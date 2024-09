https://www.trtworld.com/middle-east/what-does-ar-924-pager-tampering-tell-us-about-the-tech-supply-chain-18209811



Was sagt uns die Manipulation von AR-924-Pagern über die technische Lieferkette aus?

Von Saad Hasan

18. September 2024

Elektronische Geräte sind auf Komponenten angewiesen, die aus verschiedenen Teilen der Welt stammen, und durchlaufen verschiedene Zwischenhändler, bevor sie die Verbraucher erreichen.

Die Hisbollah hatte die Pager erst vor wenigen Monaten eingeführt. Als relativ veraltete Technologie ist der Pager sicherer als Mobiltelefone, die leicht nachverfolgt werden können. / Foto: TRT World

Wie Tausende von Pagern, die Berichten zufolge von Hisbollah-Mitgliedern im Libanon benutzt wurden, infiltriert und mit Sprengsätzen versehen wurden, ist für Cybersicherheits- und Lieferkettenexperten ein Rätsel.

Die Pager explodierten am Dienstag im Libanon und in Syrien fast zeitgleich und töteten mindestens 12 Menschen, darunter zwei Kinder, und verletzten etwa 2.800. Die Hisbollah und die libanesische Regierung gaben Israel die Schuld.

Die AR-924-Pager wurden von BAC Consulting KFT mit Sitz in der ungarischen Hauptstadt Budapest hergestellt, wie aus einer Erklärung von Gold Apollo hervorgeht, einem taiwanesischen Unternehmen, das die Verwendung seiner Marke auf den Pagern genehmigt hat.

Ein US-Beamter sagte, Israel habe die Vereinigten Staaten am Dienstag nach dem Angriff informiert, bei dem kleine Mengen Sprengstoff, die in den Pagern versteckt waren, detonierten, so AP.

Aber wie und wann sie platziert wurden, bleibt ein Rätsel.

Die Manipulation eines elektronischen Geräts ist eine „hochkomplexe“ Operation, sagt Lukasz Olejnik, ein unabhängiger Berater für Cybersicherheit und Datenschutz.

„Das Einbringen von Sprengstoff in kleine elektronische Geräte wie Pager erfordert erhebliche technische Fähigkeiten sowie Zugang zu den Geräten während der Produktion oder Lieferung“, erklärt er gegenüber TRT World.

„Es geht nicht nur darum, den Sprengstoff einzubauen, sondern auch darum, einen zuverlässigen Zündmechanismus zu entwickeln, ohne die normale Funktionsweise des Geräts zu beeinträchtigen oder Verdacht zu erregen. Das Material muss außerdem stabil und leicht sein und heftig explodieren.“

Die Hisbollah hatte die Pager erst vor wenigen Monaten eingeführt. Als relativ veraltete Technologie sind Pager sicherer als Mobiltelefone, die leicht nachverfolgt werden können.

Es ist weiterhin unklar, ob die Pager per See- oder Luftfracht in den Libanon gebracht wurden.

Anfangs hatten einige Experten vermutet, dass eine israelische Operation einen ausgeklügelten Cyberangriff beinhaltete. Doch jetzt, da mehr Informationen bekannt geworden sind, glauben Tech-Spezialisten, dass es sich nicht um einen einfachen Fall von Software-Manipulation handeln kann, die dazu führt, dass Hardware explodiert.

„Es gibt keine Hinweise darauf, dass Hacking eine bedeutende Rolle bei der Auslösung der Explosionen gespielt hat. Nichts deutet darauf hin, so einfach ist das“, sagt Olejnik.

Explosionen, die durch einen Cyberangriff verursacht werden, könnten nicht so zuverlässig oder wiederholbar sein, wie es im Fall des Angriffs im Libanon der Fall war, sagt er.

„Stattdessen wissen wir, dass die Geräte zuverlässig ausgelöst wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Geräte wahrscheinlich mit Sprengstoff präpariert und durch andere Mittel, wie z. B. ein Paging-Signal, ausgelöst wurden“, sagt Olejnik, der auch Senior Research Fellow am Department of War Studies des King’s College London ist.

„Auch wenn eine Cyberoperation in geringem Umfang oder bei der Aktivierung eine Rolle gespielt haben könnte, deutet die physische Präsenz von Sprengstoff eher auf eine Kompromittierung der Lieferkette als auf einen reinen Cyberangriff hin.“

Die Pager des Modells AR-924 werden mit wiederaufladbaren Lithiumbatterien betrieben. Auch wenn sich die Lithiumbatterien entzünden können, können sie allein nicht die Schäden verursachen, die im Libanon zu beobachten waren.

Videos und Berichte deuten darauf hin, dass die Pager nach dem Aufheizen explodierten – Menschen wurden getötet und verletzt, während sie damit beschäftigt waren, Lebensmittel einzukaufen oder in Büros zu arbeiten.

Das libanesische Gesundheitsministerium gibt an, dass unter den Toten auch Mitarbeiter des Gesundheitswesens und zwei Kinder sind.

Die Explosion der Pager hat die Verwundbarkeit moderner Lieferketten ins Rampenlicht gerückt, da die Hersteller elektronischer Geräte Komponenten aus der ganzen Welt beziehen, bevor sie zusammengebaut und in einem komplexen Verfahren versandt werden.

„Die Sprengstoffe hätten an jedem Punkt der Lieferkette angebracht werden können – während der Herstellung, der Montage oder sogar nach der Auslieferung der Geräte“, sagt Olejnik.

„Jüngste Akquisitionen deuten jedoch darauf hin, dass die Kompromittierung während der Produktion oder des Vertriebs stattgefunden haben könnte, wo der Zugang zu den internen Komponenten möglich gewesen wäre.“

Der Angriff kommt zu einer Zeit, in der wohlhabende Nationen, darunter die USA, Deutschland und Japan, daran arbeiten, die Produktion von High-Tech-Geräten, einschließlich Halbleitern, wieder an Land zu verlagern.

Die weltweiten Stilllegungen während der Covid-19-Pandemie haben Unternehmen Schwachstellen in den Lieferketten aufgezeigt, da Komponenten für moderne Produkte aus verschiedenen Ländern stammen.

Länder mit niedrigem Einkommen und Entwicklungsländer wären weiterhin auf Importe von Dingen wie Smartphones, Computern und Elektrofahrzeugen angewiesen.

Olejnik ist jedoch der Meinung, dass nicht jeder über die Ereignisse im Libanon besorgt sein sollte.

„Dies scheint eine beispiellose und gut ausgestattete Operation zu sein. Es handelt sich um ein einmaliges Ereignis.“

Saad Hasan ist Redakteur bei TRT World.

