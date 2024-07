https://chrishedges.substack.com/p/the-old-evil?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=146544240&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

Bei welchem Völkermord sind Sie dabei? – von Mr. Fish

Das alte Böse

Von Chris Hedges

12. Juli 2024

Nach zwei Jahrzehnten kehrte ich in das besetzte Palästina zurück, von wo aus ich für die New York Times berichtet hatte. Ich erlebte einmal mehr das Übel der israelischen Besatzung am eigenen Leib.

RAMALLAH, Besetztes Palästina: Der Gestank roher Abwässer, das Ächzen der dieselgetriebenen, faultierähnlichen israelischen Schützenpanzer, die mit Kinderscharen gefüllten Transporter, die von kreidebleichen Kolonisten gefahren werden, die sicher nicht von hier sind, wahrscheinlich aus Brooklyn oder irgendwo in Russland oder vielleicht Großbritannien. Es hat sich wenig geändert. Die Kontrollpunkte mit ihren blau-weißen israelischen Flaggen säumen die Straßen und Kreuzungen. Die roten Ziegeldächer der – nach internationalem Recht illegalen – Siedlungen der Kolonisten dominieren die Hänge über den palästinensischen Dörfern und Städten. Sie sind zahlreicher geworden und haben an Größe zugenommen. Aber sie bleiben durch Sprengstoffsperren, Ziehharmonika-Draht und Wachtürme geschützt, die von obszönen Rasenflächen und Gärten umgeben sind. Die Siedler haben in dieser trockenen Landschaft Zugang zu reichhaltigen Wasserquellen, was den Palästinensern verwehrt bleibt.

Die gewundene, 26 Fuß hohe Betonmauer, die sich über die gesamte Länge des besetzten Palästina erstreckt, mit ihren Graffiti, die zur Befreiung aufrufen, Wandmalereien mit der Al-Aqsa-Moschee, Gesichtern von Märtyrern und der grinsenden, bärtigen Fratze von Jassir Arafat – dessen Zugeständnisse an Israel im Osloer Abkommen ihn, in den Worten von Edward Said, zum „Pétain der Palästinenser“ machten – geben dem Westjordanland das Gefühl eines Freiluftgefängnisses. Die Mauer zerschneidet die Landschaft. Sie windet sich wie eine riesige, versteinerte antediluvianische Schlange, die Palästinenser von ihren Familien trennt, palästinensische Dörfer in zwei Hälften schneidet, Gemeinden von ihren Obstgärten, Olivenbäumen und Feldern abtrennt, in Wadis eintaucht und wieder aufsteigt und Palästinenser in der aktualisierten Version eines Bantustans des jüdischen Staates gefangen hält.

Es ist über zwei Jahrzehnte her, dass ich aus dem Westjordanland berichtet habe. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die Gerüche, Empfindungen, Emotionen und Bilder, die beschwingte Kadenz des Arabischen und das Miasma des plötzlichen und gewaltsamen Todes, das in der Luft liegt, rufen das alte Böse wach. Es ist, als wäre ich nie weg gewesen.

Ich sitze in einem verbeulten schwarzen Mercedes, der von einem Freund in den Dreißigern gefahren wird, dessen Namen ich nicht nennen möchte, um ihn zu schützen. Er arbeitete auf dem Bau in Israel, verlor aber am 7. Oktober seinen Job – wie fast alle Palästinenser, die in Israel arbeiten. Er hat vier Kinder. Er hat zu kämpfen. Seine Ersparnisse sind geschrumpft. Es wird immer schwieriger, Lebensmittel zu kaufen, Strom, Wasser und Benzin zu bezahlen. Er fühlt sich belagert. Er ist belagert. Er kann mit der verräterischen Palästinensischen Autonomiebehörde wenig anfangen. Er mag die Hamas nicht. Er hat jüdische Freunde. Er spricht Hebräisch. Die Belagerung zermürbt ihn und alle um ihn herum.

„Noch ein paar Monate so wie jetzt und wir sind am Ende“, sagt er und pafft nervös an einer Zigarette. „Die Menschen sind verzweifelt. Immer mehr müssen hungern.“

Wir fahren auf der kurvenreichen Straße, die sich von Jericho aus durch die kargen Sand- und Buschhügel schlängelt, die sich vom salzreichen Toten Meer, dem tiefsten Punkt der Erde, bis nach Ramallah erheben. Ich werde meinen Freund, den Schriftsteller Atef Abu Saif, treffen, der am 7. Oktober mit seinem 15-jährigen Sohn Yasser in Gaza war. Sie besuchten ihre Familie, als Israel seine Kampagne der verbrannten Erde begann. Er verbrachte 85 Tage damit, den Albtraum des Völkermordes zu ertragen und täglich darüber zu schreiben. Seine eindringlichen Tagebucheinträge wurden in seinem Buch „Don’t Look Left“ veröffentlicht. Er entkam dem Gemetzel über die Grenze zu Ägypten bei Rafah, reiste nach Jordanien und kehrte nach Ramallah zurück. Doch die Narben des Völkermordes sind geblieben. Yasser verlässt nur selten sein Zimmer. Er verkehrt nicht mit seinen Freunden. Angst, Trauma und Hass sind die wichtigsten Güter, die die Kolonisatoren den Kolonisierten vermitteln.

