Deutschland geht voran, während Europa aufrüstet

Peter Schwarz

7. März 2025

Europa reagiert auf den wachsenden Konflikt mit den USA mit einer massiven Aufrüstung. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, stellte gestern den versammelten Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union einen Plan zur „Aufrüstung Europas“ vor, der ihrer Meinung nach innerhalb von vier Jahren zusätzliche 800 Milliarden Euro für militärische Ausrüstung, militärische Unterstützung für die Ukraine und die Entwicklung einer europäischen Verteidigungsindustrie einbringen würde.

Ein Soldat feuert am Mittwoch, dem 1. Februar 2023, aus einem Leopard-2-Panzer in der Field Marshal Rommel Barracks in Augustdorf, Deutschland, mit einem Maschinengewehr. [AP Photo/Martin Meissner]

Durch eine Lockerung der EU-Schuldenregeln und andere Anreize sollen 650 Milliarden Euro von den Mitgliedstaaten selbst kommen. Die EU beabsichtigt, weitere 150 Milliarden Euro in einen Fonds einzuzahlen.

„Wir befinden uns in einer Ära der Aufrüstung. Europa ist bereit, seine Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen“, erklärte von der Leyen ihre Initiative. Es gehe sowohl um ‚die kurzfristige Dringlichkeit, zu handeln und die Ukraine zu unterstützen‘, als auch um ‚die langfristige Notwendigkeit, viel mehr Verantwortung für unsere eigene europäische Sicherheit zu übernehmen‘.

In einer Fernsehansprache an die französische Bevölkerung am Mittwochabend bekräftigte der französische Präsident Emmanuel Macron sein Angebot, den nuklearen Schutzschirm Frankreichs auf Deutschland und andere europäische Länder auszudehnen. Er werde „auf den historischen Appell“ des künftigen deutschen Kanzlers Friedrich Merz (CDU) reagieren und über eine erweiterte nukleare Abschreckung sprechen, sagte Macron. Die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen liege jedoch immer in den Händen des französischen Präsidenten.

Im Gegensatz zu von der Leyen, die sich diplomatisch zurückhielt, griff Macron die USA direkt an. Anders als in der Vergangenheit könne man sich nicht mehr auf „unseren Verbündeten in Amerika“ verlassen, sagte er. „Wir müssen unsere Verteidigung stärken. In dieser Hinsicht bleiben wir mit der NATO verbunden, aber wir müssen unsere Unabhängigkeit stärken. Die Zukunft Europas darf nicht in Washington oder Moskau entschieden werden.“

Macron warf Russland vor, „auf Jahre hinaus zu einer Bedrohung für Frankreich und Europa“ geworden zu sein. Niemand könne glauben, „dass Russland nach der Ukraine aufhören wird“.

Deutschland ist Vorreiter bei der Wiederbewaffnung Europas. Am Dienstagabend traten die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD, die über eine Koalitionsregierung verhandeln, vor die Presse und kündigten ein Wiederaufrüstungsprogramm an, das sich vor wenigen Tagen kaum jemand vorstellen konnte. Mit rund 1 Billion Euro ist es zehnmal so hoch wie der Sonderfonds, den die Regierung von Olaf Scholz vor drei Jahren verabschiedet hat und den er als „neue Ära“ bezeichnete.

Alle Verteidigungsausgaben, die 1 Prozent der Wirtschaftsleistung übersteigen (rund 45 Milliarden Euro), sollen von der Schuldenbremse ausgenommen werden, die der neuen Staatsverschuldung strenge Grenzen setzt. Ursprünglich war ein weiterer Sonderfonds in Höhe von 400 Milliarden Euro im Gespräch. Mit der jetzt vorgeschlagenen Regelung können die Militärausgaben weit darüber hinaus erhöht werden. Experten schätzen, dass sie um mindestens 500 Milliarden Euro steigen könnten.

Sonderfonds für Infrastruktur

Zusätzlich haben sich CDU/CSU und SPD auf einen Sonderfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro geeinigt, der ebenfalls nicht der Schuldenbremse unterliegt. Damit soll der Ausbau der Infrastruktur finanziert werden. Dabei geht es aber nicht – wie die SPD glauben machen will – um die Reparatur von Schulen und Investitionen in Krankenhäuser, sondern um die direkte und indirekte Kriegsvorbereitung.

Neben der aus dem Verteidigungshaushalt finanzierten Aufrüstung und dem Ausbau der Bundeswehr, die „Kriegsfähigkeit“ erfordert den Aufbau einer riesigen Rüstungsindustrie, die unabhängig von US-Importen ist, und den Ausbau der kriegsrelevanten Infrastruktur. Dazu dient der Sonderfonds.

