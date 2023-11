Did Israel build a bunker under al-Shifa hospital? Joe Biden repeats Israeli lies, further fueling genocide in Gaza.

Hat Israel einen Bunker unter dem Al-Shifa-Krankenhaus gebaut?

Ali Abunimah

16. November 2023

Israels andauernder Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus, in dem derzeit 7.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen festgehalten werden, könnte Teil des Versuchs sein, seine Behauptungen zu beweisen, dass die Hamas einen ausgeklügelten Kommandobunker unter dem Krankenhaus betreibt.

Dieses James-Bond-ähnliche Versteck wurde in einer von der israelischen Armee im vergangenen Monat veröffentlichten Animation dargestellt.

Israel hat nie einen Beweis für seine Behauptungen vorgelegt. Aber wie ich in dem am Mittwoch aufgenommenen Video oben in diesem Artikel erkläre, reichen seine Behauptungen mindestens bis 2009 zurück.

In jenem Jahr berichtete die New York Times, dass der israelische Geheimdienstchef Yuval Diskin in einem Bericht an das israelische Kabinett behauptete, die in Gaza ansässige Hamas-Führung befinde sich in unterirdischen Unterkünften unter dem Gebäude Nr. 2 des Al-Shifa-Krankenhauses, dem größten in Gaza. Diese Behauptung kann nicht bestätigt werden.

Ebenfalls im Jahr 2009 berichtete Haaretz, dass „hochrangige Hamas-Funktionäre in Gaza sich in einem von Israel gebauten ‚Bunker‘ verstecken, wie Geheimdienstmitarbeiter vermuten.“

„Man vermutet, dass sich viele von ihnen in den Kellern des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt aufhalten, das während der israelischen Besetzung des Gazastreifens renoviert wurde“, so die Zeitung aus Tel Aviv weiter.

Und 2014 behauptete die israelfreundliche Publikation Tablet: „Die Israelis sind sich der Lage des Hamas-Bunkers so sicher … nicht, weil sie versuchen, Propagandapunkte zu sammeln, oder weil er wiederholt von westlichen Reportern beiläufig erwähnt wurde – sondern weil sie ihn gebaut haben.“

„Damals, 1983, als Israel noch den Gazastreifen beherrschte, bauten sie einen sicheren unterirdischen Operationssaal und ein Tunnelnetz unter dem al-Shifa-Krankenhaus – was einer von mehreren Gründen ist, warum israelische Sicherheitsquellen so sicher sind, dass es einen Hauptkommandobunker der Hamas in oder um den großen Zementkeller unter dem Bereich von Gebäude 2 des Krankenhauses gibt“, fügte Tablet hinzu.

Israel behauptet, es habe 2021 unterirdische Infrastrukturen zerstört

Während seines Angriffs auf den Gazastreifen im Mai 2021 bombardierte Israel das Gebiet um al-Shifa schwer und verübte dabei das so genannte Massaker in der al-Wihda-Straße.

„Die Luftangriffe verwandelten eine der verkehrsreichsten Straßen im Gazastreifen und den Hauptzugang zum Hauptkrankenhaus al-Shifa in eine von Kratern gezeichnete Mondlandschaft“, berichtete die britische Zeitung The Independent damals.

„Anstelle von Wohnblöcken stehen zerfetzte Betonhaufen, gesäumt von Eisenstangen und Fetzen von Habseligkeiten“.

Als das israelische Militär auf den Tod und die Verwüstung angesprochen wurde, die seine Angriffe auf die Wohnhäuser und ihre zivilen Bewohner in der Nähe von al-Shifa verursachten, behauptete es, dass es „unterirdische militärische Infrastruktur“ angreife, die sich unter der Straße befinde.

„Die unterirdischen Militäreinrichtungen stürzten ein und brachten die Fundamente der darüber liegenden zivilen Häuser zum Einsturz, was zu unbeabsichtigten Opfern führte“, fügte die Armee hinzu.

Israel hat nie einen Beweis für diese Behauptungen vorgelegt.

Doch nun, da es das Krankenhaus erneut belagert und angreift, erwartet Israel von der Welt, dass sie glaubt, die Hamas würde ihre Hauptkommandozentrale an genau dem Ort belassen, an dem sie sich laut israelischen und amerikanischen Zeitungen seit Jahren befindet und von dem Israel 2021 behauptete, er sei weitgehend zerstört worden.

Angesichts der Neigung Israels zu lügen, könnte es durchaus sein, dass es eine unterirdische Anlage „entdeckt“, die Israel selbst gebaut hat, und versucht, dies der Welt als Rechtfertigung seiner Anschuldigungen zu präsentieren.

Israel veröffentlicht weitere Videos

Am Donnerstagabend veröffentlichte das israelische Militär ein Video, auf dem ein Waffenlager zu sehen ist, das angeblich im Al-Shifa-Krankenhaus gefunden wurde und in einem Außenbereich auf dem Boden liegt.

Das Militär hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass die Waffen – etwa ein halbes Dutzend Gewehre, einige Magazine, Handgranaten und etwas, das eine Bohrmaschine zu sein scheint – innerhalb des Krankenhauses gefunden wurden.

