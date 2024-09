https://www.middleeasteye.net/news/germany-has-stopped-approving-new-exports-arms-israel-report



Deutschland erteilt keine neuen Waffenexportlizenzen für Israel mehr: Bericht

Von Shaheryar Mirza

18. September 2024

Rechtsfälle, in denen argumentiert wird, dass Exporte aus Deutschland gegen internationales Recht verstoßen könnten, haben die Arbeit an Exportlizenzen gestoppt

Masken, die den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz darstellen, sind während einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin, Deutschland, am 4. Mai 2024 zu sehen (Lisi Niesner/Reuters)

Neue Lizenzen für den Export von „Kriegswaffen“ nach Israel wurden von Deutschland aufgrund von rechtlichen Anfechtungen ausgesetzt, wie aus einem exklusiven Bericht von Reuters hervorgeht.

Unter Berufung auf Daten des deutschen Wirtschaftsministeriums und einer ihm nahestehenden Quelle beliefen sich die Lizenzen für „Kriegswaffen“ an Israel im Jahr 2024 auf nur 36.150 US-Dollar, und die gesamten Waffenexporte gingen auf 16,1 Millionen US-Dollar zurück.

Im Jahr 2023 beliefen sich die Waffenexporte, einschließlich militärischer Ausrüstung und Kriegswaffen, auf insgesamt 363,5 Millionen US-Dollar – was einer Verzehnfachung gegenüber 2022 entspricht.

Dem Bericht zufolge hatte Deutschland „die Arbeit an der Genehmigung von Ausfuhrgenehmigungen für Waffen nach Israel eingestellt, bis über Rechtsfälle entschieden wurde, in denen argumentiert wurde, dass solche Exporte aus Deutschland gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen“.

Deutschland sieht sich derzeit zwei Fällen vor internationalen Gerichten gegenüber, einem vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und einem, der vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) angestrengt wurde.

Im März dieses Jahres reichte Nicaragua beim Internationalen Gerichtshof (IGH) offiziell eine Klage gegen Deutschland ein und beschuldigte das Land, einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza nicht verhindert zu haben und auch „zur Begehung eines Völkermords beigetragen“ zu haben.

In seinem Antrag forderte Nicaragua den IGH auf, festzustellen, dass Deutschland seinen Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention zur Verhinderung eines Völkermords in Gaza nicht nachgekommen sei, indem es Israel unterstützt und die Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) gekürzt habe.

In dem Antrag wird das Gericht ersucht, „festzustellen und zu erklären“, dass Deutschland gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat, einschließlich seiner Verpflichtungen aus den Genfer Konventionen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen von 1977.

Während einer zweitägigen Anhörung beschuldigte Nicaragua Deutschland, „die Begehung von Völkermord zu erleichtern“, und forderte das Gericht auf, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um deutsche Waffenexporte nach Israel zu stoppen und die Finanzierung für Unrwa wieder aufzunehmen.

Deutschland wies die Anschuldigungen zurück, aber der IGH wies den Antrag der Deutschen zurück, den Fall Nicaraguas abzuweisen.

Das ECCHR reichte im April dieses Jahres in Berlin eine Klage ein, um die von der Bundesregierung erteilten Ausfuhrgenehmigungen für Waffenlieferungen nach Israel auszusetzen.

Die Klage wird im Namen von fünf Palästinensern eingereicht, die im Gazastreifen leben und deren Familienangehörige bei israelischen Raketenangriffen getötet wurden.

In ihrer Verteidigung gegen die ECCHR-Klage teilte eine Quelle Reuters mit, dass seit den von der Hamas angeführten Angriffen auf Südisrael am 7. Oktober keine „Kriegswaffen“ mit Lizenz nach Israel exportiert worden seien, abgesehen von Ersatzteilen für langfristige Verträge.

Auswirkungen

Im Fall des Internationalen Gerichtshofs wurde noch kein Urteil gefällt, aber die rechtlichen Herausforderungen haben in ganz Europa Auswirkungen gezeigt.

Anfang September setzte das Vereinigte Königreich 30 Waffenexportlizenzen nach Israel aus, nachdem eine Überprüfung unter der neuen Labour-Regierung ergeben hatte, dass in Großbritannien hergestellte Waffen möglicherweise unter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht in Gaza eingesetzt wurden.

Die von Außenminister David Lammy im Parlament angekündigte Aussetzung umfasst Komponenten für andere Arten von Militärflugzeugen, darunter Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Drohnen. Rund 320 weitere Lizenzen, darunter auch für zivile Güter, bleiben bestehen.

Im Februar ordnete ein Gericht in den Niederlanden an, dass das Land alle Exporte von Komponenten für die F-35-Kampfjets einstellen muss, da Bedenken bestehen, dass diese gegen Zivilisten in Gaza eingesetzt werden könnten.

Ein weiterer Rechtsstreit, der zu Spannungen zwischen den Verbündeten der USA geführt hat, war der Versuch des Internationalen Strafgerichtshofs, Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant zu erwirken.

Im Juli berichtete Middle East Eye, dass die USA die neue Labour-Regierung des Vereinigten Königreichs dazu drängten, eine rechtliche Anfechtung des Internationalen Strafgerichtshofs wegen der Ausstellung von Haftbefehlen gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister nicht fallen zu lassen.

Die sozialdemokratisch Ampel-Regierung hat bisher beschlossen, ihren rechtlichen Einspruch nicht fallen zu lassen, aber sie hat die Waffenverkäufe an ihren Verbündeten Israel eingeschränkt.