„Ich lebe immer noch in Gaza“, sagt Atef später zu mir. „Ich bin nicht draußen. Yasser hört immer noch die Bombardierungen. Er sieht immer noch Leichen. Er isst kein Fleisch. Rotes Fleisch erinnert ihn an das Fleisch, das er aufgesammelt hat, als er sich den Rettungstrupps während des Massakers in Jabalia anschloss, und an das Fleisch seiner Cousins. Ich schlafe auf einer Matratze auf dem Boden, wie damals in Gaza, als wir in einem Zelt lebten. Ich liege wach. Ich denke an die, die wir zurückgelassen haben und auf den plötzlichen Tod warten.“

Wir biegen um eine Ecke auf einem Hügel. Autos und Lastwagen drehen sich krampfhaft nach rechts und links. Einige vor uns sind im Rückwärtsgang unterwegs. Vor uns liegt ein israelischer Kontrollpunkt mit dicken kastenförmigen Blöcken aus braunem Beton. Die Soldaten halten Fahrzeuge an und kontrollieren die Papiere. Palästinenser können stundenlang warten, um durchzukommen. Sie können aus ihren Fahrzeugen gezerrt und festgenommen werden. An einem israelischen Kontrollpunkt, der oft ohne Vorwarnung errichtet wird, ist alles möglich. Das meiste davon ist nicht gut.

Wir fahren zurück. Wir fahren eine schmale, staubige Straße hinunter, die von der Hauptverkehrsstraße abzweigt. Wir fahren auf holprigen, unebenen Wegen durch verarmte Dörfer.

So erging es den Schwarzen im segregierten Süden und den amerikanischen Ureinwohnern. So erging es auch den Algeriern unter den Franzosen. So war es in Indien, Irland und Kenia unter den Briten. Die Todesmaske des Kolonialismus – allzu oft europäischer Herkunft – ändert sich nicht. Auch nicht die gottgleiche Autorität der Kolonisten, die die Kolonisierten als Ungeziefer betrachten, die eine perverse Freude an ihrer Erniedrigung und ihrem Leid haben und sie ungestraft töten.

Der israelische Zollbeamte stellte mir zwei Fragen, als ich auf der König-Hussein-Brücke von Jordanien ins besetzte Palästina einreiste.

„Besitzen Sie einen palästinensischen Pass?“

„Ist einer Ihrer Eltern Palästinenser?“

Kurz gesagt, sind Sie kontaminiert?

So funktioniert die Apartheid.

Die Palästinenser wollen ihr Land zurück. Dann werden sie von Frieden sprechen. Die Israelis wollen Frieden, verlangen aber palästinensisches Land. Und das ist, in drei kurzen Sätzen, die unlösbare Natur dieses Konflikts.

In der Ferne sehe ich Jerusalem. Oder besser gesagt, ich sehe die jüdische Kolonie, die sich auf den Hügeln über Jerusalem erstreckt. Die Villen, die in einem Bogen auf den Hügeln gebaut sind, haben Fenster, die absichtlich zu aufrechten Rechtecken verengt sind, um als Schießscharten zu dienen.

Wir erreichen die Außenbezirke von Ramallah. Vor dem ausgedehnten israelischen Militärstützpunkt, der den Qalandia-Kontrollpunkt überwacht, den wichtigsten Kontrollpunkt zwischen Ostjerusalem und dem Westjordanland, werden wir im Stau aufgehalten. Er ist Schauplatz häufiger Demonstrationen gegen die Besatzung, die in Schüssen enden können.

Ich treffe Atef. Wir gehen zu einem Kebab-Laden und setzen uns an einen kleinen Tisch im Freien. Die Narben des jüngsten Einmarsches der israelischen Armee sind um die Ecke zu sehen. Vor ein paar Tagen haben israelische Soldaten nachts die Geschäfte, die Geldtransfers aus dem Ausland abwickeln, in Brand gesetzt. Sie sind verkohlte Ruinen. Geld aus dem Ausland wird nun schwieriger zu bekommen sein, was vermutlich der Sinn der Sache war.