Es veröffentlichte auch ein Video, das angeblich den Eingang zu einem Tunnel in der Nähe des Krankenhauses zeigt. Das kurze Video zeigt ein Loch im Boden, das von umgestürzter Erde und Schutt umgeben ist, so dass es schwierig ist, zu erkennen, was darauf zu sehen ist.

Anfang dieses Monats behauptete Israel, den Eingang zu einem Hamas-Tunnel in der Nähe des von Katar finanzierten Sheikh-Hamad-Krankenhauses gefunden zu haben. Tatsächlich handelte es sich bei der Öffnung um ein Wasserreservoir für das Krankenhaus.

Biden räumt „wahllose Bombardierung“ durch Israel ein

Etwa 7.000 Menschen, die in al-Shifa eingeschlossen sind, sind von einer katastrophalen Situation und einem langsamen Tod bedroht, da sie keine Wasserversorgung, Lebensmittel, Medikamente, medizinischen Sauerstoff, Treibstoff oder Strom haben.

Am Donnerstag setzte Israel die Belagerung von al-Shifa fort, während seine Truppen Gebäude plünderten und Bulldozer Ausgrabungen rund um das Krankenhaus und sein Gelände durchführten, wobei auch die Hauptwasserleitung unterbrochen wurde.

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als US-Präsident Joe Biden die Behauptung Israels, die Hamas nutze das Krankenhaus als Kommandozentrale, weiter bekräftigte.

Er wiederholte auch die bereits entlarvte Gräuelpropaganda, wonach Hamas-Kämpfer am 7. Oktober Dutzende von israelischen Babys enthauptet und verbrannt hätten.

Trotz anderer Äußerungen am Mittwochabend, die Biden als realitätsfremd erscheinen lassen, gab er versehentlich zu, dass Israel den Gazastreifen wahllos bombardiert hat.

Der Präsident verteidigte den seiner Meinung nach vorsichtigen israelischen Angriff auf al-Shifa mit den Worten: „Das ist eine andere Geschichte als die, die ich vorher erlebt habe, nämlich eine wahllose Bombardierung.“

Dieses Eingeständnis bedeutet, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass Biden Israel bewaffnet hat, obwohl er wusste, dass es wahllos Zivilisten tötet, darunter Tausende von Kindern – ein Geständnis, das für diejenigen von großem Interesse sein wird, die versuchen, ihn rechtlich für Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen und das Gemetzel in Gaza zu beenden.

Sterbende Patienten

In einem Gespräch mit Al Jazeera Arabic sagte der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, Dr. Muhammad Abu Salmiya, am Donnerstag, dass ein Dialysepatient im Laufe des Tages gestorben sei und vier weitere kurz vor dem Tod stünden.

Insgesamt betreut das Krankenhaus 45 dialysepflichtige Patienten, die ohne Strom für den Betrieb der Geräte nicht versorgt werden können.

Im Al-Shifa-Krankenhaus bahnt sich jetzt eine Katastrophe an: Ich fasse die Kommentare des Krankenhausdirektors Dr. Muhammad Abu Salmiya zusammen, der vor etwa 30 Minuten mit Al Jazeera Arabic sprach:

Auf dem Gelände von al-Shifa befinden sich etwa 7.000 Menschen unter totaler Belagerung, darunter 650 Verletzte, 45…

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) November 16, 2023

Zwei der rund 650 Verletzten seien gestorben, weil das Personal keine wirksame Behandlung leisten konnte. Die Wunden seien schwer infiziert, einige mit Maden.

Von 39 Frühgeborenen im Krankenhaus seien in den letzten Tagen drei gestorben, so Abu Salmiya.

Da es weder Strom noch Treibstoff gibt, funktionieren die Inkubatoren nicht mehr. Das gereinigte Wasser für die Herstellung der Spezialnahrung für die Babys ist ausgegangen, so dass das Personal normales Wasser verwendet, und einige der Säuglinge leiden jetzt an Durchfall, Infektionen und Fieber.

Tausende von Vertriebenen, darunter viele Kinder, haben keine Lebensmittel und leiden unter zunehmender Verzweiflung und Hunger.

Laut Dr. Abu Salmiya wird das Krankenhausgelände inzwischen von allen Seiten von Panzern und Bulldozern belagert, aber niemand kann genau sehen, was sie tun.

Er sagte, dass jeder, der versucht, sich zwischen den Krankenhausgebäuden zu bewegen, von Scharfschützen oder Drohnen beschossen wird.

Israelis weigern sich zu sprechen

Laut Dr. Abu Salmiya hat die Krankenhausverwaltung versucht, eine Delegation zu entsenden, die mit dem israelischen Militär sprechen und um Lebensmittel, Wasser, Treibstoff, Medikamente und andere dringende Hilfsgüter bitten sollte.

Am Mittwoch präsentierte Israel einige Gewehre und andere Ausrüstungsgegenstände, die es in einem Gebäude des Al-Shifa-Krankenhauses gefunden haben will.

