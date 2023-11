Palestine now divides us The masks have fallen, and millions of us are realizing how much you dehumanize us. We will remain prisoners of our hate, and you will remain prisoners of your crimes, and none of us will be free until Palestine is free.

Blutflecken auf einem Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds nach einem israelischen Luftangriff am Eingang des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, 3. November 2023. (Foto: Saeed Jaras/APA Images)

Die Masken sind gefallen, und Millionen von uns erkennen, wie sehr ihr uns entmenschlicht. Wir werden Gefangene unseres Hasses bleiben, und ihr werdet Gefangene eurer Verbrechen bleiben, und niemand von uns wird frei sein, bis Palästina frei ist.

Palästina spaltet uns jetzt

Von Mohamed Seif El Nasr

3. November 2023

Als ich vor vielen Jahren die Werke des mittelalterlichen arabischen Soziologen Ibn Khaldun las, war ich überrascht von seinen Ideen zu Geografie und Klima, die nicht nur physische, sondern auch soziologische Muster für Menschen, die in der gleichen Klimaregion leben, aufzeigen. Kurz gesagt, diese Ideen legen nahe, dass, wenn jemand aus der extremen nördlichen Hemisphäre in die extreme südliche Hemisphäre zieht, seine überlebenden Nachkommen schließlich die gleichen physischen und soziologischen Eigenschaften haben werden wie die Menschen der südlichen Hemisphäre. Ich war von diesem Konzept fasziniert und wusste nicht, wie irgendjemand auf dieser Welt ein Rassist sein konnte, wenn man weiß, dass er zu jedem anderen hätte mutieren können.

Ich hielt an dieser Vorstellung fest und fügte ihr Jahre der Gewissenserforschung hinzu, die mich, da ich als Muslim geboren wurde, dazu brachte, mich mit dem Sufismus zu befassen, und ich entwickelte die feste Überzeugung, dass alle Menschen im Grunde eins sind und dass alles Böse in der Welt das Ergebnis unserer Spaltung ist. Ich war davon überzeugt, dass der Hauptgrund, warum die Menschen im Globalen Norden die Ermordung unschuldiger Zivilisten durch ihre Armeen oder das Hungertöten von Kindern in fernen Ländern dulden, darin liegt, dass sie die Opfer nicht als ihnen ähnlich wahrnehmen können und dementsprechend nicht in der Lage sind, mit ihnen mitzufühlen und ihren Schmerz zu empfinden. Wenn sie das täten, sagte ich mir, würde das meiste Böse auf der Welt verschwinden.

Deshalb glaube ich, dass das Hauptziel der Kunst darin bestehen sollte, diejenigen zu vermenschlichen, die wir als anders wahrnehmen. Da ich selbst ein angehender Romanautor bin, beschloss ich, dass die Einheit und das Einssein des Seins das Hauptthema all meiner Arbeiten sein sollte.

Ich kann solche Überzeugungen nicht mehr übernehmen und werde nicht mehr für diese Ideen einstehen.

Mir ist jetzt klar, dass der Ruf nach Liebe und Einheit nicht den Unterdrückten, sondern den Privilegierten gilt. Angesichts des Hasses oder der Gleichgültigkeit derjenigen, die ihr Leid nicht spüren oder sie nicht als gleichwertig ansehen, haben die Verfolgten keine andere Wahl, als sich das zu eigen zu machen, wofür sie verfolgt werden, sei es aus ethnischen, religiösen oder anderen Gründen, und die Spaltung zu akzeptieren. Für Liebe und Einheit einzustehen, ist ein Privileg, das sich nur noch die Menschen im globalen Norden leisten können. Für den Rest von uns ist es nichts anderes als Schwäche und Demütigung.