Israel hat seinen Würgegriff auf die mehr als 2,7 Millionen Palästinenser im besetzten Westjordanland drastisch verschärft, die von mehr als 700 000 jüdischen Kolonisten umgeben sind, die in etwa 150 strategisch platzierten Siedlungen mit eigenen Einkaufszentren, Schulen und medizinischen Zentren untergebracht sind. Diese kolonialen Siedlungen bilden zusammen mit speziellen Straßen, die nur von den Siedlern und dem Militär benutzt werden dürfen, Kontrollpunkten, Landstrichen, die für Palästinenser tabu sind, militärischen Sperrzonen, von Israel deklarierten „Naturschutzgebieten“ und militärischen Außenposten konzentrische Kreise. Sie können den Verkehrsfluss sofort unterbrechen und die Städte und Gemeinden der Palästinenser in eine Reihe von umzingelten Ghettos isolieren.

„Seit dem 7. Oktober ist es schwierig, irgendwo im Westjordanland zu reisen“, sagt Atef. „An den Eingängen jeder Stadt und jedes Dorfes gibt es Kontrollpunkte. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihre Mutter oder Ihre Verlobte besuchen. Sie wollen von Ramallah nach Nablus fahren. Es kann sieben Stunden dauern, weil die Hauptstraßen blockiert sind. Sie sind gezwungen, über Nebenstraßen in den Bergen zu fahren.

Die Fahrt sollte 90 Minuten dauern.

Nach Angaben des UN-Menschenrechtskommissars haben israelische Soldaten und Siedler seit dem 7. Oktober im Westjordanland 528 palästinensische Zivilisten, darunter 133 Kinder, getötet und mehr als 5.350 weitere verletzt. Israel hat außerdem über 9.700 Palästinenser – oder sollte ich sagen Geiseln – festgenommen. – inhaftiert, darunter Hunderte von Kindern und schwangeren Frauen. Viele wurden schwer gefoltert, darunter Ärzte, die in israelischen Kerkern zu Tode gefoltert wurden und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die nach ihrer Freilassung getötet wurden. Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat die Hinrichtung palästinensischer Gefangener gefordert, um Platz für weitere Gefangene zu schaffen.

Ramallah, der Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde, blieb in der Vergangenheit vom Schlimmsten der israelischen Gewalt verschont. Seit dem 7. Oktober hat sich dies geändert. Fast täglich finden in und um die Stadt Razzien und Verhaftungen statt, manchmal begleitet von tödlichem Gewehrfeuer und Luftangriffen. Israel hat seit dem 7. Oktober mehr als 990 palästinensische Wohnungen und Häuser im Westjordanland mit Bulldozern plattgemacht oder beschlagnahmt und die Eigentümer mitunter gezwungen, ihre eigenen Gebäude abzureißen oder exorbitante Geldstrafen zu zahlen.

Schwer bewaffnete israelische Siedler haben mörderische Überfälle auf Dörfer östlich von Ramallah verübt, darunter Angriffe nach der Ermordung eines 14-jährigen Siedlers am 12. April in der Nähe des Dorfes al Mughayyir. Als Vergeltung brannten die Siedler in 11 Dörfern palästinensische Häuser und Fahrzeuge nieder, zerstörten Straßen, töteten einen Palästinenser und verwundeten mehr als zwei Dutzend andere.

Israel hat die größte Landbeschlagnahmung im Westjordanland seit mehr als drei Jahrzehnten angeordnet und große Gebiete nordöstlich von Ramallah konfisziert. Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, der in einer jüdischen Kolonie lebt und für die koloniale Expansion zuständig ist, hat versprochen, das Westjordanland mit einer Million neuer Kolonisten zu überschwemmen.

Smotrich hat geschworen, die verschiedenen Gebiete im Westjordanland, die durch die Osloer Abkommen geschaffen wurden, auszulöschen. Gebiet A, das 18 Prozent des Westjordanlandes umfasst, steht unter ausschließlicher palästinensischer Kontrolle. Gebiet B, das fast 22 Prozent des Westjordanlandes ausmacht, steht unter israelischer Militärbesatzung, die mit der Palästinensischen Autonomiebehörde abgesprochen ist. Gebiet C, über 60 Prozent des Westjordanlandes, ist vollständig von Israel besetzt.