Die so genannten Beweise bestätigten nicht die langjährigen Behauptungen Israels, dass die Hamas unter dem Krankenhaus einen hoch entwickelten Kommandobunker besitzt.

Sie stießen auf dieselbe weit verbreitete Skepsis und denselben Spott wie die absurden „Beweise“ für die Aktivitäten der Hamas, die Israel nach der Razzia im Kinderkrankenhaus von Rantisi Tage zuvor vorgelegt hatte.

In den 48 Stunden, in denen die israelischen Streitkräfte Teile des Al-Shifa-Geländes besetzt haben, wurde laut Dr. Abu Salmiya kein einziger Schuss auf sie abgefeuert.

Palästinensische Widerstandsgruppen haben entschieden bestritten, dass die Krankenhäuser für militärische Aktivitäten genutzt werden, und haben regelmäßig unparteiische internationale Gremien aufgefordert, die Krankenhäuser zu besuchen und die Behauptungen Israels zu untersuchen.

„Israelische Soldaten lieferten sich einen kurzen Schusswechsel mit Bewaffneten außerhalb des Krankenhauses, bevor sie hineingingen, sagte ein hochrangiger Militärbeamter, aber mehr als 12 Stunden nach dem Beginn der Operation sah diese eher wie eine Polizeirazzia aus als wie eine Schlacht“, berichtete die New York Times am Mittwoch.

Die Zeitung zitierte einen Zeugen im Krankenhaus, der berichtete, dass die Israelis „graben und graben, Fliesen einschlagen und suchen“.

Während al-Shifa besonders im Fokus steht, belagert Israel nun auch das al-Ahli Krankenhaus in Gaza-Stadt.

Israelische Militärpanzer belagern das Al-Ahli Baptistenkrankenhaus in Gaza, und es kommt zu heftigen Angriffen. PRCS-Teams können sich nicht bewegen und die Verletzten nicht erreichen. #Gaza #NotATarget #IHL pic.twitter.com/f3HRoWlbQd

– PRCS (@PalestineRCS) November 16, 2023

Biden wiederholt israelische Lügen

Am Mittwochabend wiederholte Präsident Joe Biden israelische Behauptungen, wonach die Hamas eine wichtige Kommandozentrale unter dem Al-Shifa-Krankenhaus hat.

„Hier ist die Situation“, sagte Biden vor Reportern nach einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in San Francisco. „Das erste Kriegsverbrechen wird von der Hamas begangen, indem sie ihr Hauptquartier, ihr Militär, unter einem Krankenhaus versteckt hat. Und das ist eine Tatsache. Genau das ist passiert.“

Regierungsvertreter haben in den letzten Tagen ähnliche Behauptungen aufgestellt, sich aber beharrlich geweigert, Beweise dafür vorzulegen. Nichtsdestotrotz sind sie ein grünes Licht für Israels Angriff auf Al-Shifa.

„Wir haben darüber gesprochen, dass sie unglaublich vorsichtig sein müssen“, fügte Biden hinzu. „Sie wissen, dass es dort eine große Anzahl von Hamas-Terroristen gibt. Die Hamas hat bereits öffentlich erklärt, dass sie plant, Israel erneut anzugreifen, so wie sie es schon einmal getan hat, als sie Babys die Köpfe abschnitten, um sie zu verbrennen – Frauen und Kinder bei lebendigem Leib zu verbrennen.“

Letzten Monat erklärte Biden bekanntermaßen, er habe Fotos gesehen, die die israelischen Behauptungen bestätigten, dass palästinensische Kämpfer Dutzende enthaupteter Babys enthauptet hätten, bevor das Weiße Haus zugeben musste, dass dem Präsidenten keine solchen Fotos gezeigt worden waren.

Israel hat für diese Behauptung und viele seiner anderen Behauptungen keine Beweise vorgelegt. Inzwischen gibt es immer mehr Beweise dafür, dass die israelischen Streitkräfte am und nach dem 7. Oktober viele ihrer eigenen Zivilisten getötet haben.

Zur Verteidigung des israelischen Vorgehens in al-Shifa erklärte Biden: „Sie bringen auch Brutkästen herein. Sie bringen andere – andere Mittel, um den Menschen im Krankenhaus zu helfen, und sie haben den Ärzten und – wie mir gesagt wurde – den Ärzten und Krankenschwestern und dem Personal die Möglichkeit gegeben, sich aus der Gefahrenzone zu begeben.“

Wäre Biden gut informiert, wüsste er, dass es dem al-Shifa und anderen Krankenhäusern in Gaza nicht an Brutkästen mangelt, sondern an Strom und Treibstoff, um sie zu betreiben.

Der Direktor des al-Shifa, Abu Salmiya, erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die Israelis keine Hilfsgüter an das Krankenhaus geliefert hätten – trotz der Propaganda der israelischen Armee, die ihren Angriff auf das Krankenhaus als „humanitäre“ Aktion vermarkten wollte.

Abu Salmiya sagte, dass das medizinische Personal trotz der schlimmen Umstände seine Patienten nicht im Stich lassen würde und mit ihnen dort bleiben und sterben würde, wenn es dazu kommen sollte.

Übersetzt mit Deepl.com