Das Projekt erinnert an Hitlers berüchtigten Autobahnbau, der ebenfalls als ziviles Projekt dargestellt wurde, in Wirklichkeit aber dem schnellen Transport von Truppen diente. Auch heute geht es um den Transport von Truppen. Der Präsident des IFO-Think-Tanks Clemens Fuest, der den Fonds zusammen mit anderen Ökonomen vorgeschlagen hat, sagte der F.A.Z., dass er für „Investitionen in den Zivilschutz und in die militärische Aufrüstung der Infrastruktur, vor allem stabile Brücken“ verwendet werden sollte.

Der Fonds wird sich auch auf Digitalisierung, Aufklärungssatelliten, sichere Kommunikation, Drohnen und andere Waffentechnologien konzentrieren, die für die moderne Kriegsführung von entscheidender Bedeutung sind und bei denen Europa weit hinter den USA zurückliegt, sowie auf die Unabhängigkeit von Lieferketten und die Versorgung mit Rohstoffen und Energie.

Aufschlussreich ist ein Hintergrundpapier des Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, der wie Ifo-Chef Fuest zu der Gruppe von Ökonomen gehört, die den riesigen Sonderfonds vorgeschlagen haben. Das Papier trägt auch die Unterschriften von zwei führenden Managern der Rüstungsindustrie, Thomas Enders, dem ehemaligen CEO von Airbus und derzeitigen Präsidenten des Think Tanks DGAP, und René Obermann, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Airbus. Airbus ist das zweitgrößte Rüstungsunternehmen in Europa.

Das Papier macht deutlich, dass die gigantische Aufrüstung nicht, wie behauptet, der Verteidigung dient, sondern dazu, den Krieg gegen Russland mit riesigen Mengen moderner Waffen zu eskalieren und sich auf weitere Kriege vorzubereiten.

Im Mittelpunkt des Papiers steht „ein Appell, Verteidigungsmilliarden gezielt für die Schaffung einer ‚asymmetrischen Überlegenheit‘ im Kriegsfall einzusetzen“, schreibt die F.A.Z., die Zugang zu dem Text hat. Insgesamt zielen die Vorschläge auf „Überlegenheit auf dem modernen Schlachtfeld und weniger auf Unterstützungs- oder Logistikaspekte der Verteidigung ab“.

Deutschland müsse ein „SPARTA“-Projekt (Strategic Protection and Advanced Resilience Technology Alliance) für die europäische Verteidigung initiieren, fordern die Ökonomen und Führungskräfte der Verteidigungsindustrie. Dies bedeutet „den sofortigen Start großer Rüstungsprogramme mit Schwerpunkt auf neuen Technologien und souveräner innereuropäischer Beschaffung“. Überlegenheit auf dem Schlachtfeld wird heute durch Masse in Kombination mit technologischer Exzellenz erreicht, wie der Krieg in der Ukraine zeigt.

Kurzfristig fordert das Papier unter anderem eine „umfangreiche Drohnenwand über der Ostflanke der NATO“ mit Zehntausenden von Kampfdrohnen. Mittelfristig sollen technische Verbesserungen wie eine „europäische Multi-Domain-Combat-Cloud für die dezentrale, vernetzte Nutzung von Daten auf dem Schlachtfeld“ entwickelt werden.

Verfassungsänderung im Eiltempo

CDU/CSU und SPD wollen ihr gewaltiges Aufrüstungsprogramm in Windeseile verabschieden und missachten dabei rücksichtslos Wahlversprechen und demokratische Verfahren.

Sie haben sich auf die Finanzierung geeinigt, bevor die eigentlichen Koalitionsverhandlungen über das gemeinsame Programm der neuen Regierung, die frühestens Mitte April gewählt wird, überhaupt begonnen haben.

Um die notwendige Zweidrittelmehrheit zu erreichen, wird der abgewählte Bundestag noch einmal einberufen, um die notwendigen Verfassungsänderungen spätestens am 17. März in dritter Lesung zu verabschieden. Der Bundesrat, die zweite Kammer des Parlaments, soll am 21. März zustimmen. Am 25. März tritt dann der neue Bundestag erstmals zusammen.

Dieses beispiellose Verfahren, das das Wahlergebnis rücksichtslos mit Füßen tritt, wurde gewählt, weil SPD und CDU/CSU zusammen mit den Grünen im alten Bundestag die erforderliche Zweidrittelmehrheit haben. Im neuen Bundestag wären sie auf die Unterstützung der Linkspartei oder der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) angewiesen.

Die Grünen zögern noch. Sie sind beleidigt, weil sie nicht früher konsultiert wurden. Sie haben aber bereits klargemacht, dass sie der Grundgesetzänderung zustimmen werden, wenn irgendwo im Text das Wort „Klimaschutz“ eingefügt wird.

Der designierte Kanzler Friedrich Merz hatte sich im Bundestagswahlkampf noch vehement gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse ausgesprochen. Jetzt, keine zehn Tage später, vollzieht er eine 180-Grad-Wende und spricht sich für ein Aufrüstungsprogramm aus, das die Staatsverschuldung in kurzer Zeit von derzeit 63 Prozent auf 90 Prozent oder sogar 100 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung erhöhen würde.

Merz begründete seinen neuen Standpunkt damit, dass Europa angesichts neuer internationaler Herausforderungen erwachsen werden müsse. „Was auch immer nötig ist“, müsse nun für die Verteidigung gelten, erklärte er. Der Satz wurde vom ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, geprägt, der ihn während der Finanzkrise verwendete, um die Unterstützung der Banken in Höhe von rund 500 Milliarden Euro anzukündigen.

Das Ausmaß des jetzt eingeleiteten Aufrüstungsprogramms erinnert an die Anfangsjahre der Nazi-Diktatur. Der Anteil des Militärbudgets am deutschen Sozialprodukt stieg von 1,5 Prozent im Jahr 1932 auf 5,5 Prozent im dritten Jahr der Hitlerherrschaft 1935. Da eine Finanzierung aus Steuermitteln nicht mehr möglich war, wurde die Rüstung durch staatlich abgesicherte Kredite finanziert. Je höher die Schulden stiegen, desto unvermeidlicher wurde der Krieg. Deutschland wäre bankrott gewesen, wenn Hitler 1939 nicht in Polen und später in die Sowjetunion einmarschiert wäre und die brutalste Plünderungskampagne der Geschichte begonnen hätte.

Europa dominieren, um eine Weltmacht zu werden

Diesmal geht es um Summen in ähnlicher Größenordnung. Und die deutsche herrschende Klasse geht wieder den gleichen Weg. Sie versucht, Europa zu dominieren, um eine Weltmacht zu werden.

Bereits 2014 verkündeten Ursula von der Leyen (damals deutsche Verteidigungsministerin) und der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (damals Außenminister), dass Deutschland wieder eine weltpolitische Rolle spielen müsse, die seinem wirtschaftlichen Gewicht entspricht. Seitdem hat das Land massiv aufgerüstet und eine führende Rolle im Krieg gegen Russland in der Ukraine gespielt. Jetzt sehen die Machthaber eine Chance, sich aus der amerikanischen Vorherrschaft zu befreien.

Ein am 6. März im Spiegel veröffentlichter Leitartikel drückte dies mit bemerkenswerter Offenheit aus. Unter der Überschrift „Amerika ist jetzt unser Gegner“ schrieb Mathieu von Rohr: „Das westliche Bündnis ist zerbrochen. Europa muss jetzt selbst stark werden – oder es wird untergehen.“

Laut Der Spiegel kann die Bedeutung dieses grundlegenden Wandels für Deutschland nicht genug betont werden. Die Bundesrepublik war in vielerlei Hinsicht eine amerikanische Schöpfung, die USA waren ein großer Bruder. “Das ist jetzt vorbei.“

Von Rohr schrieb fast triumphierend: „Dramatische Ereignisse können Kräfte wecken. Niemand hat die Nato so gestärkt wie Putin, als er in die Ukraine einmarschierte. … Es gibt keinen Grund, warum 500 Millionen Europäer sich nicht allein gegen Russland verteidigen können. Sie sind wirtschaftlich stark genug, um dazu in der Lage zu sein – und sie werden es jetzt sein müssen.“

Es ist besonders wichtig, dass ‚Deutschland, das in der Vergangenheit militärisch so zögerlich war, jetzt als wichtigste europäische Nation eine Führungsrolle übernehmen muss‘. Die Aufhebung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben könne nur der Anfang sein, so Fischer weiter. Europa brauche „strategische Autonomie“ und auch eine atomare Aufrüstung.

Ähnliche Töne finden sich zuhauf. Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer (Grüne) etwa forderte in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit die Wiedereinführung der Wehrpflicht und einen europäischen Atomschirm. „Der Westen ist am Ende“, argumentierte er, „Europäer und Deutsche müssen jetzt an die eigene Sicherheit denken.“

In ihrem Wahlprogramm schrieb die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), dass die Antwort der herrschenden Klasse Deutschlands auf Trumps „Make America Great Again“ „Deutschland über alles“ sei. Sie „reagiert auf Trump mit einer Aufrüstung in einem Tempo, das es seit Hitler nicht mehr gegeben hat“. Dies wird nun auf erstaunliche Weise bestätigt.

Nur die Arbeiterklasse, die die Kosten und Folgen zu tragen hat, kann diesen Kriegswahnsinn stoppen, indem sie sich international zusammenschließt und den Kampf gegen Sozialabbau und Ausbeutung mit dem Kampf gegen Krieg und Kapitalismus verbindet.