„Israel ist sich bewusst, dass die Welt blind ist, dass niemand es zwingen wird, den Völkermord in Gaza zu beenden, und dass niemand dem Krieg im Westjordanland Aufmerksamkeit schenken wird“, sagt Atef. „Das Wort Krieg wird nicht einmal benutzt. Es wird als normale israelische Militäroperation bezeichnet, als ob das, was mit uns geschieht, normal wäre. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen dem Status der besetzten Gebiete, die in A, B und C eingeteilt sind. Sie verüben noch mehr Anschläge. Sie brauchen die Armee nicht. Sie sind zu einer Schattenarmee geworden, die von der rechten Regierung Israels unterstützt und bewaffnet wird. Wir leben seit 1948 in einem ständigen Krieg. Dies ist nur die neueste Phase.“

Jenin und das benachbarte Flüchtlingslager werden täglich von bewaffneten israelischen Einheiten, verdeckten Kommandoteams, Scharfschützen und Bulldozern angegriffen, die ganze Stadtteile dem Erdboden gleichmachen. Mit Maschinengewehren und Raketen ausgerüstete Drohnen sowie Kampfflugzeuge und Apache-Angriffshubschrauber kreisen über dem Gebiet und zerstören Wohnhäuser. Sanitäter und Ärzte werden wie in Gaza ermordet. Usaid Kamal Jabarin, ein 50-jähriger Chirurg, wurde am 21. Mai von einem israelischen Scharfschützen getötet, als er zur Arbeit im staatlichen Krankenhaus von Dschenin kam. Der Hunger ist endemisch.

„Das israelische Militär führt Razzien durch, bei denen Palästinenser getötet werden, und zieht dann wieder ab“, sagt Atef. „Aber ein paar Tage später kommt es zurück. Es reicht den Israelis nicht, unser Land zu stehlen. Sie versuchen, so viele der ursprünglichen Bewohner wie möglich zu töten. Deshalb führen sie ständig Operationen durch. Deshalb kommt es immer wieder zu bewaffneten Zusammenstößen. Aber diese Zusammenstöße werden von Israel provoziert. Sie sind der Vorwand, um uns ständig anzugreifen. Wir leben unter ständigem Druck. Wir sind täglich vom Tod bedroht.“

Die dramatische Eskalation der Gewalt im Westjordanland steht im Schatten des Völkermords in Gaza. Aber sie ist zu einer zweiten Front geworden. Wenn Israel den Gazastreifen räumen kann, wird das Westjordanland als nächstes dran sein.

„Israels Ziel hat sich nicht geändert“, sagt er. „Es will die palästinensische Bevölkerung schrumpfen lassen, immer mehr palästinensisches Land beschlagnahmen und immer mehr Kolonien bauen. Sie wollen Palästina judaisieren und den Palästinensern alle Mittel nehmen, um sich selbst zu erhalten. Das Endziel ist die Annexion des Westjordanlandes.

„Selbst auf dem Höhepunkt des Friedensprozesses, als alle vom Frieden hypnotisiert waren, verwandelte Israel diesen Friedensvorschlag in einen Albtraum“, fährt er fort. „Die meisten Palästinenser waren gegen die Friedensabkommen, die Arafat 1993 unterzeichnete, aber sie begrüßten ihn trotzdem, als er zurückkehrte. Sie haben ihn nicht umgebracht. Sie wollten dem Frieden eine Chance geben. In Israel wurde der Premierminister, der die Osloer Abkommen unterzeichnet hatte, ermordet.“

„Vor ein paar Jahren hat jemand einen seltsamen Slogan an die Wand der UN-Schule östlich von Jabaliya geschmiert“, schreibt Atef aus der Hölle von Gaza. „‚Wir gehen rückwärts.‘ Das hört sich doch gut an. Jeder neue Krieg wirft uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Er zerstört unsere Häuser, unsere Institutionen, unsere Moscheen und unsere Kirchen. Er verwüstet unsere Gärten und Parks. Es dauert Jahre, bis wir uns von jedem Krieg erholt haben, und bevor wir uns davon erholt haben, bricht ein neuer Krieg aus. Es gibt keine Warnsirenen, keine Nachrichten auf unseren Telefonen. Der Krieg kommt einfach.“

Das jüdische Siedlerkolonialprojekt ist wandelbar. Es ändert seine Form, aber nicht sein Wesen. Seine Taktiken variieren. Seine Intensität äußert sich in Wellen heftiger und weniger heftiger Repressionen. Seine Friedensrhetorik verschleiert seine Absichten. Sie schreitet mit ihrer tödlichen, perversen, rassistischen Logik voran. Und doch halten die Palästinenser aus, weigern sich, sich zu fügen, leisten trotz der überwältigenden Chancen Widerstand, greifen nach winzigen Körnern der Hoffnung aus bodenlosen Brunnen der Verzweiflung. Dafür gibt es ein Wort. Heldenhaft.

Teilen Sie

Der Chris Hedges Report ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, sollten Sie ein kostenloses oder bezahltes Abonnement erwerben.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …