessen wurde in einer Petition, die von über 18.000 Menschen unterzeichnet und von einer Reihe von Menschenrechtsgruppen unterstützt wurde, der Rücktritt von Baerbock gefordert.

Darin heißt es, Deutschland habe israelische Aktionen in Gaza diplomatisch gedeckt und Waffen geliefert, die „Israels Belagerung von Gaza anheizen und die Zerstörung von Leben, Häusern und Infrastruktur unterstützen“.

Deutschland hat in den letzten drei Monaten Militärexporte im Wert von über 100 Millionen US-Dollar nach Israel genehmigt, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Auswärtigen Amtes hervorgeht.

Krieg gegen Gaza: Umfrage zeigt, dass die meisten Deutschen gegen weitere Waffenverkäufe an Israel sind

Mehr lesen »

Die Enthüllungen fielen mit der jüngsten juristischen Anfechtung der Regierung durch Menschenrechtsgruppen wegen des Einsatzes deutscher Waffen in der belagerten Enklave zusammen.

Das European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR) reichte beim Verwaltungsgericht Frankfurt im Namen eines Bewohners des Gazastreifens Berufung ein, um weitere Waffenexporte zu stoppen.

Eine neue Umfrage hat ergeben, dass 60 Prozent der Deutschen Waffenexporte nach Israel ablehnen, wobei eine Mehrheit der Wähler der drei Regierungsparteien des Landes Beschränkungen befürwortet.

Laut einer Forsa-Umfrage lehnen 50 Prozent der Wähler der Grünen Waffenverkäufe ab, während 60 Prozent der SPD-Anhänger und 52 Prozent der FDP-Wähler ebenfalls weitere Waffenexporte ablehnen.

Besonders hoch war die Ablehnung in der ehemaligen DDR, wo 75 Prozent der Befragten Waffenverkäufe an Israel ablehnten.

Anfang dieses Monats berichteten deutsche Medien, dass mehrere deutsche Politiker den Verkauf von Waffen an Israel blockiert hätten, obwohl Bundeskanzler Olaf Scholz darauf bestand, dass die Waffenverkäufe fortgesetzt würden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …