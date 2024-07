https://www.trtworld.com/discrimination/germany-blocking-medical-treatment-for-palestinian-children-from-gaza-18183069



Deutschland „blockiert“ medizinische Behandlung für palästinensische Kinder aus Gaza

12. Juli 2024

Rund 40 medizinische Einrichtungen haben sich bereit erklärt, Kinder aus dem Gazastreifen in Deutschland zu behandeln und die Kosten zu übernehmen, doch Berichten zufolge haben das Außen- und das Innenministerium ihre Bemühungen behindert.

Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind einige der verletzten Kinder, die auf ihre Ankunft warten, bereits gestorben. / Foto: AFP

Deutsche Hilfsorganisationen haben die Regierung beschuldigt, die dringend benötigte medizinische Hilfe für schwer verletzte Kinder aus dem Gazastreifen zu blockieren, wo Israel seit Oktober letzten Jahres mehr als 38.000 Menschen getötet hat.

Rund 40 medizinische Einrichtungen hätten sich bereit erklärt, Kinder aus dem Gazastreifen in Deutschland zu behandeln und die Kosten dafür zu übernehmen, doch das Außen- und das Innenministerium behinderten ihre Bemühungen mit dem Hinweis auf angebliche Sicherheitsbedenken, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk ARD am Freitag.

Hilfsorganisationen wie die Kölner Flüchtlingsstiftung hatten sich gemeinsam mit anderen Nichtregierungsorganisationen und der Deutschen Gesellschaft für Plastische Chirurgie seit Monaten für die medizinische Versorgung der Kinder eingesetzt.

Sie organisierten Spenden für Flüge, Visumsanträge und die vollständige Erstattung der Krankenhauskosten.

Letztlich wurde die Aktion jedoch vorübergehend gestoppt, weil die Ministerien die Einreise einer erwachsenen Begleitperson pro Kind nicht unterstützten.

Deutschland und Frankreich mitschuldig am Völkermord in Gaza: Palästinensischer Arzt, Rektor

Einige Kinder, die auf eine Behandlung warteten, starben

In deutschen Regierungskreisen hieß es, die Mutter oder der Vater der verletzten palästinensischen Kinder, die sie zur medizinischen Behandlung begleiten, könnten ein „Sicherheitsrisiko“ darstellen, da sie möglicherweise die Hamas unterstützen oder mit ihr sympathisieren, die palästinensische Gruppe, die an dem grenzüberschreitenden Überfall auf Israel am 7. Oktober beteiligt war.

Daniela Neuendorf von der Refugees Foundation reagierte auf diese Haltung der Regierung mit folgenden Worten:

„Es ist mir einfach unerklärlich, warum andere Länder das hinbekommen und wir in Deutschland kapitulieren, um irgendwie 20 Kinder mit Begleitpersonen für drei Monate ins Land zu holen.“

Sie sagte, europäische Länder wie Italien hätten bereits Kinder aus dem Gazastreifen mit erwachsenen Begleitpersonen aufgenommen.

Deutsche Hilfsorganisationen und Krankenhäuser hoffen noch immer, dass ihre Kampagne zur Behandlung von Palästinenserkindern nicht endgültig scheitern wird.

Es heißt, sie seien in Gesprächen mit den Ministerien, um zu prüfen, ob Begleitpersonen in Ausnahmefällen die Einreise gestattet werden kann.

Die Verhandlungen mit den deutschen Behörden laufen bereits seit mehreren Monaten, und die Liste der Kinder, die evakuiert werden sollen, hat sich mehrfach geändert.

Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind einige der verletzten Kinder, die auf ihre Ankunft warten, bereits gestorben.