Wie die meisten Menschen im Globalen Süden beobachte ich mit Entsetzen den andauernden Völkermord, den Israel in Gaza verübt, und die blinde, erstaunliche Unterstützung der Mehrheit der Regierungen und der Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten und Europa. Wie die meisten Menschen im Globalen Süden öffne ich meine Augen für die Heuchelei, den Rassismus und die hässliche Bestätigung, dass unser Leben und unser Tod immer noch nicht wertgeschätzt oder als gleichwertig angesehen werden. Wie die meisten Menschen im Globalen Süden bin ich empört über das Narrativ, die Hamas allein für den Angriff am 7. Oktober zu verurteilen, über die Unverschämtheit, so zu tun, als sei er unprovoziert gewesen, und über das moralische Versagen, ihn im Kontext von 75 Jahren Entmenschlichung, Kolonialismus, ethnischer Säuberung, Landraub, Gewalt, Folter und Vergewaltigung durch Israel zu sehen.

Wir, die wir unter dem Kolonialismus gelitten haben, verstehen, dass die einzige Partei, der man die Schuld geben kann, Israel ist, die Besatzungsmacht, denn wenn es keine Besatzung gegeben hätte, hätte es auch keine Hamas gegeben. Wir, die wir unter dem Kolonialismus gelitten haben, verstehen, dass die Hamas-Kämpfer, die Israel am 7. Oktober angegriffen haben, sich nicht ausgesucht haben, Widerstandskämpfer zu sein, und dass sie ein normales Leben geführt hätten, wenn sie nicht der Besatzung unterworfen gewesen wären und fast zwei Jahrzehnte lang in einem Konzentrationslager gelebt hätten, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung kurz vor dem 7. Oktober darum kämpfen musste, sich Lebensmittel leisten zu können. Wir, die wir unter dem Kolonialismus gelitten haben, sind uns dieses Narrativ der Schuldzuweisung an die Opfer und des Versagens, dieselben moralischen Grundsätze auf uns anzuwenden, wohl bewusst.

Daher danke ich den Menschen mit Gewissen im globalen Norden, die den Palästinensern auf jede erdenkliche Weise beistehen, denjenigen, die marschieren, schreiben und sich zu Wort melden, dass sie uns in unserer dunkelsten Stunde Hoffnung auf die Menschheit geben und nicht zulassen, dass wir uns in völlige Monster verwandeln, wie unsere Feinde es von uns erwarten.

Und für die anderen, für diejenigen, die diese Horrorshow in Gaza veranstalten oder erleichtern, für diejenigen, die unschuldige Männer und Frauen und die Kinder der Erde ermorden und kollektiv bestrafen, für diejenigen, die wissen, dass es Kinder gibt, die in der Dunkelheit unter den Trümmern der zerbombten Gebäude gefangen sind, die verdursten und verhungern und immer noch gegen einen Waffenstillstand sind, für diejenigen, die die Bosheit ihrer Herzen und die Dunkelheit ihrer Seelen offenbart haben, wisst, dass wir euch jetzt so sehen, wie ihr seid. Die Masken sind gefallen, und Millionen von uns öffnen ihre Augen, um zu erkennen, wie sehr ihr uns hasst und entmenschlicht. Millionen von uns sind radikalisiert und bereit, die Ideen und Narrative jeder Gruppe zu übernehmen, wenn sie euch nur bekämpft oder sich euch entgegenstellt. Welche Doktrin auch immer es gibt – islamistisch, kommunistisch oder nihilistisch – Millionen von uns sind nur dann bereit, sie zu übernehmen, wenn sie sich gegen euch stellen.

Palästina spaltet uns jetzt.

Wir haben Hass in unseren Herzen, und ich verspreche euch, dass er bleiben wird. Und ich verspreche euch, wir werden so leben und so sterben und unsere Wut und unseren Schmerz weitergeben. Und wir werden Gefangene unseres Hasses bleiben, und ihr werdet Gefangene eurer Verbrechen und eurer Ängste bleiben, und die Gewalt wird weitergehen, und keiner von uns wird frei sein, bis es Fairness gibt und bis es Gerechtigkeit gibt und bis Palästina frei ist.

Übersetzt mit Deepl.com



